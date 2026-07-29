Diagonal Resistance EA

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Рекомендуемые счета: High leverage и Standard, ECN, Raw, Cent, Propfirm
Новый EA, разработанный Huseyin Furkan Ozturk — простой в использовании, plug & play. Убедитесь, что вашего баланса и кредитного плеча достаточно. Перед использованием рекомендуется провести backtest.

Diagonal Resistance EA

Логику работы я постарался объяснить на изображениях слайдера.

Базовую логику EA можно свести к трём шагам:

  1. Поймать резкое движение и войти против него:
    Если цена за последние 40 или 80 минут (в зависимости от волатильности) прошла 1% и более — например, золото быстро выросло — EA открывает сделку против этого движения: SELL на росте, BUY на падении. Базовое допущение: резкие движения за короткое время обычно «перерастянуты», и часть их отыгрывается назад. То есть EA не следует за трендом — он играет возврат к среднему (mean reversion).
  2. Если движение продолжается — добавлять постепенно (grid — без martingale):
    Если цена после входа продолжает идти против позиции, EA не паникует; он добавляет новые позиции в том же направлении через заданные интервалы времени и расстояния. Каждое добавление приближает среднюю цену корзины (basket) к текущей цене. Поэтому цене не нужно возвращаться к первому входу — даже небольшой откат спасает всю корзину.
  3. Выйти с прибылью на небольшом откате; если его нет — выйти в ноль:
    Цель скромная: должен быть отыгран не весь ход, а лишь определённый его %. Как только цена откатывается от пика на эту величину, все позиции закрываются вместе. Но если откат не приходит за 60 минут, EA перестаёт ждать — переносит цель на breakeven и выходит в ноль, без прибыли и без убытка, как только цена его касается. Так ни одна сделка не превращается в бесконечную «сделку надежды».


Кратко: «Иди против перерастянутого движения, при необходимости усредняйся, забирай прибыль на небольшом развороте; если разворот не приходит — выходи без убытка.» Вдобавок защитные фильтры блокируют открытие сделок в самые опасные моменты (дни новостей, одностороннее движение и т. д.).

Использование нескольких EA:

EA можно использовать вместе с другими советниками — конфликтов не будет. Если вы впишете magic numbers других EA в поле Blocking Magic Numbers через запятую, советник не будет открывать сделку, пока видит их открытую позицию. Пропуская вход, он отправит уведомление в ваше мобильное приложение. Кроме того, если позиции других EA закроются через некоторое время после сигнала, Diagonal Resistance EA начнёт входить: он ведёт себя так, будто открыл виртуальную сделку, которая так и не достигла своего TP, — поэтому без проблем откроет её снова. Он постарается открыть позицию в наилучшей или в той же точке.

Заметки разработчика:

Внутри DiagonalResistance EA скрыто 60 входных параметров стратегии. Для пользователей всё сознательно упрощено — EA рассчитан на простое «перетащил и запустил». Вы можете включить/выключить Auto Lot size, чтобы размер лота автоматически подстраивался под рост баланса. Размер лота определяется по equity — так вы сможете использовать и бонусы, полученные от брокера. Комментарий DResEA изменить нельзя. Prop-фирмы не проверяют комментарий; кроме того, они разрешают использование EA до прохождения этапов challenge.

Настройки по умолчанию подготовлены для XAUUSD! (минимальный депозит 1000$, но можно начать и с 500$, поскольку во второй половине 2026 года у золота более низкая волатильность)

Для использования с Propfirm отключите Auto Lot и тестируйте на балансе от 25 000$.

Что за Strategy Type:

Level Trading:
 Классические системы level trading опираются на статичные горизонтальные линии поддержки/сопротивления, построенные по прошлым максимумам и минимумам. Этот EA идёт на шаг дальше: он строит свои уровни динамически — из угла и скорости самого движения цены.

EA не спрашивает «где цена останавливалась раньше?» — он спрашивает «насколько крутое это движение?» Если цена растёт или падает под неустойчиво острым углом — проходя 1% и более за короткое окно времени — этот наклон считается диагональной линией сопротивления: уровнем, где цена растянулась слишком далеко и слишком быстро и статистически с высокой вероятностью откатится.

Каждый уровень системы рассчитывается в реальном времени:

  • Базовый уровень — точка начала движения; определяется скользящим окном, автоматически подстраивающимся под волатильность рынка
  • Уровни входа — ступени с процентным шагом вдоль наклона движения; позиции распределяются по зоне уровней, а не скапливаются на одной цене
  • Целевой уровень — размещается на измеренном откате движения и обновляется в реальном времени по мере его развития
  • Временной уровень — если откат не приходит за отведённое время, уровень выхода смещается на breakeven корзины; каждому циклу гарантирован контролируемый выход

Grid Strategy:
Да, этот EA использует grid — но не тот бесконтрольный, из-за которого grid-системы получили дурную славу. Каждый grid-механизм намеренно ограничен:

  • Grid с равным лотом (без martingale) — каждая позиция цикла открывается одинаковым размером лота. Без удвоений, без экспоненциального роста риска. 5-я сделка несёт ровно тот же риск, что и 1-я.
  • Выход в breakeven по времени (60 минут) — если ожидаемый откат не приходит за 60 минут, EA перестаёт ждать прибыль и закрывает всю корзину в breakeven. Ни один цикл не остаётся открытым бесконечно в надежде, что «рынок развернётся».
  • Жёсткие лимиты входа — максимум сделок за цикл, минимальное время и минимальная ценовая дистанция между входами. Grid не может панически наращивать позиции.
  • Одно направление, один цикл — никаких встречных корзин, залоченных hedge-позиций и скрытого наращивания. То, что вы видите на графике, — это вся экспозиция.

Здесь grid — не азартная игра на отыгрыш, а инструмент усреднения стоимости, работающий в строгих границах. Даже покупатели, обычно избегающие категории grid, увидят разницу: это grid с ремнём безопасности, подушкой безопасности и запасным выходом.


О разработчике

Инженер-программист с более чем 10-летним стажем, последние 3+ года разработчик сосредоточен на создании алгоритмических торговых роботов, движимый интересом к финансам и математике.
Свои алгоритмы и стратегии он проектирует не в стиле «vibe coder» на основе готовых решений, а с позиции профессионального инженера-программиста — ставя во главу угла производительность, надёжность и устойчивость.
Все материальные и нематериальные результаты вкладываются в новые R&D-разработки для постоянного совершенствования продуктов.
Вместо того чтобы предлагать роботов исключительно ради коммерческой выгоды, он считает, что максимально бесплатное распространение охватывает более широкую аудиторию — а полученная таким образом обратная связь заставляет продукты развиваться гораздо быстрее.
Каждый отзыв и каждое предложение пользователей — самая ценная часть процесса развития продуктов.

Если вам нравятся мои роботы и вы хотите узнавать о новых функциях, присоединяйтесь к моему каналу: ALGO By H. Furkan OZTURK

Отзывы 9
abs D
66
abs D 2026.08.09 05:46 
 

1000 dollars gain from 6000 dollar ACCOUNT

Ahmet Fatih
18
Ahmet Fatih 2026.08.07 15:39 
 

First of all, thank you for sharing this EA with us. The backtest results were amazing. I decided to try this EA on a cent account, and the real permorfance has been impressive. It has already made three trades and all of them closed with good profits.

Zhalgaskali Ussengaliyev
801
Zhalgaskali Ussengaliyev 2026.08.06 19:22 
 

The Expert Advisor is performing well in testing. I’m trading on a demo account, and if everything goes smoothly, I’ll switch to a live account.

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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Другие продукты этого автора
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ Мой канал ]   ,  [ Set-файлы ]  ,   [ Блог ]  , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого EA доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA! Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, к
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.73 (132)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ]     ,  [ Public Chat ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использован
FREE
SwapSlap
OMG FZE LLC
4.83 (6)
Эксперты
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  , [ BLOG ]  ,  [ Public Chat ] SWAPSLAP EA Рекомендуемые счета: Любой, Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и т. д.) Новый советник, разработанный Huseyin Furkan Öztürk, очень прост в использовании благодаря структуре plug-and-play, креативный и при этом очень мощный. Принцип работы SwapSlap EA вкратце основан на получении прибыли методом carry trade.  Этот метод представляет собой торговую возможность, возникающую из-за того, что инвесторы во время нач
GridTeam EA
OMG FZE LLC
5 (17)
Эксперты
GridTeam EA - Создайте своего собственного грид-робота [ Set File ]  ,  [ My Channel ]    ,   [ LIVE SIGNAL ]   ,  [ Public Chat ] Все индикаторы в одном EA — выберите то, что хотите, оптимизируйте и запускайте на нескольких парах одновременно. Возьмите полный контроль. Настройте управление рисками самостоятельно. В качестве значений по умолчанию используется индикатор RSI и настроен согласно результатам оптимизации. Это не лучшее значение. Я верю, что вы можете найти лучшее. Одна из особенност
FREE
Diagonal Resistance Indi
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA . Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA. Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения. Как это работает? Индикатор непрерывно скани
FREE
Diagonal Resistance EA MT4
OMG FZE LLC
Эксперты
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] Рекомендуемые счета: High leverage и Standard, ECN, Raw, Cent, Propfirm Новый EA, разработанный Huseyin Furkan Ozturk — простой в использовании, plug & play. Убедитесь, что вашего баланса и кредитного плеча достаточно. Перед использованием рекомендуется провести backtest. Diagonal Resistance EA Логику работы я постарался объяснить на изображениях слайдера. Базовую логику EA можно свести к трём шагам: Поймать резкое движе
FREE
Diagonal Resistance Indi MT4
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA . Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA. Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения. Как это работает? Индикатор непрерывно скани
FREE
HFT Spike Detector
OMG FZE LLC
5 (3)
Индикаторы
[ My Products ] , [ My Channel ]   ,  [ LIVE SIGNAL ] HFT Spike Detector HFT Spike Detector — это профессиональный инструмент мониторинга тиков, разработанный для анализа и измерения высокочастотных ценовых движений (вызванных HFT резкими скачками) в режиме реального времени. Цель — позволить вам выявлять аномальные значения проскальзывания, разрывы ликвидности и миллисекундные ценовые скачки, вызванные брокером, с помощью числовых данных. Поскольку инструмент анализирует поток тиков в реаль
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.57 (21)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего фа
FREE
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Этот индикатор показывает точки, где тренд бара меняется под влиянием мгновенного давления, в то время как общий тренд движется вверх или вниз. Стрелка отображается, если предыдущий бар соответствует определённым критериям. При построении стратегии вы можете интерпретировать 3–4 последовательные стрелки как потенциальный сигнал пробоя. Например, когда появляется четвёртая стрелка, вы можете рассмотреть возможность открытия сделки. Это надёжный инструмент для пр
FREE
OMG Trading
OMG FZE LLC
5 (3)
Утилиты
[ Мои продукты ] , [ Мой канал ] OMG Trading Panel Теперь вы можете управлять своей торговой панелью прямо с телефона. Установите OMG Trading Tool на ваш MQL VPS и торгуйте удобно через мобильное приложение MetaTrader 5, пока панель работает 24/7. Я также добавил две полезные стратегии: Smart Margin Protection и Grid Strategy. Вы также можете установить оповещение, которое срабатывает при падении цены. Ключевые функции Удалённое управление через мобильный MT5 Управляйте торговым инструментом
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Lorentzian Distance Classifier — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует расстояние Лоренца как основной метрический показатель в рамках алгоритма приближённых ближайших соседей (ANN). Вместо традиционного евклидова расстояния он рассматривает ценовое движение как происходящее в «искажённом» пространстве цена–время (аналогично тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относительности). Такой подход делает к
Фильтр:
abs D
66
abs D 2026.08.09 05:46 
 

1000 dollars gain from 6000 dollar ACCOUNT

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.10 13:41
I am glad to hear ❤️
CLOXY777
24
CLOXY777 2026.08.08 18:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.10 13:41
you too ❤️
Ahmet Fatih
18
Ahmet Fatih 2026.08.07 15:39 
 

First of all, thank you for sharing this EA with us. The backtest results were amazing. I decided to try this EA on a cent account, and the real permorfance has been impressive. It has already made three trades and all of them closed with good profits.

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:48
I am glad to hear ❤️
Zhalgaskali Ussengaliyev
801
Zhalgaskali Ussengaliyev 2026.08.06 19:22 
 

The Expert Advisor is performing well in testing. I’m trading on a demo account, and if everything goes smoothly, I’ll switch to a live account.

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:48
I wish steady profits ❤️
Markus Peter Hohmann
1618
Markus Peter Hohmann 2026.08.06 16:50 
 

I'm very impressed with this EA. So far, it has closed all trades successfully, and I'm also very impressed with its risk management. I also enjoy your posts, Huseyin. They are always very informative and thought-provoking. Thank you so much for offering your EAs at such affordable prices and for constantly coming up with new ideas. A truly creative mind, I must say. Kudos!

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:47
I am really happy to hear ❤️
JPH Schouten
95
JPH Schouten 2026.08.06 14:28 
 

Have this EA running on 4 live accounts now. It works great! All profitable. I have lots of confidence in Huseyin, since he is an enthusiastic ea and indicator developer with lots of dedication and knowledge. I also use his other EA's, volumehedger and hedgingmartingale. They give me large profits everyday. Very reliable. Test this EA and the others yourself. You will be surprised how profitable they are. And the support is quick!

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:47
I am really happy to hear ❤️😌
lisi 7887
1816
lisi 7887 2026.08.06 07:44 
 

A great robot. It's good on the tests! I'll bet on real money!!!!

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:47
I am reall appreciated ❤️😌
Andy R.
18
Andy R. 2026.08.03 13:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.03 13:17
Thank you for honest words 🙏🏻 i hope you like it soon and update your review 🧿
poonforce
93
poonforce 2026.07.30 13:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.07.30 13:43
I am reall appreciated ❤️😌
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