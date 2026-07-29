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Рекомендуемые счета: High leverage и Standard, ECN, Raw, Cent, Propfirm

Новый EA, разработанный Huseyin Furkan Ozturk — простой в использовании, plug & play. Убедитесь, что вашего баланса и кредитного плеча достаточно. Перед использованием рекомендуется провести backtest.

Diagonal Resistance EA

Логику работы я постарался объяснить на изображениях слайдера.

Базовую логику EA можно свести к трём шагам:

Поймать резкое движение и войти против него:

Если цена за последние 40 или 80 минут (в зависимости от волатильности) прошла 1% и более — например, золото быстро выросло — EA открывает сделку против этого движения: SELL на росте, BUY на падении. Базовое допущение: резкие движения за короткое время обычно «перерастянуты», и часть их отыгрывается назад. То есть EA не следует за трендом — он играет возврат к среднему (mean reversion). Если движение продолжается — добавлять постепенно (grid — без martingale):

Если цена после входа продолжает идти против позиции, EA не паникует; он добавляет новые позиции в том же направлении через заданные интервалы времени и расстояния. Каждое добавление приближает среднюю цену корзины (basket) к текущей цене. Поэтому цене не нужно возвращаться к первому входу — даже небольшой откат спасает всю корзину. Выйти с прибылью на небольшом откате; если его нет — выйти в ноль:

Цель скромная: должен быть отыгран не весь ход, а лишь определённый его %. Как только цена откатывается от пика на эту величину, все позиции закрываются вместе. Но если откат не приходит за 60 минут, EA перестаёт ждать — переносит цель на breakeven и выходит в ноль, без прибыли и без убытка, как только цена его касается. Так ни одна сделка не превращается в бесконечную «сделку надежды».



Кратко: «Иди против перерастянутого движения, при необходимости усредняйся, забирай прибыль на небольшом развороте; если разворот не приходит — выходи без убытка.» Вдобавок защитные фильтры блокируют открытие сделок в самые опасные моменты (дни новостей, одностороннее движение и т. д.).

Использование нескольких EA:

EA можно использовать вместе с другими советниками — конфликтов не будет. Если вы впишете magic numbers других EA в поле Blocking Magic Numbers через запятую, советник не будет открывать сделку, пока видит их открытую позицию. Пропуская вход, он отправит уведомление в ваше мобильное приложение. Кроме того, если позиции других EA закроются через некоторое время после сигнала, Diagonal Resistance EA начнёт входить: он ведёт себя так, будто открыл виртуальную сделку, которая так и не достигла своего TP, — поэтому без проблем откроет её снова. Он постарается открыть позицию в наилучшей или в той же точке.

Заметки разработчика:

Внутри DiagonalResistance EA скрыто 60 входных параметров стратегии. Для пользователей всё сознательно упрощено — EA рассчитан на простое «перетащил и запустил». Вы можете включить/выключить Auto Lot size, чтобы размер лота автоматически подстраивался под рост баланса. Размер лота определяется по equity — так вы сможете использовать и бонусы, полученные от брокера. Комментарий DResEA изменить нельзя. Prop-фирмы не проверяют комментарий; кроме того, они разрешают использование EA до прохождения этапов challenge.

Настройки по умолчанию подготовлены для XAUUSD! (минимальный депозит 1000$, но можно начать и с 500$, поскольку во второй половине 2026 года у золота более низкая волатильность) Для использования с Propfirm отключите Auto Lot и тестируйте на балансе от 25 000$.

Что за Strategy Type:

Классические системы level trading опираются на статичные горизонтальные линии поддержки/сопротивления, построенные по прошлым максимумам и минимумам. Этот EA идёт на шаг дальше: он строит свои уровни динамически — из угла и скорости самого движения цены.

EA не спрашивает «где цена останавливалась раньше?» — он спрашивает «насколько крутое это движение?» Если цена растёт или падает под неустойчиво острым углом — проходя 1% и более за короткое окно времени — этот наклон считается диагональной линией сопротивления: уровнем, где цена растянулась слишком далеко и слишком быстро и статистически с высокой вероятностью откатится.

Каждый уровень системы рассчитывается в реальном времени:

Базовый уровень — точка начала движения; определяется скользящим окном, автоматически подстраивающимся под волатильность рынка

— точка начала движения; определяется скользящим окном, автоматически подстраивающимся под волатильность рынка Уровни входа — ступени с процентным шагом вдоль наклона движения; позиции распределяются по зоне уровней, а не скапливаются на одной цене

— ступени с процентным шагом вдоль наклона движения; позиции распределяются по зоне уровней, а не скапливаются на одной цене Целевой уровень — размещается на измеренном откате движения и обновляется в реальном времени по мере его развития

— размещается на измеренном откате движения и обновляется в реальном времени по мере его развития Временной уровень — если откат не приходит за отведённое время, уровень выхода смещается на breakeven корзины; каждому циклу гарантирован контролируемый выход

Grid Strategy:

Да, этот EA использует grid — но не тот бесконтрольный, из-за которого grid-системы получили дурную славу. Каждый grid-механизм намеренно ограничен:

Grid с равным лотом (без martingale) — каждая позиция цикла открывается одинаковым размером лота. Без удвоений, без экспоненциального роста риска. 5-я сделка несёт ровно тот же риск, что и 1-я.

— каждая позиция цикла открывается одинаковым размером лота. Без удвоений, без экспоненциального роста риска. 5-я сделка несёт ровно тот же риск, что и 1-я. Выход в breakeven по времени (60 минут) — если ожидаемый откат не приходит за 60 минут, EA перестаёт ждать прибыль и закрывает всю корзину в breakeven. Ни один цикл не остаётся открытым бесконечно в надежде, что «рынок развернётся».

— если ожидаемый откат не приходит за 60 минут, EA перестаёт ждать прибыль и закрывает всю корзину в breakeven. Ни один цикл не остаётся открытым бесконечно в надежде, что «рынок развернётся». Жёсткие лимиты входа — максимум сделок за цикл, минимальное время и минимальная ценовая дистанция между входами. Grid не может панически наращивать позиции.

— максимум сделок за цикл, минимальное время и минимальная ценовая дистанция между входами. Grid не может панически наращивать позиции. Одно направление, один цикл — никаких встречных корзин, залоченных hedge-позиций и скрытого наращивания. То, что вы видите на графике, — это вся экспозиция.

Здесь grid — не азартная игра на отыгрыш, а инструмент усреднения стоимости, работающий в строгих границах. Даже покупатели, обычно избегающие категории grid, увидят разницу: это grid с ремнём безопасности, подушкой безопасности и запасным выходом.





О разработчике

Инженер-программист с более чем 10-летним стажем, последние 3+ года разработчик сосредоточен на создании алгоритмических торговых роботов, движимый интересом к финансам и математике.

Свои алгоритмы и стратегии он проектирует не в стиле «vibe coder» на основе готовых решений, а с позиции профессионального инженера-программиста — ставя во главу угла производительность, надёжность и устойчивость.

Все материальные и нематериальные результаты вкладываются в новые R&D-разработки для постоянного совершенствования продуктов.

Вместо того чтобы предлагать роботов исключительно ради коммерческой выгоды, он считает, что максимально бесплатное распространение охватывает более широкую аудиторию — а полученная таким образом обратная связь заставляет продукты развиваться гораздо быстрее.

Каждый отзыв и каждое предложение пользователей — самая ценная часть процесса развития продуктов.