HedgingMartingale MT4

4.57

HedgingMartingale EA

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Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы

Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего файла настроек он может работать на любом инструменте. Результаты оптимизации обеспечили успешную производительность на таких инструментах, как валюты, золото, акции и криптовалюты. Инструменты, которые имеют тенденцию двигаться боком, являются его кошмаром. Он начинает торговлю с цикла. Открытие первой сделки, которая начнет цикл в правильной позиции, может устранить риски. Поэтому различные стратегии входа для начала цикла были разработаны и продолжают разрабатываться.

  • Открывает систематические позиции как в направлениях покупки, так и продажи.
  • После убытка увеличивает размер лота в соответствии с заранее определенной последовательностью.
  • Минимизирует убытки путем автоматического закрытия позиций в противоположном направлении.

Пример торгового цикла:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

Первая открытая сделка начинает цикл. Правила в файле настроек применяются только к этой первой сделке, и первая сделка может быть остановлена только с использованием функции заморозки или лимита позиций. Цикл заканчивается, когда последняя позиция закрывается с прибылью. Однако, если баланс недостаточен или лимит позиций заполнен, могут возникнуть критические убытки.

Входные данные по умолчанию подготовлены для XAUUSD!


Функции EA

Расширенные торговые опции:

  • Специальный Take Profit для первой позиции:
    Вы можете увеличить вероятность выигрыша, установив более низкий Take Profit в первых сделках.
  • Контроль спреда:
    Вы можете предотвратить плохие исполнения ордеров, установив максимальный лимит спреда.
  • Критический спред:
    Если спред слишком расширяется во время текущего цикла, EA замораживает цикл и продолжает торговлю, как только спред возвращается к норме.

Функция использования мультипар и мульти-EA:

Если вы хотите предотвратить вход в новую сделку при наличии открытой позиции, введите список Magic Number EA, которые нужно заблокировать (например: 12345,65431,34123 ).
Эта функция используется только для предотвращения первой сделки цикла. Она также позволяет другим EA открывать сделки последовательно. Таким образом, она не влияет отрицательно на значение просадки. 
В новых версиях эта функция будет развиваться следующим образом; теперь, когда она входит в позицию покупки, она будет входить в торговлю таким образом, чтобы не блокировать позицию продажи на другом инструменте. Также, если вы не хотите, чтобы она блокировала позиции покупка->покупка или продажа->продажа, это станет возможным.

  • Blocked Magic Numbers

Динамический множитель объема:

Наша цель - автоматически увеличивать количество сделок, а не размер лота открытых сделок по мере роста вашего капитала. Это облегчает управление сделками без достижения лимита лотов брокера. В многопользовательских средах EA рекомендуется использовать режим на основе собственного капитала.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Примечание: Для правильности расчетов объема сопоставьте параметр Initial Balance с вашим начальным балансом.

Стратегии входа в позицию:

Предлагается несколько вариантов стратегий для максимальной гибкости при открытии первой позиции в цикле. Поскольку начало цикла при сильном тренде устранит риски, стратегии были разработаны по этой теме и пытались быть представлены как селективный список.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Контроль временных разрешений:

Сила тренда различна в каждый час дня; при желании вы можете ограничить торговлю определенными днями и временными интервалами. Введите дни, когда вы не хотите торговать, цифрами (например, 1,2,3,4) 6 и 7 (суббота, воскресенье) автоматически закрыты. Почасовая торговля: Укажите разрешенные часы торговли в формате HH:MM–HH:MM (например, 03:30–21:30 или 21:30–03:00 )

Примечание: EA предотвращает открытие первой позиции цикла в первые 75 минут каждого торгового дня.

Настройка защиты от гэпов:

Если истина, при переносе сделок на выходные применяет хеджевую сделку, открывая новую сделку в противоположном направлении от открытого направления. Это предотвратит потерю денег из-за большого гэпа, который может произойти, когда вы проснетесь в понедельник. Он удаляет хеджевую сделку в понедельник в указанное вами время и позволяет продолжить с того места, где вы остановились в цикле. Если хеджевая сделка закрывается с прибылью и убытком, она соответственно обновит значения tp и sl исходной сделки. 
Благодаря этой настройке вы можете безопасно включить пятницу в раздел разрешений рабочих дней. 

Настройка времени отдыха рынка:

Таймеры ожидания, которые предотвращают немедленное переоткрытие сделок после волатильных движений:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Ждет определенное количество свечей (например, 6 свечей на графике H1) после закрытия последней позиции.
  • After First Trade Pending Timer:
    Как только первая сделка цикла завершена, переходит в ожидание нового цикла, задерживая начало цикла.

Система заморозки торговли:

Как следует из названия, она предназначена для заморозки цикла и его перезапуска. Когда вы начинаете цикл, если этот цикл открывает новые сделки без получения прибыли, размер объема открытых сделок увеличится, поэтому это полезная опция, если вы хотите передать риск следующей стратегии входа. Например, если открыто 4 сделки и вы не хотите больше испытывать удачу, это функция, которая вам понравится, если вы хотите перейти к следующей стратегии входа.
Когда вы делаете систему заморозки сделок истинной, EA может выполнить следующее:

  • Временно останавливает сделки и замораживает цикл.
  • Перезапускает сделки с той же прогрессией лотов, когда условия подходящие.
  • Опции направления тренда при запуске цикла: {Следовать тренду, Продолжать в том же направлении, Продолжать в противоположном направлении}

Пример: В торговле XAUUSD было сделано 4 сделки, и лот вырос, затем пришли рыночные праздники, и движения не ожидается. Если заморозка торговли активна, если введен лимит в 4 сделки она предотвращает открытие большего количества позиций и перезапускает цикл с последним размером лота, который она оставила после праздника.

Защита банковских праздников:

В периоды праздников баланс покупатель-продавец нарушается, и могут возникнуть непредсказуемые боковые движения. Если вы хотите запретить открытие первой позиции в цикле в определенные дни до/после праздников, вы можете установить, сколько дней торговля не будет проводиться.

Пример: не входить в торговый цикл за 2 дня до праздника или через 2 дня после праздника

  • База данных праздников содержит данные о праздниках USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY между 2022–2025 годами.

Динамическая корректировка пунктов:

Значения TP и Distance автоматически корректируются при изменении рыночной цены. Идеально подходит особенно для XAUUSD. Может быть полезно использовать при работе с долгосрочными бэктестами.
Поскольку увеличение или уменьшение значения на 1% графика 5-летней давности не будет соответствовать сегодняшним значениям пунктов, вы можете найти ответ на вопрос о том, как динамическое предоставление входных значений влияет на результат в этой функции.

  • Baseline Price: Контрольная ценовая точка.
  • Price Interval: Порог изменения цены (например, 200).
  • Percentage: Коэффициент, применяемый при изменении цены на этот порог (например, 10%).

Пример: Если золото поднимается с $3,000 до $3,300, и Distance составляет 1,300 пунктов, Percentage составляет 10%, Distance автоматически корректируется до 1,430 пунктов.

Интересная информация: В результате тестов я заметил это. Стоимость унции золота, заявленная золотыми компаниями, составляет около $1600. Текущая продажная цена составляет около $3200. Разница составляет $1600. Когда я установил настройку изменения цены на $200, а процентное изменение на 13%, я понял, что нашел оптимальное значение. 


Рекомендации по использованию

Оптимизируйте параметры входа для каждого инструмента:

  1. Установите значения Distance и Take Profit одинаковыми или близкими (например: 1,200 пунктов и 900 пунктов).
  2. Оптимизируйте и используйте функцию заморозки торговли.
  3. Дайте рынку 6–12 часов отдыха, сделав функцию таймера после сделки "True".
  4. Установите динамический множитель объема для сложного роста баланса.
  5. Протестируйте функцию динамических пунктов для корректировки пунктов в долгосрочных тестах (особенно для XAUUSD).
  6. Используйте фильтр банковских праздников, чтобы избежать торговли в плохих рыночных условиях.
  7. Вы можете установить этот EA на несколько пар и использовать список заблокированных Magic для более частого входа в сделки
  8. Попробуйте активировать функцию (защиты от гэпов), чтобы избежать выходных гэпов

Вам не нужно проводить оптимизацию ATR на валютных инструментах; функция ATR временно отключена.

Тщательно рассчитайте требуемую сумму баланса. В будущих версиях необходимый вам баланс будет рассчитан и отображен на графике.


О разработчике

Он завершил 10 лет в своей карьере разработки программного обеспечения. Как энтузиаст финансов и математики, он имеет страсть к разработке торговых роботов на основе алгоритмов уже более 2 лет. Он считает, что является архитектором многих алгоритмов и стратегий, которые он разработал, и разработал их, но был разочарован, когда столкнулся с подобными алгоритмами на рынке. Тем не менее, он продолжает разрабатывать с гордостью за обладание этой способностью.  Он считает, что предоставление роботов, которые он разрабатывает, бесплатно вместо их прямой продажи будет больше способствовать их развитию. Он придает большое значение вашим отзывам и предложениям.

Если вам нравятся мои роботы и вы хотите быть в курсе новых функций, присоединяйтесь к моему каналу: Furkan's Robots



Отзывы 27
nippng
40
nippng 2026.03.12 22:39 
 

HELLO.Currently, the EA trades two to three times a day. What settings are needed to make it trade more frequently?

Viktor Kulyandin
366
Viktor Kulyandin 2026.03.03 05:25 
 

Отличный советник! За две недели на демо счёте увеличил баланс на 46% !

lcsmck
93
lcsmck 2026.02.14 20:54 
 

What a bot! It can be hugely profitable, testing on cents account and its done 50% profit in 2 weeks... just make sure to switch off in choppy market cause it can go wrong. Very good for trending days.

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Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
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Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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Эксперты
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Индикаторы
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Lydians Indicator
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5 (6)
Индикаторы
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FREE
OMG Trading
OMG FZE LLC
5 (3)
Утилиты
[ Мои продукты ] , [ Мой канал ] OMG Trading Panel Теперь вы можете управлять своей торговой панелью прямо с телефона. Установите OMG Trading Tool на ваш MQL VPS и торгуйте удобно через мобильное приложение MetaTrader 5, пока панель работает 24/7. Я также добавил две полезные стратегии: Smart Margin Protection и Grid Strategy. Вы также можете установить оповещение, которое срабатывает при падении цены. Ключевые функции Удалённое управление через мобильный MT5 Управляйте торговым инструментом
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Lorentzian Distance Classifier — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует расстояние Лоренца как основной метрический показатель в рамках алгоритма приближённых ближайших соседей (ANN). Вместо традиционного евклидова расстояния он рассматривает ценовое движение как происходящее в «искажённом» пространстве цена–время (аналогично тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относительности). Такой подход делает к
Фильтр:
bardi2000
34
bardi2000 2026.05.09 09:50 
 

un EA verdaderamente complicado de utilizar,con parametros un tanto confusos. hay que darle tiempo...

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.07.29 15:50
I couldnt update this EA after 5.4 because the mt4 doesnt support many features. It is better to use MT5 version. Forgive me.
nippng
40
nippng 2026.03.12 22:39 
 

HELLO.Currently, the EA trades two to three times a day. What settings are needed to make it trade more frequently?

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.07.29 15:50
I couldnt update this EA after 5.4 because the mt4 doesnt support many features. It is better to use MT5 version. Forgive me.
DADAOGO
19
DADAOGO 2026.03.10 11:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.03.10 11:59
Thank you for your review <
Viktor Kulyandin
366
Viktor Kulyandin 2026.03.03 05:25 
 

Отличный советник! За две недели на демо счёте увеличил баланс на 46% !

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.03.03 07:08
Great to hear. Be careful and do optimise well. I use volumehedger for a while.
lcsmck
93
lcsmck 2026.02.14 20:54 
 

What a bot! It can be hugely profitable, testing on cents account and its done 50% profit in 2 weeks... just make sure to switch off in choppy market cause it can go wrong. Very good for trending days.

Jesus Alejandro Espinosa Garcia
354
Jesus Alejandro Espinosa Garcia 2026.02.08 18:09 
 

Is there any reason that the bot didnt open trades in tester? Mt4

Konstantin Polle
722
Konstantin Polle 2026.02.05 05:29 
 

Хороший продукт,есть потенциал

princezahid2010
513
princezahid2010 2025.12.30 13:04 
 

I execute this strategy manually, and I can confirm it serves as an effective alternative. To manage risk, I advise starting with 0.02 lot sizes and maintaining a minimum capital of $10,000. Crucially, prioritize capital preservation: actively monitor positions and exit trades once they recover after four or five consecutive losses—do not wait for the trade to hit profit. Exercise patience and discipline; more opportunities will arise, but protecting your capital must come first.

**CORRECTION 1.20.2026** - This strategy can blow up your account when market is ranging. You will need to cut the loss early if you feel market is ranging.

Nezo Eliot
1338
Nezo Eliot 2025.12.08 00:55 
 

Excellent EA! Once I found the right setup, the results became very consistent. Appreciate the hard work behind it.

Tomi Luv
908
Tomi Luv 2025.10.26 15:59 
 

Even though this EA is no longer supported by Huseyin, I give i it 5 starts. I've had it running on gold with default settings on a cent account and its made pennies daily. Huseyin has been helping me with his Volumehedger MT5 ea and he's been nothing but awesome support, he has so far been very patient with me learning mt5 and helping me with my mistakes. (to me mt5 is garbage when it comes to testing because I can't figure it out yet, that's on me) As far as this free hegemartingale ea I will continue to test on demo accounts and find a way to make it work on USD pairs but I can say it will work on a 10k ecn or cent as is on gold in default mode.

[Удален] 2025.08.22 01:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

190253864
36
190253864 2025.08.17 02:00 
 

想获得BTCUSD、XAUUSD和FX工具的优化设置文件

Enrico Bargellini
181
Enrico Bargellini 2025.07.23 21:32 
 

Ottimo bot funzionante

[Удален] 2025.07.16 14:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.18 00:52
Thanks my friend. I hope i will update this ea soon 🙏🏻
Alexfly
59
Alexfly 2025.07.14 06:55 
 

It made me lose €200 in 2 hours to avoid

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.07 00:09
I am sad to hear. Please first ask the settings before using. This EA is not easy to use for beginners and it is not for 200$ deposit. Default settings requires more than 3000$ balance
mehmet arif
11
mehmet arif 2025.07.11 21:32 
 

hepsini 5 yıldız vermeyelim sıkıntı çıkmasın set dosyası pdf isteme imkanımız var mı furkan bey

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.13 06:44
Değerlendirmeniz için teşekkür ederim. İyi kazançlar dilerim.
angelwings61
100
angelwings61 2025.07.09 14:01 
 

Impressive so far. Great profit and manages well equity. Thanks to the developer for a great piece of work.

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.09 15:22
It seems that you are really impressed. Thank you for your low score ::) I respect your high standards
hideo tominaga
329
hideo tominaga 2025.07.08 12:52 
 

good

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.08 12:55
You called it good, but it still doesn’t measure up to your standards? :))
emilien Detmer
18
emilien Detmer 2025.07.05 12:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

vitoco7777
45
vitoco7777 2025.07.03 03:19 
 

Honestly and its funny, probably the best EA on MQL5, in fact, this is FREE! So all the paid EA can bye bye! Do you have set files for different products? ie GBPUSD, EURUSD, BTCUSD as well? Also how can i contact you? Do you have other paid and better EA? You are King of EA!!!!

OMG FZE LLC
86606
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.03 10:41
Yes it is. You should keep it a secret 🤭 It's free for now, but I’ll have to make it paid soon. If too many people start using it, the trading balance may be disrupted .
Yes i have other EA's. I cant say better but i can use all together. You can contact with me on my profile informations.
12
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