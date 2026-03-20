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SWAPSLAP EA

推荐账户：任意、Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（FTMO 等）



由 Huseyin Furkan Öztürk 开发的全新 EA，采用即插即用结构，使用非常简单，富有创意且十分强大。



SwapSlap EA 的工作原理简而言之是基于利用套利交易（carry trade）方法来获取利润。

该方法是一种交易机会，源于投资者因品种之间的利率差异，倾向于在掉期（swap）时间切换方向。通常会优先选择利率较高的一方。

如果预计该货币不会出现异常的价格波动，投资者大多会朝利率较高的一方进行交易。在此期间，便有机会在短时间内通过低买高卖获取利润。EA 内部存在一些过滤器，但为了保持简单，并未将其作为设置项添加。





货币对：EURJPY

所需余额 最低 25$。（按 500x 杠杆计算。如果您使用 50x 杠杆，则需相应地调整您的余额）

可调 DD：4% - 8% - 17% - 35% - 52% - 70%（如果您的余额非常小，它会尝试以最小手数开仓，并自动调整风险等级）

无需 set 文件。

您的经纪商应允许在市场休市时进行交易。不建议在未进行回测的情况下使用。详情请查看我的博客

您可以通过链接加入 EA 频道



货币对：GOLD

所需余额 最低 150$ 。 （按 500x 杠杆计算，默认风险等级为 40%，因此您需要最低 300$ 余额。如果您提高风险等级，150$ 也可能足够 ）

无需 set 文件。



如果您使用 mql VPS，请勿使用面板按钮代替输入参数（inputs）。

无需访问您的 VPS 即可管理 EA



由于持仓时间短且以大手数交易，该 EA 是剥头皮（scalping）、HFT 和套利交易策略的一个范例。由于它基于净值（equity）来承担风险，因此可以与其他 EA 一起使用。它使用高保证金开立大手数交易。因此，对于以赚取返佣（rebate）为目标、作为 IB（介绍经纪商）开展业务的用户来说，这是一个不错的选择。

您可以通过 MT5 移动应用程序停止 EA 或更改风险等级。



从移动版 MT5 发送指令的方法：

进入 Trade（交易）选项卡 点击 +（新订单）按钮 选择挂单（Buy Limit 或 Sell Limit） 品种：必须与 EA 运行所在的品种一致（例如 EURUSD） 价格：输入一个远离当前价格的价格（以避免被触发） 在备注（Comment）栏中写入指令，例如： swapslap stop （停止）

swapslap start （启动）

swapslap risk level 5 （ 设置等级 (0-5) ）

swapslap risk up （提高风险等级）

swapslap risk down （降低风险等级）

swapslap info （显示指令列表 ） 点击下单 / 发送

EA 会检测到该挂单，读取备注，执行指令，并自动删除该订单。该订单永远不会被触发；它仅用于传递指令。





它可以与其他 EA 一起使用吗？



可以。平均持仓时间约为 90 分钟，最长可延长至 12 小时。风险等级设置为 70%。

如果有持仓，建议将风险等级降低一档。

已添加一个输入参数（input）来为您自动处理此事——您可以将其设置为 true。它默认设置为 true。

如果因持仓而触发了风险降低，将会向您的移动应用发送通知。同时也会在日志（journal）部分记录原因。





关于开发者



他在软件开发领域拥有超过 10 年的经验。作为一名金融与数学爱好者，过去 3 年多以来他一直专注于算法交易系统。他对自己开发的众多算法和策略感到自豪。

他自 2024 年起一直积极使用 SwapSlap EA，并在克服沿途遇到的各种挑战方面取得了显著进展。他使用 SwapSlap EA 两次赢得了经纪商组织的交易大赛。有两次，由于经纪商一方的 K 线操纵和跳空走势，止损（stop-loss）水平被触发；但损失已通过法律途径成功追回。此后同样的问题再未发生。