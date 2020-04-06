FXmax EA MT5

FXmax EA – это отличный советник для Meta Trader 5. Уникальный алгоритм советника анализирует движение цены актива, учитывая факторы технического и математического анализа, определяет прибыльные точки входа и выхода, использует стандартные индикаторы Meta Trader 5.

Советник можно использовать для средне-долгосрочных инвестиций, а также для разгона депозита.

Советник торгует практически одинаково как в тестере стратегий, так и на демо и реальном счетах.

ВНИМАНИЕ:

Советник имеет встроенные Magic для всех своих ордеров. Можно использовать советник на разных активах одного и того же торгового терминала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы оптимизировать советник в MT5:

1. Вам необходимо проверить историю котировок (100% реальных тиков) в MT5 вашего брокера для реального счета, символа и максимально возможной даты, на которых советник будет торговать.

ПРИМЕЧАНИЕ: В MT5 история котировок должна загружаться автоматически, если - Макс. баров на графике: Unlimited. Если история котировок (100% реальных тиков) составляет менее 2 лет, то лучше не использовать такого брокера для оптимизации и торговли советником.

2. Сделайте первый тестовый прогон в тестере стратегий с настройками по умолчанию в режиме FILLING_FOK. Если советник торгует в этом режиме, то вы можете запустить советник на Генетическую или Полную оптимизацию с моделированием: Каждый тик на основе реальных тиков. Если советник не торгует в этом режиме и в Журнале пишет - Unsupported filling mode / Error code = 4756, то используйте режим FILLING_IOC и запустите советник на Генетическую или Полную оптимизацию с моделированием: Каждый тик на основе реальных тиков.

💥 Профит от торговли этим советником зависит от того, на какие риски вы готовы пойти...!!!