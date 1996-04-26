Diagonal Resistance Indi MT4

DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда



DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA. Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA.

Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения.

Как это работает?



Индикатор непрерывно сканирует ретроспективное временное окно на графике M1. Длина этого окна не фиксирована: она автоматически подстраивается под волатильность рынка (на основе H1 ATR). На спокойном рынке окно расширяется, на активном — сужается. Когда цена превышает заданный процентный порог, измеренный от экстремального уровня внутри окна, индикатор считает движение «перерастянутым» и формирует сигнал в противоположном направлении:

Красная стрелка вниз — сигнал на продажу после резкого роста

Синяя стрелка вверх — сигнал на покупку после резкого падения

Жёлтые стрелки — показывают уровни доливок (grid), если движение продолжается

Золотистые точки — бар за баром отслеживают целевой уровень (TP) открытого цикла; цель сначала рассчитывается по заданной доле отката движения, а со временем смещается к уровню безубытка. Место, где ряд точек заканчивается, — это точка закрытия цикла.

Фильтры, защищающие качество сигналов

Чтобы уменьшить число последовательных ложных сигналов, индикатор применяет период ожидания после закрытия цикла, требование минимального расстояния от последней цены закрытия и дополнительную задержку для сигналов в противоположном направлении. Кроме того, в определённые календарные дни с высокой волатильностью новые сигналы не формируются.

Особенности



Все сигналы формируются на открытии бара и впоследствии не изменяются (без repaint)

Опциональные push-уведомления: при первом сигнале и/или на каждом уровне доливки

Сигналы хранятся в отдельных buffer; разработчики советников могут читать их напрямую через iCustom

Разработан для графика M1; создан и протестирован на Gold (XAUUSD), может использоваться и на других символах

Примечание: данный индикатор — инструмент анализа и сам по себе не является инвестиционной рекомендацией. Прошлое поведение не является показателем будущих результатов; рекомендуется оценивать торговые решения с учётом собственного риск-менеджмента.





О разработчике

Программный инженер с более чем 10-летним опытом, более 3 лет сосредоточен на создании алгоритмических торговых роботов, движимый увлечением финансами и математикой.

Алгоритмы и стратегии создаются не в стиле «vibe coder» на основе готовых решений, а с позиции профессионального инженера-программиста — с приоритетом производительности, надёжности и устойчивости.

Все материальные и нематериальные результаты реинвестируются в новые исследования и разработки (R&D) для постоянного улучшения продуктов.

Разработчик убеждён, что максимально свободное распространение роботов, а не предложение их исключительно ради коммерческой выгоды, позволяет охватить более широкую аудиторию — а собранная таким образом обратная связь значительно ускоряет развитие продуктов.

Каждый отзыв и каждое предложение пользователей рассматриваются как самая ценная часть процесса разработки продукта.