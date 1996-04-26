Diagonal Resistance Indi MT4

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DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда

DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA. Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA.
Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения.

Как это работает?

Индикатор непрерывно сканирует ретроспективное временное окно на графике M1. Длина этого окна не фиксирована: она автоматически подстраивается под волатильность рынка (на основе H1 ATR). На спокойном рынке окно расширяется, на активном — сужается. Когда цена превышает заданный процентный порог, измеренный от экстремального уровня внутри окна, индикатор считает движение «перерастянутым» и формирует сигнал в противоположном направлении:

  • Красная стрелка вниз — сигнал на продажу после резкого роста
  • Синяя стрелка вверх — сигнал на покупку после резкого падения
  • Жёлтые стрелки — показывают уровни доливок (grid), если движение продолжается
  • Золотистые точки — бар за баром отслеживают целевой уровень (TP) открытого цикла; цель сначала рассчитывается по заданной доле отката движения, а со временем смещается к уровню безубытка. Место, где ряд точек заканчивается, — это точка закрытия цикла.

Фильтры, защищающие качество сигналов

Чтобы уменьшить число последовательных ложных сигналов, индикатор применяет период ожидания после закрытия цикла, требование минимального расстояния от последней цены закрытия и дополнительную задержку для сигналов в противоположном направлении. Кроме того, в определённые календарные дни с высокой волатильностью новые сигналы не формируются.

Особенности

  • Все сигналы формируются на открытии бара и впоследствии не изменяются (без repaint)
  • Опциональные push-уведомления: при первом сигнале и/или на каждом уровне доливки
  • Сигналы хранятся в отдельных buffer; разработчики советников могут читать их напрямую через iCustom
  • Разработан для графика M1; создан и протестирован на Gold (XAUUSD), может использоваться и на других символах

Примечание: данный индикатор — инструмент анализа и сам по себе не является инвестиционной рекомендацией. Прошлое поведение не является показателем будущих результатов; рекомендуется оценивать торговые решения с учётом собственного риск-менеджмента.


О разработчике

Программный инженер с более чем 10-летним опытом, более 3 лет сосредоточен на создании алгоритмических торговых роботов, движимый увлечением финансами и математикой.
Алгоритмы и стратегии создаются не в стиле «vibe coder» на основе готовых решений, а с позиции профессионального инженера-программиста — с приоритетом производительности, надёжности и устойчивости.
Все материальные и нематериальные результаты реинвестируются в новые исследования и разработки (R&D) для постоянного улучшения продуктов.
Разработчик убеждён, что максимально свободное распространение роботов, а не предложение их исключительно ради коммерческой выгоды, позволяет охватить более широкую аудиторию — а собранная таким образом обратная связь значительно ускоряет развитие продуктов.
Каждый отзыв и каждое предложение пользователей рассматриваются как самая ценная часть процесса разработки продукта.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Lydians Indicator
OMG FZE LLC
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Индикаторы
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OMG Trading
OMG FZE LLC
5 (3)
Утилиты
[ Мои продукты ] , [ Мой канал ] OMG Trading Panel Теперь вы можете управлять своей торговой панелью прямо с телефона. Установите OMG Trading Tool на ваш MQL VPS и торгуйте удобно через мобильное приложение MetaTrader 5, пока панель работает 24/7. Я также добавил две полезные стратегии: Smart Margin Protection и Grid Strategy. Вы также можете установить оповещение, которое срабатывает при падении цены. Ключевые функции Удалённое управление через мобильный MT5 Управляйте торговым инструментом
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AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Индикаторы
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