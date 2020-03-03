Nexus Trading Pro IA

🚀 NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA
Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5

🎯O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO
Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1:

✅ 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA
✅ 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional
✅ 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas

RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os dois!

🤖 PARTE 1: O ROBÔ DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
14 FILTROS INTELIGENTES DE ENTRADA (Todos configuráveis):
🎯 Filtros de Confirmação de Tendência:

[FILTRO 0] Stochastic Scalp (entrada em extremos) + Tendência Estocástica
[FILTRO 1] Média Móvel Externa (correlação com outro ativo)
[FILTRO 2] Correlação por Candle (Price Action multi-ativo)
[FILTRO 3] Continuidade de Candle MTF (multi-timeframe)
[FILTRO 4] Continuidade de Múltiplos Velas
[FILTRO 5] RSI com 6 condições configuráveis
[FILTRO 6] Médias Móveis Locais (tripla confirmação)
[FILTRO 7] MACD (cruzamentos e divergências)
📊 Filtros de Volatilidade e Proteção:

[FILTRO 8] Bandas de Bollinger (6 modos: toque, breakout, squeeze, retorno)
[FILTRO 9] ATR Dinâmico (SL/TP se adapta à volatilidade)
[FILTRO 10] Price Action Pura (4 padrões: Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Morning/Evening Star)
[FILTRO 11] Padrão 123 (Joe Ross - reversão de tendência)
[FILTRO 12] Cruzamento de Médias
[FILTRO 13] Pullback (entrada em retrações de rompimentos)
10 PROTEÇÕES AUTOMÁTICAS AVANÇADAS:
1️⃣ Zeragem Automática → Fecha ordem ao tocar extremidade da vela
2️⃣ TP Automático → Multiplica SL (2x, 4x, personalizado)
3️⃣ TP Dinâmico → Segue o SL quando ele se move
4️⃣ TP Conservador → Ajustes contra tendência usando MAs
5️⃣ Ponto de equilíbrio automático → Mover SL para entrada após X pontos de lucro
6️⃣ Trailing Stop Tradicional → Por pontos fixos
7️⃣ Trailing Stop Dinâmico → Segue extremidades dos candles
8️⃣ Fechamento Parcial Sistema 1 → Ordens LIMIT para múltiplos TPs
9️⃣ Fechamento Parcial Sistema 2 → PositionClosePartial em tempo real
🔟 Saídas Automáticas Personalizadas → Por MA, Estocástico ou ambos

🛡️ GERENCIAMENTO DE RISCO INSTITUCIONAL:
Risco Dinâmico por Trade → Calcular volume com base em % do saldo
Travamento Diário → Para após prejuízo ou lucro diário atingido
Proteção de rebaixamento → Fecha posições se rebaixamento ultralimite
Proteção de Lucro em USD → Obtenha lucros e para negociação automaticamente
Martingale/Gradiente → 10 níveis configuráveis ​​com volumes progressivos
⏰ SISTEMA DE EVENTOS:
Horários Personalizados → 2 sessões/dia configuráveis
Filtro de Sessões → Asiatica, Londres, NY, Overlap
Detector de Notícias Multirregional → EUA 🇺🇸 | Brasil 🇧🇷 | Europa 🇪🇺
Filtro de Spread → Bloqueia entradas com spread alto
Detecção Automática de Mercado → Forex/B3/Futuros/Cripto
🎮 PARTE 2: PAINEL DE TRADING PROFISSIONAL
26 BOTES INTERATIVOS:
📊 6 Botões de Volume Rápido:

Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6
🟢 COMPRA (8)

Compre a Mercado
Compra no Bid
Compra Pendente (Pare)
Fechar Todas as Compras
Cancelar Compra Pendentes
🔴 VENDA (8 botões):

Venda a Mercado
Venda sem Ask
Venda Pendente (Pare)
Fechar Todas as Vendas
Cancelar Pendentes Venda
⚡ AÇÕES GERAIS (4 botões):

Fechar TODAS as Posições
Posições do inversor
Ponto de equilíbrio em Todos
Ocultar/Exibir Painel
🎨 TRADING VISUAL COM MOUSE:

[Shift + Click] → Compra onde você clicar
[Ctrl + Click] → Venda onde você clicar
Preview visual antes de enviar ordem
Proteções aplicáveis (Breakeven, Trailing)
📊 PARTE 3: PAINEL DE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL
4 COLUNAS COM 25+ MÉTRICAS:

📈 Coluna 1 - Status Geral:

Tipo de Conta (DEMO 🟠 | REAL 🟢)
Símbolo Atual
Saldo | Equity | Margem Livre
Lucro Total | Lucro do Dia
Status do Robô (ATIVO/INATIVO)
Status do Mouse Trading
📊 Coluna 2 - Posições Abertas:

Total de Compras Abertas
Total de Vendas Abertas
Volume Total Comprado
Volume Total Vendido
Lucro/Prejuízo de Compras
Lucro/Prejuízo de Vendas
⏳ Coluna 3 - Ordens Pendentes:

Total de Pendentes Compra
Total de Pendentes Venda
Volume Pendente Compra
Volume Pendente Venda
🎯 Coluna 4 - Estatísticas:

Total de Ordens Hoje
Taxa de Acerto (Taxa de Vitória %)
Maior Lucro do Dia
Maior Prejuízo do Dia
Fator de Lucro
Drawdown real
🎨 Cores Dinâmicas:

🟢 Verde → Lucro | Posições Compradas
🔴 Vermelho → Prejuízo | Posições Vendidas
⚪ Branco → Neutro
🟠 Laranja → DEMONSTRAÇÃO
🟢 Lima → REAL
✨ DIFERENCIAIS ÚNICOS
✅ ÚNICO EA com Robot + Painel Operacional + Painel Info em 1 PRODUTO
✅ Universal → Funciona em QUALQUER corretora MT5 (HEDGE + NETTING)
✅ Multimercado → Forex, Índices, Ações, Commodities, Criptomoedas
✅ 26 Botões → Maior painel operacional do mercado
✅ 14 Filtros IA → Sistema de decisão mais completo disponível
✅ 10 Proteções → Gerenciamento de risco institucional
✅ Visualização de negociação → Opera com mouse (Shift/Ctrl + Clique)
✅ Detector de Notícias → 3 regiões (EUA, BR, UE)
✅ Ordens Múltiplas → Até 10 ordens simultâneas com TPs/Volumes diferentes
✅ Fechamento Parcial → 2 sistemas (LIMIT + PositionClosePartial)
✅ Mais de 150 Parâmetros → Customização total da estratégia
✅ 0 Erros de Compilação → Código profissional testado

🎯PARA QUEMÉ ESTE PRODUTO?
✅ Traders Iniciantes → Use o robô 100% automatizado
✅ Traders Experientes → Combine IA + decisão manual com o painel
✅ Scalpers → 14 filtros + trading visual otimizado para scalping
✅ Swing Traders → Proteções e filtros MTF para longas operações
✅ Gestores de Contas → Painel info completo + gerenciamento de risco
✅ Operadores B3 → Compatível com Mini Dólar, Mini Índice, Win, WDO

📞 SUPORTE E CONTATO
📧 E-mail: nexustradingpro@gmail.com
📱 Telegram: @NexusTradingPro
🌐 Site: nexustradingsolutions.com.br
💬 WhatsApp: +55 94 98138-6880

⚠️ AVISOS IMPORTANTES
Produto compatível APENAS com MetaTrader 5
Funciona em contas DEMO e REAL
Teste em conta DEMO antes de operar em REAL
Negociação envolve risco - operação com responsabilidade

Não garantimos lucros - resultados passados ​​não garantimos resultados futuros


🚀 ADQUIRA AGORA O SISTEMA MAIS COMPLETO DO MERCADO!

#RoboForex #TradingAutomatizado #MT5 #ExpertAdvisor #BoletaProfissional #AlgoTrading #ForexRobot #EAPremium

