HedgingMartingale EA

Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы

Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего файла настроек он может работать на любом инструменте. Результаты оптимизации обеспечили успешную производительность на таких инструментах, как валюты, золото, акции и криптовалюты. Инструменты, которые имеют тенденцию двигаться боком, являются его кошмаром. Он начинает торговлю с цикла. Открытие первой сделки, которая начнет цикл в правильной позиции, может устранить риски. Поэтому различные стратегии входа для начала цикла были разработаны и продолжают разрабатываться.

Открывает систематические позиции как в направлениях покупки, так и продажи.

После убытка увеличивает размер лота в соответствии с заранее определенной последовательностью.

Минимизирует убытки путем автоматического закрытия позиций в противоположном направлении.

Пример торгового цикла:

0.02 SELL

0.04 BUY

0.08 SELL

0.16 BUY

0.32 SELL

...

Первая открытая сделка начинает цикл. Правила в файле настроек применяются только к этой первой сделке, и первая сделка может быть остановлена только с использованием функции заморозки или лимита позиций. Цикл заканчивается, когда последняя позиция закрывается с прибылью. Однако, если баланс недостаточен или лимит позиций заполнен, могут возникнуть критические убытки.

Входные данные по умолчанию подготовлены для XAUUSD! (минимальный депозит $6000, кредитное плечо 1:500)

Если вы хотите получить оптимизированные set-файлы для BTCUSD, XAUUSD и валютных инструментов, пожалуйста, отправьте благодарственное сообщение разработчику. (Скачать здесь) Чтобы ознакомиться с моей более профессиональной платной разработкой: VolumeHedger





Функции EA



Расширенные торговые опции:

Специальный Take Profit для первой позиции:

Вы можете увеличить вероятность выигрыша, установив более низкий Take Profit в первых сделках.

Контроль спреда:

Вы можете предотвратить плохие исполнения ордеров, установив максимальный лимит спреда.

Вы можете предотвратить плохие исполнения ордеров, установив максимальный лимит спреда.

Критический спред:

Если спред слишком расширяется во время текущего цикла, EA замораживает цикл и продолжает торговлю, как только спред возвращается к норме.

Если спред слишком расширяется во время текущего цикла, EA замораживает цикл и продолжает торговлю, как только спред возвращается к норме.

Функция использования мультипар и мульти-EA:

Если вы хотите предотвратить вход в новую сделку при наличии открытой позиции, введите список Magic Number EA, которые нужно заблокировать (например: 12345,65431,34123 ).

Эта функция используется только для предотвращения первой сделки цикла. Она также позволяет другим EA открывать сделки последовательно. Таким образом, она не влияет отрицательно на значение просадки.

В новых версиях эта функция будет развиваться следующим образом; теперь, когда она входит в позицию покупки, она будет входить в торговлю таким образом, чтобы не блокировать позицию продажи на другом инструменте. Также, если вы не хотите, чтобы она блокировала позиции покупка->покупка или продажа->продажа, это станет возможным.

Blocked Magic Numbers

Динамический множитель объема:

Наша цель - автоматически увеличивать количество сделок, а не размер лота открытых сделок по мере роста вашего капитала. Это облегчает управление сделками без достижения лимита лотов брокера. В многопользовательских средах EA рекомендуется использовать режим на основе собственного капитала.

Balance-based

Equity-based

Примечание: Для правильности расчетов объема сопоставьте параметр Initial Balance с вашим начальным балансом.

Стратегии входа в позицию:

Предлагается несколько вариантов стратегий для максимальной гибкости при открытии первой позиции в цикле. Поскольку начало цикла при сильном тренде устранит риски, стратегии были разработаны по этой теме и пытались быть представлены как селективный список.

Candle Direction + ATR

ADX Indicator

Контроль временных разрешений:

Сила тренда различна в каждый час дня; при желании вы можете ограничить торговлю определенными днями и временными интервалами. Введите дни, когда вы не хотите торговать, цифрами (например, 1,2,3,4) 6 и 7 (суббота, воскресенье) автоматически закрыты. Почасовая торговля: Укажите разрешенные часы торговли в формате HH:MM–HH:MM (например, 03:30–21:30 или 21:30–03:00 )

Примечание: EA предотвращает открытие первой позиции цикла в первые 75 минут каждого торгового дня.

Настройка защиты от гэпов:

Если истина, при переносе сделок на выходные применяет хеджевую сделку, открывая новую сделку в противоположном направлении от открытого направления. Это предотвратит потерю денег из-за большого гэпа, который может произойти, когда вы проснетесь в понедельник. Он удаляет хеджевую сделку в понедельник в указанное вами время и позволяет продолжить с того места, где вы остановились в цикле. Если хеджевая сделка закрывается с прибылью и убытком, она соответственно обновит значения tp и sl исходной сделки.

Благодаря этой настройке вы можете безопасно включить пятницу в раздел разрешений рабочих дней.

Настройка времени отдыха рынка:

Таймеры ожидания, которые предотвращают немедленное переоткрытие сделок после волатильных движений:

After Last Trade Pending Timer:

Ждет определенное количество свечей (например, 6 свечей на графике H1) после закрытия последней позиции.

After First Trade Pending Timer:

Как только первая сделка цикла завершена, переходит в ожидание нового цикла, задерживая начало цикла.

Как только первая сделка цикла завершена, переходит в ожидание нового цикла, задерживая начало цикла.

Система заморозки торговли:

Как следует из названия, она предназначена для заморозки цикла и его перезапуска. Когда вы начинаете цикл, если этот цикл открывает новые сделки без получения прибыли, размер объема открытых сделок увеличится, поэтому это полезная опция, если вы хотите передать риск следующей стратегии входа. Например, если открыто 4 сделки и вы не хотите больше испытывать удачу, это функция, которая вам понравится, если вы хотите перейти к следующей стратегии входа.

Когда вы делаете систему заморозки сделок истинной, EA может выполнить следующее:

Временно останавливает сделки и замораживает цикл.

Перезапускает сделки с той же прогрессией лотов, когда условия подходящие.

Опции направления тренда при запуске цикла: {Следовать тренду, Продолжать в том же направлении, Продолжать в противоположном направлении}

Пример: В торговле XAUUSD было сделано 4 сделки, и лот вырос, затем пришли рыночные праздники, и движения не ожидается. Если заморозка торговли активна, если введен лимит в 4 сделки она предотвращает открытие большего количества позиций и перезапускает цикл с последним размером лота, который она оставила после праздника.

Защита банковских праздников:

В периоды праздников баланс покупатель-продавец нарушается, и могут возникнуть непредсказуемые боковые движения. Если вы хотите запретить открытие первой позиции в цикле в определенные дни до/после праздников, вы можете установить, сколько дней торговля не будет проводиться.

Пример: не входить в торговый цикл за 2 дня до праздника или через 2 дня после праздника



База данных праздников содержит данные о праздниках USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY между 2022–2025 годами.

Динамическая корректировка пунктов:

Значения TP и Distance автоматически корректируются при изменении рыночной цены. Идеально подходит особенно для XAUUSD. Может быть полезно использовать при работе с долгосрочными бэктестами.

Поскольку увеличение или уменьшение значения на 1% графика 5-летней давности не будет соответствовать сегодняшним значениям пунктов, вы можете найти ответ на вопрос о том, как динамическое предоставление входных значений влияет на результат в этой функции.

Baseline Price: Контрольная ценовая точка.

Price Interval: Порог изменения цены (например, 200).

Percentage: Коэффициент, применяемый при изменении цены на этот порог (например, 10%).

Пример: Если золото поднимается с $3,000 до $3,300, и Distance составляет 1,300 пунктов, Percentage составляет 10%, Distance автоматически корректируется до 1,430 пунктов.

Интересная информация: В результате тестов я заметил это. Стоимость унции золота, заявленная золотыми компаниями, составляет около $1600. Текущая продажная цена составляет около $3200. Разница составляет $1600. Когда я установил настройку изменения цены на $200, а процентное изменение на 13%, я понял, что нашел оптимальное значение.

Рекомендации по использованию

Оптимизируйте параметры входа для каждого инструмента:

Установите значения Distance и Take Profit одинаковыми или близкими (например: 1,200 пунктов и 900 пунктов). Оптимизируйте и используйте функцию заморозки торговли. Дайте рынку 6–12 часов отдыха, сделав функцию таймера после сделки "True". Установите динамический множитель объема для сложного роста баланса. Протестируйте функцию динамических пунктов для корректировки пунктов в долгосрочных тестах (особенно для XAUUSD). Используйте фильтр банковских праздников, чтобы избежать торговли в плохих рыночных условиях. Вы можете установить этот EA на несколько пар и использовать список заблокированных Magic для более частого входа в сделки Попробуйте активировать функцию (защиты от гэпов), чтобы избежать выходных гэпов

Вам не нужно проводить оптимизацию ATR на валютных инструментах; функция ATR временно отключена.

Тщательно рассчитайте требуемую сумму баланса. В будущих версиях необходимый вам баланс будет рассчитан и отображен на графике.

О разработчике

Он завершил 10 лет в своей карьере разработки программного обеспечения. Как энтузиаст финансов и математики, он имеет страсть к разработке торговых роботов на основе алгоритмов уже более 2 лет. Он считает, что является архитектором многих алгоритмов и стратегий, которые он разработал, и разработал их, но был разочарован, когда столкнулся с подобными алгоритмами на рынке. Тем не менее, он продолжает разрабатывать с гордостью за обладание этой способностью. Он считает, что предоставление роботов, которые он разрабатывает, бесплатно вместо их прямой продажи будет больше способствовать их развитию. Он придает большое значение вашим отзывам и предложениям.

