HedgingMartingale

Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы

Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего файла настроек он может работать на любом инструменте. Результаты оптимизации обеспечили успешную производительность на таких инструментах, как валюты, золото, акции и криптовалюты. Инструменты, которые имеют тенденцию двигаться боком, являются его кошмаром. Он начинает торговлю с цикла. Открытие первой сделки, которая начнет цикл в правильной позиции, может устранить риски. Поэтому различные стратегии входа для начала цикла были разработаны и продолжают разрабатываться.

  • Открывает систематические позиции как в направлениях покупки, так и продажи.
  • После убытка увеличивает размер лота в соответствии с заранее определенной последовательностью.
  • Минимизирует убытки путем автоматического закрытия позиций в противоположном направлении.

Пример торгового цикла:
0.02 SELL
0.04 BUY
0.08 SELL
0.16 BUY
0.32 SELL
...

Первая открытая сделка начинает цикл. Правила в файле настроек применяются только к этой первой сделке, и первая сделка может быть остановлена только с использованием функции заморозки или лимита позиций. Цикл заканчивается, когда последняя позиция закрывается с прибылью. Однако, если баланс недостаточен или лимит позиций заполнен, могут возникнуть критические убытки.

Входные данные по умолчанию подготовлены для XAUUSD!  (минимальный депозит $6000, кредитное плечо 1:500)

Если вы хотите получить оптимизированные set-файлы для BTCUSD, XAUUSD и валютных инструментов, пожалуйста, отправьте благодарственное сообщение разработчику. (Скачать здесь)

Чтобы ознакомиться с моей более профессиональной платной разработкой: VolumeHedger 


Функции EA

Расширенные торговые опции:

  • Специальный Take Profit для первой позиции:
    Вы можете увеличить вероятность выигрыша, установив более низкий Take Profit в первых сделках.
  • Контроль спреда:
    Вы можете предотвратить плохие исполнения ордеров, установив максимальный лимит спреда.
  • Критический спред:
    Если спред слишком расширяется во время текущего цикла, EA замораживает цикл и продолжает торговлю, как только спред возвращается к норме.

Функция использования мультипар и мульти-EA:

Если вы хотите предотвратить вход в новую сделку при наличии открытой позиции, введите список Magic Number EA, которые нужно заблокировать (например: 12345,65431,34123 ).
Эта функция используется только для предотвращения первой сделки цикла. Она также позволяет другим EA открывать сделки последовательно. Таким образом, она не влияет отрицательно на значение просадки. 
В новых версиях эта функция будет развиваться следующим образом; теперь, когда она входит в позицию покупки, она будет входить в торговлю таким образом, чтобы не блокировать позицию продажи на другом инструменте. Также, если вы не хотите, чтобы она блокировала позиции покупка->покупка или продажа->продажа, это станет возможным.

  • Blocked Magic Numbers

Динамический множитель объема:

Наша цель - автоматически увеличивать количество сделок, а не размер лота открытых сделок по мере роста вашего капитала. Это облегчает управление сделками без достижения лимита лотов брокера. В многопользовательских средах EA рекомендуется использовать режим на основе собственного капитала.

  • Balance-based
  • Equity-based 

Примечание: Для правильности расчетов объема сопоставьте параметр Initial Balance с вашим начальным балансом.

Стратегии входа в позицию:

Предлагается несколько вариантов стратегий для максимальной гибкости при открытии первой позиции в цикле. Поскольку начало цикла при сильном тренде устранит риски, стратегии были разработаны по этой теме и пытались быть представлены как селективный список.

  • Candle Direction + ATR
  • ADX Indicator

Контроль временных разрешений:

Сила тренда различна в каждый час дня; при желании вы можете ограничить торговлю определенными днями и временными интервалами. Введите дни, когда вы не хотите торговать, цифрами (например, 1,2,3,4) 6 и 7 (суббота, воскресенье) автоматически закрыты. Почасовая торговля: Укажите разрешенные часы торговли в формате HH:MM–HH:MM (например, 03:30–21:30 или 21:30–03:00 )

Примечание: EA предотвращает открытие первой позиции цикла в первые 75 минут каждого торгового дня.

Настройка защиты от гэпов:

Если истина, при переносе сделок на выходные применяет хеджевую сделку, открывая новую сделку в противоположном направлении от открытого направления. Это предотвратит потерю денег из-за большого гэпа, который может произойти, когда вы проснетесь в понедельник. Он удаляет хеджевую сделку в понедельник в указанное вами время и позволяет продолжить с того места, где вы остановились в цикле. Если хеджевая сделка закрывается с прибылью и убытком, она соответственно обновит значения tp и sl исходной сделки. 
Благодаря этой настройке вы можете безопасно включить пятницу в раздел разрешений рабочих дней. 

Настройка времени отдыха рынка:

Таймеры ожидания, которые предотвращают немедленное переоткрытие сделок после волатильных движений:

  • After Last Trade Pending Timer:
    Ждет определенное количество свечей (например, 6 свечей на графике H1) после закрытия последней позиции.
  • After First Trade Pending Timer:
    Как только первая сделка цикла завершена, переходит в ожидание нового цикла, задерживая начало цикла.

Система заморозки торговли:

Как следует из названия, она предназначена для заморозки цикла и его перезапуска. Когда вы начинаете цикл, если этот цикл открывает новые сделки без получения прибыли, размер объема открытых сделок увеличится, поэтому это полезная опция, если вы хотите передать риск следующей стратегии входа. Например, если открыто 4 сделки и вы не хотите больше испытывать удачу, это функция, которая вам понравится, если вы хотите перейти к следующей стратегии входа.
Когда вы делаете систему заморозки сделок истинной, EA может выполнить следующее:

  • Временно останавливает сделки и замораживает цикл.
  • Перезапускает сделки с той же прогрессией лотов, когда условия подходящие.
  • Опции направления тренда при запуске цикла: {Следовать тренду, Продолжать в том же направлении, Продолжать в противоположном направлении}

Пример: В торговле XAUUSD было сделано 4 сделки, и лот вырос, затем пришли рыночные праздники, и движения не ожидается. Если заморозка торговли активна, если введен лимит в 4 сделки она предотвращает открытие большего количества позиций и перезапускает цикл с последним размером лота, который она оставила после праздника.

Защита банковских праздников:

В периоды праздников баланс покупатель-продавец нарушается, и могут возникнуть непредсказуемые боковые движения. Если вы хотите запретить открытие первой позиции в цикле в определенные дни до/после праздников, вы можете установить, сколько дней торговля не будет проводиться.

Пример: не входить в торговый цикл за 2 дня до праздника или через 2 дня после праздника

  • База данных праздников содержит данные о праздниках USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY между 2022–2025 годами.

Динамическая корректировка пунктов:

Значения TP и Distance автоматически корректируются при изменении рыночной цены. Идеально подходит особенно для XAUUSD. Может быть полезно использовать при работе с долгосрочными бэктестами.
Поскольку увеличение или уменьшение значения на 1% графика 5-летней давности не будет соответствовать сегодняшним значениям пунктов, вы можете найти ответ на вопрос о том, как динамическое предоставление входных значений влияет на результат в этой функции.

  • Baseline Price: Контрольная ценовая точка.
  • Price Interval: Порог изменения цены (например, 200).
  • Percentage: Коэффициент, применяемый при изменении цены на этот порог (например, 10%).

Пример: Если золото поднимается с $3,000 до $3,300, и Distance составляет 1,300 пунктов, Percentage составляет 10%, Distance автоматически корректируется до 1,430 пунктов.

Интересная информация: В результате тестов я заметил это. Стоимость унции золота, заявленная золотыми компаниями, составляет около $1600. Текущая продажная цена составляет около $3200. Разница составляет $1600. Когда я установил настройку изменения цены на $200, а процентное изменение на 13%, я понял, что нашел оптимальное значение. 


Рекомендации по использованию

Оптимизируйте параметры входа для каждого инструмента:

  1. Установите значения Distance и Take Profit одинаковыми или близкими (например: 1,200 пунктов и 900 пунктов).
  2. Оптимизируйте и используйте функцию заморозки торговли.
  3. Дайте рынку 6–12 часов отдыха, сделав функцию таймера после сделки "True".
  4. Установите динамический множитель объема для сложного роста баланса.
  5. Протестируйте функцию динамических пунктов для корректировки пунктов в долгосрочных тестах (особенно для XAUUSD).
  6. Используйте фильтр банковских праздников, чтобы избежать торговли в плохих рыночных условиях.
  7. Вы можете установить этот EA на несколько пар и использовать список заблокированных Magic для более частого входа в сделки
  8. Попробуйте активировать функцию (защиты от гэпов), чтобы избежать выходных гэпов

Вам не нужно проводить оптимизацию ATR на валютных инструментах; функция ATR временно отключена.

Тщательно рассчитайте требуемую сумму баланса. В будущих версиях необходимый вам баланс будет рассчитан и отображен на графике.


О разработчике

Он завершил 10 лет в своей карьере разработки программного обеспечения. Как энтузиаст финансов и математики, он имеет страсть к разработке торговых роботов на основе алгоритмов уже более 2 лет. Он считает, что является архитектором многих алгоритмов и стратегий, которые он разработал, и разработал их, но был разочарован, когда столкнулся с подобными алгоритмами на рынке. Тем не менее, он продолжает разрабатывать с гордостью за обладание этой способностью.  Он считает, что предоставление роботов, которые он разрабатывает, бесплатно вместо их прямой продажи будет больше способствовать их развитию. Он придает большое значение вашим отзывам и предложениям.

Если вам нравятся мои роботы и вы хотите быть в курсе новых функций, присоединяйтесь к моему каналу: Furkan's Robots



Отзывы 139
meysam hamoleh
28
meysam hamoleh 2025.12.22 16:04 
 

Hello. I want to use your robot on a real account with a capital of 100 dollars. Please send me the correct settings for low timeframes so that I can make a profit. Thank you. meysam.hm60@gmail.com

b2004ross
54
b2004ross 2025.12.03 10:45 
 

I have experimented with US30 and with a few changes to the inputs, I got great results... I can say that this is one of the best I have seen on the market so far... I am grateful to our dear friend "Huseyin" for his efforts in designing it and also for providing it for free, and I wish him continued success.

Jan Kovac
40
Jan Kovac 2025.11.30 16:02 
 

Robot je super. Vyskúšal som ho 3 týždne na demoúčte a teraz som ho spustil na reálnom účte. Zatiaľ to je parada. Veľmi pekne ďakujem. Super práca! Kúpil by som aj VolumeHedger, ale odradzuje ma mesačný poplatok. Radšej by som zaplatil jednorázovo.

Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Индикаторы
[ Мой канал ] , [ Мои продукты ] Этот индикатор показывает точки, где тренд бара меняется под влиянием мгновенного давления, в то время как общий тренд движется вверх или вниз. Стрелка отображается, если предыдущий бар соответствует определённым критериям. При построении стратегии вы можете интерпретировать 3–4 последовательные стрелки как потенциальный сигнал пробоя. Например, когда появляется четвёртая стрелка, вы можете рассмотреть возможность открытия сделки. Это надёжный инструмент для пр
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.46 (13)
Эксперты
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Рекомендуемые счета: Стандартные с высоким кредитным плечом, ECN, Raw; Центовые; Проп-фирмы Этот EA представляет собой торговый алгоритм, который сочетает хеджирование и интеллектуальное управление рисками со стратегией Мартингейла. Он разработан для обеспечения стабильной производительности в сильных рыночных условиях, где вы не можете предсказать направление тренда. При использовании соответствующего фа
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
Индикаторы
Обзор Классификатор Лоренцева Расстояния (Lorentzian Distance Classifier) — это торговый индикатор на основе машинного обучения, который использует Лоренцево расстояние в качестве основной метрики в рамках структуры Приближенных Ближайших Соседей (ANN). Вместо того чтобы полагаться на традиционное евклидово расстояние, он рассматривает ценовое действие как происходящее в «искривленном» пространстве ценового времени (подобно тому, как массивные объекты искривляют пространство-время в теории относ
meysam hamoleh
28
meysam hamoleh 2025.12.22 16:04 
 

Hello. I want to use your robot on a real account with a capital of 100 dollars. Please send me the correct settings for low timeframes so that I can make a profit. Thank you. meysam.hm60@gmail.com

b2004ross
54
b2004ross 2025.12.03 10:45 
 

I have experimented with US30 and with a few changes to the inputs, I got great results... I can say that this is one of the best I have seen on the market so far... I am grateful to our dear friend "Huseyin" for his efforts in designing it and also for providing it for free, and I wish him continued success.

Jan Kovac
40
Jan Kovac 2025.11.30 16:02 
 

Robot je super. Vyskúšal som ho 3 týždne na demoúčte a teraz som ho spustil na reálnom účte. Zatiaľ to je parada. Veľmi pekne ďakujem. Super práca! Kúpil by som aj VolumeHedger, ale odradzuje ma mesačný poplatok. Radšej by som zaplatil jednorázovo.

MiyamotoK
24
MiyamotoK 2025.11.26 11:15 
 

Good EA, although like any hedging EA, need a proper risk management

aleks74god
84
aleks74god 2025.11.26 10:30 
 

Советник беспорно хорош,он мне понравился в тесте показал 100 % прибыль без минусовак,график четкий стремещийся вверх!Он достоин внимания и уважение создателю за его труд и желание нам дать бесплатного робота!

Nezo Eliot
568
Nezo Eliot 2025.11.25 00:34 
 

I’m very satisfied with this EA. I finally found the right settings, and it’s generating solid profits. Huge thanks to the developer , really appreciate it.

masakuwa
14
masakuwa 2025.11.24 12:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Katsunori Ishikawa
646
Katsunori Ishikawa 2025.11.22 09:06 
 

After reading everyone's comments, I decided this was a good EA and installed HedgingMartingale. Backtesting confirmed my conviction.

fery379
118
fery379 2025.11.14 15:45 
 

I used it on a 30$ (Roboforex Promo Bonus) account with a 1000 leverage. It generated several profitable trades (some with default settings and some with a low risk setfile on M1 tf). I will keep monitoring it for longer, but so far, impressive.

SOLESHOE
59
SOLESHOE 2025.11.14 10:45 
 

franchement, une simpple MA50 smoothed permet de connaitre un tendance, et éviterait de prendre de spositions contraires de manière inutile, qui ruinent les performances de cet expert. Un duo de EMA7exponentiel et EMA50 smoothed ou EMA36 permet de detecter des points de ruptures assez précisément, cela pourrait renforcer la fiabilité de cet EA

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:05
It took me six months to develop this EA, and an entire lifetime of education to create the mathematical algorithm behind it. I can’t hide my regret for giving something good away for free. You wrote that comment in 60 seconds, yet I still respect your 60 seconds. I wish you good luck in your life 🫶🏻
okavas
15
okavas 2025.11.10 21:44 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:09
Thank you so much for your kind words and support. Hearing this from someone with your experience truly means a lot. I’m glad the EA has brought value to you. Wishing you continued success and blessings. Much love and respect 🫶🏻
r.forex24
15
r.forex24 2025.11.04 05:49 
 

ich benutze seit eine Woche bis hat nur ein Tred auf gemacht seit dem keine tred mehr ausgeführt. Das ist schrot sory ...ist aber so

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:05
It took me six months to develop this EA, and an entire lifetime of education to create the mathematical algorithm behind it. I can’t hide my regret for giving something good away for free. You wrote that comment in 60 seconds, yet I still respect your 60 seconds. I wish you good luck in your life 🫶🏻
Cristian Salute
205
Cristian Salute 2025.11.03 19:20 
 

This is, without a doubt, one of the best Expert Advisors available on the market. It's on a higher level than many paid Expert Advisors... and it's free! The author's talent is evident in every single setting; nothing is left to chance, everything has been carefully considered, and the configurability is endless. Releasing an EA of this caliber for free, on which blood, sweat, and tears were undoubtedly poured, leaves no doubt about the author's generosity, not only as an expert programmer but as a person. Furthermore, the author provides a series of excellent .set files for various needs. It's a shame that due to my incompetence and inability, I can't independently find a suitable configuration for myself, but that's entirely my fault; this EA is truly on another level. Compliments to the author.

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:11
Your message truly means a lot. I’m grateful for your appreciation and for taking the time to write such thoughtful words. I’ve put my heart into this EA, and seeing it valued this way is the greatest reward. Don’t worry about finding the perfect configuration—everyone has their own learning curve, and I’m always here to help when needed. Thank you again for your kindness and support 🫶🏻
warren የተደበቀ
52
warren የተደበቀ 2025.11.02 10:27 
 

Яҡшы буш бот, рәхмәт һеҙгә, эшләүсеһе

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:10
Thank you 🫶🏻
shogun1543
456
shogun1543 2025.11.02 03:11 
 

Good!

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:10
Thank you friend 🫶🏻
Nusa Project
18
Nusa Project 2025.10.30 02:09 
 

do nothing at all,Doesn't work

OMG FZE LLC
63291
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.14 11:05
It took me six months to develop this EA, and an entire lifetime of education to create the mathematical algorithm behind it. I can’t hide my regret for giving something good away for free. You wrote that comment in 60 seconds, yet I still respect your 60 seconds. I wish you good luck in your life 🫶🏻
Ismael Abderrazak
29
Ismael Abderrazak 2025.10.28 21:37 
 

he probado muchos bots , pero como trabaja este y GRATUITO ninguno , es el mejor con creces , enhorabuena al desarrollador

beetle2008
98
beetle2008 2025.10.27 21:48 
 

Delivers what is promises. Great job.

[Удален] 2025.10.27 01:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Bhanasan Boonphong
138
Bhanasan Boonphong 2025.10.26 08:02 
 

Best free product, and good support, even free product.

1234567
Ответ на отзыв