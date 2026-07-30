Diagonal Resistance Indi

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DiagonalResistanceIndi — Индикатор сигналов против тренда

DiagonalResistanceIndi разработан специально для VolumeHedger EA. Используется на Gold на таймфрейме M1. Также подходит для ручной торговли без EA.
Это сигнальный индикатор, который обнаруживает необычно крупные процентные движения цены за короткое временное окно и отмечает на графике потенциальные точки разворота против этого движения.

Как это работает?

Индикатор непрерывно сканирует ретроспективное временное окно на графике M1. Длина этого окна не фиксирована: она автоматически подстраивается под волатильность рынка (на основе H1 ATR). На спокойном рынке окно расширяется, на активном — сужается. Когда цена превышает заданный процентный порог, измеренный от экстремального уровня внутри окна, индикатор считает движение «перерастянутым» и формирует сигнал в противоположном направлении:

  • Красная стрелка вниз — сигнал на продажу после резкого роста
  • Синяя стрелка вверх — сигнал на покупку после резкого падения
  • Жёлтые стрелки — показывают уровни доливок (grid), если движение продолжается
  • Золотистые точки — бар за баром отслеживают целевой уровень (TP) открытого цикла; цель сначала рассчитывается по заданной доле отката движения, а со временем смещается к уровню безубытка. Место, где ряд точек заканчивается, — это точка закрытия цикла.

Фильтры, защищающие качество сигналов

Чтобы уменьшить число последовательных ложных сигналов, индикатор применяет период ожидания после закрытия цикла, требование минимального расстояния от последней цены закрытия и дополнительную задержку для сигналов в противоположном направлении. Кроме того, в определённые календарные дни с высокой волатильностью новые сигналы не формируются.

Особенности

  • Все сигналы формируются на открытии бара и впоследствии не изменяются (без repaint)
  • Опциональные push-уведомления: при первом сигнале и/или на каждом уровне доливки
  • Сигналы хранятся в отдельных buffer; разработчики советников могут читать их напрямую через iCustom
  • Разработан для графика M1; создан и протестирован на Gold (XAUUSD), может использоваться и на других символах

Примечание: данный индикатор — инструмент анализа и сам по себе не является инвестиционной рекомендацией. Прошлое поведение не является показателем будущих результатов; рекомендуется оценивать торговые решения с учётом собственного риск-менеджмента.


О разработчике

Программный инженер с более чем 10-летним опытом, более 3 лет сосредоточен на создании алгоритмических торговых роботов, движимый увлечением финансами и математикой.
Алгоритмы и стратегии создаются не в стиле «vibe coder» на основе готовых решений, а с позиции профессионального инженера-программиста — с приоритетом производительности, надёжности и устойчивости.
Все материальные и нематериальные результаты реинвестируются в новые исследования и разработки (R&D) для постоянного улучшения продуктов.
Разработчик убеждён, что максимально свободное распространение роботов, а не предложение их исключительно ради коммерческой выгоды, позволяет охватить более широкую аудиторию — а собранная таким образом обратная связь значительно ускоряет развитие продуктов.
Каждый отзыв и каждое предложение пользователей рассматриваются как самая ценная часть процесса разработки продукта.

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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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5 (25)
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Jose Medina
1266
Jose Medina 2026.08.05 11:26 
 

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abs D
66
abs D 2026.07.30 14:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

OMG FZE LLC
86785
Ответ разработчика Huseyin Furkan Ozturk 2026.07.30 15:25
I have updated it and it shows a panel to understand clearly understand that the indicator is working :))
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