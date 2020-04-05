PBX Gold M1 Scalper Pro
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- Версия: 4.2
- Обновлено: 25 июля 2026
- Активации: 5
PBX Gold M1 Scalper Pro — XAUUSD。 XAUUSD M1 和 уникальный подход к управлению рисками, разработанный для обнаружения 和 управления сделками.
Этот советник (EA) основан на анализе структуры рынка и тренда использует индикатор ATR.与 ATR 和 ATR 类似的产品包括： ему эффективно работать в динамичной рыночной среде。
PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款由 PBX Gold M1 Scalper Pro 打造的产品。
Ключевые торговые функции:
• Фильтрация тренда PBX
• Интеллектуальное управление позициями
• Динамический режим полосы пропускания ATR
• Процессор волатильности
• Совместимость с VPS
• Графики, оптимизированные для XAUUSD M1。 Эти функции идеально подходят для трейдеров, включая профессиональных трейдеров, использующих стратегии ”