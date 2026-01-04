Nexa BB Revert

Nexa BB Revert

Expert Advisor pour MetaTrader 5

1. Présentation du produit

Nexa BB Revert est un Expert Advisor conçu selon le concept de retour à la moyenne (Mean Reversion) basé sur les Bandes de Bollinger.
Il analyse les retracements de prix potentiels à court terme après des mouvements de prix excessivement étendus.

Le système est conçu pour fonctionner sur le timeframe M15 et évalue les conditions de trading à l’aide d’une combinaison des indicateurs Bollinger Bands, RSI, CCI et ATR.

L’Expert Advisor fonctionne avec un seul symbole et une seule position par numéro magique, et gère automatiquement les positions ouvertes selon des règles prédéfinies.

2. Concept de trading

La logique principale de Nexa BB Revert repose sur les conditions suivantes :

  • Le prix atteint la bande supérieure ou inférieure de Bollinger

  • Le prix revient à l’intérieur de la bande sur la bougie suivante

  • Les indicateurs RSI et CCI indiquent des conditions de surachat ou de survente avec un changement de direction

Une transaction n’est envisagée que lorsque toutes les conditions sont réunies simultanément.

Des filtres optionnels, tels que le filtre de plage ATR et le filtre de force de tendance ADX, peuvent être activés afin d’éviter le trading dans des environnements à forte volatilité ou à tendance marquée.

3. Résumé des conditions de trading

  • Timeframe principal : M15

  • Types de positions : Achat et Vente

  • Positions simultanées : Une par symbole et numéro magique

  • Fréquence de trading : Limitée, axée sur la qualité des signaux

4. Gestion des positions

Après l’ouverture d’une position, Nexa BB Revert gère automatiquement la transaction selon le mode sélectionné :

  • Calcul du stop loss basé sur l’ATR

  • L’une des méthodes de gestion des objectifs suivantes :

    • Ratio risque/rendement fixe

    • Clôture partielle à des niveaux intermédiaires

    • Déplacement du stop loss au point d’équilibre après une clôture partielle

    • Stop suiveur basé sur l’ATR

Toutes les actions de gestion sont exécutées automatiquement conformément aux paramètres configurés.

5. Fonctions de gestion du risque

L’Expert Advisor inclut les mécanismes de contrôle du risque suivants :

  • Limite de pertes consécutives

  • Limite de pertes journalières

  • Limite de pertes hebdomadaires

  • Filtre d’horaires de trading

  • Filtre de spread optionnel

Ces fonctions visent à limiter l’activité de trading dans des conditions de marché défavorables.

6. Structure des paramètres d’entrée

Les paramètres d’entrée sont organisés en groupes logiques, notamment :

  • Paramètres généraux (symbole, taille du lot, numéro magique)

  • Paramètres des indicateurs (BB, RSI, CCI, ATR)

  • Seuils des conditions d’entrée

  • Paramètres de stop loss et d’objectif

  • Paramètres de clôture partielle et de stop suiveur

  • Filtres temporels et supplémentaires

  • Paramètres de gestion du risque

Chaque paramètre peut être ajusté indépendamment selon l’environnement de trading de l’utilisateur.

7. Mode d’utilisation

  1. Ouvrez un graphique dans la plateforme MetaTrader 5.

  2. Réglez le timeframe sur M15.

  3. Attachez l’Expert Advisor Nexa BB Revert au graphique.

  4. Vérifiez et ajustez les paramètres d’entrée si nécessaire.

  5. Activez le trading automatisé.

L’Expert Advisor fonctionnera automatiquement selon les conditions définies.

8. Environnement d’utilisation recommandé

  • Plateforme MetaTrader 5

  • Utilisation sur un seul symbole

  • Il est recommandé de tester sur un compte démo avant une utilisation en compte réel

  • Connexion Internet stable

9. Informations importantes

Cet Expert Advisor est un outil de trading automatisé, et le trading comporte des risques de marché.
L’utilisateur doit comprendre pleinement le fonctionnement du système et l’impact des paramètres avant utilisation.

Toutes les décisions et résultats de trading relèvent de la responsabilité de l’utilisateur.

10. Informations techniques

  • Format de livraison : fichier EX5 compilé

  • Aucun appel DLL

  • Aucune communication externe ni collecte de données

  • Aucune collecte ou transmission de données personnelles

Conformité avec le MQL5 Market

  • Aucune garantie ou promesse de profit

  • Les résultats de backtest ne sont pas présentés comme des performances réelles

  • Aucun lien externe inclus

  • Style descriptif neutre et technique


