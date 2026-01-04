Nexa BB Revert

Asesor Experto para MetaTrader 5

1. Descripción del producto

Nexa BB Revert es un Asesor Experto diseñado sobre el concepto de reversión a la media (Mean Reversion) basado en Bandas de Bollinger.

Analiza posibles retrocesos de corto plazo después de movimientos de precio excesivamente extendidos.

El sistema está diseñado para operar en el marco temporal M15 y evalúa las condiciones de entrada utilizando una combinación de los indicadores Bollinger Bands, RSI, CCI y ATR.

El Asesor Experto opera con un solo símbolo y una sola posición por número mágico, y gestiona automáticamente las operaciones abiertas según reglas predefinidas.

2. Concepto de trading

La lógica principal de Nexa BB Revert se basa en las siguientes condiciones:

El precio alcanza la banda superior o inferior de Bollinger

El precio regresa al interior de la banda en la vela siguiente

Los indicadores RSI y CCI muestran condiciones de sobrecompra o sobreventa con cambio de dirección

Una operación solo se considera cuando todas las condiciones se cumplen simultáneamente.

Se pueden activar filtros opcionales, como el rango ATR y el filtro de fuerza ADX, para evitar operar durante periodos de alta volatilidad o tendencias fuertes.

3. Resumen de condiciones de trading

Marco temporal principal: M15

Tipos de operación: Compra y Venta

Posiciones simultáneas: Una por símbolo y número mágico

Frecuencia de trading: Limitada, enfocada en la calidad de las señales

4. Gestión de posiciones

Después de abrir una posición, Nexa BB Revert gestiona la operación automáticamente mediante el modo seleccionado:

Cálculo del stop loss basado en ATR

Uno de los siguientes métodos de gestión de objetivos: Relación riesgo/beneficio fija Cierre parcial en niveles intermedios Ajuste del stop loss a punto de equilibrio después del cierre parcial Stop dinámico basado en ATR



Todas las acciones de gestión se ejecutan automáticamente según los parámetros configurados.

5. Funciones de gestión de riesgo

El Asesor Experto incluye los siguientes mecanismos de control de riesgo:

Límite de pérdidas consecutivas

Límite de pérdidas diarias

Límite de pérdidas semanales

Filtro de horario de trading

Filtro de spread opcional

Estas funciones están diseñadas para limitar la actividad de trading en condiciones de mercado desfavorables.

6. Estructura de los parámetros de entrada

Los parámetros de entrada están organizados en grupos lógicos, que incluyen:

Configuración general (símbolo, tamaño de lote, número mágico)

Configuración de indicadores (BB, RSI, CCI, ATR)

Umbrales de condiciones de entrada

Configuración de stop loss y objetivos

Configuración de cierre parcial y stop dinámico

Filtros de tiempo y adicionales

Configuración de gestión de riesgo

Cada parámetro puede ajustarse de forma independiente según el entorno de trading del usuario.

7. Modo de uso

Abra un gráfico en la plataforma MetaTrader 5. Establezca el marco temporal en M15. Aplique el Asesor Experto Nexa BB Revert al gráfico. Revise y ajuste los parámetros de entrada si es necesario. Active el trading automático.

El Asesor Experto funcionará automáticamente según las condiciones configuradas.

8. Entorno de uso recomendado

Plataforma MetaTrader 5

Operación con un solo símbolo

Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo antes de usar en cuenta real

Conexión a Internet estable

9. Aviso importante

Este Asesor Experto es una herramienta de trading automatizada y el trading implica riesgos de mercado.

El usuario debe comprender completamente el funcionamiento del sistema y el impacto de los parámetros antes de utilizarlo.

Todas las decisiones y resultados de trading son responsabilidad del usuario.

10. Información técnica

Formato de entrega: archivo EX5 compilado

Sin llamadas a DLL

Sin comunicación externa ni recopilación de datos

No se recopilan ni transmiten datos personales del usuario

Cumplimiento con MQL5 Market