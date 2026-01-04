Nexa BB Revert

Nexa BB Revert

Asesor Experto para MetaTrader 5

1. Descripción del producto

Nexa BB Revert es un Asesor Experto diseñado sobre el concepto de reversión a la media (Mean Reversion) basado en Bandas de Bollinger.
Analiza posibles retrocesos de corto plazo después de movimientos de precio excesivamente extendidos.

El sistema está diseñado para operar en el marco temporal M15 y evalúa las condiciones de entrada utilizando una combinación de los indicadores Bollinger Bands, RSI, CCI y ATR.

El Asesor Experto opera con un solo símbolo y una sola posición por número mágico, y gestiona automáticamente las operaciones abiertas según reglas predefinidas.

2. Concepto de trading

La lógica principal de Nexa BB Revert se basa en las siguientes condiciones:

  • El precio alcanza la banda superior o inferior de Bollinger

  • El precio regresa al interior de la banda en la vela siguiente

  • Los indicadores RSI y CCI muestran condiciones de sobrecompra o sobreventa con cambio de dirección

Una operación solo se considera cuando todas las condiciones se cumplen simultáneamente.

Se pueden activar filtros opcionales, como el rango ATR y el filtro de fuerza ADX, para evitar operar durante periodos de alta volatilidad o tendencias fuertes.

3. Resumen de condiciones de trading

  • Marco temporal principal: M15

  • Tipos de operación: Compra y Venta

  • Posiciones simultáneas: Una por símbolo y número mágico

  • Frecuencia de trading: Limitada, enfocada en la calidad de las señales

4. Gestión de posiciones

Después de abrir una posición, Nexa BB Revert gestiona la operación automáticamente mediante el modo seleccionado:

  • Cálculo del stop loss basado en ATR

  • Uno de los siguientes métodos de gestión de objetivos:

    • Relación riesgo/beneficio fija

    • Cierre parcial en niveles intermedios

    • Ajuste del stop loss a punto de equilibrio después del cierre parcial

    • Stop dinámico basado en ATR

Todas las acciones de gestión se ejecutan automáticamente según los parámetros configurados.

5. Funciones de gestión de riesgo

El Asesor Experto incluye los siguientes mecanismos de control de riesgo:

  • Límite de pérdidas consecutivas

  • Límite de pérdidas diarias

  • Límite de pérdidas semanales

  • Filtro de horario de trading

  • Filtro de spread opcional

Estas funciones están diseñadas para limitar la actividad de trading en condiciones de mercado desfavorables.

6. Estructura de los parámetros de entrada

Los parámetros de entrada están organizados en grupos lógicos, que incluyen:

  • Configuración general (símbolo, tamaño de lote, número mágico)

  • Configuración de indicadores (BB, RSI, CCI, ATR)

  • Umbrales de condiciones de entrada

  • Configuración de stop loss y objetivos

  • Configuración de cierre parcial y stop dinámico

  • Filtros de tiempo y adicionales

  • Configuración de gestión de riesgo

Cada parámetro puede ajustarse de forma independiente según el entorno de trading del usuario.

7. Modo de uso

  1. Abra un gráfico en la plataforma MetaTrader 5.

  2. Establezca el marco temporal en M15.

  3. Aplique el Asesor Experto Nexa BB Revert al gráfico.

  4. Revise y ajuste los parámetros de entrada si es necesario.

  5. Active el trading automático.

El Asesor Experto funcionará automáticamente según las condiciones configuradas.

8. Entorno de uso recomendado

  • Plataforma MetaTrader 5

  • Operación con un solo símbolo

  • Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo antes de usar en cuenta real

  • Conexión a Internet estable

9. Aviso importante

Este Asesor Experto es una herramienta de trading automatizada y el trading implica riesgos de mercado.
El usuario debe comprender completamente el funcionamiento del sistema y el impacto de los parámetros antes de utilizarlo.

Todas las decisiones y resultados de trading son responsabilidad del usuario.

10. Información técnica

  • Formato de entrega: archivo EX5 compilado

  • Sin llamadas a DLL

  • Sin comunicación externa ni recopilación de datos

  • No se recopilan ni transmiten datos personales del usuario

Cumplimiento con MQL5 Market

  • No incluye garantías ni promesas de beneficios

  • No presenta resultados de backtest como rendimiento real

  • No contiene enlaces externos

  • Utiliza un estilo descriptivo neutral y técnico


Otros productos de este autor
NEXA Gold Pullback System
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Gold Pullback System v2.0 EA de Swing Trading para GOLD basado en Tendencia H1 y Pullback M15 Manual Oficial del Usuario (Versión Final) 1. Descripción general NEXA Gold Pullback System v2.0 es un Expert Advisor de swing trading diseñado exclusivamente para operar GOLD (XAUUSD). El EA analiza la dirección de la tendencia a medio y largo plazo en el marco temporal H1 y ejecuta las operaciones en M15, identificando estructuras de pullback que aparecen de forma recurrente en el mercado del oro
NEXA Gold Macro Strategy02 EA
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Versión en Español — Descripción Premium para Venta de EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA Sistema de trading automático 1:3 basado en GOLD (M15 + M5) (con Filtro Macro + Gestión de Ondas) 1. Resumen del EA NEXA Gold Macro Strategy02 EA es un sistema profesional diseñado específicamente para el trading automático de Oro (XAUUSD) . El EA determina la dirección en M15 , activa las entradas en M5 , y utiliza un filtro macro basado en US100, US500 y OIL para identificar el sentimiento global d
NEXA Trend Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
Live Forward Performance (Myfxbook – Demo Verified) Myfxbook: / portfolio / nexagoldai / 11833106 This system is currently running in verified forward testing. Real account will be connected after capital scaling. ---------------------------------------- NEXA EMA-RSI Swing v1 — Manual del Producto (ES) Introducción NEXA EMA-RSI Swing v1 es un sistema de trading automático (EA) diseñado para combinar seguimiento de tendencia con entradas por retroceso (swing) . Utiliza el marco temporal H
NEXA Trend Swing Pro
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Trend Swing Pro v3 Manual de Usuario – Versión en Español (Edición Final) EA de Swing Trading basado en EMA Trend + RSI + Momentum + Filtro de Volumen + Sistema Multi-Score 1. Descripción General del EA NEXA Trend Swing Pro v3 es un algoritmo de swing trading orientado a tendencias, diseñado para GOLD (XAUUSD) utilizando una combinación de: Filtro de tendencia en H1 Señal de entrada en M30 Esta estrategia no es un simple cruce de EMAs. Integra cinco filtros avanzados : Fuerza de tende
NEXA Adx Ema Trend Ride
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA ADX-EMA Trend Ride EA de Seguimiento de Micro-Tendencias para GOLD Manual Oficial de Usuario (Español) 1️⃣ Descripción General NEXA ADX-EMA Trend Ride es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . A diferencia de los sistemas tradicionales basados en marcos temporales altos (H1/H4), este EA se enfoca en aceleraciones micro-tendenciales que ocurren dentro de una tendencia ya establecida . Concepto Clave Pequeñas pérdidas controladas + ga
Momentum Trend Catch
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD Manual de Usuario Oficial (Versión en Español) 1️⃣ Descripción General NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR) , diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD) . Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia . Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de moment
NEXA Swing Zone Trader
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Swing Zone Trader Manual Oficial del Usuario (Español) 1. Visión General NEXA Swing Zone Trader es un Asesor Experto de swing trading de baja frecuencia y alta precisión , diseñado para operar solo cuando coinciden la tendencia, el impulso y la estructura del mercado . Este EA no busca operar constantemente. Su objetivo es priorizar la calidad de las entradas, la estabilidad y la operativa en cuentas reales . 2. Lógica Principal de la Estrategia Detección de Zona de Tendencia EMA (Perí
NEXA Dynamic Swing
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Dynamic Swing Manual de Usuario en Español 1. Descripción General NEXA Dynamic Swing es un Asesor Experto (EA) avanzado de swing trading , diseñado especialmente para operar GOLD (XAUUSD) . Este EA combina una Media Móvil Adaptativa (AMA) con RSI, Stochastic y confirmación por volumen OBV , permitiendo operar solo en condiciones de mercado de alta calidad , evitando ruido y mercados laterales. Principios clave del sistema: Menos operaciones, mayor calidad Control estricto del drawdown En
NEXA Multi MA Swing Master
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Multi MA Swing Master Estrategia Multi-EMA Pre-Stack para la captura temprana de tendencias en GOLD (XAUUSD) Descripción del producto NEXA Multi MA Swing Master es un Asesor Experto (EA) de tipo swing diseñado para capturar las primeras etapas de las tendencias en GOLD (XAUUSD) mediante una estructura Multi-EMA Pre-Stack combinada con filtros de impulso y volatilidad. Este EA no opera en todas las condiciones de mercado . Solo abre operaciones cuando la estructura de tendencia, el impuls
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario