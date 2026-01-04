Nexa BB Revert
- Asesores Expertos
- Park Seongcheon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Asesor Experto para MetaTrader 5
1. Descripción del producto
Nexa BB Revert es un Asesor Experto diseñado sobre el concepto de reversión a la media (Mean Reversion) basado en Bandas de Bollinger.
Analiza posibles retrocesos de corto plazo después de movimientos de precio excesivamente extendidos.
El sistema está diseñado para operar en el marco temporal M15 y evalúa las condiciones de entrada utilizando una combinación de los indicadores Bollinger Bands, RSI, CCI y ATR.
El Asesor Experto opera con un solo símbolo y una sola posición por número mágico, y gestiona automáticamente las operaciones abiertas según reglas predefinidas.
2. Concepto de trading
La lógica principal de Nexa BB Revert se basa en las siguientes condiciones:
-
El precio alcanza la banda superior o inferior de Bollinger
-
El precio regresa al interior de la banda en la vela siguiente
-
Los indicadores RSI y CCI muestran condiciones de sobrecompra o sobreventa con cambio de dirección
Una operación solo se considera cuando todas las condiciones se cumplen simultáneamente.
Se pueden activar filtros opcionales, como el rango ATR y el filtro de fuerza ADX, para evitar operar durante periodos de alta volatilidad o tendencias fuertes.
3. Resumen de condiciones de trading
-
Marco temporal principal: M15
-
Tipos de operación: Compra y Venta
-
Posiciones simultáneas: Una por símbolo y número mágico
-
Frecuencia de trading: Limitada, enfocada en la calidad de las señales
4. Gestión de posiciones
Después de abrir una posición, Nexa BB Revert gestiona la operación automáticamente mediante el modo seleccionado:
-
Cálculo del stop loss basado en ATR
-
Uno de los siguientes métodos de gestión de objetivos:
-
Relación riesgo/beneficio fija
-
Cierre parcial en niveles intermedios
-
Ajuste del stop loss a punto de equilibrio después del cierre parcial
-
Stop dinámico basado en ATR
-
Todas las acciones de gestión se ejecutan automáticamente según los parámetros configurados.
5. Funciones de gestión de riesgo
El Asesor Experto incluye los siguientes mecanismos de control de riesgo:
-
Límite de pérdidas consecutivas
-
Límite de pérdidas diarias
-
Límite de pérdidas semanales
-
Filtro de horario de trading
-
Filtro de spread opcional
Estas funciones están diseñadas para limitar la actividad de trading en condiciones de mercado desfavorables.
6. Estructura de los parámetros de entrada
Los parámetros de entrada están organizados en grupos lógicos, que incluyen:
-
Configuración general (símbolo, tamaño de lote, número mágico)
-
Configuración de indicadores (BB, RSI, CCI, ATR)
-
Umbrales de condiciones de entrada
-
Configuración de stop loss y objetivos
-
Configuración de cierre parcial y stop dinámico
-
Filtros de tiempo y adicionales
-
Configuración de gestión de riesgo
Cada parámetro puede ajustarse de forma independiente según el entorno de trading del usuario.
7. Modo de uso
-
Abra un gráfico en la plataforma MetaTrader 5.
-
Establezca el marco temporal en M15.
-
Aplique el Asesor Experto Nexa BB Revert al gráfico.
-
Revise y ajuste los parámetros de entrada si es necesario.
-
Active el trading automático.
El Asesor Experto funcionará automáticamente según las condiciones configuradas.
8. Entorno de uso recomendado
-
Plataforma MetaTrader 5
-
Operación con un solo símbolo
-
Se recomienda realizar pruebas en una cuenta demo antes de usar en cuenta real
-
Conexión a Internet estable
9. Aviso importante
Este Asesor Experto es una herramienta de trading automatizada y el trading implica riesgos de mercado.
El usuario debe comprender completamente el funcionamiento del sistema y el impacto de los parámetros antes de utilizarlo.
Todas las decisiones y resultados de trading son responsabilidad del usuario.
10. Información técnica
-
Formato de entrega: archivo EX5 compilado
-
Sin llamadas a DLL
-
Sin comunicación externa ni recopilación de datos
-
No se recopilan ni transmiten datos personales del usuario
Cumplimiento con MQL5 Market
-
No incluye garantías ni promesas de beneficios
-
No presenta resultados de backtest como rendimiento real
-
No contiene enlaces externos
-
Utiliza un estilo descriptivo neutral y técnico