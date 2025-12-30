Triple Moving Average EA Strategy

Обзор



Советник Triple Moving Average EA — это тренд-следящий эксперт, разработанный для MetaTrader 5. Он использует три скользящие средние (периоды по умолчанию: 20, 50, 200) для определения направления тренда, выравнивания средних и триггеров входа. Сделки открываются только при выполнении строгих условий на закрытых свечах, что исключает перерисовку и смещение отдачи. Советник включает стоп-лосс на основе ATR для динамического контроля риска и расчёт объёма позиции на основе баланса счёта, чтобы рисковать заданным процентом за сделку (по умолчанию 1%).

Ключевые особенности:



Только для хеджирования: Работает исключительно на хеджирующих счетах во избежание проблем с неттингом.

Защита от повторного входа после SL: После срабатывания стоп-лосса для повторного входа в том же направлении требуется, чтобы цена сформировала новый экстремум (более высокий максимум для покупки, более низкий минимум для продажи) по сравнению со свечами с момента исходного сигнала.

Настраиваемые скользящие средние: Каждую скользящую среднюю можно выбрать как SMA, EMA, SMMA или LWMA.

Никакого мартингейла или сетки: Одна сделка на сигнал, фиксированный риск.

Уникальные магические номера: Каждая сделка имеет свой магический номер для удобного отслеживания.



Этот советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Всегда проводите тестирование на истории с данными вашего брокера перед реальным использованием, так как результаты могут различаться из-за спредов, проскальзывания и рыночных условий.

Описание стратегии

Советник следует классической стратегии пересечения трёх скользящих средних с улучшениями в области управления рисками и логики повторного входа. Он определяет восходящий или нисходящий тренд на основе выравнивания скользящих средних и позиции цены относительно них. Входы срабатывают только на закрытых свечах для обеспечения надежности.



Правила входа



Сделки открываются в начале новой свечи, если предыдущая закрытая свеча удовлетворяет всем условиям:



Сигнал на покупку:

Тренд вверх: Close > Медленная MA (200-периодная).

Выравнивание: Быстрая MA (20) > Средняя MA (50) > Медленная MA (200).

Триггер: Close > Быстрая MA, Close > Средняя MA, Close > Медленная MA (цена выше всех трёх).



Сигнал на продажу:

Тренд вниз: Close < Медленная MA (200-периодная).

Выравнивание: Быстрая MA (20) < Средняя MA (50) < Медленная MA (200).

Триггер: Close < Быстрая MA, Close < Средняя MA, Close < Медленная MA (цена ниже всех трёх).





Только одна сделка открывается на сигнал (без пирамидинга). Советник пропускает открытие, если сделка уже активна.



Правила выхода



Обычный выход: Сделка закрывается на открытии следующей свечи, когда Быстрая MA (20) пересекает Среднюю MA (50):

Для ПОКУПКИ: Быстрая MA пересекает Среднюю MA снизу вверх (медвежье пересечение).

Для ПРОДАЖИ: Быстрая MA пересекает Среднюю MA сверху вниз (бычье пересечение).



Стоп-лосс: Динамический SL на основе ATR (по умолчанию 20-периодный, множитель x3). Устанавливается на уровне входа.

Тейк-профита нет: Выход осуществляется по пересечению MA, чтобы позволить прибыли расти в тренде.



Повторный вход после стоп-лосса



Если сделка достигает SL, повторный вход в том же направлении защищён:



Советник требует, чтобы предыдущая закрытая свеча сформировала новый более высокий максимум (для ПОКУПКИ) или новый более низкий минимум (для ПРОДАЖИ) по сравнению со всеми свечами с момента свечи исходного сигнала.

Это подтверждает возобновление тренда перед повторным риском.

Защита сбрасывается при противоположных сигналах или обычных выходах по пересечению MA.



Управление капиталом



Расчёт объёма позиции: Рассчитывается на основе баланса счёта (не эквити), чтобы рисковать фиксированным % за сделку (по умолчанию 1%).

Формула: Размер лота = (Баланс * Риск%) / (Расстояние до SL в пунктах * Стоимость пункта).

Корректируется под минимальный/максимальный/шаг размера лота брокера.



Без компандирования: Для расчётов используется только баланс, игнорируя незафиксированную прибыль/убыток.

Стоп-лосс: На основе ATR для адаптации к волатильности.