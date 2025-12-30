Triple Moving Average EA Strategy
- Эксперты
- Daniel-gheorghe Muresan
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Обзор
Советник Triple Moving Average EA — это тренд-следящий эксперт, разработанный для MetaTrader 5. Он использует три скользящие средние (периоды по умолчанию: 20, 50, 200) для определения направления тренда, выравнивания средних и триггеров входа. Сделки открываются только при выполнении строгих условий на закрытых свечах, что исключает перерисовку и смещение отдачи. Советник включает стоп-лосс на основе ATR для динамического контроля риска и расчёт объёма позиции на основе баланса счёта, чтобы рисковать заданным процентом за сделку (по умолчанию 1%).
Ключевые особенности:
Только для хеджирования: Работает исключительно на хеджирующих счетах во избежание проблем с неттингом.
Защита от повторного входа после SL: После срабатывания стоп-лосса для повторного входа в том же направлении требуется, чтобы цена сформировала новый экстремум (более высокий максимум для покупки, более низкий минимум для продажи) по сравнению со свечами с момента исходного сигнала.
Настраиваемые скользящие средние: Каждую скользящую среднюю можно выбрать как SMA, EMA, SMMA или LWMA.
Никакого мартингейла или сетки: Одна сделка на сигнал, фиксированный риск.
Уникальные магические номера: Каждая сделка имеет свой магический номер для удобного отслеживания.
Этот советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Всегда проводите тестирование на истории с данными вашего брокера перед реальным использованием, так как результаты могут различаться из-за спредов, проскальзывания и рыночных условий.
Описание стратегии
Советник следует классической стратегии пересечения трёх скользящих средних с улучшениями в области управления рисками и логики повторного входа. Он определяет восходящий или нисходящий тренд на основе выравнивания скользящих средних и позиции цены относительно них. Входы срабатывают только на закрытых свечах для обеспечения надежности.
Правила входа
Сделки открываются в начале новой свечи, если предыдущая закрытая свеча удовлетворяет всем условиям:
Сигнал на покупку:
Тренд вверх: Close > Медленная MA (200-периодная).
Выравнивание: Быстрая MA (20) > Средняя MA (50) > Медленная MA (200).
Триггер: Close > Быстрая MA, Close > Средняя MA, Close > Медленная MA (цена выше всех трёх).
Сигнал на продажу:
Тренд вниз: Close < Медленная MA (200-периодная).
Выравнивание: Быстрая MA (20) < Средняя MA (50) < Медленная MA (200).
Триггер: Close < Быстрая MA, Close < Средняя MA, Close < Медленная MA (цена ниже всех трёх).
Только одна сделка открывается на сигнал (без пирамидинга). Советник пропускает открытие, если сделка уже активна.
Правила выхода
Обычный выход: Сделка закрывается на открытии следующей свечи, когда Быстрая MA (20) пересекает Среднюю MA (50):
Для ПОКУПКИ: Быстрая MA пересекает Среднюю MA снизу вверх (медвежье пересечение).
Для ПРОДАЖИ: Быстрая MA пересекает Среднюю MA сверху вниз (бычье пересечение).
Стоп-лосс: Динамический SL на основе ATR (по умолчанию 20-периодный, множитель x3). Устанавливается на уровне входа.
Тейк-профита нет: Выход осуществляется по пересечению MA, чтобы позволить прибыли расти в тренде.
Повторный вход после стоп-лосса
Если сделка достигает SL, повторный вход в том же направлении защищён:
Советник требует, чтобы предыдущая закрытая свеча сформировала новый более высокий максимум (для ПОКУПКИ) или новый более низкий минимум (для ПРОДАЖИ) по сравнению со всеми свечами с момента свечи исходного сигнала.
Это подтверждает возобновление тренда перед повторным риском.
Защита сбрасывается при противоположных сигналах или обычных выходах по пересечению MA.
Управление капиталом
Расчёт объёма позиции: Рассчитывается на основе баланса счёта (не эквити), чтобы рисковать фиксированным % за сделку (по умолчанию 1%).
Формула: Размер лота = (Баланс * Риск%) / (Расстояние до SL в пунктах * Стоимость пункта).
Корректируется под минимальный/максимальный/шаг размера лота брокера.
Без компандирования: Для расчётов используется только баланс, игнорируя незафиксированную прибыль/убыток.
Стоп-лосс: На основе ATR для адаптации к волатильности.
