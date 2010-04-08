Nexa BB Revert
- Experts
- Park Seongcheon
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Expert Advisor for MetaTrader 5
1. 제품 개요
Nexa BB Revert는 볼린저 밴드 기반 평균회귀(Mean Reversion) 개념을 활용하여
과도하게 확장된 가격 움직임 이후 발생할 수 있는 단기 되돌림 구간을 분석하는 Expert Advisor입니다.
본 제품은 M15 타임프레임을 기준으로 설계되었으며,
볼린저 밴드, RSI, CCI, ATR 지표의 조합을 통해 진입 조건을 평가합니다.
이 Expert Advisor는 단일 종목, 단일 포지션 구조로 작동하며,
진입 이후에는 부분 청산, 손절 관리, 추적 손절 기능을 통해 포지션을 관리합니다.
2. 전략 개념 설명
본 제품의 핵심 개념은 다음과 같습니다.
-
가격이 볼린저 밴드 상단 또는 하단에 도달한 이후
-
이전 봉 대비 가격이 다시 밴드 내부로 복귀할 경우
-
RSI 및 CCI 지표가 과매수 또는 과매도 구간에서 방향 전환 신호를 보일 때
이러한 조건이 동시에 충족되었을 경우에만 거래를 시도합니다.
추가적으로, 시장 변동성이 과도하게 높거나
추세 강도가 높은 구간을 회피하기 위해 ATR 및 ADX 필터가 사용될 수 있습니다.
3. 거래 조건 요약
-
메인 타임프레임: M15
-
포지션 유형: 매수 / 매도
-
동시 포지션 수: 심볼 및 매직 넘버당 1개
-
거래 빈도: 제한적 (고품질 신호 위주)
4. 포지션 관리 방식
Nexa BB Revert는 진입 이후 다음과 같은 방식으로 포지션을 관리합니다.
-
ATR 기반 손절선 설정
-
설정에 따라 다음 관리 방식 중 하나를 사용:
-
고정 손익비(RR) 목표
-
중간 목표 기반 부분 청산
-
부분 청산 이후 손절가 이동(Breakeven)
-
ATR 기반 추적 손절
-
모든 관리 로직은 자동으로 수행되며,
사용자는 입력 매개변수를 통해 이를 조정할 수 있습니다.
5. 리스크 관리 기능
본 제품에는 다음과 같은 리스크 관리 기능이 포함되어 있습니다.
-
연속 손실 횟수 제한
-
일일 손실 제한
-
주간 손실 제한
-
거래 시간 필터
-
스프레드 조건 필터 (선택 사항)
이러한 기능은 과도한 거래를 방지하고
특정 시장 조건에서의 거래를 제한하기 위한 목적입니다.
6. 입력 매개변수 구성
입력 매개변수는 다음과 같은 논리적 그룹으로 구성되어 있습니다.
-
일반 설정 (거래 심볼, 랏 크기, 매직 넘버)
-
지표 설정 (BB, RSI, CCI, ATR)
-
진입 조건 임계값
-
손절 및 목표 설정
-
부분 청산 및 추적 손절 설정
-
시간 및 추가 필터
-
리스크 관리 설정
각 매개변수는 독립적으로 조정할 수 있으며,
사용자는 자신의 거래 환경에 맞게 설정할 수 있습니다.
7. 사용 방법
-
MetaTrader 5 플랫폼에서 차트를 엽니다.
-
M15 타임프레임을 설정합니다.
-
Nexa BB Revert Expert Advisor를 차트에 적용합니다.
-
입력 매개변수를 확인 및 조정합니다.
-
자동매매를 활성화합니다.
Expert Advisor는 설정된 조건에 따라 자동으로 작동합니다.
8. 권장 사용 환경
-
MetaTrader 5 플랫폼
-
단일 심볼 운용
-
데모 계좌에서 충분한 테스트 후 사용 권장
-
안정적인 인터넷 연결 환경
9. 주의 사항
본 Expert Advisor는 자동화된 거래 도구이며,
모든 거래에는 시장 상황에 따른 위험이 존재합니다.
사용자는 제품의 작동 방식과 입력 매개변수를 충분히 이해한 후 사용해야 하며,
거래 결과에 대한 최종 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
10. 기술적 정보
-
제공 형태: 컴파일된 EX5 파일
-
DLL 호출 없음
-
외부 통신 및 데이터 수집 기능 없음
-
사용자 개인 데이터 저장 또는 전송 없음