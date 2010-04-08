Nexa BB Revert

Expert Advisor for MetaTrader 5

1. 제품 개요

Nexa BB Revert는 볼린저 밴드 기반 평균회귀(Mean Reversion) 개념을 활용하여

과도하게 확장된 가격 움직임 이후 발생할 수 있는 단기 되돌림 구간을 분석하는 Expert Advisor입니다.

본 제품은 M15 타임프레임을 기준으로 설계되었으며,

볼린저 밴드, RSI, CCI, ATR 지표의 조합을 통해 진입 조건을 평가합니다.

이 Expert Advisor는 단일 종목, 단일 포지션 구조로 작동하며,

진입 이후에는 부분 청산, 손절 관리, 추적 손절 기능을 통해 포지션을 관리합니다.

2. 전략 개념 설명

본 제품의 핵심 개념은 다음과 같습니다.

가격이 볼린저 밴드 상단 또는 하단에 도달한 이후

이전 봉 대비 가격이 다시 밴드 내부로 복귀할 경우

RSI 및 CCI 지표가 과매수 또는 과매도 구간에서 방향 전환 신호를 보일 때

이러한 조건이 동시에 충족되었을 경우에만 거래를 시도합니다.

추가적으로, 시장 변동성이 과도하게 높거나

추세 강도가 높은 구간을 회피하기 위해 ATR 및 ADX 필터가 사용될 수 있습니다.

3. 거래 조건 요약

메인 타임프레임: M15

포지션 유형: 매수 / 매도

동시 포지션 수: 심볼 및 매직 넘버당 1개

거래 빈도: 제한적 (고품질 신호 위주)

4. 포지션 관리 방식

Nexa BB Revert는 진입 이후 다음과 같은 방식으로 포지션을 관리합니다.

ATR 기반 손절선 설정

설정에 따라 다음 관리 방식 중 하나를 사용: 고정 손익비(RR) 목표 중간 목표 기반 부분 청산 부분 청산 이후 손절가 이동(Breakeven) ATR 기반 추적 손절



모든 관리 로직은 자동으로 수행되며,

사용자는 입력 매개변수를 통해 이를 조정할 수 있습니다.

5. 리스크 관리 기능

본 제품에는 다음과 같은 리스크 관리 기능이 포함되어 있습니다.

연속 손실 횟수 제한

일일 손실 제한

주간 손실 제한

거래 시간 필터

스프레드 조건 필터 (선택 사항)

이러한 기능은 과도한 거래를 방지하고

특정 시장 조건에서의 거래를 제한하기 위한 목적입니다.

6. 입력 매개변수 구성

입력 매개변수는 다음과 같은 논리적 그룹으로 구성되어 있습니다.

일반 설정 (거래 심볼, 랏 크기, 매직 넘버)

지표 설정 (BB, RSI, CCI, ATR)

진입 조건 임계값

손절 및 목표 설정

부분 청산 및 추적 손절 설정

시간 및 추가 필터

리스크 관리 설정

각 매개변수는 독립적으로 조정할 수 있으며,

사용자는 자신의 거래 환경에 맞게 설정할 수 있습니다.

7. 사용 방법

MetaTrader 5 플랫폼에서 차트를 엽니다. M15 타임프레임을 설정합니다. Nexa BB Revert Expert Advisor를 차트에 적용합니다. 입력 매개변수를 확인 및 조정합니다. 자동매매를 활성화합니다.

Expert Advisor는 설정된 조건에 따라 자동으로 작동합니다.

8. 권장 사용 환경

MetaTrader 5 플랫폼

단일 심볼 운용

데모 계좌에서 충분한 테스트 후 사용 권장

안정적인 인터넷 연결 환경

9. 주의 사항

본 Expert Advisor는 자동화된 거래 도구이며,

모든 거래에는 시장 상황에 따른 위험이 존재합니다.

사용자는 제품의 작동 방식과 입력 매개변수를 충분히 이해한 후 사용해야 하며,

거래 결과에 대한 최종 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

10. 기술적 정보