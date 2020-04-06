Nexa BB Revert
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Expert Advisor para MetaTrader 5
1. Visão geral do produto
Nexa BB Revert é um Expert Advisor desenvolvido com base no conceito de reversão à média (Mean Reversion) utilizando Bandas de Bollinger.
Ele analisa possíveis correções de curto prazo após movimentos de preço excessivamente estendidos.
O sistema foi projetado para operar no timeframe M15 e avalia as condições de negociação por meio da combinação dos indicadores Bollinger Bands, RSI, CCI e ATR.
O Expert Advisor opera com um único símbolo e apenas uma posição por número mágico, gerenciando automaticamente as operações abertas de acordo com regras predefinidas.
2. Conceito de negociação
A lógica principal do Nexa BB Revert baseia-se nas seguintes condições:
-
O preço atinge a banda superior ou inferior de Bollinger
-
O preço retorna para dentro da banda no candle seguinte
-
Os indicadores RSI e CCI indicam condições de sobrecompra ou sobrevenda com mudança de direção
Uma operação só é considerada quando todas as condições são atendidas simultaneamente.
Filtros opcionais, como o filtro de faixa do ATR e o filtro de força do ADX, podem ser ativados para evitar negociações em ambientes de alta volatilidade ou forte tendência.
3. Resumo das condições de negociação
-
Timeframe principal: M15
-
Tipos de posição: Compra e Venda
-
Posições simultâneas: Uma por símbolo e número mágico
-
Frequência de negociação: Limitada, com foco na qualidade dos sinais
4. Gestão de posições
Após a abertura de uma posição, o Nexa BB Revert gerencia automaticamente a operação de acordo com o modo selecionado:
-
Cálculo do stop loss baseado em ATR
-
Um dos seguintes métodos de gestão de alvo:
-
Relação risco/retorno fixa
-
Fechamento parcial em níveis intermediários
-
Ajuste do stop loss para o ponto de equilíbrio após fechamento parcial
-
Trailing stop baseado em ATR
-
Todas as ações de gestão são executadas automaticamente conforme os parâmetros configurados.
5. Funções de gerenciamento de risco
O Expert Advisor inclui os seguintes mecanismos de controle de risco:
-
Limite de perdas consecutivas
-
Limite de perdas diárias
-
Limite de perdas semanais
-
Filtro de horário de negociação
-
Filtro opcional de spread
Essas funções têm como objetivo limitar a atividade de negociação em condições de mercado desfavoráveis.
6. Estrutura dos parâmetros de entrada
Os parâmetros de entrada são organizados em grupos lógicos, incluindo:
-
Configurações gerais (símbolo, tamanho do lote, número mágico)
-
Configurações de indicadores (BB, RSI, CCI, ATR)
-
Limiares das condições de entrada
-
Configurações de stop loss e alvo
-
Configurações de fechamento parcial e trailing stop
-
Filtros de tempo e adicionais
-
Configurações de gerenciamento de risco
Cada parâmetro pode ser ajustado de forma independente de acordo com o ambiente de negociação do usuário.
7. Modo de uso
-
Abra um gráfico na plataforma MetaTrader 5.
-
Defina o timeframe para M15.
-
Anexe o Expert Advisor Nexa BB Revert ao gráfico.
-
Revise e ajuste os parâmetros de entrada, se necessário.
-
Ative a negociação automática.
O Expert Advisor operará automaticamente de acordo com as condições configuradas.
8. Ambiente de uso recomendado
-
Plataforma MetaTrader 5
-
Operação com um único símbolo
-
Recomenda-se testar em conta demo antes do uso em conta real
-
Conexão de internet estável
9. Aviso importante
Este Expert Advisor é uma ferramenta de negociação automatizada, e a negociação envolve riscos de mercado.
O usuário deve compreender totalmente o funcionamento do sistema e o impacto dos parâmetros antes de utilizá-lo.
Todas as decisões e resultados de negociação são de responsabilidade do usuário.
10. Informações técnicas
-
Formato de entrega: arquivo EX5 compilado
-
Sem chamadas DLL
-
Sem comunicação externa ou coleta de dados
-
Nenhuma coleta ou transmissão de dados pessoais do usuário
Conformidade com o MQL5 Market
-
Não contém garantias ou promessas de lucro
-
Não apresenta resultados de backtest como desempenho real
-
Não inclui links externos
-
Utiliza um estilo de descrição neutro e técnico