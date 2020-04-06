Nexa BB Revert

Nexa BB Revert

Expert Advisor para MetaTrader 5

1. Visão geral do produto

Nexa BB Revert é um Expert Advisor desenvolvido com base no conceito de reversão à média (Mean Reversion) utilizando Bandas de Bollinger.
Ele analisa possíveis correções de curto prazo após movimentos de preço excessivamente estendidos.

O sistema foi projetado para operar no timeframe M15 e avalia as condições de negociação por meio da combinação dos indicadores Bollinger Bands, RSI, CCI e ATR.

O Expert Advisor opera com um único símbolo e apenas uma posição por número mágico, gerenciando automaticamente as operações abertas de acordo com regras predefinidas.

2. Conceito de negociação

A lógica principal do Nexa BB Revert baseia-se nas seguintes condições:

  • O preço atinge a banda superior ou inferior de Bollinger

  • O preço retorna para dentro da banda no candle seguinte

  • Os indicadores RSI e CCI indicam condições de sobrecompra ou sobrevenda com mudança de direção

Uma operação só é considerada quando todas as condições são atendidas simultaneamente.

Filtros opcionais, como o filtro de faixa do ATR e o filtro de força do ADX, podem ser ativados para evitar negociações em ambientes de alta volatilidade ou forte tendência.

3. Resumo das condições de negociação

  • Timeframe principal: M15

  • Tipos de posição: Compra e Venda

  • Posições simultâneas: Uma por símbolo e número mágico

  • Frequência de negociação: Limitada, com foco na qualidade dos sinais

4. Gestão de posições

Após a abertura de uma posição, o Nexa BB Revert gerencia automaticamente a operação de acordo com o modo selecionado:

  • Cálculo do stop loss baseado em ATR

  • Um dos seguintes métodos de gestão de alvo:

    • Relação risco/retorno fixa

    • Fechamento parcial em níveis intermediários

    • Ajuste do stop loss para o ponto de equilíbrio após fechamento parcial

    • Trailing stop baseado em ATR

Todas as ações de gestão são executadas automaticamente conforme os parâmetros configurados.

5. Funções de gerenciamento de risco

O Expert Advisor inclui os seguintes mecanismos de controle de risco:

  • Limite de perdas consecutivas

  • Limite de perdas diárias

  • Limite de perdas semanais

  • Filtro de horário de negociação

  • Filtro opcional de spread

Essas funções têm como objetivo limitar a atividade de negociação em condições de mercado desfavoráveis.

6. Estrutura dos parâmetros de entrada

Os parâmetros de entrada são organizados em grupos lógicos, incluindo:

  • Configurações gerais (símbolo, tamanho do lote, número mágico)

  • Configurações de indicadores (BB, RSI, CCI, ATR)

  • Limiares das condições de entrada

  • Configurações de stop loss e alvo

  • Configurações de fechamento parcial e trailing stop

  • Filtros de tempo e adicionais

  • Configurações de gerenciamento de risco

Cada parâmetro pode ser ajustado de forma independente de acordo com o ambiente de negociação do usuário.

7. Modo de uso

  1. Abra um gráfico na plataforma MetaTrader 5.

  2. Defina o timeframe para M15.

  3. Anexe o Expert Advisor Nexa BB Revert ao gráfico.

  4. Revise e ajuste os parâmetros de entrada, se necessário.

  5. Ative a negociação automática.

O Expert Advisor operará automaticamente de acordo com as condições configuradas.

8. Ambiente de uso recomendado

  • Plataforma MetaTrader 5

  • Operação com um único símbolo

  • Recomenda-se testar em conta demo antes do uso em conta real

  • Conexão de internet estável

9. Aviso importante

Este Expert Advisor é uma ferramenta de negociação automatizada, e a negociação envolve riscos de mercado.
O usuário deve compreender totalmente o funcionamento do sistema e o impacto dos parâmetros antes de utilizá-lo.

Todas as decisões e resultados de negociação são de responsabilidade do usuário.

10. Informações técnicas

  • Formato de entrega: arquivo EX5 compilado

  • Sem chamadas DLL

  • Sem comunicação externa ou coleta de dados

  • Nenhuma coleta ou transmissão de dados pessoais do usuário

Conformidade com o MQL5 Market

  • Não contém garantias ou promessas de lucro

  • Não apresenta resultados de backtest como desempenho real

  • Não inclui links externos

  • Utiliza um estilo de descrição neutro e técnico


