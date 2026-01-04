Nexa BB Revert

Nexa BB Revert

适用于 MetaTrader 5 的专家顾问

1. 产品概述

Nexa BB Revert 是一款基于布林带（Bollinger Bands）均值回归（Mean Reversion）理念设计的专家顾问。
该系统用于分析价格在出现过度扩张后，可能发生的短期回撤行为。

本产品以 M15 时间周期 为核心运行周期，并结合 Bollinger Bands、RSI、CCI 以及 ATR 指标对交易条件进行评估。

该专家顾问采用 单一交易品种、单一持仓（基于魔术号） 的运行结构，并根据预设规则自动管理已开仓位。

2. 交易理念

Nexa BB Revert 的核心逻辑基于以下条件：

  • 价格触及布林带上轨或下轨

  • 随后一根K线价格重新回到布林带内部

  • RSI 与 CCI 指标显示超买或超卖状态，并出现方向变化

仅当上述条件同时满足时，系统才会考虑交易机会。

可选的 ATR 区间过滤器与 ADX 强度过滤器可用于避免在高波动或强趋势市场环境中进行交易。

3. 交易条件概要

  • 主时间周期：M15

  • 交易方向：买入 / 卖出

  • 同时持仓数量：每个交易品种与魔术号仅限一笔

  • 交易频率：受限，以信号质量为优先

4. 持仓管理方式

开仓后，Nexa BB Revert 将根据所选管理模式自动管理仓位，包括：

  • 基于 ATR 的止损计算

  • 以下目标管理方式之一：

    • 固定风险回报比

    • 中间价位的部分平仓

    • 部分平仓后的保本止损调整

    • 基于 ATR 的移动止损

所有管理操作均按照输入参数自动执行。

5. 风险管理功能

该专家顾问包含以下风险控制机制：

  • 连续亏损次数限制

  • 每日亏损限制

  • 每周亏损限制

  • 交易时间过滤

  • 可选点差过滤功能

这些机制用于在不利市场条件下限制交易活动。

6. 输入参数结构

输入参数按逻辑分组，包括：

  • 常规设置（交易品种、手数、魔术号）

  • 指标设置（BB、RSI、CCI、ATR）

  • 入场条件阈值

  • 止损与目标设置

  • 部分平仓与移动止损设置

  • 时间与附加过滤器

  • 风险管理设置

所有参数均可根据用户的交易环境进行独立调整。

7. 使用方法

  1. 在 MetaTrader 5 平台中打开交易图表。

  2. 将时间周期设置为 M15。

  3. 将 Nexa BB Revert 专家顾问加载到图表中。

  4. 检查并根据需要调整输入参数。

  5. 启用自动交易功能。

专家顾问将按照设定条件自动运行。

8. 推荐使用环境

  • MetaTrader 5 交易平台

  • 单一交易品种运行

  • 建议在真实账户使用前先在模拟账户中测试

  • 稳定的网络连接环境

9. 重要说明

本专家顾问为自动化交易工具，交易本身具有市场风险。
用户在使用前应充分理解系统的运行逻辑及输入参数对交易行为的影响。

所有交易决策及其结果均由用户自行承担责任。

10. 技术信息

  • 提供形式：已编译的 EX5 文件

  • 不包含 DLL 调用

  • 不进行任何外部通信或数据收集

  • 不收集或传输用户个人数据

MQL5 Market 合规性说明

  • 不包含任何盈利保证或承诺

  • 不将回测结果描述为真实交易结果

  • 不包含任何外部链接

  • 使用中性、技术性描述风格


