Nexa BB Revert

MetaTrader 5 用エキスパートアドバイザー

1. 製品概要

Nexa BB Revert は、ボリンジャーバンドを用いた平均回帰（Mean Reversion）コンセプトに基づいて設計されたエキスパートアドバイザーです。

価格が過度に拡張した後に発生する可能性のある、短期的な価格の戻りを分析します。

本製品は M15 タイムフレーム を基準に動作し、

ボリンジャーバンド、RSI、CCI、ATR インジケーターの組み合わせによって取引条件を評価します。

本エキスパートアドバイザーは、**1つの取引銘柄につき1ポジション（マジックナンバー単位）**で動作し、

事前に定義されたルールに基づいてポジションを自動管理します。

2. トレードコンセプト

Nexa BB Revert の基本ロジックは、以下の条件に基づいています。

価格がボリンジャーバンドの上限または下限に到達

次の足で価格がバンド内に戻る

RSI および CCI が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示し、方向転換が確認される

すべての条件が同時に満たされた場合のみ、取引が検討されます。

ATR レンジフィルターや ADX トレンド強度フィルターなどのオプション機能を有効にすることで、

高ボラティリティや強いトレンド環境での取引を回避できます。

3. 取引条件の概要

メインタイムフレーム：M15

取引方向：買い / 売り

同時保有ポジション数：銘柄およびマジックナンバーごとに1つ

取引頻度：限定的（シグナル品質重視）

4. ポジション管理

ポジションが開かれた後、Nexa BB Revert は選択された管理モードに従って自動的に取引を管理します。

ATR に基づくストップロスの計算

以下のいずれかの目標管理方法： 固定リスクリワード比 中間水準での部分決済 部分決済後のブレイクイーブンへのストップ移動 ATR ベースのトレーリングストップ



すべての管理処理は、入力パラメータに基づいて自動で実行されます。

5. リスク管理機能

本エキスパートアドバイザーには、以下のリスク管理機能が含まれています。

連続損失回数の制限

日次損失制限

週次損失制限

取引時間フィルター

オプションのスプレッドフィルター

これらの機能は、不利な市場環境下での取引を制限する目的で設計されています。

6. 入力パラメータの構成

入力パラメータは、以下の論理的なグループに分類されています。

一般設定（取引銘柄、ロットサイズ、マジックナンバー）

インジケーター設定（BB、RSI、CCI、ATR）

エントリー条件の閾値

ストップロスおよび目標設定

部分決済およびトレーリングストップ設定

時間フィルターおよび追加フィルター

リスク管理設定

各パラメータは、ユーザーの取引環境に応じて個別に調整できます。

7. 使用方法

MetaTrader 5 プラットフォームでチャートを開きます。 タイムフレームを M15 に設定します。 Nexa BB Revert をチャートに適用します。 入力パラメータを確認し、必要に応じて調整します。 自動売買を有効にします。

設定された条件に基づき、エキスパートアドバイザーが自動的に動作します。

8. 推奨使用環境

MetaTrader 5 プラットフォーム

単一銘柄での運用

実口座使用前にデモ口座でのテストを推奨

安定したインターネット接続環境

9. 注意事項

本エキスパートアドバイザーは自動売買ツールであり、取引には市場リスクが伴います。

使用前に、システムの動作原理および入力パラメータの影響を十分に理解する必要があります。

すべての取引判断および結果の責任は、ユーザー自身に帰属します。

10. 技術情報

提供形式：コンパイル済み EX5 ファイル

DLL 呼び出しなし

外部通信およびデータ収集なし

ユーザー個人データの収集・送信なし

MQL5 Market 規定への準拠