1. 製品概要

Nexa BB Revert は、ボリンジャーバンドを用いた平均回帰（Mean Reversion）コンセプトに基づいて設計されたエキスパートアドバイザーです。
価格が過度に拡張した後に発生する可能性のある、短期的な価格の戻りを分析します。

本製品は M15 タイムフレーム を基準に動作し、
ボリンジャーバンド、RSI、CCI、ATR インジケーターの組み合わせによって取引条件を評価します。

本エキスパートアドバイザーは、**1つの取引銘柄につき1ポジション（マジックナンバー単位）**で動作し、
事前に定義されたルールに基づいてポジションを自動管理します。

2. トレードコンセプト

Nexa BB Revert の基本ロジックは、以下の条件に基づいています。

  • 価格がボリンジャーバンドの上限または下限に到達

  • 次の足で価格がバンド内に戻る

  • RSI および CCI が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示し、方向転換が確認される

すべての条件が同時に満たされた場合のみ、取引が検討されます。

ATR レンジフィルターや ADX トレンド強度フィルターなどのオプション機能を有効にすることで、
高ボラティリティや強いトレンド環境での取引を回避できます。

3. 取引条件の概要

  • メインタイムフレーム：M15

  • 取引方向：買い / 売り

  • 同時保有ポジション数：銘柄およびマジックナンバーごとに1つ

  • 取引頻度：限定的（シグナル品質重視）

4. ポジション管理

ポジションが開かれた後、Nexa BB Revert は選択された管理モードに従って自動的に取引を管理します。

  • ATR に基づくストップロスの計算

  • 以下のいずれかの目標管理方法：

    • 固定リスクリワード比

    • 中間水準での部分決済

    • 部分決済後のブレイクイーブンへのストップ移動

    • ATR ベースのトレーリングストップ

すべての管理処理は、入力パラメータに基づいて自動で実行されます。

5. リスク管理機能

本エキスパートアドバイザーには、以下のリスク管理機能が含まれています。

  • 連続損失回数の制限

  • 日次損失制限

  • 週次損失制限

  • 取引時間フィルター

  • オプションのスプレッドフィルター

これらの機能は、不利な市場環境下での取引を制限する目的で設計されています。

6. 入力パラメータの構成

入力パラメータは、以下の論理的なグループに分類されています。

  • 一般設定（取引銘柄、ロットサイズ、マジックナンバー）

  • インジケーター設定（BB、RSI、CCI、ATR）

  • エントリー条件の閾値

  • ストップロスおよび目標設定

  • 部分決済およびトレーリングストップ設定

  • 時間フィルターおよび追加フィルター

  • リスク管理設定

各パラメータは、ユーザーの取引環境に応じて個別に調整できます。

7. 使用方法

  1. MetaTrader 5 プラットフォームでチャートを開きます。

  2. タイムフレームを M15 に設定します。

  3. Nexa BB Revert をチャートに適用します。

  4. 入力パラメータを確認し、必要に応じて調整します。

  5. 自動売買を有効にします。

設定された条件に基づき、エキスパートアドバイザーが自動的に動作します。

8. 推奨使用環境

  • MetaTrader 5 プラットフォーム

  • 単一銘柄での運用

  • 実口座使用前にデモ口座でのテストを推奨

  • 安定したインターネット接続環境

9. 注意事項

本エキスパートアドバイザーは自動売買ツールであり、取引には市場リスクが伴います。
使用前に、システムの動作原理および入力パラメータの影響を十分に理解する必要があります。

すべての取引判断および結果の責任は、ユーザー自身に帰属します。

10. 技術情報

  • 提供形式：コンパイル済み EX5 ファイル

  • DLL 呼び出しなし

  • 外部通信およびデータ収集なし

  • ユーザー個人データの収集・送信なし

MQL5 Market 規定への準拠

  • 利益保証や収益の約束を含まない

  • バックテスト結果を実運用成績として提示しない

  • 外部リンクを含まない

  • 中立的かつ技術的な記述スタイル


