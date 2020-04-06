Nexa BB Revert
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
MetaTrader 5 用エキスパートアドバイザー
1. 製品概要
Nexa BB Revert は、ボリンジャーバンドを用いた平均回帰（Mean Reversion）コンセプトに基づいて設計されたエキスパートアドバイザーです。
価格が過度に拡張した後に発生する可能性のある、短期的な価格の戻りを分析します。
本製品は M15 タイムフレーム を基準に動作し、
ボリンジャーバンド、RSI、CCI、ATR インジケーターの組み合わせによって取引条件を評価します。
本エキスパートアドバイザーは、**1つの取引銘柄につき1ポジション（マジックナンバー単位）**で動作し、
事前に定義されたルールに基づいてポジションを自動管理します。
2. トレードコンセプト
Nexa BB Revert の基本ロジックは、以下の条件に基づいています。
-
価格がボリンジャーバンドの上限または下限に到達
-
次の足で価格がバンド内に戻る
-
RSI および CCI が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示し、方向転換が確認される
すべての条件が同時に満たされた場合のみ、取引が検討されます。
ATR レンジフィルターや ADX トレンド強度フィルターなどのオプション機能を有効にすることで、
高ボラティリティや強いトレンド環境での取引を回避できます。
3. 取引条件の概要
-
メインタイムフレーム：M15
-
取引方向：買い / 売り
-
同時保有ポジション数：銘柄およびマジックナンバーごとに1つ
-
取引頻度：限定的（シグナル品質重視）
4. ポジション管理
ポジションが開かれた後、Nexa BB Revert は選択された管理モードに従って自動的に取引を管理します。
-
ATR に基づくストップロスの計算
-
以下のいずれかの目標管理方法：
-
固定リスクリワード比
-
中間水準での部分決済
-
部分決済後のブレイクイーブンへのストップ移動
-
ATR ベースのトレーリングストップ
-
すべての管理処理は、入力パラメータに基づいて自動で実行されます。
5. リスク管理機能
本エキスパートアドバイザーには、以下のリスク管理機能が含まれています。
-
連続損失回数の制限
-
日次損失制限
-
週次損失制限
-
取引時間フィルター
-
オプションのスプレッドフィルター
これらの機能は、不利な市場環境下での取引を制限する目的で設計されています。
6. 入力パラメータの構成
入力パラメータは、以下の論理的なグループに分類されています。
-
一般設定（取引銘柄、ロットサイズ、マジックナンバー）
-
インジケーター設定（BB、RSI、CCI、ATR）
-
エントリー条件の閾値
-
ストップロスおよび目標設定
-
部分決済およびトレーリングストップ設定
-
時間フィルターおよび追加フィルター
-
リスク管理設定
各パラメータは、ユーザーの取引環境に応じて個別に調整できます。
7. 使用方法
-
MetaTrader 5 プラットフォームでチャートを開きます。
-
タイムフレームを M15 に設定します。
-
Nexa BB Revert をチャートに適用します。
-
入力パラメータを確認し、必要に応じて調整します。
-
自動売買を有効にします。
設定された条件に基づき、エキスパートアドバイザーが自動的に動作します。
8. 推奨使用環境
-
MetaTrader 5 プラットフォーム
-
単一銘柄での運用
-
実口座使用前にデモ口座でのテストを推奨
-
安定したインターネット接続環境
9. 注意事項
本エキスパートアドバイザーは自動売買ツールであり、取引には市場リスクが伴います。
使用前に、システムの動作原理および入力パラメータの影響を十分に理解する必要があります。
すべての取引判断および結果の責任は、ユーザー自身に帰属します。
10. 技術情報
-
提供形式：コンパイル済み EX5 ファイル
-
DLL 呼び出しなし
-
外部通信およびデータ収集なし
-
ユーザー個人データの収集・送信なし
MQL5 Market 規定への準拠
-
利益保証や収益の約束を含まない
-
バックテスト結果を実運用成績として提示しない
-
外部リンクを含まない
-
中立的かつ技術的な記述スタイル