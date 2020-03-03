Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer 是一款激进的剥头皮交易专家顾问（EA），基于 斐波那契回撤水平对冲逻辑 构建。专为 XAUUSD（金价） 设计，该 EA 可持续交易，在 平稳、横盘或区间市场条件下表现最佳，但在经过正确设置后，也能在 高波动市场 中表现出色。

这不是时间限制型 EA —— 它会在 市场条件符合所选设置文件 (.set) 时 进行交易。

 重要提示

购买后，请发送 私信 获取优化的 XAUUSD 设置文件，或从 评论区 下载。

或者，点击此处获取 XAUUSD（金价）设置文件

策略概述

Fibo 61.8 – Game Changer 专注于短期价格波动，使用：

  • 斐波那契回撤区间 作为主要入场点

  • 基于区间和价格反应的行为，而不仅依赖波动性

  • 对冲逻辑 来管理重叠的价格波动

该 EA 经过多年开发与优化，强调 稳定性执行精度灵活的风险控制

剥头皮理念

EA 适用于 受控和平稳的市场阶段，但在正确配置下，也能有效应对 波动性市场

理想市场条件：

  • 缓慢或中等速度的价格波动

  • 横盘或区间市场

  • 稳定的点差

在这些条件下，价格对斐波那契区间反应更为清晰，从而 最大化 EA 的表现

交易逻辑

  • 所有入场均由 斐波那契回撤区间 决定

  • 根据当前 .set 文件，可连续开多个 BUY

  • SELL 单可同时开仓

  • 对冲逻辑 支持价格在区间内波动

  • 完全自动化 —— 无情绪交易

交易频率和激进程度取决于 设置文件的配置

自行验证结果

无夸大，无承诺。

  • 策略测试器 中运行 EA

  • 观察其在 模拟或真实账户 中的表现

  • 监控在 平稳、横盘或波动市场 的表现

策略完全透明 —— 自行评估结果

推荐使用

  • 交易品种: XAUUSD（金价）

  • 时间周期: 任意

  • 账户类型: USD

  • 测试经纪商: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

  • 最低入金: $1,000

  • 建议: 上线实盘前请务必在模拟账户测试

设置与优化

  • 默认参数仅用于 验证

  • 实盘交易使用：

    • 导入提供的 .set 文件

    • 调整输入参数以控制交易频率和风险

正确配置决定 EA 的 激进或保守 交易风格。

透明性

可在我的 MQL5 个人资料网站YouTube 频道 上查看结果和更新。

风险提示

该 EA 会积极交易，存在 重大财务风险
可能出现回撤，结果取决于 设置和市场条件

务必在 模拟账户策略测试器 中测试后再进行实盘交易。
如果您无法承受交易风险，请 不要使用该 EA


