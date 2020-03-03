Fibo 61 8 game changer
- 专家
- Komila Safarova
- 版本: 1.1
- 激活: 5
Fibo 61.8 – Game Changer
Fibo 61.8 – Game Changer 是一款激进的剥头皮交易专家顾问（EA），基于 斐波那契回撤水平 和 对冲逻辑 构建。专为 XAUUSD（金价） 设计，该 EA 可持续交易，在 平稳、横盘或区间市场条件下表现最佳，但在经过正确设置后，也能在 高波动市场 中表现出色。
这不是时间限制型 EA —— 它会在 市场条件符合所选设置文件 (.set) 时 进行交易。
重要提示
购买后，请发送 私信 获取优化的 XAUUSD 设置文件，或从 评论区 下载。
或者，点击此处获取 XAUUSD（金价）设置文件。
策略概述
Fibo 61.8 – Game Changer 专注于短期价格波动，使用：
-
斐波那契回撤区间 作为主要入场点
-
基于区间和价格反应的行为，而不仅依赖波动性
-
对冲逻辑 来管理重叠的价格波动
该 EA 经过多年开发与优化，强调 稳定性、执行精度 和 灵活的风险控制。
剥头皮理念
EA 适用于 受控和平稳的市场阶段，但在正确配置下，也能有效应对 波动性市场。
理想市场条件：
-
缓慢或中等速度的价格波动
-
横盘或区间市场
-
稳定的点差
在这些条件下，价格对斐波那契区间反应更为清晰，从而 最大化 EA 的表现。
交易逻辑
-
所有入场均由 斐波那契回撤区间 决定
-
根据当前 .set 文件，可连续开多个 BUY 单
-
SELL 单可同时开仓
-
对冲逻辑 支持价格在区间内波动
-
完全自动化 —— 无情绪交易
交易频率和激进程度取决于 设置文件的配置。
自行验证结果
无夸大，无承诺。
-
在 策略测试器 中运行 EA
-
观察其在 模拟或真实账户 中的表现
-
监控在 平稳、横盘或波动市场 的表现
策略完全透明 —— 自行评估结果。
推荐使用
-
交易品种: XAUUSD（金价）
-
时间周期: 任意
-
账户类型: USD
-
测试经纪商: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)
-
最低入金: $1,000
-
建议: 上线实盘前请务必在模拟账户测试
设置与优化
-
默认参数仅用于 验证
-
实盘交易使用：
-
导入提供的 .set 文件
-
调整输入参数以控制交易频率和风险
-
正确配置决定 EA 的 激进或保守 交易风格。
透明性
可在我的 MQL5 个人资料、网站 和 YouTube 频道 上查看结果和更新。
风险提示
该 EA 会积极交易，存在 重大财务风险。
可能出现回撤，结果取决于 设置和市场条件。
务必在 模拟账户 或 策略测试器 中测试后再进行实盘交易。
如果您无法承受交易风险，请 不要使用该 EA。