Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer es un asesor experto (EA) de scalping agresivo, construido en torno a los niveles de retroceso de Fibonacci y la lógica de cobertura (hedging). Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), este EA opera de manera continua y funciona mejor durante condiciones de mercado calmas, laterales o en rango, pero también puede ofrecer un rendimiento sólido en mercados volátiles cuando se configura correctamente.

Este EA no tiene restricción de tiempo: opera siempre que las condiciones del mercado se alineen con el archivo de configuración (.set) seleccionado.

IMPORTANTE

Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el archivo de configuración optimizado para XAUUSD, o descárgalo desde la sección de Comentarios.

Alternativamente, haz clic aquí para obtener el archivo de configuración de XAUUSD (Oro).

Resumen de la estrategia

Fibo 61.8 – Game Changer se centra en movimientos de precios a corto plazo utilizando:

Zonas de retroceso de Fibonacci como niveles principales de entrada

Comportamiento basado en rango y reacción del precio, en lugar de depender únicamente de la volatilidad

Lógica de hedging para gestionar movimientos de precios superpuestos

Este EA ha sido desarrollado y perfeccionado durante varios años, haciendo énfasis en la estabilidad, precisión de ejecución y control flexible del riesgo.

Filosofía de scalping

El EA está diseñado para fases de mercado controladas y calmadas, pero con la configuración adecuada, también puede manejar movimientos de precios volátiles de manera efectiva.

Condiciones ideales:

Movimiento de precio lento o moderado

Mercados laterales o en rango

Spreads estables

En estos entornos, el precio reacciona claramente a las zonas de Fibonacci, maximizando el rendimiento del EA.

Lógica de trading

Todas las entradas están definidas por las zonas de retroceso de Fibonacci

Se pueden abrir múltiples operaciones BUY consecutivas según el archivo .set activo

Se pueden abrir simultáneamente posiciones SELL

La lógica de hedging soporta la oscilación del precio dentro de rangos

Totalmente automatizado — sin trading emocional

La frecuencia y agresividad de las operaciones dependen de la configuración del archivo .set.

Verifica los resultados tú mismo

Sin exageraciones ni promesas.

Ejecuta el EA en el Strategy Tester

Observa su comportamiento en cuentas demo o reales

Monitorea el rendimiento durante mercados calmos, laterales o volátiles

La estrategia es completamente transparente — evalúa los resultados por ti mismo.

Uso recomendado

Instrumento: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: Cualquiera

Tipo de cuenta: Cuenta en USD

Brokers para pruebas: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

Depósito mínimo: $1,000

Recomendación: Siempre probar en demo antes de operar en real

Configuración y optimización

Los parámetros por defecto son solo para validación

Para trading real: Importa los archivos .set proporcionados Ajusta los parámetros para controlar la frecuencia de operaciones y el riesgo



La configuración adecuada determina cuán agresivo o conservador será el EA.

Transparencia

Sigue los resultados y actualizaciones en mi perfil de MQL5, sitio web y canal de YouTube.

Advertencia de riesgo

Este EA opera activamente y conlleva riesgo financiero significativo.

Pueden ocurrir pérdidas, y los resultados dependen de la configuración y las condiciones del mercado.

Siempre prueba en una cuenta demo o en el Strategy Tester antes de operar en real.

Si no puedes aceptar riesgos de trading, no uses este EA.