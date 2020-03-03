Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer es un asesor experto (EA) de scalping agresivo, construido en torno a los niveles de retroceso de Fibonacci y la lógica de cobertura (hedging). Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), este EA opera de manera continua y funciona mejor durante condiciones de mercado calmas, laterales o en rango, pero también puede ofrecer un rendimiento sólido en mercados volátiles cuando se configura correctamente.

Este EA no tiene restricción de tiempo: opera siempre que las condiciones del mercado se alineen con el archivo de configuración (.set) seleccionado.

IMPORTANTE

Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el archivo de configuración optimizado para XAUUSD, o descárgalo desde la sección de Comentarios.

Alternativamente, haz clic aquí para obtener el archivo de configuración de XAUUSD (Oro).

Resumen de la estrategia

Fibo 61.8 – Game Changer se centra en movimientos de precios a corto plazo utilizando:

  • Zonas de retroceso de Fibonacci como niveles principales de entrada

  • Comportamiento basado en rango y reacción del precio, en lugar de depender únicamente de la volatilidad

  • Lógica de hedging para gestionar movimientos de precios superpuestos

Este EA ha sido desarrollado y perfeccionado durante varios años, haciendo énfasis en la estabilidad, precisión de ejecución y control flexible del riesgo.

Filosofía de scalping

El EA está diseñado para fases de mercado controladas y calmadas, pero con la configuración adecuada, también puede manejar movimientos de precios volátiles de manera efectiva.

Condiciones ideales:

  • Movimiento de precio lento o moderado

  • Mercados laterales o en rango

  • Spreads estables

En estos entornos, el precio reacciona claramente a las zonas de Fibonacci, maximizando el rendimiento del EA.

Lógica de trading

  • Todas las entradas están definidas por las zonas de retroceso de Fibonacci

  • Se pueden abrir múltiples operaciones BUY consecutivas según el archivo .set activo

  • Se pueden abrir simultáneamente posiciones SELL

  • La lógica de hedging soporta la oscilación del precio dentro de rangos

  • Totalmente automatizado — sin trading emocional

La frecuencia y agresividad de las operaciones dependen de la configuración del archivo .set.

Verifica los resultados tú mismo

Sin exageraciones ni promesas.

  • Ejecuta el EA en el Strategy Tester

  • Observa su comportamiento en cuentas demo o reales

  • Monitorea el rendimiento durante mercados calmos, laterales o volátiles

La estrategia es completamente transparente — evalúa los resultados por ti mismo.

Uso recomendado

  • Instrumento: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: Cualquiera

  • Tipo de cuenta: Cuenta en USD

  • Brokers para pruebas: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

  • Depósito mínimo: $1,000

  • Recomendación: Siempre probar en demo antes de operar en real

Configuración y optimización

  • Los parámetros por defecto son solo para validación

  • Para trading real:

    • Importa los archivos .set proporcionados

    • Ajusta los parámetros para controlar la frecuencia de operaciones y el riesgo

La configuración adecuada determina cuán agresivo o conservador será el EA.

Transparencia

Sigue los resultados y actualizaciones en mi perfil de MQL5, sitio web y canal de YouTube.

Advertencia de riesgo

Este EA opera activamente y conlleva riesgo financiero significativo.
Pueden ocurrir pérdidas, y los resultados dependen de la configuración y las condiciones del mercado.

Siempre prueba en una cuenta demo o en el Strategy Tester antes de operar en real.
Si no puedes aceptar riesgos de trading, no uses este EA.


Productos recomendados
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
TradeForge Pass Prop Firm – EA con IA para superar retos Prop Firm TradeForge Pass Prop Firm es un Asesor Experto (EA) de alta gama para MT5, diseñado para aprobar retos de Prop Firm y gestionar cuentas financiadas con precisión mediante inteligencia artificial y gestión de riesgos avanzada. IA integrada Algoritmos entrenados con datos históricos de Prop Firm y condiciones de mercado en tiempo real para: Analizar acción del precio y volatilidad Adaptarse dinámicamente a los cambios del mer
Pyramid AI
Joshua Mari Mennuni Pacassoni
Asesores Expertos
Pro-Trend Pyramiding Grid EA de captura de tendencias llave en mano para MT5 Aproveche el poder del seguimiento de tendencias de nivel profesional, ahora turboalimentado con IA y sólidos controles de riesgo. Pro-Trend Pyramiding Grid se bloquea sin esfuerzo en las fuertes tendencias del EURUSD H1, o en cualquier símbolo/marco temporal que elija, mientras mantiene los drawdowns bajo control y los obstáculos de validación detrás de usted. Por qué le encantará Montar la tendencia sin esfuerzo Ab
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Asesores Expertos
Holiday Special (Ends Jan 15th): Consigue la automatización completa para 2026. Licencia de por vida reducida a 299 $ (ahorre 200 $) y acceso de 3 meses por 99 $ . Comience el Año Nuevo con una ventaja profesional. Rango Vector Fibo Lógico (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado para capturar los Momentum Bursts Institucionales en los mercados de divisas y criptomonedas. Mientras que la mayoría de los EAs se basan en peligrosas rejillas M
The Tree
Mr Navee Koonlert
Asesores Expertos
Este es el optimizador de EA para la moneda EURUSD en M30 timeframe. El uso EA Simple MA y Paraboric SAR para encontrar Spot para abrir orden. y usd ichimoku kinko hyo y Momentum para confirmar la tendencia del precio. Este EA no utiliza el método martingala. Recomendaciones: Par de divisas: EURUSD Marco de tiempo: M30 Depósito mínimo: $100 Tipo de cuenta: Cualquiera Utilizar brokers con spread bajo Ajuste de entrada: cada 500 USD usar 0.2 Lote
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Asesores Expertos
- ¿Qué hace ? Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas. Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC... 100 % SU CONFIGURACIÓN ¿Qué puede introducir en la configuración? - Dirección de la operación: Compra o Venta - Nivel de entrada - Volumen de entrada - Número máximo de órdenes de compra - Número máximo de órdenes de venta - Pips necesarios para cada nueva entrada - Pips para obtener beneficios por opera
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Asesores Expertos
AutoTradeBot++ – Órdenes pendientes por líneas y gestión de riesgo “risk-free” multinivel Dibuja líneas. Define tu riesgo. Deja que el bot haga el resto. AutoTradeBot++ es un Asesor Experto profesional de ejecución y gestión de riesgo, diseñado para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo en dólares y un sistema automático de “risk-free”, sin perder el control de su propia estrategia. Tú decides dónde operar; el EA se encarga de cómo hacerlo. Existen versiones dedicadas de AutoTradeBot
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Wave Master
Sivakumar Paul Suyambu
5 (1)
Asesores Expertos
Wave Master MT5 EA - Multi-Estrategia Oro/BTC/Forex Scalper Asesor Experto MT5 para Oro (XAUUSD), BTCUSD, US30/NAS100 y los principales pares FX. 10 estrategias basadas en ondas + motor de scalping M1, estricto control de riesgo, sin grid/martingale. Wave Master EA - Manual de usuario y archivos de configuración Señales en vivo y otros productos ¿Qué es Wave Master? Wave Master es un AE MT5 multi-activo y multi-estrategia diseñado para capturar ondas impulsivas y correctivas en Oro, Bitcoi
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
El juez de brecha de valor razonable EA utiliza una fórmula de cálculo especial entre las diferencias de precios y, por lo tanto, determina si la paridad está por encima o por debajo del precio requerido. No utiliza el sistema MA y RSI, sino que detecta fomo repentinos de VENTA y COMPRA en los precios. De esta manera, entra en el comercio sólo cuando hay ALTAS oportunidades. -Es adecuado para todas las paridades de divisas y mercado de valores, pero no le recomiendo realizar operaciones de ven
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto con calificación de 5 estrellas — FundPass Pro Presentamos FundPass Pro: el sistema de trading con IA definitivo para todos los tipos de cuentas y desafíos de empresas prop ️ Aviso importante : Para garantizar la compatibilidad con todos los tipos de cuentas (incluidas cuentas personales estándar y de empresas prop), es imprescindible activar el modo “Prop Firm Mode” en la configuración del usuario . No habilitar esta opción puede ocasionar operaciones fuera de las normas d
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
El robot AI forex es una herramienta de negociación avanzada que utiliza sofisticados algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para analizar los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas. Uno de los indicadores clave que utiliza es el indicador de envolventes, que traza un par de líneas paralelas que suelen representar una desviación estándar de una media móvil. Este indicador ayuda al robot a identificar posibles cambios de tendencia o rupturas destacando las zonas d
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Asesores Expertos
MoneyMaker stableATM Lite es un sistema inteligente de comercio automático de divisas. ¡La edición Lite sólo soporta MetaTrader 5! ¡El propósito de MoneyMaker stableATM Lite es estabilizar los beneficios, no para darle la capacidad de hacerse rico durante la noche! ¡MoneyMaker stableATM Lite sólo es aplicable al comercio de divisas EUR / USD, y no puede ser utilizado para el comercio de divisas de otro tipo, otro comercio de productos CFD, y el comercio de materias primas o el comercio de futur
Karla One
Karla Fekeza
3 (10)
Asesores Expertos
En pocas palabras Karla One es un producto que surgió orgánicamente de varios años de trading manual. Mi objetivo era construir un sistema sin la necesidad de actualizaciones regulares. Dicho esto, este Asesor Experto fue construido específicamente para los clientes MQL5, así que por favor recuerde que siempre estoy abierto a sugerencias. Karla One utiliza el aprendizaje automático para encontrar los puntos de entrada correctos, pero al mismo tiempo antes de colocar una operación, hay 7 condicio
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un innovador asesor experto creado específicamente para la cesta de divisas más jugosa y con mayor volatilidad: GBPUSD, XAUUSD y EURJPY. Este EA está diseñado utilizando las principales características del movimiento de este mercado, por lo que es una opción ideal para el trading dinámico en pares de alta tendencia y volatilidad media. El asesor se centra en minimizar los riesgos de negociación, con el objetivo de reducir las pérdidas al mínimo. Principales característ
BTC Trade Master Pro
Yanlin Wu
Asesores Expertos
BTC Trade Master Pro es un potente EA diseñado para operar en la plataforma MetaTrader 5 (MT5), que ofrece una serie de funciones adaptadas a los operadores que buscan control de riesgos y flexibilidad en diversas condiciones de mercado. Características principales: Sin estrategias que aumenten el riesgo: BTC Trade Master Pro no utiliza métodos arriesgados como las estrategias Martingala o Grid. Cada operación es una única transacción con niveles predefinidos de stop-loss y take-profit. Stop-Los
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX AI Scalper Pro Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo Visión general MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7 , adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales. Principio de Func
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
Trend Following EA Simple
Van Quang Nguyen
Asesores Expertos
Descripción General Trending Following EA Simple es un Asesor Experto robusto de seguimiento de tendencia, diseñado para capturar los movimientos principales del mercado con una lógica sencilla pero altamente efectiva. Al centrarse en configuraciones de alta probabilidad dentro de tendencias sostenidas, elimina la complejidad y busca un rendimiento constante. Este EA está optimizado para instrumentos populares y volátiles, y funciona perfectamente en el marco temporal H2, lo que lo convierte en
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Asesores Expertos
BobiXAU Pro v3.0 - Sistema conservador de seguimiento de tendencias. EA profesional de comercio de oro con señales de telegramas en tiempo real BobiXAU Pro es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para el trading en XAUUSD (Oro) . Utilizando un enfoque de seguimiento de tendencia conservador probado con confirmación de múltiples marcos de tiempo, este EA captura los movimientos direccionales consistentes del Oro mientras mantiene la gestión de riesgos de grado institucional
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola Traders! Les presento al viejo dios mi estrategia "ANUK", es una estrategia inteligente con 3 tipos de estrategias incorporadas (se puede elegir esto dentro de sus opciones) esta diseñada para entrar en la operación donde detecta una tendencia fuerte o un quiebre de mercado, tiene un algoritmo incorporado para recuperar posiciones y salir rápidamente, se puede configurar para trabajar en algunas sesiones como el trader prefiera, también tiene un gran sistema de detección de noticias, para
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Asesores Expertos
Bienvenido a GoldTrend ExpertAI, su solución para operar con éxito en el par XAUUSD (ORO) utilizando técnicas de Inteligencia Artificial de vanguardia junto con una miríada de indicadores incluyendo ADX, Medias Móviles y detección de Acción del Precio. Desarrollado por un equipo experimentado con más de una década de experiencia en el comercio, GoldTrend ExpertAI cuenta con una estrategia única diseñada para optimizar la gestión de riesgos, asegurando que cada posición está protegida con Take Pr
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Nuestros otros productos: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas,
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola Traders! Les presento la Estrategia "Legionario", Legionario es un Algoritmo basado en un antiguo paladín donde aguantará la tendencia para seguir su carril y entradas consistentes. Representa un paladin, ya que consulta sus 2 indicadores internos privados, para seguir la tendencia donde se pueden dar 2 situaciones, tener rapidamente ganancias cortas, o aguantar la presion, y esperar a que la tendencia se asiente, esto tambien se puede hacer consultando las noticias y eventos, pero siempr
GBot 8G 4G OG
James Rogers
5 (1)
Asesores Expertos
GBot es un Asesor Experto (EA) que utiliza sofisticados algoritmos para operar sobre tendencias o invertir tendencias en el mercado de divisas. Con cuatro algoritmos diferentes para elegir, los operadores tienen la flexibilidad de personalizar la estrategia a sus necesidades y preferencias específicas. Una de las características más destacadas de GBot es su capacidad para trabajar con múltiples pares de negociación, por lo que es una herramienta versátil para los operadores que buscan diversific
Correct Approach Open
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Correct Approach es un Asesor Experto multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de la construcción de una parrilla de negociación. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, límite interno de tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación teniendo en cuenta los niveles internos importantes. Posibili
Eclpsa Gold 30m
Burak Enes Aydin
Asesores Expertos
Este asesor experto (EA) está diseñado para operar en el par XAUUSD con un marco temporal de 30 minutos , utilizando una combinación de indicadores técnicos para identificar posibles oportunidades de trading. El algoritmo está optimizado para la precisión y la eficiencia, aprovechando indicadores como las medias móviles, RSI, MACD, y los niveles de soporte / resistencia para ejecutar operaciones basadas en condiciones de mercado predefinidas. Características principales: Estrategia basada en ind
AI Stoch Gold
Tran Vinh Vu
Asesores Expertos
AI Stoch Gold es un Asesor Experto inteligente diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15 . Utiliza un modelo de IA entrenado en el comportamiento del mercado basado en el estocástico para analizar el impulso y predecir la dirección del precio a corto plazo . Mediante el aprendizaje de los patrones estocásticos históricos y sus resultados, el EA identifica automáticamente las oportunidades de negociación de alta probabilidad y ejecuta las operaciones con una lógica cons
Choppa bot
Tyler Wayne Henry
Asesores Expertos
Este fragmento de código es un completo Asesor Experto (EA) desarrollado para la plataforma MetaTrader, utilizando lenguajes de programación MQL5 o. El EA, llamado "CHOPPA BOT", está diseñado para automatizar estrategias de trading basadas en una combinación de indicadores técnicos, incluyendo el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el SAR Parabólico, las Medias Móviles Exponenciales (EMA), la Media Móvil Simple (SMA) y el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX). He aquí un resumen de su fun
Boom and Crash Low DD Robot
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
Un robot sintético de negociación es un programa informático de última generación diseñado para ejecutar operaciones automáticamente en los mercados financieros. Mediante sofisticados algoritmos e inteligencia artificial, este robot puede analizar las tendencias del mercado, identificar oportunidades de negociación rentables y colocar operaciones con precisión y rapidez. A diferencia de los operadores humanos, los robots sintéticos de negociación no se ven influidos por emociones o prejuicios,
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Asesores Expertos
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Rejilla Bidireccional Inteligente Un EA de trading avanzado que identifica automáticamente zonas de alta probabilidad de operación (PP, R1, S1) y construye rejillas dinámicas de compra/venta. Incluye trailing, bloqueo de capital, congelación de ganancias y la función “cerrar después de X días de trading”. Los botones en el gráfico BUY, SELL y CLOSE ALL permiten control manual inmediato. --- Descripción general Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 es
Los compradores de este producto también adquieren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN TS Trade es un robot desarrollado por profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero. Se basa en algoritmos avanzados de trading. Su principal característica es la estricta gestión del riesgo. Es perfecto para aquellos que buscan una herramienta eficaz para automatizar sus operaciones. Instale el Robot y deje que haga todo el trabajo por usted. MÉTODO TS Trade utiliza un algoritmo que permite identificar una tendencia de mercado a partir del movimiento de dos medias d
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Asesores Expertos
#Multidivisas #Hedging #Martingale #28Símbolos @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP En el proceso de globalización que ha experimentado la economía mundial en las dos últimas décadas, los mercados financieros han desempeñado un papel protagonista. El fácil y rápido acceso a la información, unido a la creciente interdependencia económica entre los distintos bloques comerciales, han provocado que cada vez más agentes económicos participen en mercados financieros no nacionales. Incluso los pequ
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Asesores Expertos
On Control EA MT5 V2 Software que cambia el juego para el mercado Forex On Control EA fue creado para ayudar a traders como usted a maximizar sus ingresos. ¿Le gustaría tener acceso a un software patentado de primera clase diseñado con un único propósito, mejorar su estrategia en Forex? Seamos honestos, puede ser difícil entender qué análisis técnico y señales de trading debe seguir. Con On Control EA, ahora tiene una poderosa herramienta que mejorará su estrategia de trading en Forex y elevará
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Asesores Expertos
CAPITARC`s RSAS Asesor Experto para MT5 RSAS MT5 -es un asesor experto profesional utilizado por nuestra empresa de inversión que se basa en la acción del precio y el indicador Relative Strength Index (RSI). Este producto es con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa que se adapta automáticamente a los mercados siempre cambiantes, mientras que el estándar MT5 RSI mantiene niveles estáticos y no cambian. Esto permite al experto adaptarse al mercado siempre cambiante sin necesidad de optimi
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El nuevo s43 Scalper for Mini-Indexes (WIN-IND) realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min, buscando pequeñas variaciones en el mercado. Nueva tecnología de trading, los resultados intradía son increíbles, compruébelo: Después de la instalación, añádalo al gráfico de win instruments para visualizar los resultados del backtest. Recomendamos el timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Asesores Expertos
Shadow Legends MT5 EA.-es un Asesor experto totalmente automatizado diseñado para operar EURUSD. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios. El Asesor experto mostró resultados estables para el EURUSD en el período 2000-2021. Sin técnicas peligrosas de gestión de dinero, sin Martingala, sin compensación, scalping o cobertura. Adecuado para cualquier condición
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Asesores Expertos
Reactor MT5 es un asesor experto totalmente automático para el comercio intradía. se basa en muchos indicadores. El asesor experto puede obtener una tasa muy alta de operaciones ganadoras. El experto fue probado en todo el período histórico disponible en pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD y USDJPY M15 con resultados excepcionales. Puede descargar la demostración y probarla usted mismo. Mis pruebas se realizaron con la fecha real del tic con una precisión del 99,90%, la extensión rea
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Asesores Expertos
Asesor Experto QXS PRO TRADER QuantXProTrader es un Asesor Experto basado en una estrategia rentable de Acción del Precio. Es compatible con nuestro indicador de tendencia QXS y funciona automáticamente por detección de tendencia en múltiples activos. Cada uno y todo en este EA es perfecto Sólo tiene que establecer los parámetros de entrada. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Paso, Tamaño del lote Ajústelo según el capital de su cuenta y la equidad. TIMEFRAMES recomendados son: M1
Otros productos de este autor
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) está basado en los niveles de Fibonacci y en períodos de alta volatilidad en estrategias de cobertura (hedging). El scalping es un enfoque de trading enfocado en capturar movimientos de precios pequeños y frecuentes. La alta liquidez del mercado y los spreads bajos son importantes para el scalping , ya que ayudan a reducir el riesgo de ejecución. Por esta razón, el EA funciona mejor durante los períodos de mayor actividad del mercado. El EA puede abrir varias operacione
FREE
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) se basa en los retrocesos de Fibonacci , el Awesome Oscillator de Bill Williams y la Media Móvil Exponencial (EMA) . Escríbeme para obtener el archivo de configuración (.set) o descárgalo en la sección de comentarios. También puedes hacer clic aquí para obtener el archivo set para oro (XAUUSD) . Para bitcoin (BTCUSD) , haz clic aquí para descargar el archivo correspondiente. La versión gratuita del EA funcionará hasta el 1 de noviembre (versión 1.10 ). Evita usar un sald
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (Expert Advisor, EA) está basado en retrocesos de Fibonacci , Índice de Fuerza Relativa (RSI) y Media Móvil Exponencial (EMA) . Contácteme para recibir el archivo de configuración (.set), o descárguelo desde la sección de comentarios: archivo set para Gold (XAUUSD) , haga clic aquí. Evite usar un balance bajo; para un rendimiento óptimo se recomienda un mínimo de 50.000 centavos . El scalping es una estrategia de trading que busca obtener ganancias a partir de movimientos de
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (Expert Advisor, EA) está diseñado para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) y BTCUSD (Bitcoin) . Combina un sistema basado en retrocesos de Fibonacci y la teoría de las ondas de Elliott para identificar oportunidades de trading con alta probabilidad de éxito. Obtener el archivo de configuración Escríbeme para recibir el archivo .set , o descárgalo desde la sección de comentarios. Haz clic aquí para obtener el archivo de configuración para Oro (XAUUSD) . Haz clic aquí para
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario