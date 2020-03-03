Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer est un Expert Advisor (EA) de scalping agressif, construit autour des niveaux de retracement de Fibonacci et de la logique de couverture (hedging). Conçu spécifiquement pour XAUUSD (Or), cet EA trade de manière continue et performe le mieux dans des conditions de marché calmes, plates ou en range, mais il peut également offrir de solides performances sur des marchés volatils lorsqu’il est correctement configuré.

Cet EA n’est pas limité dans le temps — il trade dès que les conditions du marché correspondent au fichier de configuration (.set) sélectionné.

IMPORTANT

Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le fichier de configuration optimisé pour XAUUSD, ou téléchargez-le depuis la section Commentaires.

Alternativement, cliquez ici pour obtenir le fichier de configuration XAUUSD (Or).

Aperçu de la stratégie

Fibo 61.8 – Game Changer se concentre sur les mouvements de prix à court terme en utilisant :

  • Les zones de retracement de Fibonacci comme niveaux d’entrée principaux

  • Le comportement basé sur la plage et la réaction du prix, plutôt que de dépendre uniquement de la volatilité

  • La logique de couverture (hedging) pour gérer les mouvements de prix chevauchants

Cet EA a été développé et perfectionné pendant plusieurs années, mettant l’accent sur la stabilité, la précision d’exécution et le contrôle flexible des risques.

Philosophie du scalping

Cet EA est conçu pour des phases de marché contrôlées et calmes, mais avec une configuration appropriée, il peut également gérer efficacement les mouvements de prix volatils.

Conditions idéales :

  • Mouvements de prix lents ou modérés

  • Marchés plats ou en range

  • Spreads stables

Dans ces environnements, le prix réagit plus clairement aux zones de Fibonacci, maximisant les performances de l’EA.

Logique de trading

  • Toutes les entrées sont définies par les zones de retracement de Fibonacci

  • Plusieurs trades BUY peuvent être ouverts consécutivement selon le fichier .set actif

  • Les positions SELL peuvent également être ouvertes simultanément

  • La logique de couverture (hedging) prend en charge les oscillations de prix dans les plages

  • Entièrement automatisé — pas de trading émotionnel

La fréquence et l’agressivité des trades dépendent de la configuration du fichier .set.

Vérifiez les résultats vous-même

Sans exagération, sans promesses.

  • Exécutez l’EA dans le Strategy Tester

  • Observez son comportement sur des comptes démo ou réels

  • Surveillez les performances dans des marchés calmes, plats ou volatils

La stratégie est entièrement transparente — jugez les résultats vous-même.

Utilisation recommandée

  • Instrument : XAUUSD (Or)

  • Timeframe : Tous

  • Type de compte : Compte en USD

  • Brokers pour tests : Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

  • Dépôt minimum : 1 000 $

  • Recommandation : Toujours tester en démo avant de trader en réel

Paramètres et optimisation

  • Les paramètres par défaut sont uniquement pour validation

  • Pour le trading réel :

    • Importez les fichiers .set fournis

    • Ajustez les paramètres pour contrôler la fréquence des trades et le risque

Une configuration appropriée détermine si l’EA est agressif ou conservateur.

Transparence

Suivez les résultats et mises à jour sur mon profil MQL5, site web et chaîne YouTube.

Avertissement sur les risques

Cet EA trade activement et comporte des risques financiers importants.
Des drawdowns sont possibles et les résultats dépendent des paramètres et conditions du marché.

Testez toujours sur un compte démo ou dans le Strategy Tester avant de trader en réel.
Si vous ne pouvez pas accepter le risque, n’utilisez pas cet EA.


