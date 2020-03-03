Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer は、フィボナッチリトレースメントレベルヘッジロジック を中心に構築された、攻撃的なスキャルピング用エキスパートアドバイザー（EA）です。XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されており、このEAは継続的に取引を行い、安定した横ばいまたはレンジ相場で最も高いパフォーマンスを発揮しますが、適切に設定すれば変動の大きい相場でも強力なパフォーマンスを発揮できます。

このEAは時間制限型ではなく、選択したセットファイル (.set) に応じて市場状況に合わせて取引を行います。

重要

購入後、最適化された XAUUSD セットファイル を受け取るために プライベートメッセージ を送信するか、コメント欄 からダウンロードしてください。

または、ここをクリックして XAUUSD（ゴールド）用セットファイルを入手できます。

戦略概要

Fibo 61.8 – Game Changer は短期的な価格変動に焦点を当て、以下を使用します：

  • 主要なエントリーレベルとしての フィボナッチリトレースメントゾーン

  • ボラティリティだけに依存せず、レンジと価格反応に基づく挙動

  • 重複する価格変動を管理する ヘッジロジック

このEAは数年間にわたって開発・改良され、安定性実行精度、および 柔軟なリスク管理 を重視しています。

スキャルピングの理念

このEAは 制御された安定した市場フェーズ を対象に設計されていますが、適切な設定を行えば 変動の大きい相場 でも効果的に動作します。

理想的な市場条件：

  • 遅いまたは中程度の価格変動

  • 横ばいまたはレンジ市場

  • 安定したスプレッド

これらの環境では、価格がフィボナッチゾーンに対してより明確に反応し、EAのパフォーマンスを最大化します。

取引ロジック

  • すべてのエントリーは フィボナッチリトレースメントゾーン によって決定されます

  • アクティブな .set ファイルに応じて、複数の BUY 取引を連続して開くことが可能

  • SELL ポジションも同時に開くことが可能

  • ヘッジロジック はレンジ内での価格変動をサポート

  • 完全自動化 — 感情に左右されない取引

取引頻度とアグレッシブ度は、セットファイルの設定によって決まります。

結果を自分で確認

誇張や約束はありません。

  • ストラテジーテスター でEAを実行

  • デモまたはリアル口座での動作を観察

  • 安定した横ばいまたは 変動の大きい市場 でのパフォーマンスを監視

戦略は完全に透明です — 自分で結果を判断してください

推奨使用

  • 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

  • 時間足: 任意

  • 口座タイプ: USD口座

  • テストブローカー: Exness Demo、Forex-Club (Libertex)

  • 最低入金額: $1,000

  • 推奨: 実口座で取引する前に必ずデモでテスト

設定と最適化

  • デフォルトパラメータは 検証用のみ

  • 実運用の場合：

    • 提供された .set ファイルをインポート

    • 取引頻度とリスクを制御するために入力を調整

適切な設定により、EAの アグレッシブまたは保守的な動作 が決まります。

透明性

結果や更新情報は MQL5プロフィールウェブサイトYouTubeチャンネル で確認できます。

リスク警告

このEAは積極的に取引を行い、重大な金融リスク を伴います。
ドローダウンが発生する可能性があり、結果は 設定と市場状況 に依存します。

実口座で取引する前に、必ず デモ口座 または ストラテジーテスター でテストしてください。
取引リスクを受け入れられない場合は、このEAを使用しないでください


