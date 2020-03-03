Fibo 61 8 game changer
- エキスパート
- Komila Safarova
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 5
Fibo 61.8 – Game Changer
Fibo 61.8 – Game Changer は、フィボナッチリトレースメントレベル と ヘッジロジック を中心に構築された、攻撃的なスキャルピング用エキスパートアドバイザー（EA）です。XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されており、このEAは継続的に取引を行い、安定した横ばいまたはレンジ相場で最も高いパフォーマンスを発揮しますが、適切に設定すれば変動の大きい相場でも強力なパフォーマンスを発揮できます。
このEAは時間制限型ではなく、選択したセットファイル (.set) に応じて市場状況に合わせて取引を行います。
重要
購入後、最適化された XAUUSD セットファイル を受け取るために プライベートメッセージ を送信するか、コメント欄 からダウンロードしてください。
または、ここをクリックして XAUUSD（ゴールド）用セットファイルを入手できます。
戦略概要
Fibo 61.8 – Game Changer は短期的な価格変動に焦点を当て、以下を使用します：
-
主要なエントリーレベルとしての フィボナッチリトレースメントゾーン
-
ボラティリティだけに依存せず、レンジと価格反応に基づく挙動
-
重複する価格変動を管理する ヘッジロジック
このEAは数年間にわたって開発・改良され、安定性、実行精度、および 柔軟なリスク管理 を重視しています。
スキャルピングの理念
このEAは 制御された安定した市場フェーズ を対象に設計されていますが、適切な設定を行えば 変動の大きい相場 でも効果的に動作します。
理想的な市場条件：
-
遅いまたは中程度の価格変動
-
横ばいまたはレンジ市場
-
安定したスプレッド
これらの環境では、価格がフィボナッチゾーンに対してより明確に反応し、EAのパフォーマンスを最大化します。
取引ロジック
-
すべてのエントリーは フィボナッチリトレースメントゾーン によって決定されます
-
アクティブな .set ファイルに応じて、複数の BUY 取引を連続して開くことが可能
-
SELL ポジションも同時に開くことが可能
-
ヘッジロジック はレンジ内での価格変動をサポート
-
完全自動化 — 感情に左右されない取引
取引頻度とアグレッシブ度は、セットファイルの設定によって決まります。
結果を自分で確認
誇張や約束はありません。
-
ストラテジーテスター でEAを実行
-
デモまたはリアル口座での動作を観察
-
安定した横ばいまたは 変動の大きい市場 でのパフォーマンスを監視
戦略は完全に透明です — 自分で結果を判断してください。
推奨使用
-
通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
-
時間足: 任意
-
口座タイプ: USD口座
-
テストブローカー: Exness Demo、Forex-Club (Libertex)
-
最低入金額: $1,000
-
推奨: 実口座で取引する前に必ずデモでテスト
設定と最適化
-
デフォルトパラメータは 検証用のみ
-
実運用の場合：
-
提供された .set ファイルをインポート
-
取引頻度とリスクを制御するために入力を調整
-
適切な設定により、EAの アグレッシブまたは保守的な動作 が決まります。
透明性
結果や更新情報は MQL5プロフィール、ウェブサイト、YouTubeチャンネル で確認できます。
リスク警告
このEAは積極的に取引を行い、重大な金融リスク を伴います。
ドローダウンが発生する可能性があり、結果は 設定と市場状況 に依存します。
実口座で取引する前に、必ず デモ口座 または ストラテジーテスター でテストしてください。
取引リスクを受け入れられない場合は、このEAを使用しないでください。