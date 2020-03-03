Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer é um Expert Advisor (EA) de scalping agressivo, construído em torno dos níveis de retracement de Fibonacci e da lógica de hedge. Projetado especificamente para XAUUSD (Ouro), este EA opera continuamente e tem melhor desempenho em condições de mercado calmas, laterais ou em faixa, mas também pode apresentar forte desempenho em mercados voláteis quando configurado corretamente.

Este EA não possui restrição de tempo — ele negocia sempre que as condições do mercado estiverem alinhadas com o arquivo de configuração (.set) selecionado.

IMPORTANTE

Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o arquivo de configuração otimizado para XAUUSD, ou faça o download na seção de Comentários.

Alternativamente, clique aqui para obter o arquivo de configuração de XAUUSD (Ouro).

Visão geral da estratégia

Fibo 61.8 – Game Changer foca em movimentos de preço de curto prazo usando:

  • Zonas de retracement de Fibonacci como principais níveis de entrada

  • Comportamento baseado em faixa e reação do preço, em vez de depender apenas da volatilidade

  • Lógica de hedge para gerenciar movimentos de preço sobrepostos

Este EA foi desenvolvido e refinado ao longo de vários anos, com ênfase em estabilidade, precisão de execução e controle flexível de risco.

Filosofia de scalping

O EA é projetado para fases de mercado controladas e calmas, mas, com a configuração correta, também pode lidar eficazmente com movimentos de preço voláteis.

Condições ideais:

  • Movimentos de preço lentos ou moderados

  • Mercados laterais ou em faixa

  • Spreads estáveis

Nessas condições, o preço reage claramente às zonas de Fibonacci, maximizando o desempenho do EA.

Lógica de negociação

  • Todas as entradas são definidas pelas zonas de retracement de Fibonacci

  • Várias operações BUY podem ser abertas consecutivamente, dependendo do arquivo .set ativo

  • Posições SELL podem ser abertas simultaneamente

  • A lógica de hedge suporta a oscilação do preço dentro de faixas

  • Totalmente automatizado — sem negociação emocional

A frequência e a agressividade das operações dependem da configuração do arquivo .set.

Verifique os resultados você mesmo

Sem exageros ou promessas.

  • Execute o EA no Strategy Tester

  • Observe seu comportamento em contas demo ou reais

  • Monitore o desempenho em mercados calmos, laterais ou voláteis

A estratégia é totalmente transparente — avalie os resultados por conta própria.

Uso recomendado

  • Instrumento: XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe: Qualquer

  • Tipo de conta: Conta em USD

  • Brokers para teste: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

  • Depósito mínimo: $1.000

  • Recomendação: Sempre testar em demo antes de operar em conta real

Configurações e otimização

  • Os parâmetros padrão são apenas para validação

  • Para negociação real:

    • Importe os arquivos .set fornecidos

    • Ajuste os parâmetros para controlar a frequência de negociação e o risco

A configuração correta determina o quão agressivo ou conservador será o EA.

Transparência

Acompanhe os resultados e atualizações no meu perfil MQL5, site e canal do YouTube.

Aviso de risco

Este EA opera ativamente e envolve risco financeiro significativo.
Podem ocorrer perdas, e os resultados dependem das configurações e condições do mercado.

Sempre teste em uma conta demo ou no Strategy Tester antes de operar ao vivo.
Se você não puder aceitar o risco de negociação, não utilize este EA.


Produtos recomendados
TradeForge Pass Prop Firm
Akshay Chunilal Patil
Experts
TradeForge Pass Prop Firm – EA com IA para aprovação em desafios de Prop Firm TradeForge Pass Prop Firm é um Expert Advisor (EA) avançado para MT5, projetado para passar desafios de Prop Firm e gerenciar contas financiadas com inteligência artificial e controle de risco sofisticado. Mecanismo de IA Algoritmos treinados com dados históricos de Prop Firm e condições de mercado em tempo real para: Analisar movimentos de preço e volatilidade Ajustar-se dinamicamente ao mercado Otimizar entrada
Pyramid AI
Joshua Mari Mennuni Pacassoni
Experts
Pro‑Trend Pyramiding Grid Turnkey Trend‑Capturing EA for MT5 Harness the power of professional‑grade trend following, now turbo‑charged with AI and rock‑solid risk controls. Pro‑Trend Pyramiding Grid effortlessly locks into and rides strong EURUSD H1 trends—or any symbol/timeframe you choose—while keeping drawdowns in check and validation hurdles behind you. Why You’ll Love It Effortless Trend Riding Opens your first position only when the 21‑period EMA decisively crosses the 50‑period EMA on
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
Experts
Holiday Special (Ends Jan 15th): Get fully automated for 2026. Lifetime License reduced to $299 (Save $200) and 3-Month Access for $99 . Start the New Year with a professional edge. Range Vector Fibo Logic (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) is a sophisticated algorithmic trading system designed to capture Institutional Momentum Bursts in the forex and crypto markets. While most EAs rely on dangerous Martingale grids or lagging indicators, RVFL uses a proprietary “Vector Analysis” approach.
The Tree
Mr Navee Koonlert
Experts
This is EA optimizer for EURUSD Currency at M30 timeframe. The EA use Simple MA & Paraboric SAR for find Spot to open order. and usd ichimoku kinko hyo & Momentum For Confirm the trend of Price. This EA don't use  martingale method. Recommendations:  Currency pair: EURUSD Timeframe: M30 Minimum deposit : $100 Account type: Any Use low spread forex brokers Input Setting: every 500 USD use 0.2 Lot
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Experts
-         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
AutoTrade DowJones
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Ordens pendentes por linhas e gestão de risco “risk-free” multinível Desenhe linhas. Defina o risco. Deixe o robô fazer o resto. AutoTradeBot++ é um Expert Advisor profissional de execução e gestão de risco, feito para traders que querem gráficos limpos, risco fixo em dólares e um sistema automático de “risk-free”, sem abrir mão do controle da própria estratégia. Você decide onde entrar, o EA cuida de como executar. Existem versões dedicadas do AutoTradeBot++ para Ouro (XAUUSD)
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Wave Master
Sivakumar Paul Suyambu
5 (1)
Experts
Wave Master MT5 EA — Multi-Strategy Gold/BTC/Forex Scalper MT5 Expert Advisor for Gold (XAUUSD), BTCUSD, US30/NAS100 & major FX pairs. 10 wave-based strategies + M1 scalping engine, strict risk control, no grid/martingale. Wave Master EA - User Manual & Set Files   Live Signals & Other Products What is Wave Master? Wave Master is a multi-asset, multi-strategy MT5 EA designed to capture impulsive and corrective waves across Gold, Bitcoin, Indices, and Forex . Choose from 10 built-in wave st
FVG Judge
Burak Enes Aydin
Experts
O Fair Value Gap Judge EA utiliza uma fórmula de cálculo especial entre diferenças de preços e, assim, determina se a paridade está acima ou abaixo do preço exigido. Ele não usa o sistema MA e RSI; em vez disso, detecta VENDAS e COMPRAS repentinas nos preços. Dessa forma, ele entra no comércio apenas quando há ALTAS oportunidades. -É adequado para todas as paridades cambiais e mercado de ações, mas não recomendo que você faça negociações de venda de ações que paguem dividendos, pois você pode
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
Consultor Especialista com classificação de 5 estrelas — FundPass Pro Apresentando o FundPass Pro: o sistema de trading com IA definitivo para todos os tipos de contas e desafios de empresas prop ️ Aviso importante : Para garantir a compatibilidade com todos os tipos de contas (incluindo contas pessoais padrão e de empresas de avaliação), é imprescindível ativar o modo “Prop Firm Mode” na configuração do usuário . Não ativar esta opção pode resultar em operações fora das regras das firmas
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experts
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
Karla One
Karla Fekeza
3 (10)
Experts
In a nutshell Karla One is a product that organically came out from several years of manual trading. My goal was to built a system without the necessity of regular updates. Having said that, this Expert Advisors was specifically built for MQL5 customers, so please remember that I am always open to suggestions.   Karla One uses machine learning to find the right entry points but at the same time before placing a trade, there are 7 conditions that have to be met. It relies on Price Action which se
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
BTC Trade Master Pro
Yanlin Wu
Experts
BTC Trade Master Pro is a powerful EA designed to operate on the MetaTrader 5 (MT5) platform, offering a range of features tailored for traders seeking risk control and flexibility in various market conditions. Key Features: No Risk-Amplifying Strategies: BTC Trade Master Pro does not use risky methods like Martingale or Grid strategies. Each trade is a single transaction with predefined stop-loss and take-profit levels. Built-in Stop-Loss and Take-Profit: Every trade is equipped with both stop-
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experts
MSX AI Scalper Pro Smart • Adaptive • Autonomous Trading Engine Overview MSX AI Scalper Pro is an advanced automated trading system built for BTCUSD on M5 timeframe . Unlike many robots that depend on strict time filters, news blocks or manual control, this system is designed to trade continuously 24/7 , adapting to market volatility in real time — without external filters or manual babysitting. Working Principle (Short Theory) The EA combines: Smoothed HMA trend direction – to detect cle
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
Trend Following EA Simple
Van Quang Nguyen
Experts
Visão Geral O Trending Following EA Simple é um Consultor Especialista robusto de seguimento de tendência, projetado para capturar os principais movimentos do mercado com uma lógica direta, porém altamente eficaz. Ao focar em configurações de alta probabilidade dentro de tendências sustentadas, ele elimina a complexidade e visa um desempenho consistente. Este EA está otimizado para instrumentos voláteis e populares e funciona perfeitamente no período de tempo H2, tornando-o uma ferramenta confi
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Experts
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experts
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Our other products : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dange
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
GBot 8G 4G OG
James Rogers
5 (1)
Experts
GBot is an Expert Advisor (EA) that uses sophisticated algorithms to trade on trends or reverse trends in the forex market. With four different algorithms to choose from, traders have the flexibility to customize the strategy to their specific needs and preferences. One of the standout features of GBot is its ability to work with multiple trading pairs, making it a versatile tool for traders looking to diversify their portfolio. While the bot is particularly effective with the XAU/USD pair, it c
Correct Approach Open
Ivan Simonika
Experts
Correct Approach   is a multi-currency multi-functional Expert Advisor that works on any time frame and in any market conditions. The robot is based on an averaging system with a non-geometric progression of building a trading grid. Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limit. Building a trading grid taking into account important internal levels. Possibility to adjust trading aggressiveness. The Expert Advisor comes with proven templates for variou
Eclpsa Gold 30m
Burak Enes Aydin
Experts
This expert advisor (EA) is designed to operate on the XAUUSD pair with a 30-minute timeframe , utilizing a combination of technical indicators to identify potential trading opportunities. The algorithm is optimized for precision and efficiency, leveraging indicators such as moving averages, RSI, MACD, and support/resistance levels to execute trades based on predefined market conditions. Key Features: Indicator-Based Strategy: Utilizes multiple technical indicators for trade execution. Risk Mana
AI Stoch Gold
Tran Vinh Vu
Experts
AI Stoch Gold is an intelligent Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe . It uses an AI model trained on Stochastic-based market behavior to analyze momentum and predict short-term price direction. By learning historical Stochastic patterns and their outcomes, the EA automatically identifies high-probability trading opportunities and executes trades with consistent, rule-based logic, removing emotional decision-making and enhancing trading efficiency. Feature
Choppa bot
Tyler Wayne Henry
Experts
This code snippet is a comprehensive Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader platform, utilizing or MQL5 programming languages. The EA, named "CHOPPA BOT," is designed to automate trading strategies based on a combination of technical indicators, including the Relative Strength Index (RSI), Parabolic SAR, Exponential Moving Averages (EMA), Simple Moving Average (SMA), and the Average Directional Movement Index (ADX). Here's an overview of its functionality: Initialization and Setup : Up
Boom and Crash Low DD Robot
Harsh Tiwari
Experts
A synthetic trading robot is a cutting-edge software program designed to execute trades automatically in the financial markets. Using sophisticated algorithms and artificial intelligence, this robot can analyze market trends, identify profitable trading opportunities, and place trades with precision and speed.  Unlike human traders, synthetic trading robots are not influenced by emotions or biases, allowing them to make smarter and more objective trading decisions. These robots can trade acros
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
Experts
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — Sistema de Grade Bidirecional Inteligente Um EA avançado que identifica automaticamente zonas de alta probabilidade de negociação (PP, R1, S1) e constrói grades dinâmicas de compra/venda. Inclui trailing, bloqueio de capital, congelamento de lucro e função “fechar após X dias de negociação”. Os botões no gráfico BUY, SELL e CLOSE ALL permitem controle manual imediato. --- Visão Geral Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 é um Expert Advisor profissional baseado
Os compradores deste produto também adquirem
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versão 11.0 - Português Mean Machine GPT Versão 11.0 - Onde a Inteligência Institucional Encontra o Trading Especializado Desde a pioneira integração genuína de IA no trading algorítmico, refinamos esta abordagem através de múltiplos ciclos de mercado, regimes econômicos e evoluções tecnológicas. O que começou como nossa convicção de que o aprendizado de máquina adaptativo representa a progressão natural do trading quantitativo tornou-se uma direção da indústria. A Versão 11.0 m
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 é um sistema de negociação totalmente automatizado do tipo “pullback”, especialmente eficaz para operar em pares de moedas populares de “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. O sistema utiliza os principais padrões do mercado Forex em suas operações – o retorno do preço após um movimento brusco em qualquer direção. Timeframe: M15 Pares de moedas principais: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionais: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Após comprar o EA, certifique-se de me
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
Sobre o APE (Alpha Prop Edge) APE é um Expert Advisor (EA) desenvolvido com base em uma estratégia de reversão à média . O sistema identifica movimentos de preço excessivos e executa ordens na direção oposta, de acordo com condições previamente definidas. Inclui controles de risco internos como limite diário de perdas e mecanismos automáticos de encerramento de operações. Os parâmetros podem ser ajustados conforme o tamanho da conta, tipo de operação ou requisitos de avaliação. O APE foi amplam
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experts
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Experts
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Visão geral Sistema automático para XAUUSD (ouro) e principais pares de Forex . Gerencia entradas, SL/TP, trailing e controle de rebaixamento com regras objetivas. Sem garantias de lucro; veja o aviso de risco. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Conta: ECN/RAW recomendada Conexão: 24/7 (VPS sugerado) Timeframes: M1–H4 Configuração inicial Ative Algo Trading . Anexe o EA ao gráfico (um símbolo por gráfico). Em Inputs, defina AI_Access_Mode = ON e recar
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium  é uma ferramenta multifuncional Características: 19 Sinais individuais   - Cada um desses sinais   é   polarizado em uma configuração de estilo de rede neural para constituir o resultado final / geral.   Cada sinal tem suas próprias configurações   que podem ser   personalizadas ou otimizadas, se necessário.   Comprehensive On   Tela   Tela   - Seis tirar Painéis de distância com informações e ferramentas abrangentes dicas.   (clique na borda do painel para desdobrá-la
DayRest
Viktor Timofeev
Experts
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - O Robô de Trading Automatizado de Alta Precisão!   FOR GOLD - XAUUSD O que há de novo na versão 3.0? Após   meses de desenvolvimento e testes rigorosos , apresentamos a versão   mais avançada e confiável   do Scalper EA Pro! Com   novos filtros inteligentes, gestão de risco aprimorada e entradas mais precisas , este EA foi projetado para operar nos mercados com   eficiência máxima . Principais Atualizações:   Filtro de Tendência Ajustável Agora com   EMAs perso
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experts
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experts
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experts
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbols  @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP  In the globalisation process that the world economy has undergone in the last two decades, financial markets have played a leading role. The easy and fast access to information, together with the growing economic interdependence between the different commercial blocks, have caused more and more economic agents to participate in non-national financial markets. Even small investors, thanks to the Internet and
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experts
On Control EA MT5 V2 Game-Changing Software For The Forex Market  On Control EA was created to help traders like you maximize their income. How would you like to gain access to a world-class proprietary piece of software designed for one purpose, to improve your Forex strategy? Let’s be honest, it can be hard to understand which technical analysis & trading signals you should follow. With On Control EA, you now have a powerful tool that will enhance your Forex trading strategy & elevate your in
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experts
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
RSAS By Capitarc
Abdur Rafi Ahmad
Experts
CAPITARC`s RSAS Expert Advisor for MT5   RSAS MT5   -is a professional expert advisor used by our investment firm it is based on price action and Relative Strength Index (RSI) indicator.  This product is with dynamic overbought and oversold levels that automatically adapts to the ever changing markets, while the standard MT5 RSI maintains levels static levels and do not change. This allows the expert to adapt to the ever-changing market without the need to constantly optimize, just make sure yo
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experts
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experts
Negociação automática e manual Um sistema comercial pronto baseado nas  ondas de Elliott e níveis de Fibonacci . Simples e de fácil acesso Exibição de marcação das ondas de Elliott (opção geral ou alternativa) em um gráfico Construção dos níveis horizontais, linhas de apoio e resistência, canal Sobreposição dos níveis de Fibonacci para as ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (no ecrã, E-Mail, Push notificações) painel visual para abertura de ordens para negociação manual painel visual para configu
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experts
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experts
Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experts
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
Mais do autor
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Experts
Este Consultor Especialista (EA) é baseado nos níveis de Fibonacci e em períodos de alta volatilidade para estratégias de hedge. O scalping é uma abordagem de trading voltada para capturar pequenos e frequentes movimentos de preço. Alta liquidez do mercado e spreads reduzidos são importantes para o scalping , pois ajudam a diminuir os riscos de execução. Por esse motivo, o EA funciona melhor durante os períodos de maior atividade do mercado. O EA pode abrir várias ordens de compra e venda simul
FREE
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) é baseado nos níveis de retração de Fibonacci , no Awesome Oscillator de Bill Williams e na Média Móvel Exponencial (EMA) . Entre em contato comigo para obter o arquivo de configuração (.set) ou baixe-o na seção de comentários. Você também pode clicar aqui para obter o arquivo .set para ouro (XAUUSD) . Para bitcoin (BTCUSD) , clique aqui para baixar o arquivo correspondente. A versão gratuita do EA funcionará até 1º de novembro (versão 1.10 ). Evite usar um saldo baixo —
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) é baseado em retrações de Fibonacci , Índice de Força Relativa (RSI) e Média Móvel Exponencial (EMA) . Entre em contacto comigo para receber o ficheiro de configurações (.set) ou faça o download do ficheiro set para Ouro (XAUUSD) na secção de comentários — clique aqui. Evite utilizar um saldo baixo — para um desempenho ideal, recomenda-se um mínimo de 50.000 cêntimos . O scalping é uma estratégia de trading que procura obter lucro a partir de movimentos de preço pequen
Fibo 61 8 scalping with position
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para negociação automatizada nos pares XAUUSD (Ouro) e BTCUSD (Bitcoin) . Ele combina níveis de retração de Fibonacci com a Teoria das Ondas de Elliott para identificar oportunidades de negociação com alta probabilidade de sucesso. Obter o arquivo de configuração Entre em contato comigo para receber o arquivo .set , ou faça o download na seção de comentários. Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Ouro (XAUUSD) . Clique aqui para obter o a
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário