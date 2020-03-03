Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer é um Expert Advisor (EA) de scalping agressivo, construído em torno dos níveis de retracement de Fibonacci e da lógica de hedge. Projetado especificamente para XAUUSD (Ouro), este EA opera continuamente e tem melhor desempenho em condições de mercado calmas, laterais ou em faixa, mas também pode apresentar forte desempenho em mercados voláteis quando configurado corretamente.

Este EA não possui restrição de tempo — ele negocia sempre que as condições do mercado estiverem alinhadas com o arquivo de configuração (.set) selecionado.

IMPORTANTE

Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o arquivo de configuração otimizado para XAUUSD, ou faça o download na seção de Comentários.

Alternativamente, clique aqui para obter o arquivo de configuração de XAUUSD (Ouro).

Visão geral da estratégia

Fibo 61.8 – Game Changer foca em movimentos de preço de curto prazo usando:

Zonas de retracement de Fibonacci como principais níveis de entrada

Comportamento baseado em faixa e reação do preço, em vez de depender apenas da volatilidade

Lógica de hedge para gerenciar movimentos de preço sobrepostos

Este EA foi desenvolvido e refinado ao longo de vários anos, com ênfase em estabilidade, precisão de execução e controle flexível de risco.

Filosofia de scalping

O EA é projetado para fases de mercado controladas e calmas, mas, com a configuração correta, também pode lidar eficazmente com movimentos de preço voláteis.

Condições ideais:

Movimentos de preço lentos ou moderados

Mercados laterais ou em faixa

Spreads estáveis

Nessas condições, o preço reage claramente às zonas de Fibonacci, maximizando o desempenho do EA.

Lógica de negociação

Todas as entradas são definidas pelas zonas de retracement de Fibonacci

Várias operações BUY podem ser abertas consecutivamente, dependendo do arquivo .set ativo

Posições SELL podem ser abertas simultaneamente

A lógica de hedge suporta a oscilação do preço dentro de faixas

Totalmente automatizado — sem negociação emocional

A frequência e a agressividade das operações dependem da configuração do arquivo .set.

Verifique os resultados você mesmo

Sem exageros ou promessas.

Execute o EA no Strategy Tester

Observe seu comportamento em contas demo ou reais

Monitore o desempenho em mercados calmos, laterais ou voláteis

A estratégia é totalmente transparente — avalie os resultados por conta própria.

Uso recomendado

Instrumento: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: Qualquer

Tipo de conta: Conta em USD

Brokers para teste: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

Depósito mínimo: $1.000

Recomendação: Sempre testar em demo antes de operar em conta real

Configurações e otimização

Os parâmetros padrão são apenas para validação

Para negociação real: Importe os arquivos .set fornecidos Ajuste os parâmetros para controlar a frequência de negociação e o risco



A configuração correta determina o quão agressivo ou conservador será o EA.

Transparência

Acompanhe os resultados e atualizações no meu perfil MQL5, site e canal do YouTube.

Aviso de risco

Este EA opera ativamente e envolve risco financeiro significativo.

Podem ocorrer perdas, e os resultados dependem das configurações e condições do mercado.

Sempre teste em uma conta demo ou no Strategy Tester antes de operar ao vivo.

Se você não puder aceitar o risco de negociação, não utilize este EA.