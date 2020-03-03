Fibo 61 8 game changer

Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer, Fibonacci geri çekilme (retracement) seviyeleri ve hedging mantığı üzerine inşa edilmiş agresif bir scalping Uzman Danışman (EA)dır. Özellikle XAUUSD (Altın) için tasarlanmıştır ve bu EA sürekli işlem yapar, sakin, yatay veya aralıklı piyasa koşullarında en iyi performansı gösterir, ancak doğru şekilde yapılandırıldığında volatil piyasalarda da güçlü performans sergileyebilir.

Bu EA, zaman sınırlı değildir — seçilen .set dosyasıyla piyasa koşulları uygun olduğunda işlem yapar.

ÖNEMLİ

Satın aldıktan sonra, optimize edilmiş XAUUSD set dosyasını almak için bana özel mesaj gönderin veya Yorumlar bölümünden indirin.

Alternatif olarak, XAUUSD (Altın) set dosyasını almak için buraya tıklayın.

Strateji Özeti

Fibo 61.8 – Game Changer kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanır ve şunları kullanır:

  • Ana giriş seviyeleri olarak Fibonacci geri çekilme bölgeleri

  • Sadece volatiliteye değil, aralık ve fiyat tepki davranışına dayalı hareket

  • Çakışan fiyat hareketlerini yönetmek için hedging mantığı

Bu EA, yıllar boyunca geliştirilmiş ve optimize edilmiş olup, stabilite, uygulama doğruluğu ve esnek risk kontrolü üzerine odaklanmıştır.

Scalping Felsefesi

EA, kontrollü ve sakin piyasa fazları için tasarlanmıştır, ancak doğru yapılandırıldığında volatil fiyat hareketlerini de etkin bir şekilde yönetebilir.

İdeal koşullar:

  • Yavaş veya orta hızda fiyat hareketleri

  • Yatay veya aralıklı piyasalar

  • Stabil spreadler

Bu ortamda, fiyat Fibonacci bölgelerine daha net tepki verir ve EA performansını maksimize eder.

İşlem Mantığı

  • Tüm girişler Fibonacci geri çekilme bölgeleri ile belirlenir

  • Aktif .set dosyasına bağlı olarak birden fazla BUY işlemi ardışık açılabilir

  • SELL pozisyonları aynı anda açılabilir

  • Hedging mantığı, fiyatın aralık içindeki dalgalanmalarını destekler

  • Tamamen otomatik — duygusal işlem yok

İşlem sıklığı ve agresiflik, .set dosyası yapılandırmasına bağlıdır.

Sonuçları Kendiniz Doğrulayın

Abartı yok, vaat yok.

  • EA’yı Strateji Test Edici (Strategy Tester) üzerinde çalıştırın

  • Demo veya gerçek hesaplarda davranışını gözlemleyin

  • Sakin, yatay veya volatil piyasalardaki performansını izleyin

Strateji tamamen şeffaftır — sonuçları kendiniz değerlendirin.

Önerilen Kullanım

  • Enstrüman: XAUUSD (Altın)

  • Zaman dilimi: Herhangi

  • Hesap türü: USD hesabı

  • Test brokerları: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

  • Minimum bakiye: 1.000 $

  • Öneri: Gerçek işlem öncesi her zaman demo hesabında test edin

Ayarlar ve Optimizasyon

  • Varsayılan parametreler yalnızca doğrulama içindir

  • Gerçek işlem için:

    • Sağlanan .set dosyalarını içe aktarın

    • İşlem sıklığı ve riski kontrol etmek için girişleri ayarlayın

Doğru yapılandırma, EA’nın agresif veya konservatif nasıl davranacağını belirler.

Şeffaflık

Sonuçları ve güncellemeleri MQL5 profilim, web sitem ve YouTube kanalım üzerinden takip edebilirsiniz.

Risk Uyarısı

Bu EA aktif olarak işlem yapar ve önemli finansal risk içerir.
Zarar (drawdown) oluşabilir ve sonuçlar ayarlar ve piyasa koşullarına bağlıdır.

Her zaman demo hesap veya Strategy Tester üzerinde test edin, gerçek hesapta işlem yapmadan önce.
Ticaret riskini kabul edemiyorsanız, bu EA’yı kullanmayın.


