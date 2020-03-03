Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer è un Expert Advisor (EA) di scalping aggressivo, costruito attorno ai livelli di Fibonacci retracement e alla logica di hedging. Progettato specificamente per XAUUSD (Oro), questo EA opera continuamente e offre le migliori performance in condizioni di mercato calme, piatte o laterali, ma può anche fornire ottime prestazioni in mercati volatili se configurato correttamente.

Questo EA non ha limitazioni temporali — opera ogni volta che le condizioni di mercato corrispondono al file di configurazione (.set) selezionato.

IMPORTANTE

Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il file di configurazione ottimizzato per XAUUSD, oppure scaricalo dalla sezione Commenti.

In alternativa, clicca qui per ottenere il file di configurazione XAUUSD (Oro).

Panoramica della strategia

Fibo 61.8 – Game Changer si concentra sui movimenti di prezzo a breve termine utilizzando:

Zone di Fibonacci retracement come principali livelli di ingresso

Comportamento basato sul range e sulla reazione del prezzo, invece di fare affidamento solo sulla volatilità

Logica di hedging per gestire movimenti di prezzo sovrapposti

Questo EA è stato sviluppato e perfezionato nel corso di diversi anni, con enfasi su stabilità, precisione di esecuzione e controllo del rischio flessibile.

Filosofia dello scalping

L’EA è progettato per fasi di mercato controllate e calme, ma con la configurazione corretta può gestire efficacemente anche i movimenti di prezzo volatili.

Condizioni ideali:

Movimenti di prezzo lenti o moderati

Mercati laterali o in range

Spread stabili

In questi contesti, il prezzo reagisce più chiaramente alle zone di Fibonacci, massimizzando le performance dell’EA.

Logica di trading

Tutti gli ingressi sono definiti dalle zone di Fibonacci retracement

Possono essere aperte più operazioni BUY consecutive in base al file .set attivo

Le posizioni SELL possono essere aperte simultaneamente

La logica di hedging supporta le oscillazioni di prezzo all’interno dei range

Completamente automatizzato — nessuna negoziazione emotiva

Frequenza e aggressività dei trade dipendono dalla configurazione del file .set.

Verifica tu stesso i risultati

Niente hype, niente promesse.

Esegui l’EA nel Strategy Tester

Osserva il comportamento su conti demo o reali

Monitora le performance in mercati calmi, piatti o volatili

La strategia è completamente trasparente — valuta tu stesso i risultati.

Uso consigliato

Strumento: XAUUSD (Oro)

Timeframe: Qualsiasi

Tipo di conto: Conto USD

Broker per test: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

Deposito minimo: $1.000

Raccomandazione: Testare sempre in demo prima di operare su conto reale

Impostazioni e ottimizzazione

I parametri di default servono solo per validazione

Per il trading reale: Importa i file .set forniti Regola i parametri per controllare frequenza di trading e rischio



La configurazione corretta determina quanto l’EA sarà aggressivo o conservativo.

Trasparenza

Segui risultati e aggiornamenti sul mio profilo MQL5, sito web e canale YouTube.

Avvertenza sui rischi

Questo EA opera attivamente e comporta rischi finanziari significativi.

Sono possibili drawdown e i risultati dipendono da impostazioni e condizioni di mercato.

Testare sempre su un conto demo o nel Strategy Tester prima di operare in reale.

Se non puoi accettare il rischio di trading, non utilizzare questo EA.