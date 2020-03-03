Fibo 61.8 – Game Changer

Fibo 61.8 – Game Changer는 피보나치 되돌림(Fibonacci retracement) 수준과 헤징(Hedging) 로직을 기반으로 제작된 공격적인 스캘핑 전문가 어드바이저(EA)입니다. XAUUSD(골드) 전용으로 설계되었으며, 이 EA는 지속적으로 거래하며 안정적이고 횡보 또는 레인지 시장에서 가장 높은 성능을 발휘하지만, 올바르게 설정하면 변동성이 큰 시장에서도 강력한 성과를 낼 수 있습니다.

이 EA는 시간 제한이 없는 EA로, 선택한 설정 파일(.set)에 따라 시장 조건이 맞을 때 거래합니다.

중요

구매 후, 최적화된 XAUUSD 설정 파일을 받기 위해 개인 메시지를 보내거나, 댓글 섹션에서 다운로드하십시오.

또는, 여기를 클릭하여 XAUUSD(골드) 설정 파일 받기.

전략 개요

Fibo 61.8 – Game Changer는 단기 가격 움직임에 초점을 맞추고 다음을 사용합니다:

주요 진입 레벨로서의 피보나치 되돌림 영역

단순한 변동성 의존이 아닌, 가격 반응 및 구간 기반 행동

중첩된 가격 움직임을 관리하는 헤징 로직

이 EA는 수년간 개발 및 개선되어, 안정성, 실행 정확도, 유연한 리스크 관리에 중점을 두었습니다.

스캘핑 철학

이 EA는 통제되고 안정적인 시장 구간을 위해 설계되었지만, 올바른 설정 시 변동성이 큰 시장에서도 효과적으로 작동할 수 있습니다.

이상적인 시장 조건:

느리거나 중간 수준의 가격 움직임

횡보 또는 레인지 시장

안정적인 스프레드

이러한 환경에서는 가격이 피보나치 영역에 더 명확하게 반응하며, EA 성능을 극대화합니다.

거래 로직

모든 진입은 피보나치 되돌림 영역 으로 정의됩니다

활성 .set 파일에 따라 여러 BUY 거래를 연속으로 열 수 있습니다

SELL 포지션도 동시에 열 수 있습니다

헤징 로직 은 구간 내 가격 변동을 지원합니다

완전 자동화 — 감정 거래 없음

거래 빈도와 공격성은 설정 파일 구성에 따라 결정됩니다.

결과 직접 확인

과장이나 약속 없음.

**전략 테스터(Strategy Tester)**에서 EA 실행

데모 또는 실계좌 에서 동작 관찰

안정적, 횡보 또는 변동성이 큰 시장에서 성능 모니터링

전략은 완전히 투명합니다 — 직접 결과를 판단하십시오.

권장 사용

거래 상품: XAUUSD(골드)

타임프레임: 모든

계좌 유형: USD 계좌

테스트 브로커: Exness Demo, Forex-Club (Libertex)

최소 입금액: $1,000

권장 사항: 실계좌 거래 전 반드시 데모에서 테스트

설정 및 최적화

기본 매개변수는 검증용 으로만 사용

실거래용: 제공된 .set 파일 가져오기 입력값을 조정하여 거래 빈도와 리스크 관리



적절한 구성으로 EA의 공격적 또는 보수적 동작이 결정됩니다.

투명성

결과 및 업데이트는 MQL5 프로필, 웹사이트, YouTube 채널에서 확인 가능합니다.

위험 경고

이 EA는 적극적으로 거래하며 상당한 금융 위험을 동반합니다.

손실(Drawdown)이 발생할 수 있으며, 결과는 설정 및 시장 조건에 따라 달라집니다.

실거래 전 반드시 데모 계좌 또는 전략 테스터에서 테스트하십시오.

거래 위험을 감수할 수 없다면, 이 EA를 사용하지 마십시오.