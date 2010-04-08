GOLD 전용 모멘텀 트렌드 자동매매 EA

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

한국어 사용자 설명서 (공식 판매용)

1️⃣ EA 개요

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch는

GOLD(XAUUSD)를 대상으로 설계된 저빈도·고 RR(리스크 대비 수익률) 구조의

모멘텀 기반 트렌드 추종 자동매매 시스템입니다.

본 EA는 단기 스캘핑이나 고빈도 매매가 아닌,

H1 추세 방향 + M5 모멘텀 돌파가 동시에 발생하는 ‘확정 캔들’ 조건에서만 진입하여

불필요한 노이즈 트레이드를 최대한 배제하도록 설계되었습니다.

2️⃣ 전략 핵심 구조

🔹 트렌드 판단 (상위 타임프레임)

H1 EMA50 기준

가격이 EMA 위/아래에 위치한 방향만 거래

ATR 기반 거리로 트렌드 강도 점수(Trend Score) 계산

기준 점수 이상일 때만 진입 허용

🔹 진입 트리거 (하위 타임프레임)

M5 확정 캔들 기준

모멘텀 지표가 평균값을 상향 돌파

캔들 바디 비율 조건 충족

최근 고점/저점 돌파 구조 확인

(선택) 거래량 증가 조건 확인

👉 모든 조건은 리페인트 없는 확정 캔들 기준으로 작동합니다.

3️⃣ 진입 및 청산 규칙

▶ 진입 규칙

한 캔들당 최대 1회만 진입 평가

동시에 1포지션만 유지

스프레드가 설정값을 초과하면 거래하지 않음

▶ 손절 / 목표가

SL (손절): ATR × 2.0

TP (목표): SL 대비 RR 배수 기본값: RR 6.3

손실은 짧게, 수익은 길게 가져가는 구조

4️⃣ 거래 빈도 및 전략 성격 (중요)

평균 거래 빈도: 저빈도 약 연 60~80회 수준 (시장 환경에 따라 변동)

연속 손실 구간이 발생할 수 있음

대신 큰 추세 포착 시 소수의 거래로 전체 수익을 만드는 구조

⚠️ 본 EA는 높은 승률을 목표로 하지 않습니다.

⚠️ 연속 손실에 대한 이해와 감내가 필요한 전략입니다.

5️⃣ 권장 운용 환경

항목 권장 값 거래 상품 GOLD (XAUUSD) 계좌 타입 ECN / 낮은 스프레드 최소 권장 자본 $1,000 이상 권장 로트 0.01 Lot (고정) 레버리지 1:200 이상 운용 방식 장기 / 분산 운용

6️⃣ 입력 파라미터 설명

▶ General

InpSymbol : 거래 심볼 (기본: GOLD)

InpLots : 고정 로트 크기 (기본: 0.01)

InpMagic : EA 고유 매직넘버

InpMaxSpread : 허용 최대 스프레드

InpMaxPositions: 최대 보유 포지션 수

▶ Timeframes

TrendTF : 추세 판단 타임프레임 (기본: H1)

TriggerTF: 진입 트리거 타임프레임 (기본: M5)

▶ Trend

InpEmaPeriod : EMA 기간 (기본: 50)

InpTrendScoreMin : 최소 트렌드 점수

InpTrendScoreCap: 점수 상한 계수

▶ Momentum / Volume

모멘텀 평균 계산 기간

바디 비율 조건

거래량 필터 사용 여부 (On/Off 가능)

▶ Risk

InpAtrMult : 손절 ATR 배수

InpRR: 목표 RR 배수

7️⃣ 백테스트 요약 (참고)

테스트 기간: 약 5년

총 트레이드: 300회 이상

Profit Factor: 1.4 이상

Drawdown: 약 25~30%

Balance Curve: 장기 우상향

📌 과최적화(곡선 맞추기) 없는 장기 구조 검증형 결과입니다.

8️⃣ 주의 사항 및 리스크 고지 (필수)

⚠️ 본 EA는 연속 손실 구간이 발생할 수 있습니다.

⚠️ 단기 수익을 기대하거나, 높은 승률을 선호하는 사용자에게는 적합하지 않습니다.

⚠️ 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 충분히 테스트하시기 바랍니다.

⚠️ 시장 상황, 브로커 환경, 스프레드에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

9️⃣ 이런 분께 추천합니다

✅ GOLD 전용 자동매매를 원하는 사용자

✅ 저빈도·고 RR 전략을 이해하는 사용자

✅ 장기 관점에서 EA를 운용하고자 하는 트레이더

❌ 매일 잦은 거래를 원하는 사용자

❌ 높은 승률만을 기대하는 사용자

10️⃣ 마무리

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch는

단순한 자동매매 EA가 아니라,

“기다렸다가 크게 먹는 구조”를 명확히 구현한 전략형 EA입니다.

전략의 성격을 충분히 이해한 사용자에게

장기적으로 신뢰할 수 있는 트레이딩 도구가 될 것입니다.