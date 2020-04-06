Momentum Trend Catch
- Asesores Expertos
- Park Seongcheon
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD
Manual de Usuario Oficial (Versión en Español)
1️⃣ Descripción General
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un
Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR),
diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD).
Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia.
Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de momentum del marco inferior coinciden en una vela cerrada, filtrando eficazmente el ruido del mercado.
2️⃣ Lógica Principal de la Estrategia
🔹 Detección de Tendencia (Marco Temporal Superior)
-
EMA 50 en H1
-
Operaciones solo en la dirección de la tendencia respecto a la EMA
-
La fuerza de la tendencia se calcula mediante distancia basada en ATR (Trend Score)
-
Solo se permite operar cuando se alcanza el Trend Score mínimo
🔹 Disparador de Entrada (Marco Temporal Inferior)
-
M5, solo velas cerradas
-
El indicador Momentum rompe por encima de su promedio
-
Se requiere un ratio mínimo del cuerpo de la vela
-
Ruptura de máximos/mínimos recientes
-
Filtro opcional de incremento de volumen
👉 Todas las condiciones se evalúan sin repintado (no repaint).
3️⃣ Reglas de Entrada y Salida
▶ Reglas de Entrada
-
Una evaluación de entrada por vela
-
Máximo una posición abierta a la vez
-
No se opera si el spread supera el límite definido
▶ Stop Loss / Take Profit
-
Stop Loss (SL): ATR × 2.0
-
Take Profit (TP): múltiplo de riesgo/beneficio
-
Valor por defecto: RR 6.3
-
-
Pérdidas controladas y beneficios dejados correr
4️⃣ Frecuencia de Operación y Características (Importante)
-
Baja frecuencia de operaciones
-
Aproximadamente 60–80 operaciones por año
-
-
Pueden producirse rachas de pérdidas consecutivas
-
La mayoría de las ganancias provienen de pocos movimientos de tendencia fuertes
⚠️ Este EA no busca una alta tasa de aciertos.
⚠️ El usuario debe estar preparado para drawdowns y rachas de pérdidas.
5️⃣ Entorno de Trading Recomendado
|Parámetro
|Recomendación
|Instrumento
|GOLD (XAUUSD)
|Tipo de cuenta
|ECN / bajo spread
|Capital mínimo
|$1,000 o más
|Lote
|0.01 (fijo)
|Apalancamiento
|1:200 o superior
|Estilo de trading
|Largo plazo
6️⃣ Explicación de Parámetros
▶ General
-
InpSymbol: símbolo de trading (por defecto GOLD)
-
InpLots: tamaño de lote fijo
-
InpMagic: Magic Number único
-
InpMaxSpread: spread máximo permitido
-
InpMaxPositions: número máximo de posiciones
▶ Timeframes
-
TrendTF: marco temporal de tendencia (H1)
-
TriggerTF: marco temporal de entrada (M5)
▶ Trend
-
InpEmaPeriod: período de EMA (50)
-
InpTrendScoreMin: puntuación mínima de tendencia
-
InpTrendScoreCap: límite de la puntuación de tendencia
▶ Momentum / Volume
-
Período de promedio del Momentum
-
Ratio mínimo del cuerpo de la vela
-
Activación/desactivación del filtro de volumen
▶ Risk
-
InpAtrMult: multiplicador ATR para Stop Loss
-
InpRR: ratio riesgo/beneficio
7️⃣ Resumen de Backtest (Referencia)
-
Período de prueba: ~5 años
-
Total de operaciones: 300+
-
Profit Factor: 1.4+
-
Drawdown máximo: ~25–30%
-
Curva de balance: tendencia alcista a largo plazo
📌 Resultados basados en validación estructural a largo plazo, sin curve fitting.
8️⃣ Aviso de Riesgo (Obligatorio)
⚠️ Pueden producirse operaciones perdedoras consecutivas.
⚠️ No es adecuado para usuarios que solo buscan alta tasa de aciertos.
⚠️ Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de usarlo en real.
⚠️ Los resultados pueden variar según el broker, spread y condiciones del mercado.
9️⃣ Recomendado / No Recomendado Para
✅ Recomendado
-
Traders enfocados en automatización de GOLD
-
Usuarios que entienden estrategias de baja frecuencia y alto RR
-
Traders disciplinados a largo plazo
❌ No Recomendado
-
Usuarios que esperan operaciones frecuentes diarias
-
Usuarios enfocados solo en la tasa de aciertos
-
Traders impacientes
🔟 Conclusión
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch
no es un EA comercial masivo,
sino una herramienta estratégica diseñada para esperar y capturar tendencias de momentum fuertes.
Para los usuarios que comprenden su lógica,
este EA puede convertirse en una herramienta fiable de trading automático a largo plazo.