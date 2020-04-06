Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Manual de Usuario Oficial (Versión en Español)

1️⃣ Descripción General

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un

Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR),

diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD).

Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia.

Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de momentum del marco inferior coinciden en una vela cerrada, filtrando eficazmente el ruido del mercado.

2️⃣ Lógica Principal de la Estrategia

🔹 Detección de Tendencia (Marco Temporal Superior)

EMA 50 en H1

Operaciones solo en la dirección de la tendencia respecto a la EMA

La fuerza de la tendencia se calcula mediante distancia basada en ATR (Trend Score)

Solo se permite operar cuando se alcanza el Trend Score mínimo

🔹 Disparador de Entrada (Marco Temporal Inferior)

M5, solo velas cerradas

El indicador Momentum rompe por encima de su promedio

Se requiere un ratio mínimo del cuerpo de la vela

Ruptura de máximos/mínimos recientes

Filtro opcional de incremento de volumen

👉 Todas las condiciones se evalúan sin repintado (no repaint).

3️⃣ Reglas de Entrada y Salida

▶ Reglas de Entrada

Una evaluación de entrada por vela

Máximo una posición abierta a la vez

No se opera si el spread supera el límite definido

▶ Stop Loss / Take Profit

Stop Loss (SL): ATR × 2.0

Take Profit (TP): múltiplo de riesgo/beneficio Valor por defecto: RR 6.3

Pérdidas controladas y beneficios dejados correr

4️⃣ Frecuencia de Operación y Características (Importante)

Baja frecuencia de operaciones Aproximadamente 60–80 operaciones por año

Pueden producirse rachas de pérdidas consecutivas

La mayoría de las ganancias provienen de pocos movimientos de tendencia fuertes

⚠️ Este EA no busca una alta tasa de aciertos.

⚠️ El usuario debe estar preparado para drawdowns y rachas de pérdidas.

5️⃣ Entorno de Trading Recomendado

Parámetro Recomendación Instrumento GOLD (XAUUSD) Tipo de cuenta ECN / bajo spread Capital mínimo $1,000 o más Lote 0.01 (fijo) Apalancamiento 1:200 o superior Estilo de trading Largo plazo

6️⃣ Explicación de Parámetros

▶ General

InpSymbol : símbolo de trading (por defecto GOLD)

InpLots : tamaño de lote fijo

InpMagic : Magic Number único

InpMaxSpread : spread máximo permitido

InpMaxPositions: número máximo de posiciones

▶ Timeframes

TrendTF : marco temporal de tendencia (H1)

TriggerTF: marco temporal de entrada (M5)

▶ Trend

InpEmaPeriod : período de EMA (50)

InpTrendScoreMin : puntuación mínima de tendencia

InpTrendScoreCap: límite de la puntuación de tendencia

▶ Momentum / Volume

Período de promedio del Momentum

Ratio mínimo del cuerpo de la vela

Activación/desactivación del filtro de volumen

▶ Risk

InpAtrMult : multiplicador ATR para Stop Loss

InpRR: ratio riesgo/beneficio

7️⃣ Resumen de Backtest (Referencia)

Período de prueba: ~5 años

Total de operaciones: 300+

Profit Factor: 1.4+

Drawdown máximo: ~25–30%

Curva de balance: tendencia alcista a largo plazo

📌 Resultados basados en validación estructural a largo plazo, sin curve fitting.

8️⃣ Aviso de Riesgo (Obligatorio)

⚠️ Pueden producirse operaciones perdedoras consecutivas.

⚠️ No es adecuado para usuarios que solo buscan alta tasa de aciertos.

⚠️ Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de usarlo en real.

⚠️ Los resultados pueden variar según el broker, spread y condiciones del mercado.

9️⃣ Recomendado / No Recomendado Para

✅ Recomendado

Traders enfocados en automatización de GOLD

Usuarios que entienden estrategias de baja frecuencia y alto RR

Traders disciplinados a largo plazo

❌ No Recomendado

Usuarios que esperan operaciones frecuentes diarias

Usuarios enfocados solo en la tasa de aciertos

Traders impacientes

🔟 Conclusión

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

no es un EA comercial masivo,

sino una herramienta estratégica diseñada para esperar y capturar tendencias de momentum fuertes.

Para los usuarios que comprenden su lógica,

este EA puede convertirse en una herramienta fiable de trading automático a largo plazo.