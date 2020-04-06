Momentum Trend Catch

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Asesor Experto de Tendencia por Momentum para GOLD

Manual de Usuario Oficial (Versión en Español)

1️⃣ Descripción General

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch es un
Asesor Experto de baja frecuencia y alto ratio riesgo/beneficio (RR),
diseñado exclusivamente para GOLD (XAUUSD).

Este EA no está orientado al scalping ni a la operativa de alta frecuencia.
Las entradas se realizan únicamente cuando la tendencia del marco temporal superior y la ruptura de momentum del marco inferior coinciden en una vela cerrada, filtrando eficazmente el ruido del mercado.

2️⃣ Lógica Principal de la Estrategia

🔹 Detección de Tendencia (Marco Temporal Superior)

  • EMA 50 en H1

  • Operaciones solo en la dirección de la tendencia respecto a la EMA

  • La fuerza de la tendencia se calcula mediante distancia basada en ATR (Trend Score)

  • Solo se permite operar cuando se alcanza el Trend Score mínimo

🔹 Disparador de Entrada (Marco Temporal Inferior)

  • M5, solo velas cerradas

  • El indicador Momentum rompe por encima de su promedio

  • Se requiere un ratio mínimo del cuerpo de la vela

  • Ruptura de máximos/mínimos recientes

  • Filtro opcional de incremento de volumen

👉 Todas las condiciones se evalúan sin repintado (no repaint).

3️⃣ Reglas de Entrada y Salida

▶ Reglas de Entrada

  • Una evaluación de entrada por vela

  • Máximo una posición abierta a la vez

  • No se opera si el spread supera el límite definido

▶ Stop Loss / Take Profit

  • Stop Loss (SL): ATR × 2.0

  • Take Profit (TP): múltiplo de riesgo/beneficio

    • Valor por defecto: RR 6.3

  • Pérdidas controladas y beneficios dejados correr

4️⃣ Frecuencia de Operación y Características (Importante)

  • Baja frecuencia de operaciones

    • Aproximadamente 60–80 operaciones por año

  • Pueden producirse rachas de pérdidas consecutivas

  • La mayoría de las ganancias provienen de pocos movimientos de tendencia fuertes

⚠️ Este EA no busca una alta tasa de aciertos.
⚠️ El usuario debe estar preparado para drawdowns y rachas de pérdidas.

5️⃣ Entorno de Trading Recomendado

Parámetro Recomendación
Instrumento GOLD (XAUUSD)
Tipo de cuenta ECN / bajo spread
Capital mínimo $1,000 o más
Lote 0.01 (fijo)
Apalancamiento 1:200 o superior
Estilo de trading Largo plazo

6️⃣ Explicación de Parámetros

▶ General

  • InpSymbol: símbolo de trading (por defecto GOLD)

  • InpLots: tamaño de lote fijo

  • InpMagic: Magic Number único

  • InpMaxSpread: spread máximo permitido

  • InpMaxPositions: número máximo de posiciones

▶ Timeframes

  • TrendTF: marco temporal de tendencia (H1)

  • TriggerTF: marco temporal de entrada (M5)

▶ Trend

  • InpEmaPeriod: período de EMA (50)

  • InpTrendScoreMin: puntuación mínima de tendencia

  • InpTrendScoreCap: límite de la puntuación de tendencia

▶ Momentum / Volume

  • Período de promedio del Momentum

  • Ratio mínimo del cuerpo de la vela

  • Activación/desactivación del filtro de volumen

▶ Risk

  • InpAtrMult: multiplicador ATR para Stop Loss

  • InpRR: ratio riesgo/beneficio

7️⃣ Resumen de Backtest (Referencia)

  • Período de prueba: ~5 años

  • Total de operaciones: 300+

  • Profit Factor: 1.4+

  • Drawdown máximo: ~25–30%

  • Curva de balance: tendencia alcista a largo plazo

📌 Resultados basados en validación estructural a largo plazo, sin curve fitting.

8️⃣ Aviso de Riesgo (Obligatorio)

⚠️ Pueden producirse operaciones perdedoras consecutivas.
⚠️ No es adecuado para usuarios que solo buscan alta tasa de aciertos.
⚠️ Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de usarlo en real.
⚠️ Los resultados pueden variar según el broker, spread y condiciones del mercado.

9️⃣ Recomendado / No Recomendado Para

✅ Recomendado

  • Traders enfocados en automatización de GOLD

  • Usuarios que entienden estrategias de baja frecuencia y alto RR

  • Traders disciplinados a largo plazo

❌ No Recomendado

  • Usuarios que esperan operaciones frecuentes diarias

  • Usuarios enfocados solo en la tasa de aciertos

  • Traders impacientes

🔟 Conclusión

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch
no es un EA comercial masivo,
sino una herramienta estratégica diseñada para esperar y capturar tendencias de momentum fuertes.

Para los usuarios que comprenden su lógica,
este EA puede convertirse en una herramienta fiable de trading automático a largo plazo.


