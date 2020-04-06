GOLD専用 モメンタム・トレンド自動売買EA

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

公式ユーザーマニュアル（日本語版）

1️⃣ 概要

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch は、

低頻度・高リスクリワード（High RR） を特徴とする

GOLD（XAUUSD）専用のモメンタム・トレンド追従型EAです。

本EAは スキャルピングや高頻度売買を目的としていません。

上位足のトレンドと下位足のモメンタム・ブレイクが「確定足（クローズ）」で同時に成立した場合のみ エントリーすることで、不要なノイズ取引を排除します。

2️⃣ 戦略のコアロジック

🔹 トレンド判定（上位タイムフレーム）

H1 の EMA50 を使用

価格が EMA の上／下にある方向のみ取引

ATRベースの距離 によりトレンド強度（Trend Score）を算出

最低 Trend Score を満たした場合のみエントリー

🔹 エントリートリガー（下位タイムフレーム）

M5、確定足のみ使用

Momentum 指標が平均値を上抜け

ローソク足の実体比率が条件を満たす

直近高値／安値のブレイク

任意で 出来高拡大フィルター を使用可能

👉 すべての条件は リペイントなし（No Repaint） で評価されます。

3️⃣ エントリー／イグジットルール

▶ エントリールール

1本の足につき1回のみエントリー判定

同時保有ポジションは最大1つ

スプレッドが設定値を超える場合は取引しません

▶ ストップロス／テイクプロフィット

ストップロス（SL）：ATR × 2.0

テイクプロフィット（TP）：リスクリワード比（RR） デフォルト： RR 6.3

損失は小さく、利益は大きく伸ばす設計

4️⃣ 取引頻度と戦略特性（重要）

低い取引頻度 年間およそ 60～80トレード

連続損失が発生する可能性 あり

収益の大部分は 少数の強いトレンド から生まれます

⚠️ 本EAは 高い勝率を目的としていません。

⚠️ ドローダウンや連敗を許容できる理解 が必要です。

5️⃣ 推奨トレード環境

項目 推奨 取引銘柄 GOLD (XAUUSD) 口座タイプ ECN / 低スプレッド 最低推奨資金 $1,000以上 ロット 0.01（固定） レバレッジ 1:200以上 運用スタイル 長期・分散運用

6️⃣ 入力パラメータ説明

▶ General

InpSymbol ：取引銘柄（初期値：GOLD）

InpLots ：固定ロットサイズ

InpMagic ：EA固有のマジックナンバー

InpMaxSpread ：許容最大スプレッド

InpMaxPositions：最大保有ポジション数

▶ Timeframes

TrendTF ：トレンド判定足（H1）

TriggerTF：エントリー足（M5）

▶ Trend

InpEmaPeriod ：EMA期間（50）

InpTrendScoreMin ：最小トレンドスコア

InpTrendScoreCap：トレンドスコア上限係数

▶ Momentum / Volume

Momentum 平均期間

ローソク足実体比率

出来高フィルター ON / OFF

▶ Risk

InpAtrMult ：ATRストップ倍率

InpRR：リスクリワード比

7️⃣ バックテスト概要（参考）

テスト期間： 約5年

総トレード数： 300回以上

Profit Factor： 1.4以上

最大ドローダウン： 約25～30%

バランスカーブ：長期的に安定した右肩上がり

📌 過剰最適化ではない長期構造検証結果です。

8️⃣ リスクに関する注意事項（必読）

⚠️ 連続損失が発生する可能性があります。

⚠️ 高勝率のみを求める方には不向きです。

⚠️ 実運用前に必ず デモ口座で十分なテスト を行ってください。

⚠️ 結果はブローカー、スプレッド、市場環境により異なります。

9️⃣ 推奨ユーザー／非推奨ユーザー

✅ 推奨

GOLD専用EA を求める方

低頻度・高RR戦略 を理解している方

規律ある長期トレーダー

❌ 非推奨

毎日の頻繁な取引を期待する方

勝率のみを重視する方

短期志向・忍耐力のない方

🔟 まとめ

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch は、

大量取引を行う一般的なEAではなく、

待つべき時に待ち、強いモメンタムトレンドを狙い撃つ戦略型EAです。

戦略特性を正しく理解したユーザーにとって、

長期的に信頼できる自動売買ツールとなるでしょう。