Momentum Trend Catch
- エキスパート
- Park Seongcheon
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 5
GOLD専用 モメンタム・トレンド自動売買EA
公式ユーザーマニュアル（日本語版）
1️⃣ 概要
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch は、
低頻度・高リスクリワード（High RR） を特徴とする
GOLD（XAUUSD）専用のモメンタム・トレンド追従型EAです。
本EAは スキャルピングや高頻度売買を目的としていません。
上位足のトレンドと下位足のモメンタム・ブレイクが「確定足（クローズ）」で同時に成立した場合のみ エントリーすることで、不要なノイズ取引を排除します。
2️⃣ 戦略のコアロジック
🔹 トレンド判定（上位タイムフレーム）
-
H1 の EMA50 を使用
-
価格が EMA の上／下にある方向のみ取引
-
ATRベースの距離によりトレンド強度（Trend Score）を算出
-
最低 Trend Score を満たした場合のみエントリー
🔹 エントリートリガー（下位タイムフレーム）
-
M5、確定足のみ使用
-
Momentum 指標が平均値を上抜け
-
ローソク足の実体比率が条件を満たす
-
直近高値／安値のブレイク
-
任意で 出来高拡大フィルター を使用可能
👉 すべての条件は リペイントなし（No Repaint） で評価されます。
3️⃣ エントリー／イグジットルール
▶ エントリールール
-
1本の足につき1回のみエントリー判定
-
同時保有ポジションは最大1つ
-
スプレッドが設定値を超える場合は取引しません
▶ ストップロス／テイクプロフィット
-
ストップロス（SL）：ATR × 2.0
-
テイクプロフィット（TP）：リスクリワード比（RR）
-
デフォルト：RR 6.3
-
-
損失は小さく、利益は大きく伸ばす設計
4️⃣ 取引頻度と戦略特性（重要）
-
低い取引頻度
-
年間およそ 60～80トレード
-
-
連続損失が発生する可能性 あり
-
収益の大部分は 少数の強いトレンド から生まれます
⚠️ 本EAは 高い勝率を目的としていません。
⚠️ ドローダウンや連敗を許容できる理解 が必要です。
5️⃣ 推奨トレード環境
|項目
|推奨
|取引銘柄
|GOLD (XAUUSD)
|口座タイプ
|ECN / 低スプレッド
|最低推奨資金
|$1,000以上
|ロット
|0.01（固定）
|レバレッジ
|1:200以上
|運用スタイル
|長期・分散運用
6️⃣ 入力パラメータ説明
▶ General
-
InpSymbol：取引銘柄（初期値：GOLD）
-
InpLots：固定ロットサイズ
-
InpMagic：EA固有のマジックナンバー
-
InpMaxSpread：許容最大スプレッド
-
InpMaxPositions：最大保有ポジション数
▶ Timeframes
-
TrendTF：トレンド判定足（H1）
-
TriggerTF：エントリー足（M5）
▶ Trend
-
InpEmaPeriod：EMA期間（50）
-
InpTrendScoreMin：最小トレンドスコア
-
InpTrendScoreCap：トレンドスコア上限係数
▶ Momentum / Volume
-
Momentum 平均期間
-
ローソク足実体比率
-
出来高フィルター ON / OFF
▶ Risk
-
InpAtrMult：ATRストップ倍率
-
InpRR：リスクリワード比
7️⃣ バックテスト概要（参考）
-
テスト期間：約5年
-
総トレード数：300回以上
-
Profit Factor：1.4以上
-
最大ドローダウン：約25～30%
-
バランスカーブ：長期的に安定した右肩上がり
📌 過剰最適化ではない長期構造検証結果です。
8️⃣ リスクに関する注意事項（必読）
⚠️ 連続損失が発生する可能性があります。
⚠️ 高勝率のみを求める方には不向きです。
⚠️ 実運用前に必ず デモ口座で十分なテスト を行ってください。
⚠️ 結果はブローカー、スプレッド、市場環境により異なります。
9️⃣ 推奨ユーザー／非推奨ユーザー
✅ 推奨
-
GOLD専用EAを求める方
-
低頻度・高RR戦略を理解している方
-
規律ある長期トレーダー
❌ 非推奨
-
毎日の頻繁な取引を期待する方
-
勝率のみを重視する方
-
短期志向・忍耐力のない方
🔟 まとめ
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch は、
大量取引を行う一般的なEAではなく、
待つべき時に待ち、強いモメンタムトレンドを狙い撃つ戦略型EAです。
戦略特性を正しく理解したユーザーにとって、
長期的に信頼できる自動売買ツールとなるでしょう。