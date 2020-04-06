Momentum Trend Catch

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Expert Advisor de Tendência por Momentum para GOLD

Manual Oficial do Usuário (Versão em Português)

1️⃣ Visão Geral

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch é um
Expert Advisor de baixa frequência e alto risco/retorno (RR),
desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD).

Este EA não é um sistema de scalping nem de alta frequência.
As entradas ocorrem somente quando a tendência do timeframe superior e o rompimento de momentum do timeframe inferior coincidem em um candle fechado, filtrando de forma eficaz o ruído do mercado.

2️⃣ Lógica Principal da Estratégia

🔹 Identificação de Tendência (Timeframe Superior)

  • EMA 50 no H1

  • Operações apenas na direção da tendência em relação à EMA

  • A força da tendência é calculada por meio de distância baseada em ATR (Trend Score)

  • Entradas permitidas apenas quando o Trend Score mínimo é atingido

🔹 Gatilho de Entrada (Timeframe Inferior)

  • M5, apenas candles fechados

  • O indicador Momentum rompe acima da sua média

  • Exigência de proporção mínima do corpo do candle

  • Rompimento de máximas/mínimas recentes

  • Filtro opcional de expansão de volume

👉 Todas as condições são avaliadas sem repaint (no repaint).

3️⃣ Regras de Entrada e Saída

▶ Regras de Entrada

  • Uma avaliação de entrada por candle

  • Máximo de uma posição aberta por vez

  • Não opera quando o spread excede o limite definido

▶ Stop Loss / Take Profit

  • Stop Loss (SL): ATR × 2.0

  • Take Profit (TP): múltiplo de risco/retorno

    • Valor padrão: RR 6.3

  • Perdas controladas e lucros deixados correr

4️⃣ Frequência de Operações e Características (Importante)

  • Baixa frequência de operações

    • Aproximadamente 60–80 operações por ano

  • Podem ocorrer sequências de perdas consecutivas

  • A maior parte dos lucros vem de poucos movimentos fortes de tendência

⚠️ Este EA não busca uma alta taxa de acerto.
⚠️ O usuário deve estar preparado para drawdowns e séries de perdas.

5️⃣ Ambiente de Trading Recomendado

Item Recomendação
Instrumento GOLD (XAUUSD)
Tipo de conta ECN / baixo spread
Capital mínimo $1,000 ou mais
Lote 0.01 (fixo)
Alavancagem 1:200 ou superior
Estilo de trading Longo prazo

6️⃣ Explicação dos Parâmetros

▶ General

  • InpSymbol: símbolo de negociação (padrão GOLD)

  • InpLots: tamanho de lote fixo

  • InpMagic: Magic Number exclusivo

  • InpMaxSpread: spread máximo permitido

  • InpMaxPositions: número máximo de posições

▶ Timeframes

  • TrendTF: timeframe de tendência (H1)

  • TriggerTF: timeframe de entrada (M5)

▶ Trend

  • InpEmaPeriod: período da EMA (50)

  • InpTrendScoreMin: pontuação mínima de tendência

  • InpTrendScoreCap: limite da pontuação de tendência

▶ Momentum / Volume

  • Período médio do Momentum

  • Proporção mínima do corpo do candle

  • Ativação/desativação do filtro de volume

▶ Risk

  • InpAtrMult: multiplicador ATR para Stop Loss

  • InpRR: relação risco/retorno (RR)

7️⃣ Resumo do Backtest (Referência)

  • Período de teste: ~5 anos

  • Total de operações: 300+

  • Profit Factor: 1.4+

  • Drawdown máximo: ~25–30%

  • Curva de saldo: tendência de alta no longo prazo

📌 Resultados baseados em validação estrutural de longo prazo, sem curve fitting.

8️⃣ Aviso de Risco (Obrigatório)

⚠️ Podem ocorrer operações perdedoras consecutivas.
⚠️ Não é adequado para usuários que buscam apenas alta taxa de acerto.
⚠️ Teste sempre o EA em conta demo antes de operar em conta real.
⚠️ Os resultados podem variar conforme corretora, spread e condições de mercado.

9️⃣ Recomendado / Não Recomendado Para

✅ Recomendado Para

  • Traders focados em automação para GOLD

  • Usuários que entendem estratégias de baixa frequência e alto RR

  • Traders disciplinados de longo prazo

❌ Não Recomendado Para

  • Usuários que esperam operações frequentes diariamente

  • Usuários focados apenas na taxa de acerto

  • Traders impacientes

🔟 Conclusão

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch
não é um EA comercial de massa,
mas sim uma ferramenta estratégica projetada para esperar e capturar fortes tendências de momentum.

Para usuários que compreendem sua lógica,
este EA pode se tornar uma ferramenta confiável de trading automático no longo prazo.


