Expert Advisor de Tendência por Momentum para GOLD

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Manual Oficial do Usuário (Versão em Português)

1️⃣ Visão Geral

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch é um

Expert Advisor de baixa frequência e alto risco/retorno (RR),

desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD).

Este EA não é um sistema de scalping nem de alta frequência.

As entradas ocorrem somente quando a tendência do timeframe superior e o rompimento de momentum do timeframe inferior coincidem em um candle fechado, filtrando de forma eficaz o ruído do mercado.

2️⃣ Lógica Principal da Estratégia

🔹 Identificação de Tendência (Timeframe Superior)

EMA 50 no H1

Operações apenas na direção da tendência em relação à EMA

A força da tendência é calculada por meio de distância baseada em ATR (Trend Score)

Entradas permitidas apenas quando o Trend Score mínimo é atingido

🔹 Gatilho de Entrada (Timeframe Inferior)

M5, apenas candles fechados

O indicador Momentum rompe acima da sua média

Exigência de proporção mínima do corpo do candle

Rompimento de máximas/mínimas recentes

Filtro opcional de expansão de volume

👉 Todas as condições são avaliadas sem repaint (no repaint).

3️⃣ Regras de Entrada e Saída

▶ Regras de Entrada

Uma avaliação de entrada por candle

Máximo de uma posição aberta por vez

Não opera quando o spread excede o limite definido

▶ Stop Loss / Take Profit

Stop Loss (SL): ATR × 2.0

Take Profit (TP): múltiplo de risco/retorno Valor padrão: RR 6.3

Perdas controladas e lucros deixados correr

4️⃣ Frequência de Operações e Características (Importante)

Baixa frequência de operações Aproximadamente 60–80 operações por ano

Podem ocorrer sequências de perdas consecutivas

A maior parte dos lucros vem de poucos movimentos fortes de tendência

⚠️ Este EA não busca uma alta taxa de acerto.

⚠️ O usuário deve estar preparado para drawdowns e séries de perdas.

5️⃣ Ambiente de Trading Recomendado

Item Recomendação Instrumento GOLD (XAUUSD) Tipo de conta ECN / baixo spread Capital mínimo $1,000 ou mais Lote 0.01 (fixo) Alavancagem 1:200 ou superior Estilo de trading Longo prazo

6️⃣ Explicação dos Parâmetros

▶ General

InpSymbol : símbolo de negociação (padrão GOLD)

InpLots : tamanho de lote fixo

InpMagic : Magic Number exclusivo

InpMaxSpread : spread máximo permitido

InpMaxPositions: número máximo de posições

▶ Timeframes

TrendTF : timeframe de tendência (H1)

TriggerTF: timeframe de entrada (M5)

▶ Trend

InpEmaPeriod : período da EMA (50)

InpTrendScoreMin : pontuação mínima de tendência

InpTrendScoreCap: limite da pontuação de tendência

▶ Momentum / Volume

Período médio do Momentum

Proporção mínima do corpo do candle

Ativação/desativação do filtro de volume

▶ Risk

InpAtrMult : multiplicador ATR para Stop Loss

InpRR: relação risco/retorno (RR)

7️⃣ Resumo do Backtest (Referência)

Período de teste: ~5 anos

Total de operações: 300+

Profit Factor: 1.4+

Drawdown máximo: ~25–30%

Curva de saldo: tendência de alta no longo prazo

📌 Resultados baseados em validação estrutural de longo prazo, sem curve fitting.

8️⃣ Aviso de Risco (Obrigatório)

⚠️ Podem ocorrer operações perdedoras consecutivas.

⚠️ Não é adequado para usuários que buscam apenas alta taxa de acerto.

⚠️ Teste sempre o EA em conta demo antes de operar em conta real.

⚠️ Os resultados podem variar conforme corretora, spread e condições de mercado.

9️⃣ Recomendado / Não Recomendado Para

✅ Recomendado Para

Traders focados em automação para GOLD

Usuários que entendem estratégias de baixa frequência e alto RR

Traders disciplinados de longo prazo

❌ Não Recomendado Para

Usuários que esperam operações frequentes diariamente

Usuários focados apenas na taxa de acerto

Traders impacientes

🔟 Conclusão

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

não é um EA comercial de massa,

mas sim uma ferramenta estratégica projetada para esperar e capturar fortes tendências de momentum.

Para usuários que compreendem sua lógica,

este EA pode se tornar uma ferramenta confiável de trading automático no longo prazo.