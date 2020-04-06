Momentum Trend Catch
- Experts
- Park Seongcheon
- Versão: 1.1
- Ativações: 5
Expert Advisor de Tendência por Momentum para GOLD
Manual Oficial do Usuário (Versão em Português)
1️⃣ Visão Geral
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch é um
Expert Advisor de baixa frequência e alto risco/retorno (RR),
desenvolvido exclusivamente para GOLD (XAUUSD).
Este EA não é um sistema de scalping nem de alta frequência.
As entradas ocorrem somente quando a tendência do timeframe superior e o rompimento de momentum do timeframe inferior coincidem em um candle fechado, filtrando de forma eficaz o ruído do mercado.
2️⃣ Lógica Principal da Estratégia
🔹 Identificação de Tendência (Timeframe Superior)
-
EMA 50 no H1
-
Operações apenas na direção da tendência em relação à EMA
-
A força da tendência é calculada por meio de distância baseada em ATR (Trend Score)
-
Entradas permitidas apenas quando o Trend Score mínimo é atingido
🔹 Gatilho de Entrada (Timeframe Inferior)
-
M5, apenas candles fechados
-
O indicador Momentum rompe acima da sua média
-
Exigência de proporção mínima do corpo do candle
-
Rompimento de máximas/mínimas recentes
-
Filtro opcional de expansão de volume
👉 Todas as condições são avaliadas sem repaint (no repaint).
3️⃣ Regras de Entrada e Saída
▶ Regras de Entrada
-
Uma avaliação de entrada por candle
-
Máximo de uma posição aberta por vez
-
Não opera quando o spread excede o limite definido
▶ Stop Loss / Take Profit
-
Stop Loss (SL): ATR × 2.0
-
Take Profit (TP): múltiplo de risco/retorno
-
Valor padrão: RR 6.3
-
-
Perdas controladas e lucros deixados correr
4️⃣ Frequência de Operações e Características (Importante)
-
Baixa frequência de operações
-
Aproximadamente 60–80 operações por ano
-
-
Podem ocorrer sequências de perdas consecutivas
-
A maior parte dos lucros vem de poucos movimentos fortes de tendência
⚠️ Este EA não busca uma alta taxa de acerto.
⚠️ O usuário deve estar preparado para drawdowns e séries de perdas.
5️⃣ Ambiente de Trading Recomendado
|Item
|Recomendação
|Instrumento
|GOLD (XAUUSD)
|Tipo de conta
|ECN / baixo spread
|Capital mínimo
|$1,000 ou mais
|Lote
|0.01 (fixo)
|Alavancagem
|1:200 ou superior
|Estilo de trading
|Longo prazo
6️⃣ Explicação dos Parâmetros
▶ General
-
InpSymbol: símbolo de negociação (padrão GOLD)
-
InpLots: tamanho de lote fixo
-
InpMagic: Magic Number exclusivo
-
InpMaxSpread: spread máximo permitido
-
InpMaxPositions: número máximo de posições
▶ Timeframes
-
TrendTF: timeframe de tendência (H1)
-
TriggerTF: timeframe de entrada (M5)
▶ Trend
-
InpEmaPeriod: período da EMA (50)
-
InpTrendScoreMin: pontuação mínima de tendência
-
InpTrendScoreCap: limite da pontuação de tendência
▶ Momentum / Volume
-
Período médio do Momentum
-
Proporção mínima do corpo do candle
-
Ativação/desativação do filtro de volume
▶ Risk
-
InpAtrMult: multiplicador ATR para Stop Loss
-
InpRR: relação risco/retorno (RR)
7️⃣ Resumo do Backtest (Referência)
-
Período de teste: ~5 anos
-
Total de operações: 300+
-
Profit Factor: 1.4+
-
Drawdown máximo: ~25–30%
-
Curva de saldo: tendência de alta no longo prazo
📌 Resultados baseados em validação estrutural de longo prazo, sem curve fitting.
8️⃣ Aviso de Risco (Obrigatório)
⚠️ Podem ocorrer operações perdedoras consecutivas.
⚠️ Não é adequado para usuários que buscam apenas alta taxa de acerto.
⚠️ Teste sempre o EA em conta demo antes de operar em conta real.
⚠️ Os resultados podem variar conforme corretora, spread e condições de mercado.
9️⃣ Recomendado / Não Recomendado Para
✅ Recomendado Para
-
Traders focados em automação para GOLD
-
Usuários que entendem estratégias de baixa frequência e alto RR
-
Traders disciplinados de longo prazo
❌ Não Recomendado Para
-
Usuários que esperam operações frequentes diariamente
-
Usuários focados apenas na taxa de acerto
-
Traders impacientes
🔟 Conclusão
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch
não é um EA comercial de massa,
mas sim uma ferramenta estratégica projetada para esperar e capturar fortes tendências de momentum.
Para usuários que compreendem sua lógica,
este EA pode se tornar uma ferramenta confiável de trading automático no longo prazo.