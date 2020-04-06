Momentum Trend Catch

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

Expert Advisor de Tendance par Momentum pour GOLD

Manuel Utilisateur Officiel (Version Française)

1️⃣ Présentation Générale

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch est un
Expert Advisor à faible fréquence avec un ratio risque/rendement élevé (High RR),
conçu exclusivement pour le GOLD (XAUUSD).

Cet EA n’est pas destiné au scalping ni au trading haute fréquence.
Les positions sont ouvertes uniquement lorsque la tendance du timeframe supérieur et une cassure de momentum sur le timeframe inférieur sont confirmées sur une bougie clôturée, ce qui permet de filtrer efficacement le bruit du marché.

2️⃣ Logique Principale de la Stratégie

🔹 Détection de la Tendance (Timeframe Supérieur)

  • EMA 50 sur le H1

  • Les trades sont pris uniquement dans le sens de la tendance par rapport à l’EMA

  • La force de la tendance est calculée à l’aide d’une distance basée sur l’ATR (Trend Score)

  • Les entrées sont autorisées uniquement lorsque le Trend Score minimum est atteint

🔹 Déclencheur d’Entrée (Timeframe Inférieur)

  • M5 – uniquement sur bougies clôturées

  • L’indicateur Momentum dépasse sa moyenne

  • Condition minimale sur le ratio du corps de la bougie

  • Cassure des plus hauts / plus bas récents

  • Filtre optionnel d’augmentation du volume

👉 Toutes les conditions sont évaluées sans repaint (No Repaint).

3️⃣ Règles d’Entrée et de Sortie

▶ Règles d’Entrée

  • Une seule évaluation d’entrée par bougie

  • Une seule position ouverte à la fois

  • Aucune transaction si le spread dépasse la limite définie

▶ Stop Loss / Take Profit

  • Stop Loss (SL) : ATR × 2.0

  • Take Profit (TP) : multiplicateur risque/rendement

    • Valeur par défaut : RR 6.3

  • Les pertes sont limitées, les gains sont laissés courir

4️⃣ Fréquence de Trading & Caractéristiques (Important)

  • Faible fréquence de trading

    • Environ 60 à 80 trades par an

  • Des séries de pertes consécutives peuvent survenir

  • La majorité des profits provient de quelques mouvements de tendance forts

⚠️ Cet EA ne vise pas un taux de réussite élevé.
⚠️ L’utilisateur doit être capable de supporter les drawdowns et les séries de pertes.

5️⃣ Environnement de Trading Recommandé

Élément Recommandation
Instrument GOLD (XAUUSD)
Type de compte ECN / faible spread
Capital minimum 1 000 $ ou plus
Taille de lot 0.01 (fixe)
Effet de levier 1:200 ou supérieur
Style de trading Long terme

6️⃣ Description des Paramètres

▶ General

  • InpSymbol : symbole de trading (par défaut GOLD)

  • InpLots : taille de lot fixe

  • InpMagic : Magic Number unique

  • InpMaxSpread : spread maximal autorisé

  • InpMaxPositions : nombre maximum de positions ouvertes

▶ Timeframes

  • TrendTF : timeframe de la tendance (H1)

  • TriggerTF : timeframe d’entrée (M5)

▶ Trend

  • InpEmaPeriod : période EMA (50)

  • InpTrendScoreMin : score de tendance minimum

  • InpTrendScoreCap : limite maximale du score de tendance

▶ Momentum / Volume

  • Période de moyenne du Momentum

  • Ratio minimum du corps de la bougie

  • Activation / désactivation du filtre de volume

▶ Risk

  • InpAtrMult : multiplicateur ATR pour le Stop Loss

  • InpRR : ratio risque/rendement

7️⃣ Résumé du Backtest (À titre indicatif)

  • Période de test : environ 5 ans

  • Nombre total de trades : 300+

  • Profit Factor : supérieur à 1.4

  • Drawdown maximal : environ 25–30 %

  • Courbe de balance : tendance haussière stable à long terme

📌 Résultats basés sur une validation structurelle à long terme, sans curve fitting.

8️⃣ Avertissement sur les Risques (Obligatoire)

⚠️ Des séries de trades perdants peuvent se produire.
⚠️ Cet EA ne convient pas aux traders recherchant uniquement un taux de réussite élevé.
⚠️ Testez toujours l’EA sur un compte démo avant une utilisation en réel.
⚠️ Les résultats peuvent varier selon le broker, le spread et les conditions de marché.

9️⃣ Recommandé / Non Recommandé Pour

✅ Recommandé Pour

  • Traders spécialisés dans l’automatisation du GOLD

  • Utilisateurs comprenant les stratégies faible fréquence / High RR

  • Traders disciplinés orientés long terme

❌ Non Recommandé Pour

  • Traders attendant des transactions fréquentes chaque jour

  • Utilisateurs focalisés uniquement sur le taux de réussite

  • Traders impatients ou orientés court terme

🔟 Conclusion

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch n’est pas un EA grand public,
mais un outil stratégique conçu pour attendre et exploiter des tendances de momentum puissantes.

Pour les utilisateurs qui comprennent pleinement sa logique,
cet EA peut devenir un outil de trading automatisé fiable sur le long terme.


