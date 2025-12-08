X Fusion AI

5

X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система

Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано.
Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам.

Демонстрация работы

Реальная торговая производительность

После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию.
Большое спасибо за вашу поддержку.

1. Обзор

X Fusion AI — это автоматизированная торговая система, сочетающая классические торговые подходы с нейроподобным адаптивным механизмом принятия решений.
Система не пытается предсказать будущие цены. Вместо этого она анализирует рыночные условия и корректирует внутреннюю логику в зависимости от изменений структуры рынка.

Основные цели системы:

  • Адаптация к различным рыночным режимам

  • Поддержание стабильности работы в меняющихся условиях

  • Контроль уровня просадок

  • Фильтрация низкокачественных сигналов и шумов рынка

Главная задача X Fusion AI — реагировать на рыночный поток и структурные изменения, а не использовать фиксированные паттерны.

2. Сигналы в реальном времени (внутри MQL5)

Работу системы можно отслеживать через внутренние сигналы MQL5:

Основной сигнал:
https://www.mql5.com/en/signals/2347683

Рекомендуется сравнивать сигналы с собственным тестированием для оценки характеристик и рисков.

3. Рекомендованные инструменты и условия

Рекомендуемые символы: GBPUSD, EURUSD
Таймфрейм: M15

Примерный минимальный депозит:

  • Стратегия 1: около 500 USD

  • Стратегия 2: около 1 000 USD

Более комфортная работа возможна при балансе от 2 000 USD и выше.

    Тип счёта: ECN / RAW / низкие спреды
    Среда работы: стабильный VPS с непрерывным подключением

    4. Быстрый старт

    1. Установите советник на GBPUSD или EURUSD с таймфреймом M15.

    2. Включите автоматическую торговлю в настройках терминала.

    3. Выберите режим работы (Strategy 1 или Strategy 2).

    4. На первых этапах рекомендуется оставить остальные параметры по умолчанию.

    5. Статус "RUNNING" без ошибок означает корректную работу системы.

    Перед применением на реальном счёте рекомендуется протестировать систему на демо или с небольшими объёмами.

    5. Основная логика: нейроадаптация и гибридная архитектура

    Нейроподобная адаптивная логика

    Система анализирует структуру рынка и изменяет внутренние весовые коэффициенты стратегий.
    Данный механизм позволяет:

    • Реагировать на изменение рыночного поведения

    • Различать тренд, флет и периоды высокой волатильности

    • Отсеивать сомнительные пробои и рыночный шум

    • Переходить к более консервативным действиям при экстремальных движениях

    Это повышает гибкость и устойчивость по сравнению с жестко заданными алгоритмами.

    Гибридная стратегия

    Система использует несколько проверенных подходов:

    • Трендовые и моментум-фильтры

    • Логика входа по откатам

    • Анализ сжатия и пробоя диапазонов

    • Фильтрация по ключевым уровням High/Low

    • Модуль адаптации к волатильности

    Внутренний механизм может изменять интенсивность этих компонентов в зависимости от условий рынка.

    6. Многоуровневое управление рисками

    В систему встроено несколько защитных механизмов:

    • Динамическая обработка стоп-лосса и тейк-профита

    • Защита от продолжительных серий убытков

    • Логика безубыточности и трала

    • Снижение активности при аномальной волатильности

    • Базовый фильтр новостей

    • Многоуровневая структура защиты капитала

    Параметры могут быть скорректированы под требования конкретного счёта.

    7. Данные и тестирование

    Для разработки использовались:

    • Около 10 лет качественных тиковых данных

    • Стресс-тестирование в различных рыночных условиях

    • Тесты на всех торговых сессиях, включая ключевые экономические события

    • Подход, ориентированный на реалистичность, а не на подгонку под историю

    Тесты не гарантируют будущую эффективность и служат лишь для ознакомления с характеристиками.

    8. Цена и обновления

    X Fusion AI доступен по стартовой цене.
    Стоимость может изменяться в зависимости от обновлений и обратной связи пользователей.
    Все обновления в рамках MQL5 Market предоставляются бесплатно.

    9. Поддержка (только внутри MQL5)

    Покупатели получают:

    • Помощь с установкой

    • Описание параметров

    • Примеры конфигураций

    • Ответы на частые вопросы

    Поддержка осуществляется через личные сообщения MQL5.

    Профиль автора:
    https://www.mql5.com/en/users/walter2008

    Перед тем как оставить отзыв, рекомендуется связаться для получения помощи или разъяснений.

    10. Предупреждение о рисках

    Торговля Forex и CFD связана с высоким риском.
    Прошлые результаты, включая тесты и сигналы, не гарантируют будущую прибыльность.

    Перед использованием на реальном счёте рекомендуется:

    • Протестировать систему на демо

    • Настроить параметры согласно личной толерантности к риску

    • Регулярно контролировать работу системы

    Отзывы 8
    Ranjeet
    89
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    108
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

    jorge sanchez
    204
    jorge sanchez 2025.12.16 01:06 
     

    So far, the EA is working great; it does what it promises.

    Рекомендуем также
    Survivor
    Pavel Nikiforov
    Эксперты
    Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
    FREE
    Synthesis X Neural EA
    Thanaporn Sungthong
    Эксперты
    Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
    Alphabet AI MT5
    Sergei Pomytkin
    3.43 (7)
    Эксперты
    Alphabet AI   — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а пр
    Ultimate Arbitrage Machines
    Themichl LLC
    3 (1)
    Эксперты
    The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
    FREE
    Skyway breakout scalping
    Patel Manojkumar
    Эксперты
    skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
    MasterEA trustfultrading
    Tobias Christian Witzigmann
    5 (1)
    Эксперты
    Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
    AI DeepLayer Dynamics MT5
    Peter Robert Grange
    3.31 (13)
    Эксперты
    DeepLayer Dynamics Мультисимвольный нейроскальпер с четырёхъядерной адаптивной архитектурой DeepLayer Dynamics представляет собой новое поколение в серии Dynamics — экспертный советник, использующий продвинутую алгоритмическую логику и многосимвольную обработку. Он работает одновременно по 10 инструментам: XAUUSD, GBPUSD, US500, USDJPY, EURUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, XAGUSD, AUDCHF. Советник сочетает точечный скальпинг с адаптацией к рыночным условиям в режиме реального времени. В его основе —
    Nexoria
    Daniel Suk
    5 (1)
    Эксперты
    In every market kingdom there are countless noisy peasants of indicators, but only a few queens that quietly rule the order flow – Nexoria is built to be one of them. ​ This fully automated trading system doesn’t beg the market for scraps; it demands structure, reading raw price action and volatility to decide when to strike and when to stand aside. ​ Nexoria watches closed candles like a cold‑eyed monarch, hunting for real impulses, breakouts and clean pullbacks instead of random flickers. ​ A
    FREE
    Night Hunter Pro MT5
    Valeriia Mishchenko
    3.92 (37)
    Эксперты
    У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : Лучшие пары (настройки по умолчанию) Сигнал   с высоким риском Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в
    Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    Эксперты
    General Idea of the Strategy This strategy is built on a simple yet remarkably effective logic: trading market impulses in the direction of the main trend, by combining the power of Ichimoku Cloud and Bollinger Bands.The robot does not try to catch every price movement — instead, it focuses on significant breakouts, where volatility explodes and the dominant trend is clearly established. Operating Logic The system relies on two key technical pillars: Bollinger Bands detect moments of volatility
    Tyr AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Эксперты
    Привет трейдерам, я разработал этот инструмент с реальными результатами строго, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, Tyr AI, с силой Бога порядка, нейронная система машинного обучения на основе ИИ для глубокого анализа рынка скальпинга, надежный советник для хорошей обработки официального рынка EURUSD, анализ рынка для совершения входов на профессиональном уровне без хеджа, без Мартина, профессиональный скальпинг ИИ с новой технологией
    Grid Machine MT5
    Ivan Grachev
    4.05 (44)
    Эксперты
    Советник находит наибольший объём на рынке и определяет уровень для входа. После пересечения уровня в сторону пробоя открывается ордер по рынку. Советник выстраивает двухстороннюю сетку ордеров, подстраиваясь под рынок. Каждое направление ордеров работает отдельно и имеет свой тейкпрофит. Таким образом, советник охватывает весь тренд, начиная с его старта, при этом советник прекрасно проходит и флэтовое состояние рынка, торгуя оба направления. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми моими продуктами:
    FREE
    Grid Beast
    Irina Selezneva
    Эксперты
    Уважаемые дамы и господа! Мы рады представить вам нашу передовую технологию машинного обучения, разработанную для успешной торговли на рынке FOREX. Наши специалисты в области финансов и глубокого обучения разработали стратегию возврата к среднему значению для валютной пары EURGBP, которая демонстрирует 10-кратное улучшение производительности по сравнению с традиционными системами, основанными на индикаторах. Наша стратегия использует в качестве признаков исключительно цены и их производные, ч
    Steady Runner NP EA
    Theo Robert Gottwald
    2.5 (2)
    Эксперты
    Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
    FREE
    PZ Goldfinch Scalper EA MT5
    PZ TRADING SLU
    3.33 (49)
    Эксперты
    Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
    FREE
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    Эксперты
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    Horse Rider
    Nikolas Berta
    Эксперты
    Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
    Pullback ATR
    Sergio Tiscar Ortega
    2 (1)
    Эксперты
    Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
    FREE
    Rsi Cloud PullBack
    Sylvestre Setufa Djagbavi
    Эксперты
    Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
    RoundLock EA MT5
    AW Trading Software Limited
    Эксперты
    Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
    Revera
    Anton Kondratev
    4 (2)
    Эксперты
    REVERA   EA -   это полностью автоматическая мультивалютная система   с открытыми параметрами оптимизации и   механизмом сопровождения для EURUSD + AUDUSD + AUDCAD REVERA Гайд Сигнал Возврат комиссии Брокера Обновления Полезный Блог Для   каждой   позиции   всегда   устанавливается   фиксированный   уровень  SL  и   TP   по сделке, а также   отслеживается  прибыль в режиме виртуализации . Любое   отслеживание   прибыли   скрыто   от   Брокера   и   полностью   хранится   в   оперативной   памяти
    EURUSD 1min scalper
    Catalin Adelin Iovan
    Эксперты
    Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
    EA139 MultiFX RSI Guardian MT5
    Jose Francisco Flores Rojas
    Эксперты
    MultiFX RSI Guardian   is a powerful and intelligent Expert Advisor (EA) designed for traders who want to combine   precision entries based on RSI levels   with the flexibility of an   adaptive grid recovery strategy . This EA monitors   overbought and oversold market conditions   in real-time. Trades are entered when the RSI crosses a   configurable threshold , allowing you to adapt the bot to different pairs and market environments.   Key Features:   Configurable RSI Period and Thresholds
    ForexM
    Marius Civilis
    Эксперты
    Полностью автоматический торговый советник ForexM Советник ForexM торгует акциями в соответствии с профессиональным анализом рынка в режиме реального времени. Все выставленные ордера имеют рыночное исполнение и хорошо взвешены благодаря работе рыночных аналитиков в режиме реального времени. Советник поставляется с лучшими начальными настройками и готов к работе. Функции: - Полностью автоматизированная торговля. - Управление рисками. - Работает на любом количестве инструментов одновременно. -
    Rebote en Bandas
    Carlos Alfonso Barboza Espinoza
    Эксперты
    В этом продукте используется торговая стратегия с одним из индикаторов, обычно используемых на рынке, в сочетании с солидным опытом рынка, на котором наблюдается возможное изменение тренда из-за касания полос Боллинджера. Свечи, в свою очередь, должны вести себя так, чтобы было понятно, что тренд изменится из-за их состава. С другой стороны, тейк-профит и стоп-лосс не нужно позиционировать, поскольку алгоритм разработан таким образом, что тейк-профит устанавливается в среднем за последние 20 пер
    Xgrid Scalper MT5
    Prafull Manohar Nikam
    Эксперты
    This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
    EA Gold Reaper MT5
    Amazing Traders
    Эксперты
    Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
    MAM White
    Matei-Alexandru Mihai
    4 (1)
    Эксперты
    Осталось только 7/10 копий по стартовой цене $85! Философия — «Строить только тогда, когда рынок говорит "да".» Большинство сеток просто расставляют уровни и надеются. MAM White сначала спрашивает разрешение — у тренда, у волатильности и у вашего брокера. Она строит одностороннюю LIMIT-сетку только тогда, когда быстрая EMA совпадает с сильным медленным EMA-трендом, а цена находится на правильном расстоянии от центра. Нет тренда? Нет построения. Новый разворот? Период охлаждения. Слишком шир
    FREE
    TrendWave Navigator
    Michael Kolawole Shodimu
    Эксперты
    Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Эксперты
    Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
    С этим продуктом покупают
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (377)
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.72 (36)
    Эксперты
    AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Эксперты
    РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Эксперты
    Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Эксперты
    ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Эксперты
    Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Эксперты
    Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Эксперты
    Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Эксперты
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Эксперты
    Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Эксперты
    Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Эксперты
    Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Эксперты
    BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Эксперты
    Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Эксперты
    PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Эксперты
    How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    Эксперты
    Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Эксперты
    Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Эксперты
    ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Эксперты
    Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.67 (51)
    Эксперты
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Эксперты
    AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Эксперты
    Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Другие продукты этого автора
    TrendyFollow FX MT4
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    Эксперты
    **Introduction** We are excited to introduce our latest MT4 EA, a powerful forex trading tool based on neural network learning. It draws on the training pattern of CHATGPT. It has learned from over a decade of historical data through neural network machine learning, so the results are very good. Live trading signal **Neural Network Learning** This EA is capable of continuously learning and adapting to market changes, providing you with the best trading decisions. However, the future does not al
    TrendMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    4.44 (16)
    Эксперты
    The MT5 version : TrendMaster FX MT 5 В настоящее время действует акция на пробное использование советника. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к "Gold Garden" или "AI TradingVision GPX". Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Рекомендуемые валютные пары: Фунт/Доллар США (GBPUSD) Доллар США/Канадский доллар (USDCAD) Евро/Доллар США (EURUSD) Настройки риска: Для агрессивных трейдеров максимальный уровень риска установлен на 0,15. Для более консерватив
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    Эксперты
    Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
    RangeMaster FX MT4
    Chen Jia Qi
    Эксперты
    EA Введение Созданный нами с тщательностью этот EA изначально был внутренним инструментом для стабильной торговой стратегии. Он ориентирован на выявление рыночных закономерностей в определенные временные периоды, отличается высокочастотными ордерами и устойчивой доходностью, что делает его подходящим для гибких трейдеров с небольшим капиталом. Как в тестах, так и в реальных условиях торговли он показал отличную стабильность, особенно для пользователей, желающих постепенно накапливать прибыль на
    TrendyFollow FX
    Chen Jia Qi
    4.15 (13)
    Эксперты
    We have added real-time computing power support for EURUSD, and now its live performance is better. The EA will automatically adjust the parameters and cannot be changed. Currently, we recommend using GBPUSD, with EURUSD as the second choice. Other currency pairs do not have real-time computing power support and are not recommended for use at this time. In the future, we will add currency pairs that support real-time calculations. you can currently use the default settings as they are. Live tra
    TrendMaster FX
    Chen Jia Qi
    4.19 (77)
    Эксперты
    The MT4 version : TrendMaster FX MT4   В настоящее время действует акция на пробное использование советника. После покупки свяжитесь с нами, чтобы получить доступ к "Gold Garden" или "AI TradingVision GPX". Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами . Рекомендуемые валютные пары: Фунт/Доллар США (GBPUSD) Доллар США/Канадский доллар (USDCAD) Настройки риска: Для агрессивных трейдеров максимальный уровень риска установлен на 0,15. Для более консервативных трейдеров, особенно
    TradesPlotter MT5
    Chen Jia Qi
    Индикаторы
    Let me introduce our ProfitPlotter indicator We are developing a technical indicator best suited for analyzing trading performance. It can display statistics of all currency pairs and trades of different magic numbers categorized on the same chart. You can specify the time range, magic number, specific currency pairs or profit statistic curves of all currency pairs for analysis. You can also click to jump to order positions and view order details, which greatly improves the usage experience. Mai
    RangeMaster FX MT5
    Chen Jia Qi
    Эксперты
    EA Введение Созданный нами с тщательностью этот EA изначально был внутренним инструментом для стабильной торговой стратегии. Он ориентирован на выявление рыночных закономерностей в определенные временные периоды, отличается высокочастотными ордерами и устойчивой доходностью, что делает его подходящим для гибких трейдеров с небольшим капиталом. Как в тестах, так и в реальных условиях торговли он показал отличную стабильность, особенно для пользователей, желающих постепенно накапливать прибыль н
    GoldMasterFusion MT5
    Chen Jia Qi
    3.67 (3)
    Эксперты
    【Умный Помощник для Торговли Золотом - Слияние Классики и Инноваций】 Обзор Продукта Этот советник специально разработан для XAUUSD, объединяя классическую теорию количественной торговли с современными методами технического анализа. Глубокий анализ микроструктуры рынка и моделей ценового поведения обеспечивает трейдерам полное автоматизированное торговое решение. После покупки свяжитесь с нами через систему сообщений MQL5 для получения подробных инструкций. О
    Фильтр:
    zubenel
    115
    zubenel 2025.12.22 13:03 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Chen Jia Qi
    10452
    Ответ разработчика Chen Jia Qi 2025.12.22 14:25
    Thank you for your purchase and support! I've just sent you a private message with the user manual and setup guide. Please check. If you have any questions, feel free to ask anytime!
    18410
    65
    18410 2025.12.20 16:34 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Ranjeet
    89
    Ranjeet 2025.12.19 15:43 
     

    Before buying X Fusion EA, I backtested it and got very good results without any delay immediately bought. I’ve only been using it for the last 2 days, but it’s already performing well and giving good results. The seller is also very helpful and responds quickly to every query. Highly recommended.

    printgold
    108
    printgold 2025.12.19 01:54 
     

    I installed this X Fusion EA about a week and the EA run very well and save. I have written to author and the author sent me the set file and manual. I am very happy find and running this Expert Adviser. Five Star for this product and the services. Thanks Author for the Great Product.

    Gorazd Trauner
    990
    Gorazd Trauner 2025.12.16 09:07 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    jorge sanchez
    204
    jorge sanchez 2025.12.16 01:06 
     

    So far, the EA is working great; it does what it promises.

    muse211
    346
    muse211 2025.12.11 16:48 
     

    i think the bot does what it promises

    Cai Kun Yi
    287
    Cai Kun Yi 2025.12.09 08:56 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Ответ на отзыв