GOLD 专用动量趋势自动交易系统

📘 NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

官方用户手册（中文简体版）

1️⃣ 产品概述

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch 是一款

低频率、高风险回报比（High RR） 的

GOLD（XAUUSD）专用动量趋势型自动交易 EA。

本 EA 不属于剥头皮或高频交易系统。

只有在 高周期趋势方向与低周期动量突破在“已收盘K线”上同时成立时 才会进场，从而有效过滤市场噪音。

2️⃣ 核心交易逻辑

🔹 趋势判断（高周期）

使用 H1 周期的 EMA50

仅顺着价格相对于 EMA 的方向交易

基于 ATR 距离计算趋势强度评分（Trend Score）

只有达到最低趋势评分时才允许进场

🔹 进场触发（低周期）

M5 周期，仅使用已收盘K线

Momentum 指标突破其平均值

K线实体比例达到最小要求

突破近期高点 / 低点结构

可选 成交量放大过滤条件

👉 所有判断均基于 已收盘K线（无重绘 / No Repaint）。

3️⃣ 进场与出场规则

▶ 进场规则

每根K线只评估一次进场条件

最多只持有 1 笔仓位

当点差超过设定值时不交易

▶ 止损 / 止盈规则

止损（SL）：ATR × 2.0

止盈（TP）：风险回报比（RR） 默认值： RR 6.3

亏损控制严格，盈利尽量放大

4️⃣ 交易频率与策略特性（重要）

低交易频率 平均每年约 60–80 笔交易

可能出现 连续亏损

大部分盈利来自 少数强趋势行情

⚠️ 本 EA 并不追求高胜率。

⚠️ 使用者需要能够承受 回撤和连续亏损周期。

5️⃣ 推荐交易环境

项目 建议 交易品种 GOLD (XAUUSD) 账户类型 ECN / 低点差 最低建议资金 $1,000 以上 手数 0.01（固定） 杠杆 1:200 或以上 交易风格 长期 / 组合型

6️⃣ 输入参数说明

▶ General

InpSymbol ：交易品种（默认 GOLD）

InpLots ：固定手数

InpMagic ：EA 唯一识别码

InpMaxSpread ：允许的最大点差

InpMaxPositions：最大持仓数量

▶ Timeframes

TrendTF ：趋势判断周期（H1）

TriggerTF：进场周期（M5）

▶ Trend

InpEmaPeriod ：EMA 周期（50）

InpTrendScoreMin ：最小趋势评分

InpTrendScoreCap：趋势评分上限系数

▶ Momentum / Volume

Momentum 平均计算周期

K线实体比例条件

成交量过滤开/关

▶ Risk

InpAtrMult ：ATR 止损倍数

InpRR：风险回报比（RR）

7️⃣ 回测结果摘要（参考）

回测周期： 约 5 年

总交易次数： 300+

Profit Factor： 1.4 以上

最大回撤： 约 25–30%

资金曲线：长期稳定向上

📌 结果基于 长期结构验证，并非曲线拟合（No Curve Fitting）。

8️⃣ 风险提示（必读）

⚠️ 可能出现 连续亏损交易。

⚠️ 不适合只追求高胜率的用户。

⚠️ 实盘前请务必在 模拟账户中充分测试。

⚠️ 实际结果会因券商、点差和市场环境而有所不同。

9️⃣ 适合 / 不适合人群

✅ 适合

专注 GOLD 自动交易 的用户

理解 低频、高 RR 策略 的交易者

具备纪律性的长期交易者

❌ 不适合

期望每天频繁交易的用户

只关注胜率的用户

缺乏耐心的短线交易者

🔟 总结

NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch

并非大众化零售 EA，

而是一款 耐心等待、精准捕捉强动量趋势的策略型交易系统。

对于充分理解其交易逻辑的用户而言，

它可以成为 可靠的长期自动交易工具。