Momentum Trend Catch
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 1.1
- 激活: 5
GOLD 专用动量趋势自动交易系统
官方用户手册（中文简体版）
1️⃣ 产品概述
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch 是一款
低频率、高风险回报比（High RR） 的
GOLD（XAUUSD）专用动量趋势型自动交易 EA。
本 EA 不属于剥头皮或高频交易系统。
只有在 高周期趋势方向与低周期动量突破在“已收盘K线”上同时成立时 才会进场，从而有效过滤市场噪音。
2️⃣ 核心交易逻辑
🔹 趋势判断（高周期）
-
使用 H1 周期的 EMA50
-
仅顺着价格相对于 EMA 的方向交易
-
基于 ATR 距离计算趋势强度评分（Trend Score）
-
只有达到最低趋势评分时才允许进场
🔹 进场触发（低周期）
-
M5 周期，仅使用已收盘K线
-
Momentum 指标突破其平均值
-
K线实体比例达到最小要求
-
突破近期高点 / 低点结构
-
可选 成交量放大过滤条件
👉 所有判断均基于 已收盘K线（无重绘 / No Repaint）。
3️⃣ 进场与出场规则
▶ 进场规则
-
每根K线只评估一次进场条件
-
最多只持有 1 笔仓位
-
当点差超过设定值时不交易
▶ 止损 / 止盈规则
-
止损（SL）：ATR × 2.0
-
止盈（TP）：风险回报比（RR）
-
默认值：RR 6.3
-
-
亏损控制严格，盈利尽量放大
4️⃣ 交易频率与策略特性（重要）
-
低交易频率
-
平均每年约 60–80 笔交易
-
-
可能出现 连续亏损
-
大部分盈利来自 少数强趋势行情
⚠️ 本 EA 并不追求高胜率。
⚠️ 使用者需要能够承受 回撤和连续亏损周期。
5️⃣ 推荐交易环境
|项目
|建议
|交易品种
|GOLD (XAUUSD)
|账户类型
|ECN / 低点差
|最低建议资金
|$1,000 以上
|手数
|0.01（固定）
|杠杆
|1:200 或以上
|交易风格
|长期 / 组合型
6️⃣ 输入参数说明
▶ General
-
InpSymbol：交易品种（默认 GOLD）
-
InpLots：固定手数
-
InpMagic：EA 唯一识别码
-
InpMaxSpread：允许的最大点差
-
InpMaxPositions：最大持仓数量
▶ Timeframes
-
TrendTF：趋势判断周期（H1）
-
TriggerTF：进场周期（M5）
▶ Trend
-
InpEmaPeriod：EMA 周期（50）
-
InpTrendScoreMin：最小趋势评分
-
InpTrendScoreCap：趋势评分上限系数
▶ Momentum / Volume
-
Momentum 平均计算周期
-
K线实体比例条件
-
成交量过滤开/关
▶ Risk
-
InpAtrMult：ATR 止损倍数
-
InpRR：风险回报比（RR）
7️⃣ 回测结果摘要（参考）
-
回测周期：约 5 年
-
总交易次数：300+
-
Profit Factor：1.4 以上
-
最大回撤：约 25–30%
-
资金曲线：长期稳定向上
📌 结果基于 长期结构验证，并非曲线拟合（No Curve Fitting）。
8️⃣ 风险提示（必读）
⚠️ 可能出现 连续亏损交易。
⚠️ 不适合只追求高胜率的用户。
⚠️ 实盘前请务必在 模拟账户中充分测试。
⚠️ 实际结果会因券商、点差和市场环境而有所不同。
9️⃣ 适合 / 不适合人群
✅ 适合
-
专注 GOLD 自动交易 的用户
-
理解 低频、高 RR 策略 的交易者
-
具备纪律性的长期交易者
❌ 不适合
-
期望每天频繁交易的用户
-
只关注胜率的用户
-
缺乏耐心的短线交易者
🔟 总结
NEXA EA 005 – Momentum Trend Catch
并非大众化零售 EA，
而是一款 耐心等待、精准捕捉强动量趋势的策略型交易系统。
对于充分理解其交易逻辑的用户而言，
它可以成为 可靠的长期自动交易工具。