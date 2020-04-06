Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots, combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros.

Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick, MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decisões consistentes e inteligentes em múltiplos mercados.

Titan AI foi projetado como um sistema de trading por portfólio, capaz de gerir simultaneamente várias estratégias baseadas em IA, cada uma otimizada para diferentes condições de mercado.

Essa arquitetura permite manter máxima rentabilidade com baixa redução de capital, tornando um margin call praticamente impossível.

Titan AI 4All foi desenvolvido para traders que exigem automação inteligente, precisão de nível institucional e configuração simples.

Construído com tecnologia de deep learning e treinado com os melhores datasets de ticks do mundo, este EA está pronto para gerar lucros consistentes no Ouro e em todos os principais pares de Forex.

1. Instalação

• No painel Navigator, arraste Titan AI 4All para qualquer gráfico (Ouro ou o par de Forex desejado).

• Permita Algo Trading e verifique se AutoTrading está ativado.

Agora o Titan AI 4All está ativo e pronto para analisar o mercado usando sua avançada rede neural.

2. Visão geral das configurações

Titan AI 4All oferece um painel de configuração intuitivo e fácil de usar, proporcionando total controle mesmo para iniciantes.

Parâmetro Descrição Money Management Original AI Dynamic Mode ou Fixed Lot. O modo dinâmico ajusta automaticamente o tamanho da posição com base no capital, volatilidade e confiança do modelo. % SL per Trade Define o percentual máximo do saldo a ser arriscado por operação (padrão: 2%). % Trailing Stop Ativa o trailing stop inteligente para proteger lucros. % Trailing Stop Activation Nível de lucro (%) no qual o trailing stop começa a atuar. Maximum Lot Limite máximo do tamanho da posição. Fixed Lot Para operar com lote fixo. Allow Trading on Symbols Escolha os ativos permitidos para negociação.

3. Configuração recomendada

• Timeframe: M15 ou H1

• Alavancagem: 1:100 ou superior

• Depósito mínimo: 500 USD

• VPS: Recomendado

• Pares: XAUUSD + principais pares de Forex

Titan AI 4All é otimizado para Ouro (XAUUSD), mas também apresenta ótimo desempenho em todos os pares suportados graças ao seu núcleo de deep learning de nível portfólio.

4. Controle inteligente de risco e lucro

Titan AI 4All inclui um sistema de gestão de capital baseado em IA que se ajusta continuamente à volatilidade, garantindo:

baixas reduções de capital

escalonamento automático de posições

recalibração inteligente de SL e TP

O modo Trailing Stop pode ser ativado para proteger ganhos.

Quando o preço se move a seu favor e atinge a porcentagem definida, o sistema ajusta automaticamente o stop para proteger o lucro mantendo a posição aberta.

5. Personalização de trading

Você tem controle total.

Quer operar somente Ouro?

Ative apenas XAUUSD.

Prefere um portfólio completo de Forex?

Deixe todos os pares ativos — a IA analisará correlações e volatilidade em tempo real para otimizar as operações.

As configurações são sincronizadas automaticamente com o motor de decisão do Titan AI para manter consistência e equilíbrio de risco.

6. Por que os traders amam o Titan AI 4All

• Deep Learning treinado com dados institucionais (Real Tick, MBP, MBO)

• Sem Martingale, sem Grid

• Taxa de acerto acima de 80% no Ouro (XAUUSD)

• Funciona de forma autônoma

• Totalmente compatível com os padrões do MQL5 Market

Titan AI foi treinado e validado nos seguintes símbolos:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

O melhor desempenho é observado no XAUUSD, graças à sua otimização de IA especialmente desenvolvida.

• Tipo: Expert Advisor (baseado em portfólio)

• Núcleo: Rede neural de deep learning

• Dados de treinamento: Real Tick, MBP, MBO

• Estilo de trading: Multiestratégia sem martingale/grid

• Timeframes: M15, H1

• Controle de risco: Stop-loss dinâmico, filtro de volatilidade, proteção de capital

• Plataforma: MT4

• Depósito mínimo: 500 USD

• Alavancagem recomendada: 1:100 ou superior

• VPS recomendado: Sim

Titan AI foi testado com dados reais e históricos de tick, garantindo robustez e adaptação a diferentes fases de mercado — inclusive períodos de alta volatilidade.

A lógica de IA evolui continuamente, aprendendo com dados recentes para manter alta precisão e baixo drawdown.

Adequado tanto para gestores profissionais como para traders individuais que desejam automação de nível institucional.

• Não utiliza estratégias arriscadas como martingale, grid ou averaging

• Cada operação é independente, com risco controlado

• Backtests foram realizados com dados de alta qualidade

• Totalmente conforme as regras do MQL5 Market

Desenvolvido por MX Robots — especialistas em Inteligência Artificial e Mercados Financeiros.