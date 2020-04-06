Titan AI 4All

Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração

Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots, combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros.
Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick, MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decisões consistentes e inteligentes em múltiplos mercados.

Titan AI foi projetado como um sistema de trading por portfólio, capaz de gerir simultaneamente várias estratégias baseadas em IA, cada uma otimizada para diferentes condições de mercado.
Essa arquitetura permite manter máxima rentabilidade com baixa redução de capital, tornando um margin call praticamente impossível.

Como executar e configurar o Titan AI 4All

Titan AI 4All foi desenvolvido para traders que exigem automação inteligente, precisão de nível institucional e configuração simples.
Construído com tecnologia de deep learning e treinado com os melhores datasets de ticks do mundo, este EA está pronto para gerar lucros consistentes no Ouro e em todos os principais pares de Forex.

1. Instalação

• No painel Navigator, arraste Titan AI 4All para qualquer gráfico (Ouro ou o par de Forex desejado).
• Permita Algo Trading e verifique se AutoTrading está ativado.

Agora o Titan AI 4All está ativo e pronto para analisar o mercado usando sua avançada rede neural.

2. Visão geral das configurações

Titan AI 4All oferece um painel de configuração intuitivo e fácil de usar, proporcionando total controle mesmo para iniciantes.

Parâmetro Descrição
Money Management Original AI Dynamic Mode ou Fixed Lot. O modo dinâmico ajusta automaticamente o tamanho da posição com base no capital, volatilidade e confiança do modelo.
% SL per Trade Define o percentual máximo do saldo a ser arriscado por operação (padrão: 2%).
% Trailing Stop Ativa o trailing stop inteligente para proteger lucros.
% Trailing Stop Activation Nível de lucro (%) no qual o trailing stop começa a atuar.
Maximum Lot Limite máximo do tamanho da posição.
Fixed Lot Para operar com lote fixo.
Allow Trading on Symbols Escolha os ativos permitidos para negociação.

3. Configuração recomendada

• Timeframe: M15 ou H1
• Alavancagem: 1:100 ou superior
• Depósito mínimo: 500 USD
• VPS: Recomendado
• Pares: XAUUSD + principais pares de Forex

Titan AI 4All é otimizado para Ouro (XAUUSD), mas também apresenta ótimo desempenho em todos os pares suportados graças ao seu núcleo de deep learning de nível portfólio.

4. Controle inteligente de risco e lucro

Titan AI 4All inclui um sistema de gestão de capital baseado em IA que se ajusta continuamente à volatilidade, garantindo:

  • baixas reduções de capital

  • escalonamento automático de posições

  • recalibração inteligente de SL e TP

O modo Trailing Stop pode ser ativado para proteger ganhos.
Quando o preço se move a seu favor e atinge a porcentagem definida, o sistema ajusta automaticamente o stop para proteger o lucro mantendo a posição aberta.

5. Personalização de trading

Você tem controle total.
Quer operar somente Ouro?
Ative apenas XAUUSD.
Prefere um portfólio completo de Forex?
Deixe todos os pares ativos — a IA analisará correlações e volatilidade em tempo real para otimizar as operações.

As configurações são sincronizadas automaticamente com o motor de decisão do Titan AI para manter consistência e equilíbrio de risco.

6. Por que os traders amam o Titan AI 4All

• Deep Learning treinado com dados institucionais (Real Tick, MBP, MBO)
• Sem Martingale, sem Grid
• Taxa de acerto acima de 80% no Ouro (XAUUSD)
• Funciona de forma autônoma
• Totalmente compatível com os padrões do MQL5 Market

Símbolos suportados

Titan AI foi treinado e validado nos seguintes símbolos:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

O melhor desempenho é observado no XAUUSD, graças à sua otimização de IA especialmente desenvolvida.

Especificações técnicas

• Tipo: Expert Advisor (baseado em portfólio)
• Núcleo: Rede neural de deep learning
• Dados de treinamento: Real Tick, MBP, MBO
• Estilo de trading: Multiestratégia sem martingale/grid
• Timeframes: M15, H1
• Controle de risco: Stop-loss dinâmico, filtro de volatilidade, proteção de capital
• Plataforma: MT4
• Depósito mínimo: 500 USD
• Alavancagem recomendada: 1:100 ou superior
• VPS recomendado: Sim

Desempenho e confiabilidade

Titan AI foi testado com dados reais e históricos de tick, garantindo robustez e adaptação a diferentes fases de mercado — inclusive períodos de alta volatilidade.
A lógica de IA evolui continuamente, aprendendo com dados recentes para manter alta precisão e baixo drawdown.

Adequado tanto para gestores profissionais como para traders individuais que desejam automação de nível institucional.

Notas importantes

• Não utiliza estratégias arriscadas como martingale, grid ou averaging
• Cada operação é independente, com risco controlado
• Backtests foram realizados com dados de alta qualidade
• Totalmente conforme as regras do MQL5 Market

Créditos

Desenvolvido por MX Robots — especialistas em Inteligência Artificial e Mercados Financeiros.


Produtos recomendados
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experts
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
Magic Win
Reni
4 (2)
Experts
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Aero Trade
Alprian
Experts
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
Experts
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
Arda
Evgeniy Zhdan
Experts
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
GridScalper Hibrid
Nami O- Yoshi Ko-
Experts
GridScalper London The EA also has a long backtest history of 10+ years using 99.00% modeling quality! It's a grid system, but over the past 10 years, it has steadily increased profits by money management. You can also set a stop loss for each trade.  RECOMMENDATIONS ・1000$ BALANCE or MORE. ・GBPUSD,GBPCAD ・5M  ・Leverage 500:1 or 400:1 INPUTS: PlusProfit: When holding multiple positions, close when the total profit exceeds this parameter value (point) . TakeProfit: Profit margin of one posit
Goldmine Ventures EA Gold
Sayan Vandenhout
Experts
Goldmine Ventures USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON M15 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
Experts
The Benjam is a fully Automated trading robot. The robot buys an uptrend and sells a downdtrend. The EA does not perfom well on a sideways market. The User can decide  the amount of Stop loss in Pips. The User can decide the amount of Take Profit. The User can decide the amount of Volume to input. The User can decide the number of trades the robot should open per trade.
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
EA algostat
Francesco Lippo
Experts
Here is the English translation of the detailed description of the Expert Advisor (EA): --- This Expert Advisor (EA) is designed to perform automated trading operations based on a series of technical criteria on a 1-hour chart for the USDCHF symbol. Here is a detailed description of its functionality: ### 1. **Lot Size and Maximum Number of Entries**    - **LotSize**: The initial lot size for each trade is set to 0.1.    - **Max_Entries**: The EA can open up to 4 trades simultaneously. For e
Mistress
Natalya Sopina
Experts
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming   is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Param
Portfolio UFO
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Portfolio Superman
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experts
Apex Pro Primeira Edição Crescimento Seguro, Estável e Inteligente para Contas Pequenas Resumo Rápido Desenvolvido para contas pequenas (saldo inicial a partir de $30) Crescimento rápido e seguro – sem contas quebradas ️ Configuração passo a passo – ideal para iniciantes Otimizado para XAUUSD (Ouro) no gráfico de 5 minutos Teste antes de comprar – versão demo disponível Perfeito para traders com contas pequenas que buscam crescimento consistente sem arriscar perder tudo.
MACD Trader
Konstantin Nikitin
Experts
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experts
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Experts
ThraeX – Scalping em M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado pela disciplina e precisão da era romana, ThraeX é um Expert Advisor (EA) especializado para MetaTrader 4 , desenvolvido especificamente para operações de alta frequência no gráfico de 1 minuto (M1) . Foi projetado para lidar com rápidas flutuações do mercado, buscando identificar e reagir a movimentos de preço de curto prazo com alta velocidade e adaptabilidade. Principais características: ️ Lógica de scalping para M1 – Desenvolvido para tom
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: O Primeiro Sistema de Trading Autoaprendizado do Mercado Permita-me apresentar o EvoTrade, um consultor de trading único desenvolvido com tecnologias de ponta em visão computacional e análise de dados. Este é o primeiro sistema de trading autoaprendizado no mercado, operando em tempo real. O EvoTrade analisa as condições do mercado, ajusta estratégias e se adapta dinamicamente às mudanças, oferecendo precisão excepcional em qualquer ambiente. O EvoTrade utiliza redes neurais avançadas,
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Mais do autor
Range Perfect
Amirbehzad Eslami
Indicadores
Introdução ao indicador Range Perfect Range Perfect (RP) é um indicador proprietário para MetaTrader 5 desenvolvido pela MX Robots, projetado especialmente para traders que atuam em mercados laterais ou em fases de exaustão de tendência. Ele identifica o enfraquecimento do movimento do preço e destaca zonas de reversão de alta probabilidade em instrumentos como XAUUSD, EURUSD, pares principais de Forex, criptomoedas como Bitcoin e outros ativos voláteis. Ao contrário de muitos indicadores tradic
Macd ea mt4 Powerful Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Experts
MACD EA is a professional and advanced trading robot made from the Best Momentum MT4 Indicator  called MACD . This powerful MACD expert advisor trades based on four separate MACD signals. You do not need to purchase multiple MACD EAs to use all of these signals. All of these trading methods are included in an expert MACD that you can obtain by purchasing. MACD EA signals MACD EA identifies well the divergences that occur in the price and indicates the trend's weakness and trades based on them.
SuperTrend EA MT4 Automated Forex Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Experts
SuperTrend EA is an expert advisor or trading robot based on the Supertrend Buy-Sell Magic Indicator. It is capable of detecting and following both minor and major trends. SuperTrend EA MT4 is obtained from artificial intelligence algorithms developed by MXRobots company. This EA, in addition to the SuperTrend indicator, includes other instruments that contribute to the activities of this intelligent trading robot, which you can experience Algo Trend EA (supertrend algo trading). SuperTrend EA
Fibonacci EA MT4 Wonderful Trading Robot
Amirbehzad Eslami
Experts
Fibonacci EA MT4 is an Expert Advisor based on a powerful MT4 indicator known as Fibonacci. This EA may trade using the retracement and extension signals provided by this instrument. This Fibonacci EA's trading strategy is to detect strong and invisible support and resistance levels. It can also trade less riskily with the help of the MXRobots exclusive indicators and earn profit without losing money easily. To obtain all of these signals, you do not need to use or purchase several Fibonacci Ex
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário