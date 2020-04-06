Titan AI 는 MX Robots 전문 팀이 개발한 차세대 자동 매매 시스템으로, 최첨단 인공지능 기술과 깊이 있는 금융 전문 지식을 결합해 만들어졌습니다.

이 EA는 Real Tick, MBP (Market by Price), MBO (Market by Order) 와 같은 기관급 고품질 시장 데이터로 학습되었으며, 다양한 시장에서 안정적이고 지능적인 의사결정을 수행합니다.

Titan AI는 여러 개의 AI 기반 전략을 동시에 운용하는 포트폴리오 트레이딩 시스템으로 설계되었습니다.

각 전략은 서로 다른 시장 환경에 최적화되어 있어, 최소한의 드로우다운으로 최대의 수익을 유지하며 마진콜이 발생할 가능성을 거의 없게 만듭니다.

Titan AI 4All은 지능형 자동화, 기관급 정밀도, 간편한 설정을 원하는 트레이더를 위해 제작되었습니다.

딥러닝 기술을 기반으로 하고 세계 최고 수준의 틱 데이터로 훈련된 이 EA는 설치 즉시 골드 및 주요 Forex 페어에서 안정적인 수익을 낼 준비가 되어 있습니다.

1. 설치 방법

• Navigator 패널에서 Titan AI 4All 을 골드 또는 원하는 Forex 차트로 드래그합니다.

• Algo Trading 을 허용하고 AutoTrading 이 활성화되어 있는지 확인합니다.

이제 Titan AI 4All이 활성화되었으며, 고급 신경망을 사용하여 시장 분석을 시작합니다.

2. 입력 설정 개요

Titan AI 4All은 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 직관적이고 깔끔한 설정 패널을 제공합니다.

파라미터 설명 Money Management Original AI Dynamic Mode 또는 Fixed Lot 선택. 다이내믹 모드는 자본·변동성·모델 신뢰도에 따라 자동으로 포지션 크기를 조절합니다. % SL per Trade 한 거래에서 감수할 최대 위험 비율(기본값: 2%). % Trailing Stop 이익 보호를 위한 지능형 트레일링 스탑 활성화. % Trailing Stop Activation 트레일링 스탑이 작동하기 시작하는 이익 비율. Maximum Lot EA가 절대 초과하지 않는 최대 포지션 크기. Fixed Lot 고정 로트 거래를 원할 때 사용. Allow Trading on Symbols 거래를 허용할 종목 선택.

3. 권장 설정

• 시간 프레임: M15 또는 H1

• 레버리지: 1:100 이상

• 최소 예치금: 500 USD

• VPS: 강력 추천

• 거래 페어: XAUUSD + 주요 Forex 페어

Titan AI 4All은 골드(XAUUSD)에 최적화되어 있지만, 모든 지원 종목에서도 뛰어난 퍼포먼스를 보입니다.

4. 스마트 리스크 및 수익 관리

Titan AI 4All의 AI 기반 자본 관리 시스템은 변동성에 따라 지속적으로 조정되며 다음을 보장합니다:

강한 시장 반전 시에도 최소 드로우다운

자동 포지션 스케일링

SL/TP의 지능형 재조정

트레일링 스탑 모드 를 활성화하면 이익 보호가 가능합니다.

가격이 설정한 이익 비율에 도달하면 시스템이 자동으로 스탑 위치를 조정하여 이익을 확보하면서도 추가 상승을 허용합니다.

5. 거래 커스터마이징

완전한 통제는 트레이더에게 있습니다.

골드만 거래하고 싶다면?

XAUUSD만 활성화하고 다른 페어는 꺼두면 됩니다.

전체 Forex 포트폴리오로 거래하고 싶다면?

모든 페어를 활성화하세요. AI가 상관관계와 변동성을 실시간 분석하여 최적의 거래 분배를 수행합니다.

모든 설정은 Titan AI 의사결정 엔진과 자동으로 동기화됩니다.

6. 트레이더들이 Titan AI 4All을 사랑하는 이유

• Real Tick, MBP, MBO 기관급 데이터 기반 딥러닝

• 마틴게일 없음 / 그리드 없음

• 골드(XAUUSD) 승률 80%+

• 최소한의 모니터링으로 완전 자동 운영

• MQL5 마켓 기준 완전 준수

Titan AI는 다음 종목들로 학습 및 검증되었습니다:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

특히 XAUUSD(골드) 에서 탁월한 결과를 보여줍니다.

• 유형: Expert Advisor (포트폴리오 기반)

• 코어: 딥러닝 신경망

• 학습 데이터: Real Tick, MBP, MBO

• 전략 스타일: 멀티 AI 전략 (마틴게일/그리드 없음)

• 시간대: M15, H1

• 리스크 관리: 동적 SL, 변동성 필터, 자본 보호

• 플랫폼: MT4

• 최소 예치금: 500 USD

• 권장 레버리지: 1:100 이상

• VPS 권장: 예

Titan AI는 실시간 및 과거 틱 데이터를 기반으로 철저하게 테스트되었으며, 고변동성 뉴스 구간을 포함한 모든 시장 상황에서 뛰어난 안정성과 적응성을 보여줍니다.

AI 알고리즘은 시장 데이터를 지속적으로 학습하여 정확도를 유지하고 드로우다운을 최소화합니다.

• 마틴게일, 그리드, 물타기 전략은 전혀 사용하지 않음

• 각 거래는 독립적으로 실행되며 위험은 엄격히 통제됨

• 고품질 틱 데이터 기반 백테스트 완료

• MetaQuotes 인증 절차 통과

MX Robots — 인공지능 및 금융시장 전문팀이 개발.