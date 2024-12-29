Telegram to MT4 Coppy

3.57

Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов

Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность.

[Instructions and DEMO]

Ключевые возможности

  1. Прямая интеграция с Telegram API

    • Аутентификация через номер телефона и защитный код.
    • Легкое управление Chat ID через удобный EXE-бридж.
    • Добавляйте, удаляйте и обновляйте несколько каналов/чатов для одновременного копирования сигналов.

  2. Парсинг сигналов с расширенными фильтрами

    • Про пускает нежелательные сигналы, содержащие исключённые слова (например, "отчет", "результат").
    • Поддерживает гибкие форматы SL и TP: цена, пункты или поинты.
    • Автоматически рассчитывает точки входа для сигналов с указанием поинтов вместо цены.

  3. Настройка ордеров и гибкость

    • Настройка размера ордера: фиксированный лот, динамический (% риска) или лоты для конкретных символов.
    • Регулировка SL/TP на основе данных сигнала или пользовательских параметров.
    • Установка допустимого проскальзывания, срока действия отложенных ордеров и количества повторов при неудаче.

  4. Расширенное управление символами

    • Исключение определённых символов или привязка к символам брокера.
    • Настройка сопоставления символов сигнала с брокерскими (например, GOLD=XAUUSD).

  5. Продвинутое управление рисками и ордерами

    • Настройка дневных, недельных или месячных лимитов убытков в процентах или валюте.
    • Автоматическая остановка копирования при достижении лимитов.
    • Включение безубыточности и динамического трейлинг-стопа для оптимизации прибыли.

  6. Фильтры времени и торговли

    • Управление торговыми часами и разрешёнными днями.
    • Ограничение максимального количества сделок или убытков в день.

  7. Простая интеграция и настройка

    • Удобный EXE-интерфейс для безопасного входа в Telegram и управления чатами/каналами.
    • Возможность копирования с нескольких каналов одновременно через развёртывание утилиты на отдельных графиках.

  8. Гибкая обработка команд

    • Распознаёт команды для закрытия, модификации или удаления ордеров на основе текста сигнала.
    • Поддерживает фразы вроде "закрыть все позиции", "перенести SL в безубыток" и другие.

Кому подойдёт эта утилита?

Этот инструмент идеален как для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои стратегии, так и для подписчиков сигналов. Интуитивно понятный интерфейс, широкие возможности настройки и надёжная обработка сигналов делают Telegram to MT4 незаменимым помощником.

Почему стоит выбрать Telegram to MT4?

  • Отсутствие необходимости в DLL обеспечивает безопасность и совместимость.
  • Полная настройка под ваш стиль торговли и уровень риска.
  • Надёжная обработка даже сложных сигналов и нестандартных форматов.

Начните уже сегодня

Измените свой подход к торговле с Telegram to MT4. Получите эффективность, точность и уверенность в каждой сделке.

Основные причины не копирования сигнала:

  • Вы запустили программу не от имени администратора, для корректной работы сделайте запуск exe фала (моста к телеграм) от имени администратора 
  • Если в вашей стране блокируется Телеграм то вы должны использовать ВПН на весь ПК который позволит EXE файлу мосту подключиться к телеграм, один из вариантов решения разместить копир на ВПС на котором нет блокировки Телеграм. 
  • Не включили авто торговлю, вы должны разрешить авто торговлю в настройках терминала
Отзывы 8
Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It’s clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

Lucas Eduardo
23
Lucas Eduardo 2025.10.01 08:50 
 

EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.10.01 10:58
Hi Lucas Eduardo!
Thank you for your review — it really motivates me to keep improving the product and providing support.
However, next time, please post your questions in the comments section. This helps other users, makes the support process more transparent, and prevents people who play dirty from leaving baseless statements in the reviews. As for your question about how to set up the utility to ignore certain messages from your signals, I recorded a video tutorial — you can check it out in this YouTube video - https://youtu.be/iIcSna9Mm08
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike
242
Ifeanyichukwu Chukwuemeka Emenike 2025.09.05 07:23 
 

This telegram copier is "TOO SLOW". I am a developer, I believe a copier should capture signals from the telegram channel, parse, analyse it and enter/ insert all signals as market execution or signals provider price(pending) and possess fast execution in 0.300 milliseconds from signal receive!. A signal should be placed at the market execution if it’s within slippage else pending order. I was actually looking for a fast copier to take my trades for me so I bought this copier because of the review of jkeita (2025.01.05), according to jkeita, "this specific developer's EA captures the signal even before it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means" My expectation is that All signals should be put in market execution or pending order within a few seconds. I have used this copier for about 5 months now and I’m very disappointed with this copier because it is so slow even when I set the slippage to 500. My observations: 1. More than 70% of my signals are being skipped and the remaining 30% signals entered very late, sometimes it takes up to 45 mins to 4hours or more to be copied to MT4 from telegram even when I set it for Force market execution. (See Mohamed Hesham Ahmed’s review) Sergey, have tried to resolve this but has not been able to rectify the issue, he even gave me a set file, which had no effect. He told me that the trades will be taken immediately they are given on the telegram channel, he gave me a set file to enable it take the trades immediately they are provided but it still does not work 2. I am convinced that no matter how much you tweak the settings, the copier will take the trades at its convenience (usually very late). According to Sergey, "the copier puts the trades in the MT4 as soon as there is an opportunity to execute a transaction". Really??? 3. This copier does not follow your signal provider's entry price or execute Telegram signals directly at market price as soon as providers send them. 4. The settings in the EA don’t all work; I think this copier is a work in progress. 5. If you delete any trade you do not want, the copier puts again the second time. 6. If a trade is modified in the telegram, the copier treats it as a new trade. 7. The user guide is not comprehensive at all and is not very useful. 8. Sometimes the copier mis-reads the stop loss from the signal and puts a wrong one. 9. You may not be able to run this copier on the same, phone number and another computer in case you upgrade or reinstall your windows on your computer. 10. Sergey, finds it difficult to understand your point and asks you to send him a video shot of what you are talking about. 11. On the 13th May 2025, I suggested to allow the user specify which TP to copy but he asked me to give him $40 to add this functionality. He then went ahead to include it. (I never paid him, why would I pay him just for my suggestion?) This confirms waynet’s review. Based on my suggestion, he added this functionality to some extent. My final word: This copier works but slow and has limited working functions I suggest Sergey to: 1. Rewrite the logic of this code to allow for fast execution within 0.5 milliseconds from receiving the signal. 2. Get a software tester to help you do a professional test and use the feedback to improve your copier. 3. Create a log file for all trades skipped or taken to make it easy for monitoring and reporting issues. 4. Provide a feedback on the chat to enable someone know the status of the EA. 5. Handle multiple take profits intelligently, splitting lot sizes across different TPs automatically. 6. Get someone to write a comprehensive user guide for this copier.

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.09.05 09:41
Dear Ifeanyichukwu, Thank you for taking the time to write such a long review. I understand your frustration, but I must clarify a few things: Settings matter – The copier requires correct configuration. All methods and set files were already provided, but it seems you have not applied or understood them properly. Without proper setup, no copier will ever work as expected. Video guide – To make it easier, I recorded a detailed video showing step-by-step how to set up the copier and how to avoid delays: https://youtu.be/XgOX8rDzsT0 . Please watch it carefully before making conclusions. Unrealistic expectations – Execution speed depends not only on the EA, but also on your computer performance, internet connection, broker server, and Telegram API. Expecting 0.3 ms execution in retail trading is simply not realistic. Functionality – Many of the things you describe as “missing” are already implemented, but they must be configured correctly. I explained this several times in support. The copier works, but it requires proper setup. I respect every client, but please also respect the developer’s time and effort. All tools and instructions are available — it only depends on whether you are willing to use them. Best regards,
Sergey /////////////////////////////////////////////
It’s also worth noting that you wrote yourself you have been using the copier for 5 months. If it was really “useless”, why would anyone continue using it for so long instead of moving to another solution? This contradiction speaks for itself. For everyone who is hesitating before purchase — I provide a FREE DEMO VERSION: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760443 . You can test it yourself and clearly see what the copier can and cannot do. This way, you don’t have to rely on negative comments from people who prefer to complain instead of learning how to use the product properly. /////////////////////////////////////////////
Some people prefer to write endless “bla-bla-bla” in long texts, but where are the real facts? I record videos, I show proofs, I demonstrate the copier in action. Meanwhile, this reviewer never provided even a short video to demonstrate any actual delay or malfunction. Without facts or evidence, such words remain only empty complaints.
Mohamed Hesham Ahmed
239
Mohamed Hesham Ahmed 2025.08.28 09:03 
 

I have been testing the Telegram to MT4 Copier for a little over two months. Overall, it works but there are some mixed experiences. The software offers many parameters, but several of them are not clearly explained in the documentation or videos. This makes the initial setup somewhat confusing. On the positive side, the developer is responsive, helpful, and open to feedback, which is appreciated. During my first weeks of use, the copier performed reliably and copied trades as expected. However, in the last few days I noticed inconsistent behavior — sometimes trades are copied, other times they are not, even though I’m using the same setup and Telegram group as before. This makes me suspect there might be server stability issues that need attention. In summary, the copier has potential and good developer support, but it still needs clearer documentation and more consistent performance for me to fully rely on it.

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.08.29 06:29
Hello Mohamed! Thank you for your detailed feedback — it’s very valuable for improving the product. You mentioned that some parameters and parts of the setup are not very clear here a full atricle about all parameters https://www.mql5.com/en/blogs/post/763098 . Update: After the conversation, the person was given information regarding all product settings. As well as recommendations regarding improving the size of the RAM of his VPS so that copying would be even more stable.
waynet
1135
waynet 2025.08.14 11:38 
 

Wants an extra $50 to help set up this piece of trash. If I were you I would look elsewhere for an easier setup because this one is a nightmare.

He has no duty of care for his customers, just treats them like a cash register.

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.08.28 15:50
The user received full installation instructions, video tutorials, and free text-based support, which are sufficient for setup.
Their request was for a personal installation via AnyDesk, which requires one-on-one time and therefore comes with an additional fee. I remain available to all customers for full written support and step-by-step guidance.
Hibriguy
172
Hibriguy 2025.04.11 05:03 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sergey Batudayev
25944
Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.08.14 14:27
Hello! Here a video instruction https://t.me/SignalCopier_utility/74, in which I clearly showed how to place an order exactly at the market, even if the signal price differs from the current market price. However, you continue to claim the opposite, ignoring obvious evidence.
I also have records video confirming how to do the correct operation of the advisor for a as I think similar situation like your https://t.me/SignalCopier_utility/81 , including successful placement of market orders under various conditions.
Please do not mislead other users. If you have technical difficulties, I am always open to dialogue and help. But spreading false information is wrong and unfair to other clients and the developer. Best regards,
Sergey
Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 09:08 
 

I am very satisfied with the Telegram copier for MT4 Coppy created by Sergey. This is my second purchase from him. It works with all the Telegram channels I have so far. I haven't had time to thoroughly set up and explore all the features, of which there are really many, but I can already say that this copier has great potential. The support from Sergey has been excellent – I always received quick responses to my questions and assistance with any issues I had. It's clear that he cares about the satisfaction of his users. I recommend this copier to everyone who wants to improve their trading results, whether you are a beginner or an experienced trader. Great job, Sergey! Marek

Hassan Elyakoubi
217
Hassan Elyakoubi 2025.01.12 05:54 
 

I recently purchased the Telegram to MT4 Coppy after initially testing a free trial version the seller kindly provided. From the moment I tried it, I was impressed with how smoothly it transferred signals from Telegram into my MT4 platform. The seller has been incredibly supportive, promptly answering all of my questions and even recording a helpful video to guide me through the setup. he also took the time to log into my demo account (with my permission) to fine-tune the settings, ensuring everything met my trading requirements. I highly recommend this copier EA—and its exceptional customer support—to anyone looking for a reliable solution.

jkeita
78
jkeita 2025.01.05 10:07 
 

If you don't know then you don't know but this specific developer's EA captures the signal even before it it is posted on the Telegram channel. Sometimes by 10 seconds. If you are an experienced trader, then you understand what 1 second means. This is truly an undiscovered gem of a product and definitely a game changer for me. Thank you Sergey.

