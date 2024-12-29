Telegram to MT4 Coppy

Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов

Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность.

[Instructions and DEMO]



Ключевые возможности

Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация через номер телефона и защитный код.

Легкое управление Chat ID через удобный EXE-бридж.

Добавляйте, удаляйте и обновляйте несколько каналов/чатов для одновременного копирования сигналов. Парсинг сигналов с расширенными фильтрами Про пускает нежелательные сигналы, содержащие исключённые слова (например, "отчет", "результат").

Поддерживает гибкие форматы SL и TP: цена, пункты или поинты.

Автоматически рассчитывает точки входа для сигналов с указанием поинтов вместо цены. Настройка ордеров и гибкость Настройка размера ордера: фиксированный лот, динамический (% риска) или лоты для конкретных символов.

Регулировка SL/TP на основе данных сигнала или пользовательских параметров.

Установка допустимого проскальзывания, срока действия отложенных ордеров и количества повторов при неудаче. Расширенное управление символами Исключение определённых символов или привязка к символам брокера.

Настройка сопоставления символов сигнала с брокерскими (например, GOLD=XAUUSD). Продвинутое управление рисками и ордерами Настройка дневных, недельных или месячных лимитов убытков в процентах или валюте.

Автоматическая остановка копирования при достижении лимитов.

Включение безубыточности и динамического трейлинг-стопа для оптимизации прибыли. Фильтры времени и торговли Управление торговыми часами и разрешёнными днями.

Ограничение максимального количества сделок или убытков в день. Простая интеграция и настройка Удобный EXE-интерфейс для безопасного входа в Telegram и управления чатами/каналами.

Возможность копирования с нескольких каналов одновременно через развёртывание утилиты на отдельных графиках. Гибкая обработка команд Распознаёт команды для закрытия, модификации или удаления ордеров на основе текста сигнала.

Поддерживает фразы вроде "закрыть все позиции", "перенести SL в безубыток" и другие.

Кому подойдёт эта утилита?

Этот инструмент идеален как для трейдеров, стремящихся автоматизировать свои стратегии, так и для подписчиков сигналов. Интуитивно понятный интерфейс, широкие возможности настройки и надёжная обработка сигналов делают Telegram to MT4 незаменимым помощником.

Почему стоит выбрать Telegram to MT4?

Отсутствие необходимости в DLL обеспечивает безопасность и совместимость.

Полная настройка под ваш стиль торговли и уровень риска.

Надёжная обработка даже сложных сигналов и нестандартных форматов.

Начните уже сегодня

Измените свой подход к торговле с Telegram to MT4. Получите эффективность, точность и уверенность в каждой сделке.

Основные причины не копирования сигнала:

