Titan AI 4All

Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム

Titan AI は、MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。
このEAは Real Tick（リアルティック）, MBP（Market by Price）, MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。
そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。

Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。
各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。

Titan AI 4All の起動と設定方法

Titan AI 4All は、高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました。
ディープラーニング技術をベースにしており、世界最高水準のティックデータで学習しているため、導入後すぐにゴールドおよび主要FX通貨ペアで安定した利益を生み出す準備が整っています。

1. インストール

• Navigator パネルから Titan AI 4All を任意のチャート（ゴールドまたは好みのFXペア）へドラッグします。
Algo Trading を許可し、AutoTrading が有効になっていることを確認します。

これで Titan AI 4All が起動し、高度なニューラルネットワークによる市場分析を開始します。

2. 入力パラメーターの概要

Titan AI 4All は初心者にも使いやすい、シンプルで直感的な設定画面を提供します。

パラメーター 説明
Money Management Original AI Dynamic Mode または Fixed Lot を選択。ダイナミックモードでは、資金・ボラティリティ・信頼度に基づき自動的にロットが調整されます。
% SL per Trade 1トレードあたりの最大リスク（デフォルト：2%）。
% Trailing Stop 利益確保のためのインテリジェント・トレーリングストップを有効化。
% Trailing Stop Activation トレーリングストップが作動する利益（％）の閾値。
Maximum Lot このロット数を超えるトレードは行われません。
Fixed Lot 固定ロットで取引したい場合に使用。
Allow Trading on Symbols 取引を許可する通貨ペアを選択。

3. 推奨セットアップ

• 時間足：M15 または H1
• レバレッジ：1:100 以上
• 最低入金額：500 USD
• VPS：推奨
• 対応ペア：XAUUSD + 主要FX通貨ペア

Titan AI 4All はゴールド向けに特別最適化されていますが、すべての対応ペアで高いパフォーマンスを発揮します。

4. スマートなリスク & 利益管理

Titan AI 4All にはAI駆動型の資金管理機能が組み込まれており、市場ボラティリティに応じて動的に調整されます。

  • 反転相場でも低ドローダウン

  • 自動ポジションスケーリング

  • インテリジェントSL/TP再調整

また、Trailing Stop（トレーリングストップ） を有効化することで利益保護が可能です。
価格が設定された利益率に達すると、システムが自動的にストップ位置を調整し、利益を確保しつつ伸ばします。

5. トレード設定のカスタマイズ

あなたの取引スタイルに完全対応。

ゴールドのみ取引したい？
XAUUSD だけを有効化し、他をOFFにするだけです。

フルポートフォリオで運用したい？
すべてのペアを有効化すれば、AIが相関性・ボラティリティを解析して最適化します。

設定はすべて Titan AI の意思決定エンジンと同期されます。

6. Titan AI 4All が選ばれる理由

• Real Tick / MBP / MBO の実データでトレーニング
• ノーマーチン、ノーグリッド
• XAUUSD で 80%以上の勝率
• 完全自動運用
• MQL5 Market の基準に完全準拠

対応通貨ペア

Titan AI は以下の銘柄で学習および検証されています：
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

特に XAUUSD（ゴールド） で卓越した結果を示します。

技術仕様

• タイプ：Expert Advisor（ポートフォリオ型）
• コア：ディープラーニング・ニューラルネットワーク
• トレーニングデータ：Real Tick / MBP / MBO
• 取引方式：複数AI戦略、ノーマーチン・ノーグリッド
• 対応時間足：M15、H1
• リスク管理：動的SL、ボラティリティフィルター、資金保護
• 対応プラットフォーム：MT4
• 最低入金：500 USD
• 推奨レバレッジ：1:100以上
• VPS推奨：あり

パフォーマンスと信頼性

Titan AI は実ティックデータと過去ティックデータによる厳密なテストを経ており、あらゆる市場局面（ニュースなどの高ボラ期含む）で安定したパフォーマンスを発揮します。
AIロジックは常に最新の市場データを学習し、精度を保ちながらドローダウンを低減します。

重要事項

• マーチンゲール、グリッド、ナンピンは一切使用しません
• 各トレードは独立し、リスク管理されています
• 高品質ティックデータでバックテスト済み
• MetaQuotes の認証済み

開発者

MX Robots — AIと金融市場の専門家チームによって開発。


おすすめのプロダクト
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
エキスパート
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
エキスパート
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
エキスパート
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
Magic Win
Reni
4 (2)
エキスパート
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
エキスパート
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Aero Trade
Alprian
エキスパート
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
エキスパート
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
GoldHunterCheaper
ZORAN RAJKOV
エキスパート
EA specially made for currency pair XAUUSD. It uses artificial intelligence and complex mathematical operations, all with the goal of as little risk as possible and constant profit. I am an electrical engineer and a professor of informatics, so everything with me is calculated to the maximum and there must be no mistakes. The EA will provide mathematically processed information with the aim of as little risk as possible, , and if you wish, you can increase the Lot in order to achieve the desired
Arda
Evgeniy Zhdan
エキスパート
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
GridScalper Hibrid
Nami O- Yoshi Ko-
エキスパート
GridScalper London The EA also has a long backtest history of 10+ years using 99.00% modeling quality! It's a grid system, but over the past 10 years, it has steadily increased profits by money management. You can also set a stop loss for each trade.  RECOMMENDATIONS ・1000$ BALANCE or MORE. ・GBPUSD,GBPCAD ・5M  ・Leverage 500:1 or 400:1 INPUTS: PlusProfit: When holding multiple positions, close when the total profit exceeds this parameter value (point) . TakeProfit: Profit margin of one posit
Goldmine Ventures EA Gold
Sayan Vandenhout
エキスパート
Goldmine Ventures USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON M15 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
エキスパート
The Benjam is a fully Automated trading robot. The robot buys an uptrend and sells a downdtrend. The EA does not perfom well on a sideways market. The User can decide  the amount of Stop loss in Pips. The User can decide the amount of Take Profit. The User can decide the amount of Volume to input. The User can decide the number of trades the robot should open per trade.
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
エキスパート
Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、 専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 このシス
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
エキスパート
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
エキスパート
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
GridMasterFx
Sergey Kruglov
エキスパート
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
エキスパート
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
EA algostat
Francesco Lippo
エキスパート
こちらはExpert Advisor (EA)の日本語翻訳です： --- このExpert Advisor (EA)は、USDCHFの1時間足チャートにおいて、いくつかの技術的な基準に基づいて自動取引を行うよう設計されています。以下はその機能の詳細な説明です。 ### 1. **ロットサイズと最大エントリー数**    - **LotSize**: 各取引の初期ロットサイズは0.1に設定されています。    - **Max_Entries**: EAは最大4つの取引を同時に開くことができます。新しい取引を開くたびに、ロットサイズは比例して増加します（0.1、0.2、0.3など）。 ### 2. **使用されるテクニカル指標**    - **ATR (Average True Range)**: ボラティリティを測定するために、14本のローソク足（各1時間）を基に計算されます。ATRはTake Profit (TP)およびStop Loss (SL)の動的なレベルを決定するために2.0倍されます。    - **MFI (Money Flow Index)**: 14本のロー
Mistress
Natalya Sopina
エキスパート
Mistress  - high speed EA-scalper. Mistress  -  the best EA!  - to my view. Mistress  -universal and simple. Mistress  - trades accurately, frequently and swiftly. Mistress  - independent on TF. Mistress  - worsk on all currency pairs. Mistress  - uses no martingale and no grid Mistress  -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Mistress EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) :  trade time limit on time : time to start trading off time : time to end
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
エキスパート
Gold Farming   is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Param
Portfolio UFO
Marek Kupka
エキスパート
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Portfolio Superman
Marek Kupka
エキスパート
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
エキスパート
Apex Pro ファーストエディション 小さな資金でも安全・堅実・スマートに資金を増やすEA ポイントまとめ 少額口座向け（最低$30から運用可能） 素早く安全な資金成長 – 口座を飛ばさない設計 ️ 初心者でも安心のステップバイステップ設定 XAUUSD（ゴールド）5分足専用に最適化 購入前にテスト可能 – デモ版あり 「大きく稼ぐ」より「失わないこと」を大切にする少額トレーダーに最適なEAです。 私のストーリー ー 損失から見つけた使命 あなたはきっと、これまでに損をしたことがあるはずです。 間違った人を信じたり、夢のような約束をするEAに騙されたこともあるでしょう。 私も同じ道を通ってきました。 あの悔しさ、虚しさ、よくわかります。 私は、何度もお金を失った小口トレーダーでした。 いろんなEAを試しました。 何十もの戦略、有料講座、有名なトレーダー、インフルエンサー… 「夢を叶える」と言われても、得たのはいつも「失望」でした。 プログラミングもできないし、トレードの基本さえよく分かっていませんでした。 そんな私がたどり着いた
MACD Trader
Konstantin Nikitin
エキスパート
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
エキスパート
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
エキスパート
Live signal - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
エキスパート
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
作者のその他のプロダクト
Range Perfect
Amirbehzad Eslami
インディケータ
Range Perfect インジケーターの概要 Range Perfect（RP）は、MX Robots によって開発された独自の MetaTrader 5 インジケーターで、レンジ相場やトレンドの疲弊局面で取引するトレーダー向けに設計されています。価格の疲れ・勢いの減少を検出し、XAUUSD、EURUSD、主要なFX通貨ペア、ビットコインなどの暗号資産、その他の高ボラティリティ資産における高確率の反転ゾーンを示します。 多くのインジケーターが複数の確認を必要とするのに対し、Range Perfect は単独で強力な取引戦略として機能します。提供されているサンプルシグナルや動画の通り、RP は他のツールを併用せずとも高品質な売買シグナルを生成します。他の分析ツールと組み合わせると、その精度は 85% を超える可能性があります。 このインジケーターは AI アルゴリズムを基盤として開発されており、市場構造、トレンド疲弊、そして目に見えないサポート・レジスタンスを高精度に検出できます。 Range Perfect の特徴 Range Perfect は高度な数学的関数と市場分析ロジックを
Macd ea mt4 Powerful Trading Robot
Amirbehzad Eslami
エキスパート
MACD EA is a professional and advanced trading robot made from the Best Momentum MT4 Indicator  called MACD . This powerful MACD expert advisor trades based on four separate MACD signals. You do not need to purchase multiple MACD EAs to use all of these signals. All of these trading methods are included in an expert MACD that you can obtain by purchasing. MACD EA signals MACD EA identifies well the divergences that occur in the price and indicates the trend's weakness and trades based on them.
SuperTrend EA MT4 Automated Forex Trading Robot
Amirbehzad Eslami
エキスパート
SuperTrend EA is an expert advisor or trading robot based on the Supertrend Buy-Sell Magic Indicator. It is capable of detecting and following both minor and major trends. SuperTrend EA MT4 is obtained from artificial intelligence algorithms developed by MXRobots company. This EA, in addition to the SuperTrend indicator, includes other instruments that contribute to the activities of this intelligent trading robot, which you can experience Algo Trend EA (supertrend algo trading). SuperTrend EA
Fibonacci EA MT4 Wonderful Trading Robot
Amirbehzad Eslami
エキスパート
Fibonacci EA MT4 is an Expert Advisor based on a powerful MT4 indicator known as Fibonacci. This EA may trade using the retracement and extension signals provided by this instrument. This Fibonacci EA's trading strategy is to detect strong and invisible support and resistance levels. It can also trade less riskily with the help of the MXRobots exclusive indicators and earn profit without losing money easily. To obtain all of these signals, you do not need to use or purchase several Fibonacci Ex
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信