Titan AI は、MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。

このEAは Real Tick（リアルティック）, MBP（Market by Price）, MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。

そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。

Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。

各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。

Titan AI 4All は、高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました。

ディープラーニング技術をベースにしており、世界最高水準のティックデータで学習しているため、導入後すぐにゴールドおよび主要FX通貨ペアで安定した利益を生み出す準備が整っています。

1. インストール

• Navigator パネルから Titan AI 4All を任意のチャート（ゴールドまたは好みのFXペア）へドラッグします。

• Algo Trading を許可し、AutoTrading が有効になっていることを確認します。

これで Titan AI 4All が起動し、高度なニューラルネットワークによる市場分析を開始します。

2. 入力パラメーターの概要

Titan AI 4All は初心者にも使いやすい、シンプルで直感的な設定画面を提供します。

パラメーター 説明 Money Management Original AI Dynamic Mode または Fixed Lot を選択。ダイナミックモードでは、資金・ボラティリティ・信頼度に基づき自動的にロットが調整されます。 % SL per Trade 1トレードあたりの最大リスク（デフォルト：2%）。 % Trailing Stop 利益確保のためのインテリジェント・トレーリングストップを有効化。 % Trailing Stop Activation トレーリングストップが作動する利益（％）の閾値。 Maximum Lot このロット数を超えるトレードは行われません。 Fixed Lot 固定ロットで取引したい場合に使用。 Allow Trading on Symbols 取引を許可する通貨ペアを選択。

3. 推奨セットアップ

• 時間足：M15 または H1

• レバレッジ：1:100 以上

• 最低入金額：500 USD

• VPS：推奨

• 対応ペア：XAUUSD + 主要FX通貨ペア

Titan AI 4All はゴールド向けに特別最適化されていますが、すべての対応ペアで高いパフォーマンスを発揮します。

4. スマートなリスク & 利益管理

Titan AI 4All にはAI駆動型の資金管理機能が組み込まれており、市場ボラティリティに応じて動的に調整されます。

反転相場でも低ドローダウン

自動ポジションスケーリング

インテリジェントSL/TP再調整

また、Trailing Stop（トレーリングストップ） を有効化することで利益保護が可能です。

価格が設定された利益率に達すると、システムが自動的にストップ位置を調整し、利益を確保しつつ伸ばします。

5. トレード設定のカスタマイズ

あなたの取引スタイルに完全対応。

ゴールドのみ取引したい？

XAUUSD だけを有効化し、他をOFFにするだけです。

フルポートフォリオで運用したい？

すべてのペアを有効化すれば、AIが相関性・ボラティリティを解析して最適化します。

設定はすべて Titan AI の意思決定エンジンと同期されます。

6. Titan AI 4All が選ばれる理由

• Real Tick / MBP / MBO の実データでトレーニング

• ノーマーチン、ノーグリッド

• XAUUSD で 80%以上の勝率

• 完全自動運用

• MQL5 Market の基準に完全準拠

Titan AI は以下の銘柄で学習および検証されています：

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

特に XAUUSD（ゴールド） で卓越した結果を示します。

• タイプ：Expert Advisor（ポートフォリオ型）

• コア：ディープラーニング・ニューラルネットワーク

• トレーニングデータ：Real Tick / MBP / MBO

• 取引方式：複数AI戦略、ノーマーチン・ノーグリッド

• 対応時間足：M15、H1

• リスク管理：動的SL、ボラティリティフィルター、資金保護

• 対応プラットフォーム：MT4

• 最低入金：500 USD

• 推奨レバレッジ：1:100以上

• VPS推奨：あり

Titan AI は実ティックデータと過去ティックデータによる厳密なテストを経ており、あらゆる市場局面（ニュースなどの高ボラ期含む）で安定したパフォーマンスを発揮します。

AIロジックは常に最新の市場データを学習し、精度を保ちながらドローダウンを低減します。

• マーチンゲール、グリッド、ナンピンは一切使用しません

• 各トレードは独立し、リスク管理されています

• 高品質ティックデータでバックテスト済み

• MetaQuotes の認証済み

MX Robots — AIと金融市場の専門家チームによって開発。