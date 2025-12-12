EA Game Changer

5

Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик.
Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако он исключительно хорошо работает на инструментах с сильным трендом, таких как XAUUSD на таймфрейме M15.

 ПАРАМЕТРЫ

  • Open new series – true/false - начало новой серии заказов
  • Trade Buy - разрешить EA покупать
  • Trade Sell - разрешить ЕА продавать
  • Support manual orders – true/false –разрешить EA контролировать ручные заказы
  • Use hedge -Разрешить советнику торговать в обоих направлениях: купить и продать
  • Max Orders – максимально допустимое количество заказов
  • Order Comment –описание имени системы
  • Start lots –минимальный стартовый лот
  • Use Money Management – true/false -  использование автоматического расчета лота верно или неверно
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - размер свободной маржи для открытия каждых 0,01 лота
  • Lot multiplier –множитель лота для следующих заказов
  • Max lot –максимально допустимый размер лота
  • Real TP points (0 – not use) –реальный ТО, брокер может его увидеть - в пунктах
  • Virtual TP points (0 – not use) –виртуальный ТП, брокер его не видит – в пунктах
  • Real SL points (0 – not use) –реальный SL, брокер его видит - в пунктах
  • Virtual SL points (0 – not use) –виртуальный SL, брокер его не видит – в пунктах
  • Use Real Trail (false: virtual) true/false –использование реального следа, если настоящий брокер может видеть, если ложный брокер не может видеть
  • Trail Start points (0 – not use) – Сколько пунктов прибыли требуется, чтобы начать срабатывание трейлинг-стопа? (0 = трейлинг-стоп)
  • Trail Step points –после активации трейлинга стоп-лосс перемещается каждые X пунктов по мере роста цены
  • Close from reverse signal – true/false – если true, советник закроется, если сигнал/тренд изменится
  • Max spread (0 – not use) – максимально допустимый спред
  • Start Hour –час, в который должен запуститься EA согласно данным брокерского рыночного обзора
  • End Hour -час, когда советник должен закончить работу согласно данным брокерского рыночного обзора
  • DD Reduction Algoritm -Алгоритм снижения просадки, при котором последний ордер с прибылью будет закрыт вместе с первым ордером.
  • Number order for DD Reduction Algoritm -с какого заказа активируется алгоритм сокращения просадки.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm -процент прибыли при закрытии ордеров в режиме сокращения просадки.
  • Draw on-off – true/false –Показывать метки прибыли на графике или нет
  • Next is font settings - Далее идут настройки шрифта.
  • Pause between orders (min 0 – not use) – количество минут для паузы между заказами
  • Magic -это специальный номер, который ЕА присваивает своим заказам
  • Fix distance -фиксированное расстояние между ордерами в пунктах
  • Order dinamic distance - в каком порядке будет применяться динамическое расстояние.
  • Dinamic distance start -начальное значение динамического расстояния в точках
  • Distance multiplier -динамический множитель расстояния
  • Next:  Panel Parameters - Далее: Параметры панели
Отзывы 1
fulvio.vespasi
255
fulvio.vespasi 2025.12.16 00:24 
 

very good!

