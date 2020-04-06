Titan AI 是由 MX Robots 专业团队开发的下一代自动化交易系统，融合了前沿人工智能技术与深度金融专业知识。

该 EA 基于高质量的市场数据训练，包括 Real Tick 实时逐笔数据、MBP (按价格市场深度) 和 MBO (按订单市场深度) —— 这些都是机构级交易系统使用的数据类型。

因此 Titan AI 能够在多种市场环境中实现稳定而智能的决策。

Titan AI 采用 多策略投资组合结构，同时运行多套 AI 策略，每个策略针对不同市场条件进行了优化。

这种架构能够在保持高收益的同时将回撤降至最低，使爆仓几乎不可能发生。

Titan AI 4All 专为需要 智能自动化、机构级精度和极简配置 的交易者打造。

基于深度学习技术，并使用全球最高质量的逐笔数据训练，这款 EA 即装即用，可在黄金及所有主要外汇货币对上稳定获利。

1. 安装步骤

• 在 Navigator 面板中，将 Titan AI 4All 拖入任意图表（黄金或任意外汇对）。

• 允许 Algo Trading 并确保 AutoTrading 已启用。

现在 Titan AI 4All 已经启动，并准备利用其先进的神经网络开始分析市场。

2. 参数设置总览

Titan AI 4All 提供一个直观且易用的配置界面，让你拥有完整控制权，同时对新手仍然友好。

参数 说明 资金管理 (Money Management) Original AI Dynamic Mode 或 Fixed Lot。动态模式会根据权益、波动率与模型信心自动调整仓位大小。 % SL per Trade 每笔交易允许承受的最大余额风险（默认：2%）。 % Trailing Stop 启动智能移动止损以保障利润。 % Trailing Stop Activation 移动止损启动的收益百分比阈值。 Maximum Lot 系统永远不会超过此最大手数。 Fixed Lot 固定手数模式，适合手动控制仓位者。 Allow Trading on Symbols 选择允许交易的品种，例如只开启黄金与 EURUSD，或允许所有主要资产。

3. 推荐设置

• 时间周期：M15 或 H1

• 杠杆：1:100 或更高

• 最低入金：500 USD

• VPS：强烈建议

• 交易品种：XAUUSD（黄金）+ 所有主要外汇对

Titan AI 4All 对黄金进行了深度优化，同时也能在其余支持品种上保持优秀表现。

4. 智能风险与利润管理

Titan AI 4All 内置 AI 驱动的资金管理系统，可实时适应市场波动，实现：

极低回撤

自动调整仓位

智能 recalibration 的止损与止盈

你也可以启用 Trailing Stop 保护利润。

当价格达到设定的获利百分比，系统将自动启动移动止损，既确保收益，又让盈利继续扩大。

5. 交易自定义设置

你完全掌控交易过程。

只想交易黄金？

将 XAUUSD 设置为允许交易，其它品种关闭即可。

想运行全品种组合交易？

保持全部品种开启，AI 会实时分析相关性与波动率，智能分配交易。

所有设置会自动与 Titan AI 的决策引擎同步，保持收益与风险平衡。

6. 为什么交易者喜欢 Titan AI 4All

• 基于 Real Tick、MBP、MBO 的深度学习模型

• 无马丁、无网格、无加仓

• 黄金稳定胜率 80%+

• 全自动运行，几乎无需监控

• 完全符合 MQL5 市场要求

Titan AI 训练与验证过的品种包括：

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30

其中，XAUUSD（黄金）表现最为突出，因为其专用的 AI 优化。

• 类型：Expert Advisor

• 核心：深度学习神经网络

• 训练数据：Real Tick、MBP、MBO

• 策略模式：多策略 AI，无马丁、无网格

• 时间周期：M15、H1

• 风控：动态止损、波动率过滤、权益保护

• 平台：MT4

• 最低入金：500 USD

• 杠杆：1:100 或更高

• VPS：推荐

Titan AI 使用真实与历史逐笔数据进行了全面测试，确保在各种市场阶段（包括高波动新闻阶段）保持稳健与高精度。

AI 会持续学习近期市场数据，降低回撤并提高稳定性。

• 不使用马丁格尔、网格或均价策略

• 每笔交易独立运行并严格控制风险

• 所有回测基于高质量逐笔数据

• 完全通过 MetaQuotes 官方验证

由 MX Robots —— 专注于人工智能与金融市场的专家团队开发。