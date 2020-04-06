Titan AI 4All
- Asesores Expertos
- Amirbehzad Eslami
- Versión: 1.55
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 12
Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots, que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros.
Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick, MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucionales — para ofrecer decisiones consistentes e inteligentes en múltiples mercados.
Titan AI está diseñado como un sistema de trading por portafolio, capaz de gestionar simultáneamente múltiples estrategias impulsadas por IA, cada una optimizada para diferentes condiciones de mercado.
Esta arquitectura permite mantener la máxima rentabilidad con un retroceso mínimo y hace que un margin call sea prácticamente imposible.
Titan AI 4All está diseñado para traders que buscan automatización inteligente, precisión de nivel institucional y configuración sencilla.
Construido con tecnología de deep learning y entrenado con los mejores datasets de ticks del mundo, este EA está listo para generar beneficios constantes en el Oro y en todos los pares principales de Forex.
1. Instalación
• Desde el panel Navigator, arrastra Titan AI 4All a cualquier gráfico (Oro o tu par de Forex preferido).
• Permite Algo Trading y asegúrate de que AutoTrading esté activado.
Titan AI 4All ahora está activo y listo para analizar el mercado con su avanzada red neuronal.
2. Descripción general de los parámetros
Titan AI 4All ofrece un panel de configuración limpio e intuitivo, brindando control total mientras se mantiene amigable para principiantes.
|Parámetro
|Descripción
|Money Management
|Original AI Dynamic Mode o Fixed Lot. El modo dinámico ajusta automáticamente el tamaño de la posición según el capital, la volatilidad y la confianza del modelo.
|% SL per Trade
|Porcentaje máximo del balance que se puede arriesgar en una operación (por defecto: 2%).
|% Trailing Stop
|Activa el trailing stop inteligente para asegurar beneficios.
|% Trailing Stop Activation
|Nivel de beneficio (%) en el que se activa el sistema trailing.
|Maximum Lot
|Límite máximo de volumen que el EA nunca superará.
|Fixed Lot
|Permite operar con un tamaño de lote constante.
|Allow Trading on Symbols
|Selecciona los símbolos permitidos para el trading.
3. Configuración recomendada
• Timeframe: M15 o H1
• Apalancamiento: 1:100 o superior
• Depósito mínimo: 500 USD
• VPS: Recomendado
• Pares: XAUUSD + pares principales de Forex
Titan AI 4All está optimizado para Oro (XAUUSD), pero funciona de manera excelente en todos los instrumentos soportados gracias a su núcleo de deep learning a nivel portafolio.
4. Control inteligente de riesgo y beneficio
Titan AI 4All incorpora una gestión de capital impulsada por IA que se adapta continuamente a la volatilidad del mercado, garantizando:
-
drawdowns mínimos incluso en fuertes reversiones
-
escalado automático de posiciones
-
recalibración inteligente de SL y TP
El modo Trailing Stop también puede activarse para proteger ganancias.
Cuando el precio se mueve a tu favor y alcanza el porcentaje de activación, el sistema ajusta automáticamente el stop para asegurar los beneficios mientras deja correr las ganancias.
5. Personalización del trading
Tú tienes el control total.
¿Quieres operar solo Oro?
Activa solo XAUUSD.
¿Prefieres un portafolio completo de Forex?
Activa todos los pares y la IA optimizará las operaciones analizando correlaciones y volatilidad en tiempo real.
Todas las configuraciones se sincronizan automáticamente con el motor de decisiones de Titan AI para mantener un rendimiento consistente.
6. Por qué los traders aman Titan AI 4All
• Deep Learning entrenado con datos institucionales (Real Tick, MBP, MBO)
• Sin Martingale, sin Grid — solo lógica inteligente y controlada
• Más del 80% de tasa de acierto en Oro (XAUUSD)
• Funciona de manera autónoma con mínima supervisión
• Cumple plenamente con los estándares del mercado MQL5
Titan AI ha sido entrenado y validado en los siguientes símbolos:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPJPY, GBPCHF, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, CHFJPY, CADJPY, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDJPY, NZDCHF, CADCHF, XAGUSD, NZDCAD, US30
Presenta un rendimiento excepcional en XAUUSD debido a su optimización especializada de IA.Especificaciones técnicas
• Tipo: Expert Advisor (basado en portafolio)
• Núcleo: Red neuronal de deep learning
• Datos de entrenamiento: Real Tick, MBP, MBO
• Estilo de trading: Multiestrategia sin martingale ni grid
• Timeframes: M15, H1
• Control de riesgo: Stop-loss dinámico, filtro de volatilidad, protección de capital
• Compatibilidad: MT4
• Depósito mínimo: 500 USD
• Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
• VPS recomendado: Sí
Titan AI ha sido probado con datos reales e históricos de tick para garantizar robustez y estabilidad en todas las fases del mercado, incluso en periodos de alta volatilidad.
La lógica de IA evoluciona constantemente, aprendiendo de los datos recientes para mantener alta precisión y bajas pérdidas.
Apto tanto para gestores profesionales como para traders individuales que buscan automatización de nivel institucional.Notas importantes
• No utiliza estrategias riesgosas como martingale, grid o averaging.
• Cada operación es independiente y con riesgo controlado.
• Backtests realizados con datos de alta calidad.
• Totalmente conforme con las reglas del MQL5 Market.
Desarrollado por MX Robots, un equipo de especialistas en inteligencia artificial y mercados financieros.