Bomber Corporation EA
- Эксперты
- Ihor Otkydach
- Версия: 2.1
- Обновлено: 22 сентября 2025
- Активации: 10
Представляю вам экспертный советник, который я создал по многочисленным просьбам пользователей моей авторской торговой стратегиииндикатора Divergence Bomber.
- Соответствует требованиям американских, европейских и азиатских брокеров (работает у любого МТ5 брокера)
- Работает без мартингейла и без усреднения,
- Каждую сделку защищает стоп лосс ордером
- Работает на широко диверсифицированном мультивалютном портфолио:
- Работает на Н1 и М15 таймфреймах
- Подходит для проп фирм торговли и для личной торговли
- Не требует большого стартового капитала (минимальный капитал для старта 200 ЮСД)
- Не требует большого кредитного плеча (минимальное плечо 1:30)
- Добавление портфолио торговли “H1 мультитрейд” (2-3 сделки) по дополнительным сигналам
- Скальпинговых портфолио для торговли на М15 одной сделкой
- Скальпинговое портфолио для торговли на М15 2-3 сделками по дополнительным сигналам
- Добавление новых активов: металлы, криптовалюты, индексы.
- Добавление алгоритма торговли отложеными ордерами
Bomber Corporation EA has been an excellent addition to my trading arsenal. What sets it apart is not only the long-term consistency and safe trading principles, but also the developer’s genuine dedication and continuous contribution to the community. It’s clear that this EA is built with traders’ long-term success in mind. Although the growth may be slow at times, it is steady — and that’s exactly what makes it trustworthy. No reckless risks, no dangerous drawdowns — just disciplined, sustainable progress. Over time, this kind of consistency matters far more than quick wins that never last. What I appreciate most is the encouragement factor: this EA gives me confidence to stay patient and disciplined, knowing that steady growth is the real path to lasting success. The developer’s passion and support for the trading community make the journey even more motivating. If you value safety, long-term consistency, and a system you can actually trust, Bomber Corporation EA is the way to go. i genuinely highly recommend, no doubt at all. Keep up the good work Ihor, and i sincerely thank you for your relentless contribution to this community.