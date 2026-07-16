Entry Points Pro Robot

5

$10 000 превратились в $321 989 за 17 месяцев. Один счёт, пять инструментов, 745 сделок, реальные тики.

Эта цифра повторяется в вашем тестере одной галочкой — проверьте ДО покупки, протокол внутри описания.

Я торгую с 1999 года. Из всего, что я перепробовал за четверть века, выжила одна модель: вход в тренде после завершения коррекции. Мы не гадаем, где развернётся цена, — мы входим в продолжение движения с коротким стопом и большим потенциалом.

Одна позиция на символ, стоп-лосс в каждой сделке, никаких сеток, мартингейла и усреднений. Стоп хранится у брокера: погас VPS — защита работает.

Золото, серебро, йена, биткоин, DAX — торгуйте один инструмент или все пять с одного графика.

Цена вырастет после каждых 10 копий — сегодняшняя цена самая низкая из всех будущих.

ЗА ЧТО ВЫБИРАЮТ ЭТОГО РОБОТА

  • Каждая цифра на этой странице воспроизводима в вашем тестере ДО покупки. Попробуйте потребовать того же от любого другого советника из топа.
  • 9 из 10 советников маркета сливают по одной причине — подгонка: настройки вылизаны под конкретный график прошлого. Проверка проста: смените символ или год — подогнанный рассыпается. Этот движок держит ОДНИ И ТЕ ЖЕ настройки на 5 разных инструментах — так подгонка не выживает.
  • Портфельный режим — двигатель роста: прибыль каждого инструмента увеличивает лоты остальных. Средний результат тех же пяти инструментов по отдельности — +169%; один общий счёт — +3 120%. Сложный процент делает работу, которую не сделает никакая «секретная формула».
  • Движок — тот же, что у индикатора Entry Points Pro: логика с публичной историей, а не чёрный ящик, собранный месяц назад.
  • Одна позиция на символ — вы в любой момент знаете, чем рискуете.
  • Стоп-лосс хранится на сервере брокера: сбой связи, компьютера или VPS не оставит сделку без защиты.
  • Пропускает слабый рынок: нет сигнала — нет сделки. Тишина — это фильтры за работой.

КАК ОН РАБОТАЕТ

Робот ждёт тренд и завершение коррекции внутри него. Вход — только после подтверждения ценой: за уровнем ставится отложенный ордер, и если цена до него не дошла — вход отменяется сам. Лот рассчитывается от вашего процента риска; перед отправкой проверяются спред и маржа. В открытой сделке робот фиксирует часть прибыли, переводит стоп в безубыток и подтягивает его за ценой, пока тренд не развернётся.

В портфельном режиме то же самое делается по всем пяти инструментам сразу с одного графика — у каждого свой проверенный таймфрейм и свой вес риска (подобраны так, чтобы просадки не совпадали по времени: корреляция между инструментами около нуля).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Главный прогон — портфель одним счётом (реальные тики 100%, IC Markets, депозит $10 000, плечо 1:100, PortfolioMode, риск 5%):

Итог за 17 месяцев (2025.01–2026.06) $10 000 превратились в $321 989 (+3 120%)
В среднем в месяц (с реинвестом) +22.7%
Profit Factor 1.60
Сделок 745
Максимальная просадка эквити 26.8%
Sharpe / Recovery 3.56 / 6.07

В деньгах покупателя: за это же окно в тестере $500 стартового депозита выросли бы до ~$16 000, $1 000 — до ~$32 000 (часть ранних сигналов на малых депозитах пропускается — минимальный лот; см. FAQ).

База под портфелем — каждый инструмент прибылен и в одиночку (консервативный риск 1%, настройки по умолчанию):

Инструмент Окно Результат PF Макс. просадка
XAUUSD 2023.07 – 2026.07 +45% 1.52 10.9%
USDJPY 2024.01 – 2026.07 +41% 1.85 5.5%
BTCUSD 2025.01 – 2026.07 +26% 1.82 5.9%
DE40 2025.01 – 2026.07 +22% 1.53 6.2%
XAGUSD 2025.01 – 2026.06 +13% 1.45 5.3%

Риск масштабируется одной цифрой: полная линейка 1/2/3/5% по каждому инструменту — в гайде после покупки. Корреляция между инструментами около нуля: просадки приходятся на разное время и гасят друг друга.

НЕ ВЕРЬТЕ СКРИНШОТАМ — ни нашим, ни чужим. Повторите главный прогон сами за 15 минут: тестер стратегий MT5 — символ XAUUSD, период любой — модель «Каждый тик на основе реальных тиков» — окно 2025.01.01–2026.06.01 — депозит $10 000, плечо 1:100 — настройки по умолчанию, только PortfolioMode = true и RiskPercent = 5.

Важно: для повторения нужны все 5 инструментов у брокера и плечо от 1:100 (на плече 1:30 советник начнёт пропускать входы по марже на поздней фазе — это защита, но итог будет скромнее). Расхождения в пределах спреда и тиковой истории вашего брокера — норма.

ТРЕБОВАНИЯ

Инструменты XAUUSD, XAGUSD, USDJPY, BTCUSD, DE40 — торгуйте один или все пять
Брокер любой MT5, у которого ЕСТЬ ВСЕ 5 СИМВОЛОВ и реальные тики (проверьте до покупки!); эталон проверки — IC Markets. Нет крипты или индекса — торгуйте остальные: каждый инструмент прибылен и поодиночке
Таймфрейм любой график — советник сам ведёт проверенный ТФ каждого инструмента
Депозит полный портфель на риске 5% — от ~$2 000; старт от $500 (советник начнёт с части сигналов и подключит остальное по мере роста счёта)
Плечо от 1:100 для полного повторения канона (ЕС-плечо 1:30 — результат скромнее, входы режутся маржин-контролем)
VPS обязателен для живой торговли (почему — в FAQ)
Режим канона страницы PortfolioMode = true, RiskPercent = 5 (консервативнее — 1–3%, линейка в гайде)

ФУНКЦИИ

Портфельный режим: 5 инструментов с одного графика Yes
Стоп-лосс в каждом ордере (на сервере брокера) Yes
Одна позиция на символ Yes
Сетки, мартингейл, усреднение No
Восстановление после рестарта терминала Yes
Контроль спреда и маржи перед входом Yes
Частичная фиксация + безубыток + трейлинг Yes
Риск процентом от депозита — одна цифра Yes
Журнал решений в логе (почему вход пропущен или отменён) Yes

КОМУ ПОДОЙДЁТ

  • Тем, кто хочет системную торговлю без ручного сопровождения.
  • Тем, кто готов оценивать серию сделок, а не каждую по отдельности.
  • Занятым людям: установка 10 минут, дальше — недельные проверки.

ЧЕГО ЭТОТ РОБОТ НЕ ДЕЛАЕТ (И ПОЧЕМУ ЭТО ЗАЩИЩАЕТ ВАШ ДЕПОЗИТ)

  • Не торгует каждый день ради видимости работы: 3–6 сделок в месяц на инструмент, каждая с обоснованием. Меньше случайных сделок — меньше случайных убытков.
  • Не обещает «гарантированную доходность»: вместо обещаний — тесты, которые вы повторите сами за 15 минут.
  • Не использует сетки и мартингейл — приёмы, которые рисуют красивую кривую ровно до того дня, когда обнуляют счёт.
  • Не войдёт в рынок при раздутом спреде или нехватке маржи: защита включается ДО сделки, а не после.
  • Не прячет просадку: максимальная просадка эквити канон-прогона — 26.8%, и она написана прямо здесь, а не в мелком шрифте.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

  • Мартингейл? — Нет.
  • Сетка? — Нет.
  • Стоп виртуальный? — Нет: стоп — часть ордера и хранится на сервере брокера. Выключился компьютер, пропал интернет — защита всё равно сработает.
  • У моего брокера нет BTCUSD или DE40 — что делать? — Торгуйте доступные инструменты: каждый прибылен и поодиночке (таблица выше). Для полного портфеля выбирайте брокера со всеми 5 символами — эталон проверки IC Markets.
  • VPS обязателен? — Да, для живой торговли: робот сопровождает позиции круглосуточно и ловит новые входы; компьютер, выключаемый на ночь, будет пропускать события. Стоп при этом всегда у брокера.
  • Проверить до покупки? — Да: бесплатное демо в тестере, протокол — в жёлтом блоке выше.
  • Почему сегодня нет сделок? — Рынок не прошёл фильтры; пропуск — это защита, а не поломка.
  • Почему мой тест отличается? — Прежде всего другой брокер: другие тики, спред, таймзона сервера и набор символов. Затем плечо (1:30 режет поздние входы) и депозит (минимальный лот). Прогоните проверку на своём брокере и сравнивайте с ней.
  • Почему у меня на $500 сделок меньше? — Советник пропускает сигнал, если минимальный лот означал бы риск выше заданного. Это защита, а не баг; с ростом счёта пропуски исчезают.
  • Готов ли я к просадке 26.8%? — Канонический прогон в моменте худел на четверть — это цена кратного роста. Не готовы — поставьте риск 1–3%, линейка в гайде.
  • Обновления? — Бесплатны для покупателей.

ПОДДЕРЖКА

Поддержка — в личных сообщениях MQL5. После покупки напишите в личку — вышлю полный гайд (включая линейку рисков по каждому инструменту и чек-лист брокера) и приглашение в группу поддержки. Обновления выходят бесплатно и отмечаются в разделе «Что нового».

Отзывы 1
fmw1961
701
fmw1961 2026.07.22 15:19 
 

The EA is simple to set up and i like the diversification ,to early to say on results at the moment but the developer is quick to reply and ease of use is great . The backtests are exactly as he said in the description and the price is fantastic i have looked for a longtime for an EA that trades this way and glad i got in on this one at the beginning. I have tried the Entry points pro on trading veiw and again to early to say about results but it makes trading much easier ,well done to the developer

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ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Market Pulse AI
Yury Orlov
4.67 (12)
Эксперты
Market Pulse AI — полностью автоматический советник для AUDCAD, NZDCHF, EURCHF, NZDCAD, CADCHF и AUDCHF с подтверждённым результатом и встроенной защитой депозита. 120 часов в неделю он ежесекундно держит руку на пульсе рынка и использует любую возможность для создания прибыли по проверенным временем приёмам институциональных трейдеров. Работайте на одной паре или на всех сразу — подробности ниже. Смотрите мониторинг реального счёта Profit: 155% | DD: 4.79% | Win rate: ~75% | Сделок в неделю: ~3
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.59 (174)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
HTTP ea
Yury Orlov
4.27 (11)
Эксперты
How To Trade Pro — трендовый советник для золота (XAUUSD) : за три года на реальных тиках он превратил каждый 1% риска в +76% при максимальной просадке 6.6% — и вы можете проверить это в тестере за 5 минут ДО покупки . Одна позиция, жёсткий стоп в каждом ордере с первой секунды , никаких сеток, мартингейла и усреднений. Риск — одна настройка: 1%, 2% или 3% (+76%, +224% или +482% за три года, просадка растёт пропорционально). Цена растёт с каждыми 10 проданными копиями — сегодняшняя цена этого со
Фильтр:
fmw1961
701
fmw1961 2026.07.22 15:19 
 

The EA is simple to set up and i like the diversification ,to early to say on results at the moment but the developer is quick to reply and ease of use is great . The backtests are exactly as he said in the description and the price is fantastic i have looked for a longtime for an EA that trades this way and glad i got in on this one at the beginning. I have tried the Entry points pro on trading veiw and again to early to say about results but it makes trading much easier ,well done to the developer

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