Entry Points Pro Robot

$10 000 превратились в $321 989 за 17 месяцев. Один счёт, пять инструментов, 745 сделок, реальные тики.

Эта цифра повторяется в вашем тестере одной галочкой — проверьте ДО покупки, протокол внутри описания.

Я торгую с 1999 года. Из всего, что я перепробовал за четверть века, выжила одна модель: вход в тренде после завершения коррекции. Мы не гадаем, где развернётся цена, — мы входим в продолжение движения с коротким стопом и большим потенциалом.

Одна позиция на символ, стоп-лосс в каждой сделке, никаких сеток, мартингейла и усреднений. Стоп хранится у брокера: погас VPS — защита работает.

Золото, серебро, йена, биткоин, DAX — торгуйте один инструмент или все пять с одного графика.

Цена вырастет после каждых 10 копий — сегодняшняя цена самая низкая из всех будущих.

ЗА ЧТО ВЫБИРАЮТ ЭТОГО РОБОТА

Каждая цифра на этой странице воспроизводима в вашем тестере ДО покупки. Попробуйте потребовать того же от любого другого советника из топа.

9 из 10 советников маркета сливают по одной причине — подгонка: настройки вылизаны под конкретный график прошлого. Проверка проста: смените символ или год — подогнанный рассыпается. Этот движок держит ОДНИ И ТЕ ЖЕ настройки на 5 разных инструментах — так подгонка не выживает.

Портфельный режим — двигатель роста: прибыль каждого инструмента увеличивает лоты остальных. Средний результат тех же пяти инструментов по отдельности — +169%; один общий счёт — +3 120%. Сложный процент делает работу, которую не сделает никакая «секретная формула».

Движок — тот же, что у индикатора Entry Points Pro: логика с публичной историей, а не чёрный ящик, собранный месяц назад.

Одна позиция на символ — вы в любой момент знаете, чем рискуете.

Стоп-лосс хранится на сервере брокера: сбой связи, компьютера или VPS не оставит сделку без защиты.

Пропускает слабый рынок: нет сигнала — нет сделки. Тишина — это фильтры за работой.

КАК ОН РАБОТАЕТ

Робот ждёт тренд и завершение коррекции внутри него. Вход — только после подтверждения ценой: за уровнем ставится отложенный ордер, и если цена до него не дошла — вход отменяется сам. Лот рассчитывается от вашего процента риска; перед отправкой проверяются спред и маржа. В открытой сделке робот фиксирует часть прибыли, переводит стоп в безубыток и подтягивает его за ценой, пока тренд не развернётся.

В портфельном режиме то же самое делается по всем пяти инструментам сразу с одного графика — у каждого свой проверенный таймфрейм и свой вес риска (подобраны так, чтобы просадки не совпадали по времени: корреляция между инструментами около нуля).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Главный прогон — портфель одним счётом (реальные тики 100%, IC Markets, депозит $10 000, плечо 1:100, PortfolioMode, риск 5%):

Итог за 17 месяцев (2025.01–2026.06) $10 000 превратились в $321 989 (+3 120%) В среднем в месяц (с реинвестом) +22.7% Profit Factor 1.60 Сделок 745 Максимальная просадка эквити 26.8% Sharpe / Recovery 3.56 / 6.07

В деньгах покупателя: за это же окно в тестере $500 стартового депозита выросли бы до ~$16 000, $1 000 — до ~$32 000 (часть ранних сигналов на малых депозитах пропускается — минимальный лот; см. FAQ).

База под портфелем — каждый инструмент прибылен и в одиночку (консервативный риск 1%, настройки по умолчанию):

Инструмент Окно Результат PF Макс. просадка XAUUSD 2023.07 – 2026.07 +45% 1.52 10.9% USDJPY 2024.01 – 2026.07 +41% 1.85 5.5% BTCUSD 2025.01 – 2026.07 +26% 1.82 5.9% DE40 2025.01 – 2026.07 +22% 1.53 6.2% XAGUSD 2025.01 – 2026.06 +13% 1.45 5.3%

Риск масштабируется одной цифрой: полная линейка 1/2/3/5% по каждому инструменту — в гайде после покупки. Корреляция между инструментами около нуля: просадки приходятся на разное время и гасят друг друга.

НЕ ВЕРЬТЕ СКРИНШОТАМ — ни нашим, ни чужим. Повторите главный прогон сами за 15 минут: тестер стратегий MT5 — символ XAUUSD, период любой — модель «Каждый тик на основе реальных тиков» — окно 2025.01.01–2026.06.01 — депозит $10 000, плечо 1:100 — настройки по умолчанию, только PortfolioMode = true и RiskPercent = 5. Важно: для повторения нужны все 5 инструментов у брокера и плечо от 1:100 (на плече 1:30 советник начнёт пропускать входы по марже на поздней фазе — это защита, но итог будет скромнее). Расхождения в пределах спреда и тиковой истории вашего брокера — норма.

ТРЕБОВАНИЯ

Инструменты XAUUSD, XAGUSD, USDJPY, BTCUSD, DE40 — торгуйте один или все пять Брокер любой MT5, у которого ЕСТЬ ВСЕ 5 СИМВОЛОВ и реальные тики (проверьте до покупки!); эталон проверки — IC Markets. Нет крипты или индекса — торгуйте остальные: каждый инструмент прибылен и поодиночке Таймфрейм любой график — советник сам ведёт проверенный ТФ каждого инструмента Депозит полный портфель на риске 5% — от ~$2 000; старт от $500 (советник начнёт с части сигналов и подключит остальное по мере роста счёта) Плечо от 1:100 для полного повторения канона (ЕС-плечо 1:30 — результат скромнее, входы режутся маржин-контролем) VPS обязателен для живой торговли (почему — в FAQ) Режим канона страницы PortfolioMode = true, RiskPercent = 5 (консервативнее — 1–3%, линейка в гайде)

ФУНКЦИИ

Портфельный режим: 5 инструментов с одного графика Yes Стоп-лосс в каждом ордере (на сервере брокера) Yes Одна позиция на символ Yes Сетки, мартингейл, усреднение No Восстановление после рестарта терминала Yes Контроль спреда и маржи перед входом Yes Частичная фиксация + безубыток + трейлинг Yes Риск процентом от депозита — одна цифра Yes Журнал решений в логе (почему вход пропущен или отменён) Yes

КОМУ ПОДОЙДЁТ

Тем, кто хочет системную торговлю без ручного сопровождения.

Тем, кто готов оценивать серию сделок, а не каждую по отдельности.

Занятым людям: установка 10 минут, дальше — недельные проверки.

ЧЕГО ЭТОТ РОБОТ НЕ ДЕЛАЕТ (И ПОЧЕМУ ЭТО ЗАЩИЩАЕТ ВАШ ДЕПОЗИТ)

Не торгует каждый день ради видимости работы: 3–6 сделок в месяц на инструмент, каждая с обоснованием. Меньше случайных сделок — меньше случайных убытков.

Не обещает «гарантированную доходность»: вместо обещаний — тесты, которые вы повторите сами за 15 минут.

Не использует сетки и мартингейл — приёмы, которые рисуют красивую кривую ровно до того дня, когда обнуляют счёт.

Не войдёт в рынок при раздутом спреде или нехватке маржи: защита включается ДО сделки, а не после.

Не прячет просадку: максимальная просадка эквити канон-прогона — 26.8%, и она написана прямо здесь, а не в мелком шрифте.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Мартингейл? — Нет.

Сетка? — Нет.

Стоп виртуальный? — Нет: стоп — часть ордера и хранится на сервере брокера. Выключился компьютер, пропал интернет — защита всё равно сработает.

У моего брокера нет BTCUSD или DE40 — что делать? — Торгуйте доступные инструменты: каждый прибылен и поодиночке (таблица выше). Для полного портфеля выбирайте брокера со всеми 5 символами — эталон проверки IC Markets.

VPS обязателен? — Да, для живой торговли: робот сопровождает позиции круглосуточно и ловит новые входы; компьютер, выключаемый на ночь, будет пропускать события. Стоп при этом всегда у брокера.

Проверить до покупки? — Да: бесплатное демо в тестере, протокол — в жёлтом блоке выше.

Почему сегодня нет сделок? — Рынок не прошёл фильтры; пропуск — это защита, а не поломка.

Почему мой тест отличается? — Прежде всего другой брокер: другие тики, спред, таймзона сервера и набор символов. Затем плечо (1:30 режет поздние входы) и депозит (минимальный лот). Прогоните проверку на своём брокере и сравнивайте с ней.

Почему у меня на $500 сделок меньше? — Советник пропускает сигнал, если минимальный лот означал бы риск выше заданного. Это защита, а не баг; с ростом счёта пропуски исчезают.

Готов ли я к просадке 26.8%? — Канонический прогон в моменте худел на четверть — это цена кратного роста. Не готовы — поставьте риск 1–3%, линейка в гайде.

Обновления? — Бесплатны для покупателей.

ПОДДЕРЖКА

Поддержка — в личных сообщениях MQL5. После покупки напишите в личку — вышлю полный гайд (включая линейку рисков по каждому инструменту и чек-лист брокера) и приглашение в группу поддержки. Обновления выходят бесплатно и отмечаются в разделе «Что нового».