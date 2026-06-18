PatternCore
- Эксперты
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Kay Alexander RabeI have been actively involved in trading since 2020 and started developing algorithmic trading systems in 2022. Since then, my focus has been on building robust, practical, and rule-based systems designed for real market conditions.
- Версия: 2.5
- Обновлено: 9 августа 2026
- Активации: 10
PatternCore сейчас еще доступен за 149 USD. Следующий ценовой этап: 199 USD. Планируемая стандартная цена: 299 USD.
PatternCore
ЧИСТАЯ ПАТТЕРН-ТОРГОВЛЯ ДЛЯ MT5
Один график. Несколько рынков. Структурированный портфель внутридневных паттернов.
Без набора индикаторов. Стоп-лосс в каждой сделке. Продвинутое внутреннее управление TP. Без сеточного восстановления. Без мартингейла.
PatternCore — это мультиактивный советник, который торгует заранее определенные внутридневные паттерны поведения рынка на Forex, Nasdaq, Gold и Bitcoin.
Ключевая часть PatternCore — его продвинутая, учитывающая конкретный паттерн система TP и управления прибылью, созданная для управления прибыльными сделками в соответствии с активной настройкой, а не на основе одной общей фиксированной модели TP.
Вместо постоянной генерации типовых индикаторных сигналов советник ждет, пока рынок, день недели, окно входа, направление, волатильностный контекст и условия исполнения совпадут с одним из его внутренних паттернов.
PatternCore создан для трейдеров, которые предпочитают выборочную, rule-based автоматизацию постоянной торговой активности или восстановительной экспозиции. Установите советник один раз на EURUSD M1, выберите портфель и режим риска, а EA будет внутренне мониторить включенные рынки.
Официальные обновления: PatternCore Updates
Официальное руководство: PatternCore Setup Manual
Примечание: публичный сигнал является примером live-мониторинга и не обязательно отражает каждый профиль портфеля, особенно экспозицию Full Portfolio.
Выборочность по конструкции
Каждый внутренний паттерн привязан к конкретному рынку, дню недели, окну входа, направлению, волатильностному контексту, логике стопа и поведению выхода.
Перед отправкой ордера PatternCore проверяет необходимый контекст паттерна, спред, торговую сессию, тип счета и условия исполнения. Если какое-либо обязательное условие не выполнено, setup пропускается.
Нет действительного контекста паттерна — нет сделки. Поэтому несколько часов или отдельные дни без сделок могут быть нормальным явлением.
Что отличает PatternCore
|Обычный подход EA
|Подход PatternCore
|Типовые индикаторные сигналы
|Заранее определенные паттерны поведения рынка
|Одна настройка, повторяемая на разных символах
|Рыночно-специфическая портфельная логика и правила исполнения
|Непрерывная логика входа
|Торговля только внутри действительных временных и контекстных окон
|Grid, martingale или восстановительное усреднение
|Без сеточного восстановления, без мартингейла и без восстановительного усреднения
|Одна общая модель входа и выхода
|Паттерн-специфические входы, продвинутое внутреннее управление TP и запланированные выходы
Профили портфеля и рекомендуемые стартовые депозиты
|Профиль
|Рынки и рекомендуемая стартовая точка
|Core Portfolio
|Рекомендуется от 300 USD или эквивалента
EURUSD, GBPUSD, USDJPY и брокерские варианты NAS100 / USTEC / US100. Рекомендуемый стартовый профиль с более низкой портфельной экспозицией.
|Full Portfolio
|Рекомендуется от 1200 USD или эквивалента
Рынки Core Portfolio плюс XAUUSD / Gold и BTCUSD. Расширенное портфельное покрытие с более высокой общей экспозицией, чем у Core Portfolio.
|Custom Portfolio
|Зависит от выбранных рынков, режима риска и настроек лота
Вручную выбирайте активные рынки из EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Nasdaq, XAUUSD / Gold и BTCUSD.
Рекомендуемый старт: Core Portfolio является рекомендуемым стартовым профилем по умолчанию для большинства пользователей, потому что он удерживает общую портфельную экспозицию ниже и создан для более контролируемого профиля просадки. Full Portfolio добавляет экспозицию XAUUSD / Gold и BTCUSD, что может увеличить возможности, но также естественно повышает волатильность и потенциальную просадку.
Важно: Ручные переключатели рынков применяются только при выборе Custom Portfolio. Core Portfolio и Full Portfolio игнорируют эти переключатели, потому что выбранный профиль управляет активными рынками.
Значения депозита являются рекомендуемыми стартовыми точками, а не гарантиями прибыли. Фактический риск зависит от условий брокера, спецификаций символов, кредитного плеча, спреда, комиссии, рыночной волатильности, выбранного режима риска и настроек лота.
Основная логика риска и исполнения
Каждая сделка использует стоп-лосс. PatternCore не использует мартингейл, сеточное восстановление или восстановительное усреднение.
|Область
|Реализация
|Дистанция стопа
|ATR-based логика дистанции стопа
|Расчет размера позиции
|Automatic Risk, Risk Percent или Fixed Lot, плюс optional per-asset Custom Lot overrides
|Проверка входа
|Проверки спреда и торговой сессии перед входом
|Контроль портфеля
|Защита от дублирования паттерна и рыночно-специфические правила исполнения
|Защита от новостей
|Активная по умолчанию защита для выбранной экспозиции USDJPY
|Управление сделкой
|Паттерн-специфические входы, продвинутое внутреннее управление TP и запланированные выходы
Простая стартовая настройка
|Настройка
|Рекомендация
|Установить на график
|EURUSD
|Таймфрейм графика
|M1
|Тип счета
|MT5 Hedging
|Портфель
|Core Portfolio
|Режим риска
|Automatic Risk
|Per-asset Custom Lot inputs
|0.00 (off)
|Среда исполнения
|Рекомендуются брокер с низким спредом и VPS
Для сопоставимых прогонов в Strategy Tester используйте EURUSD M1, MT5 Hedging счет, выбранный портфель, Real Ticks там, где они доступны, и такое же broker-symbol mapping, которое планируется для live-использования.
Совместимость брокерских символов
PatternCore поддерживает распространенные брокерские варианты для настроенных рынков.
Распространенные названия Nasdaq: NAS100, USTEC, US100, USTECH, NDX100 и NASDAQ.
Суффиксы и префиксы брокера можно использовать, когда точное торгуемое имя символа доступно в Market Watch и сопоставление символов настроено правильно.
Активное обслуживание и поддержка продукта
PatternCore активно поддерживается. Обновления фокусируются на осмысленном обслуживании паттернов, совместимости брокерских символов, ясности настройки и удобстве портфеля.
Примечания к версиям, информация по настройке, заметки о поддерживаемых символах, обновления руководства и объявления продукта публикуются в официальном MQL5 update channel, указанном выше. Поддержка доступна через комментарии MQL5 и личные сообщения.
Ответственная торговая заметка
Требуется MT5 Hedging счет. PatternCore держит торговлю отключенной на Netting или Exchange счетах.
Любая реальная торговая система может иметь убыточные сделки, боковые периоды и просадки. PatternCore следует оценивать на значимой выборке, а не только по нескольким сделкам.
PatternCore был разработан и доработан в течение длительного периода как структурированная портфельная система, а не как поспешно созданный сигнальный робот. Его цель — дисциплинированное исполнение определенного rule-based процесса, а не прибыль в каждой отдельной сделке.
EA не предназначен для гарантированной ежедневной прибыли, восстановительного риска или экстремально высокорискового наращивания капитала. Перед live-использованием протестируйте его в Strategy Tester и на demo account с вашим брокером, символами и выбранными настройками. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
I started using PatternCore just a few days ago, and it has already paid for its purchase cost! Obviously, I will need to wait and test it over a longer period to get a true picture of its long-term performance. However, for now, I am very satisfied. The bot looks really promising!