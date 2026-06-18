PatternCore

5
ЦЕНОВОЙ ЭТАП 149 USD СКОРО ЗАВЕРШАЕТСЯ
PatternCore сейчас еще доступен за 149 USD. Следующий ценовой этап: 199 USD. Планируемая стандартная цена: 299 USD.

PatternCore

ЧИСТАЯ ПАТТЕРН-ТОРГОВЛЯ ДЛЯ MT5

Один график. Несколько рынков. Структурированный портфель внутридневных паттернов.

Без набора индикаторов. Стоп-лосс в каждой сделке. Продвинутое внутреннее управление TP. Без сеточного восстановления. Без мартингейла.

PatternCore — это мультиактивный советник, который торгует заранее определенные внутридневные паттерны поведения рынка на Forex, Nasdaq, Gold и Bitcoin.

Ключевая часть PatternCore — его продвинутая, учитывающая конкретный паттерн система TP и управления прибылью, созданная для управления прибыльными сделками в соответствии с активной настройкой, а не на основе одной общей фиксированной модели TP.

Вместо постоянной генерации типовых индикаторных сигналов советник ждет, пока рынок, день недели, окно входа, направление, волатильностный контекст и условия исполнения совпадут с одним из его внутренних паттернов.

PatternCore создан для трейдеров, которые предпочитают выборочную, rule-based автоматизацию постоянной торговой активности или восстановительной экспозиции. Установите советник один раз на EURUSD M1, выберите портфель и режим риска, а EA будет внутренне мониторить включенные рынки.

Мониторинг реального счета (Core Profile): Посмотреть MQL5 Signal
Официальные обновления: PatternCore Updates
Официальное руководство: PatternCore Setup Manual

Примечание: публичный сигнал является примером live-мониторинга и не обязательно отражает каждый профиль портфеля, особенно экспозицию Full Portfolio.

Выборочность по конструкции

Каждый внутренний паттерн привязан к конкретному рынку, дню недели, окну входа, направлению, волатильностному контексту, логике стопа и поведению выхода.

Перед отправкой ордера PatternCore проверяет необходимый контекст паттерна, спред, торговую сессию, тип счета и условия исполнения. Если какое-либо обязательное условие не выполнено, setup пропускается.

Нет действительного контекста паттерна — нет сделки. Поэтому несколько часов или отдельные дни без сделок могут быть нормальным явлением.

Что отличает PatternCore

Обычный подход EA Подход PatternCore
Типовые индикаторные сигналы Заранее определенные паттерны поведения рынка
Одна настройка, повторяемая на разных символах Рыночно-специфическая портфельная логика и правила исполнения
Непрерывная логика входа Торговля только внутри действительных временных и контекстных окон
Grid, martingale или восстановительное усреднение Без сеточного восстановления, без мартингейла и без восстановительного усреднения
Одна общая модель входа и выхода Паттерн-специфические входы, продвинутое внутреннее управление TP и запланированные выходы

Профили портфеля и рекомендуемые стартовые депозиты

Профиль Рынки и рекомендуемая стартовая точка
Core Portfolio Рекомендуется от 300 USD или эквивалента
EURUSD, GBPUSD, USDJPY и брокерские варианты NAS100 / USTEC / US100. Рекомендуемый стартовый профиль с более низкой портфельной экспозицией.
Full Portfolio Рекомендуется от 1200 USD или эквивалента
Рынки Core Portfolio плюс XAUUSD / Gold и BTCUSD. Расширенное портфельное покрытие с более высокой общей экспозицией, чем у Core Portfolio.
Custom Portfolio Зависит от выбранных рынков, режима риска и настроек лота
Вручную выбирайте активные рынки из EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Nasdaq, XAUUSD / Gold и BTCUSD.

Рекомендуемый старт: Core Portfolio является рекомендуемым стартовым профилем по умолчанию для большинства пользователей, потому что он удерживает общую портфельную экспозицию ниже и создан для более контролируемого профиля просадки. Full Portfolio добавляет экспозицию XAUUSD / Gold и BTCUSD, что может увеличить возможности, но также естественно повышает волатильность и потенциальную просадку.

Важно: Ручные переключатели рынков применяются только при выборе Custom Portfolio. Core Portfolio и Full Portfolio игнорируют эти переключатели, потому что выбранный профиль управляет активными рынками.

Значения депозита являются рекомендуемыми стартовыми точками, а не гарантиями прибыли. Фактический риск зависит от условий брокера, спецификаций символов, кредитного плеча, спреда, комиссии, рыночной волатильности, выбранного режима риска и настроек лота.

Основная логика риска и исполнения

Каждая сделка использует стоп-лосс. PatternCore не использует мартингейл, сеточное восстановление или восстановительное усреднение.

Область Реализация
Дистанция стопа ATR-based логика дистанции стопа
Расчет размера позиции Automatic Risk, Risk Percent или Fixed Lot, плюс optional per-asset Custom Lot overrides
Проверка входа Проверки спреда и торговой сессии перед входом
Контроль портфеля Защита от дублирования паттерна и рыночно-специфические правила исполнения
Защита от новостей Активная по умолчанию защита для выбранной экспозиции USDJPY
Управление сделкой Паттерн-специфические входы, продвинутое внутреннее управление TP и запланированные выходы

Простая стартовая настройка

Настройка Рекомендация
Установить на график EURUSD
Таймфрейм графика M1
Тип счета MT5 Hedging
Портфель Core Portfolio
Режим риска Automatic Risk
Per-asset Custom Lot inputs 0.00 (off)
Среда исполнения Рекомендуются брокер с низким спредом и VPS

Для сопоставимых прогонов в Strategy Tester используйте EURUSD M1, MT5 Hedging счет, выбранный портфель, Real Ticks там, где они доступны, и такое же broker-symbol mapping, которое планируется для live-использования.

Совместимость брокерских символов

PatternCore поддерживает распространенные брокерские варианты для настроенных рынков.

Распространенные названия Nasdaq: NAS100, USTEC, US100, USTECH, NDX100 и NASDAQ.

Суффиксы и префиксы брокера можно использовать, когда точное торгуемое имя символа доступно в Market Watch и сопоставление символов настроено правильно.

Активное обслуживание и поддержка продукта

PatternCore активно поддерживается. Обновления фокусируются на осмысленном обслуживании паттернов, совместимости брокерских символов, ясности настройки и удобстве портфеля.

Примечания к версиям, информация по настройке, заметки о поддерживаемых символах, обновления руководства и объявления продукта публикуются в официальном MQL5 update channel, указанном выше. Поддержка доступна через комментарии MQL5 и личные сообщения.

Ответственная торговая заметка

Требуется MT5 Hedging счет. PatternCore держит торговлю отключенной на Netting или Exchange счетах.

Любая реальная торговая система может иметь убыточные сделки, боковые периоды и просадки. PatternCore следует оценивать на значимой выборке, а не только по нескольким сделкам.

PatternCore был разработан и доработан в течение длительного периода как структурированная портфельная система, а не как поспешно созданный сигнальный робот. Его цель — дисциплинированное исполнение определенного rule-based процесса, а не прибыль в каждой отдельной сделке.

EA не предназначен для гарантированной ежедневной прибыли, восстановительного риска или экстремально высокорискового наращивания капитала. Перед live-использованием протестируйте его в Strategy Tester и на demo account с вашим брокером, символами и выбранными настройками. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Отзывы 6
Francesca Harrison
33
Francesca Harrison 2026.07.22 11:42 
 

I started using PatternCore just a few days ago, and it has already paid for its purchase cost! Obviously, I will need to wait and test it over a longer period to get a true picture of its long-term performance. However, for now, I am very satisfied. The bot looks really promising!

Hiba Waqqas
109
Hiba Waqqas 2026.06.28 20:10 
 

Super helpful and very responsive developer, he is very passionate and looking to improve his EA

Bifrost
1261
Bifrost 2026.06.23 06:09 
 

This is very good EA and I want to recommend this EA. Also, the live signal shows amazing result.

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5 (21)
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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Фильтр:
Francesca Harrison
33
Francesca Harrison 2026.07.22 11:42 
 

I started using PatternCore just a few days ago, and it has already paid for its purchase cost! Obviously, I will need to wait and test it over a longer period to get a true picture of its long-term performance. However, for now, I am very satisfied. The bot looks really promising!

Kay Alexander Rabe
755
Ответ разработчика Kay Alexander Rabe 2026.07.22 12:17
Hi Francesca, thank you so much for your wonderful 5-star review! I am truly delighted that you are enjoying PatternCore and that it has already generated enough profit to cover the purchase cost. I also really appreciate your realistic long-term perspective. PatternCore is designed for sustainable performance over an extended period, so temporary fluctuations and drawdown phases are completely normal parts of trading. Thank you again for your trust and support! Best regards,
Kay
Ben
507
Ben 2026.07.05 18:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Kay Alexander Rabe
755
Ответ разработчика Kay Alexander Rabe 2026.07.05 18:44
Hi Biohacker, thank you very much for your 5-star review and your support. I really appreciate it!
Best regards,
Kay
Hiba Waqqas
109
Hiba Waqqas 2026.06.28 20:10 
 

Super helpful and very responsive developer, he is very passionate and looking to improve his EA

Kay Alexander Rabe
755
Ответ разработчика Kay Alexander Rabe 2026.06.28 20:19
Hi Hiba, thank you very much for your 5-star review and your kind words. I really appreciate your trust and support! It means a lot to me, and I am happy to hear that you feel well supported. I will continue improving PatternCore and doing my best for all customers. Thank you again!
Bifrost
1261
Bifrost 2026.06.23 06:09 
 

This is very good EA and I want to recommend this EA. Also, the live signal shows amazing result.

Kay Alexander Rabe
755
Ответ разработчика Kay Alexander Rabe 2026.06.23 06:13
Thank you very much for your 5-star review and your kind words! I really appreciate your support and I’m very happy to hear that you like PatternCore. The live signal is meant to provide a transparent live monitoring example, and I will continue working carefully on PatternCore with structured updates, stable risk control and reliable support. If you ever have any questions about the setup, broker symbols, portfolio profiles or risk settings, feel free to contact me anytime. Thank you again and I wish you great results with PatternCore!
Ahmed Taha
1444
Ahmed Taha 2026.06.23 01:06 
 

Highly recommended I like strategy so much Very supportive developer Keep Going 👏

Kay Alexander Rabe
755
Ответ разработчика Kay Alexander Rabe 2026.06.23 04:50
Thank you so much for your kind review, Ahmed. I’m really happy to hear that you like the strategy and that you feel supported. That means a lot to me, because I care deeply about both the product and the people using it. I will keep working hard on PatternCore and continue improving and supporting it as well as possible. Thank you again for your trust and support. I truly appreciate it!
Chun Ho Chiu
426
Chun Ho Chiu 2026.06.22 13:19 
 

Still early days to fully evaluate PatternCore but the edge feels genuinely robust and solid. Dev is also very helpful and serious about his product and client which is certainly a good sign. Low price with diversified market exposure is absolutely a good deal. Keep up the good work!

Kay Alexander Rabe
755
Ответ разработчика Kay Alexander Rabe 2026.06.22 14:27
Thank you very much for your honest review and your trust in PatternCore! I really appreciate that you mention both the product and the support, because customer satisfaction is extremely important to me. You are absolutely right that it is still early and that every trading system needs a proper sample size over different market conditions, but I am very happy that your first impression is positive. PatternCore was built with the goal of offering diversified market exposure, controlled risk logic and a fair price-performance ratio. I will continue improving the product carefully and supporting users as well as possible. Thanks again for your feedback and support. I truly appreciate it.
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