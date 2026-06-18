ЦЕНОВОЙ ЭТАП 149 USD СКОРО ЗАВЕРШАЕТСЯ

PatternCore сейчас еще доступен за 149 USD. Следующий ценовой этап: 199 USD. Планируемая стандартная цена: 299 USD.

PatternCore ЧИСТАЯ ПАТТЕРН-ТОРГОВЛЯ ДЛЯ MT5 Один график. Несколько рынков. Структурированный портфель внутридневных паттернов. Без набора индикаторов. Стоп-лосс в каждой сделке. Продвинутое внутреннее управление TP. Без сеточного восстановления. Без мартингейла. PatternCore — это мультиактивный советник, который торгует заранее определенные внутридневные паттерны поведения рынка на Forex, Nasdaq, Gold и Bitcoin. Ключевая часть PatternCore — его продвинутая, учитывающая конкретный паттерн система TP и управления прибылью, созданная для управления прибыльными сделками в соответствии с активной настройкой, а не на основе одной общей фиксированной модели TP. Вместо постоянной генерации типовых индикаторных сигналов советник ждет, пока рынок, день недели, окно входа, направление, волатильностный контекст и условия исполнения совпадут с одним из его внутренних паттернов. PatternCore создан для трейдеров, которые предпочитают выборочную, rule-based автоматизацию постоянной торговой активности или восстановительной экспозиции. Установите советник один раз на EURUSD M1, выберите портфель и режим риска, а EA будет внутренне мониторить включенные рынки.

Примечание: публичный сигнал является примером live-мониторинга и не обязательно отражает каждый профиль портфеля, особенно экспозицию Full Portfolio.

Выборочность по конструкции

Каждый внутренний паттерн привязан к конкретному рынку, дню недели, окну входа, направлению, волатильностному контексту, логике стопа и поведению выхода.

Перед отправкой ордера PatternCore проверяет необходимый контекст паттерна, спред, торговую сессию, тип счета и условия исполнения. Если какое-либо обязательное условие не выполнено, setup пропускается.

Нет действительного контекста паттерна — нет сделки. Поэтому несколько часов или отдельные дни без сделок могут быть нормальным явлением.

Что отличает PatternCore

Обычный подход EA Подход PatternCore Типовые индикаторные сигналы Заранее определенные паттерны поведения рынка Одна настройка, повторяемая на разных символах Рыночно-специфическая портфельная логика и правила исполнения Непрерывная логика входа Торговля только внутри действительных временных и контекстных окон Grid, martingale или восстановительное усреднение Без сеточного восстановления, без мартингейла и без восстановительного усреднения Одна общая модель входа и выхода Паттерн-специфические входы, продвинутое внутреннее управление TP и запланированные выходы

Профили портфеля и рекомендуемые стартовые депозиты

Профиль Рынки и рекомендуемая стартовая точка Core Portfolio Рекомендуется от 300 USD или эквивалента

EURUSD, GBPUSD, USDJPY и брокерские варианты NAS100 / USTEC / US100. Рекомендуемый стартовый профиль с более низкой портфельной экспозицией. Full Portfolio Рекомендуется от 1200 USD или эквивалента

Рынки Core Portfolio плюс XAUUSD / Gold и BTCUSD. Расширенное портфельное покрытие с более высокой общей экспозицией, чем у Core Portfolio. Custom Portfolio Зависит от выбранных рынков, режима риска и настроек лота

Вручную выбирайте активные рынки из EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Nasdaq, XAUUSD / Gold и BTCUSD.

Рекомендуемый старт: Core Portfolio является рекомендуемым стартовым профилем по умолчанию для большинства пользователей, потому что он удерживает общую портфельную экспозицию ниже и создан для более контролируемого профиля просадки. Full Portfolio добавляет экспозицию XAUUSD / Gold и BTCUSD, что может увеличить возможности, но также естественно повышает волатильность и потенциальную просадку.

Важно: Ручные переключатели рынков применяются только при выборе Custom Portfolio. Core Portfolio и Full Portfolio игнорируют эти переключатели, потому что выбранный профиль управляет активными рынками.

Значения депозита являются рекомендуемыми стартовыми точками, а не гарантиями прибыли. Фактический риск зависит от условий брокера, спецификаций символов, кредитного плеча, спреда, комиссии, рыночной волатильности, выбранного режима риска и настроек лота.

Основная логика риска и исполнения

Каждая сделка использует стоп-лосс. PatternCore не использует мартингейл, сеточное восстановление или восстановительное усреднение.

Область Реализация Дистанция стопа ATR-based логика дистанции стопа Расчет размера позиции Automatic Risk, Risk Percent или Fixed Lot, плюс optional per-asset Custom Lot overrides Проверка входа Проверки спреда и торговой сессии перед входом Контроль портфеля Защита от дублирования паттерна и рыночно-специфические правила исполнения Защита от новостей Активная по умолчанию защита для выбранной экспозиции USDJPY Управление сделкой Паттерн-специфические входы, продвинутое внутреннее управление TP и запланированные выходы

Простая стартовая настройка

Настройка Рекомендация Установить на график EURUSD Таймфрейм графика M1 Тип счета MT5 Hedging Портфель Core Portfolio Режим риска Automatic Risk Per-asset Custom Lot inputs 0.00 (off) Среда исполнения Рекомендуются брокер с низким спредом и VPS

Для сопоставимых прогонов в Strategy Tester используйте EURUSD M1, MT5 Hedging счет, выбранный портфель, Real Ticks там, где они доступны, и такое же broker-symbol mapping, которое планируется для live-использования.

Совместимость брокерских символов

PatternCore поддерживает распространенные брокерские варианты для настроенных рынков.

Распространенные названия Nasdaq: NAS100, USTEC, US100, USTECH, NDX100 и NASDAQ.

Суффиксы и префиксы брокера можно использовать, когда точное торгуемое имя символа доступно в Market Watch и сопоставление символов настроено правильно.

Активное обслуживание и поддержка продукта

PatternCore активно поддерживается. Обновления фокусируются на осмысленном обслуживании паттернов, совместимости брокерских символов, ясности настройки и удобстве портфеля.

Примечания к версиям, информация по настройке, заметки о поддерживаемых символах, обновления руководства и объявления продукта публикуются в официальном MQL5 update channel, указанном выше. Поддержка доступна через комментарии MQL5 и личные сообщения.

Ответственная торговая заметка