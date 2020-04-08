Notification TouchGuard Alert MT4

TouchGuard Alert – расширенный индикатор оповещений и уведомлений о ценах для MetaTrader 4 (MT4)

TouchGuard Alert — это быстрая, лёгкая и высокоточная система оповещений и уведомлений о касании цены, разработанная для MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5). Она автоматически отправляет оповещения в режиме реального времени, всплывающие оповещения, уведомления по электронной почте, push-уведомления и ранние предупреждения, когда цена касается или приближается к объектам на графике.

Основные характеристики (высокоточная система оповещения и уведомлений)

Комплексные оповещения и уведомления о ценах для линий тренда, горизонтальных линий, прямоугольников, каналов и других динамических инструментов

для линий тренда, горизонтальных линий, прямоугольников, каналов и других динамических инструментов Мгновенная доставка оповещений : всплывающие оповещения, уведомления по электронной почте, push-уведомления и оповещения на графике

: всплывающие оповещения, уведомления по электронной почте, push-уведомления и оповещения на графике Предварительное оповещение о расстоянии :

• Установите 0 , чтобы получать оповещение точно в момент касания цены

• Установите ценовую дистанцию (не пункты), чтобы получать ранние уведомления.

: • Установите , чтобы получать оповещение точно в момент касания цены • Установите ценовую дистанцию (не пункты), чтобы получать ранние уведомления. Система автоматического отключения для предотвращения повторных оповещений

для предотвращения повторных оповещений Оповещения активируются только для объектов, которые простираются в будущее (продлеваются вручную или автоматически).

(продлеваются вручную или автоматически). Поддерживаются все цвета, кроме отключенного цвета, выбранного в настройках.

кроме отключенного цвета, выбранного в настройках. Оптимизирован для скорости с очень низкой загрузкой процессора и высокой читаемостью

Как работает логика оповещений и уведомлений

Вы рисуете на диаграмме любой поддерживаемый объект. Для активации оповещения объект должен быть расширен в будущее. TouchGuard Alert обнаруживает касание цены и мгновенно отправляет: оповещение, всплывающее оповещение, уведомление по электронной почте, push-уведомление . Если установлено предварительное предупреждение, предварительное уведомление отправляется, как только цена приближается к уровню расстояния.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Возможно, кнопка Free Demo не работает. Вы можете скачать демо-файл по безопасной ссылке Google Drive ниже. Эта демо-версия работает без каких-либо ограничений по функциям, но она работает только на рынках NZDCHF и CADCHF! Скачать демо-версию для MT4





Цветовая логика (фильтрация оповещений)

Любой цвет объекта, за исключением отключенного цвета, заданного в настройках индикатора, вызывает оповещения и уведомления. Объекты, отрисованные отключенным цветом, полностью игнорируются.

Важное уведомление о бесплатной демо-версии

Стандартная демонстрационная версия MQL5 Market не работает , поскольку тестер стратегий MetaTrader не позволяет рисовать объекты. Поскольку TouchGuard Alert полностью зависит от объектов графика, демонстрационная версия не может работать в тестере стратегий.

Чтобы пользователи могли полностью протестировать систему оповещений и уведомлений на реальном графике, в CodeBase отдельно опубликована бесплатная демо-версия . Эта демо-версия нормально работает на реальных графиках MT4/MT5.

Для кого это?

Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, которые полагаются на:

Оповещения о динамической линии тренда

Горизонтальные уведомления

Оповещения о зоне спроса и предложения

Уведомления о касании канала

Облегченная версия

В облегченную версию включены все основные функции оповещений и уведомлений , оптимизированные для быстрого выполнения и удобного чтения.

Поддерживать

Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания по функциям, обращайтесь ко мне в любое время.