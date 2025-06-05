NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GBPJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT FVG FAIR VALUE GAP и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированную цель и фиксированный стоп-лосс, установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (GBPJPY) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (GBPJPY) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (GBPJPY), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс,

[#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),

[#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),

[#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта — ICT FVG FAIR VALUE GAP — Майкл Дж. Хаддлстон





Метод ICT FVG (Fair Value Gap), разработанный в рамках методологии Inner Circle Trader (ICT), является широко используемым подходом в техническом анализе для выявления возможностей входа на рынок на основе дисбаланса ликвидности на финансовых рынках. Концепция Fair Value Gap относится к областям на графике, где наблюдается разрыв между покупателями и продавцами, обычно после резких ценовых движений, что указывает на потенциальные зоны институционального интереса и возможные развороты или продолжение тренда.





ОПРЕДЕЛЕНИЕ FAIR VALUE GAP

FVG определяется, когда в последовательности из трех последовательных свечей между максимумом одной свечи и минимумом следующей имеется «разрыв» без перекрытия. Этот разрыв указывает на дисбаланс ликвидности, когда цена быстро изменилась без достаточного обмена между покупателями и продавцами. Эти области рассматриваются как зоны, в которые крупные игроки, такие как финансовые учреждения, могут вернуться в поисках ликвидности, что делает их критически важными для анализа и стратегического входа.





РОЛЬ ИНСТИТУТОВ И РАЗВОРОТ ЦЕН

Одним из основных принципов техники ICT является идея, что рынок движут институты, которые нацелены на определенные области ликвидности, такие как разрывы справедливой стоимости. После сильного движения цена часто возвращается к этим разрывам, прежде чем продолжить свой путь. Это происходит потому, что институциональные ордера могут быть не полностью исполнены во время первоначального движения. Возвращение к FVG представляет собой попытку «заполнить» эти ордера, что может дать возможность для разворота или продолжения движения в зависимости от рыночной конъюнктуры.





СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ АНАЛИЗА ICT

Для повышения точности входов на основе FVG эта техника часто используется в сочетании с другими концепциями ICT, такими как ликвидность, блоки разрыва, блоки ордеров и рыночная структура. Наличие FVG в зоне ликвидности или вблизи блока ордеров значительно повышает вероятность значимой реакции цены. Кроме того, многовременной анализ (сверху вниз) необходим для подтверждения значимости разрыва, обеспечивая соответствие входа преобладающему тренду и институциональным зонам интереса.





Этот эксперт также использует в качестве основы набор индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



