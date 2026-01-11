AI Aurum Pivot
- Эксперты
- Lo Thi Mai Loan
- Версия: 1.0
- Активации: 11
AI Aurum Pivot — профессиональный торговый советник для золота (XAUUSD), созданный для долгосрочной стабильности и строгого контроля рисков
Осталось всего несколько копий по сниженной цене — после их продажи цена будет немедленно повышена до $299.99.
LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634
AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725
AI Aurum Pivot — это полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) с акцентом на долгосрочную стабильность, контролируемую просадку и профессиональное управление рисками.
- Это не мартингейл.
- Это не сетка и не recovery-система.
- Это не продукт с «90–99% win-rate», созданный для краткосрочного эффекта.
AI Aurum Pivot разработан с профессиональным подходом:
контролируемые убытки, качественные сделки и устойчивый результат на дистанции.
Основная торговая концепция: подтверждённый пробой пивота (Confirmed Pivot Breakout)
AI Aurum Pivot основан на стратегии подтверждённого пробоя пивотов.
Советник не угадывает вершины и основания и не входит в рынок импульсивно.
Логика исполнения проста и дисциплинирована:
-
Система определяет подтверждённые Pivot High и Pivot Low
-
Только после формирования чёткой рыночной структуры EA рассматривает вход
-
Сделки размещаются через отложенные ордера, а не случайными рыночными входами
Это позволяет:
-
Снизить шум и работу во флэте
-
Избегать слабых и преждевременных пробоев
-
Входить в рынок только при явном направленном намерении цены
Что на самом деле делает «AI» (важное пояснение)
AI в AI Aurum Pivot НЕ генерирует торговые сигналы.
Торговая логика системы — детерминированная и фиксированная.
AI работает как фильтр качества и уровень принятия риск-решений, аналог внутреннего риск-менеджера.
Перед разрешением сделки AI оценивает:
-
Рыночные условия в момент пробоя
-
Эффективность Risk-to-Reward
-
Структурную силу сетапа
Если итоговая оценка качества не достигает заданного порога, сделка пропускается, даже если формально пробой пивота присутствует.
Ключевое отличие от большинства EA на рынке:
-
Обычные EA: сигнал = сделка
-
AI Aurum Pivot: сигнал → проверка качества → решение
Почему win-rate умеренный, но система остаётся прибыльной
AI Aurum Pivot не стремится максимизировать win-rate.
Вместо этого он фокусируется на положительном математическом ожидании:
-
Типичный win-rate: 45–55%
-
Средний Risk-to-Reward: 1.8–2.0 и выше
Это означает:
-
Убыточная сделка ограничена -1R
-
Прибыльная сделка часто приносит +2R или больше
Даже при умеренном win-rate система остаётся прибыльной на дистанции благодаря строгому контролю риска и выгодной структуре вознаграждения.
Именно так работают профессиональные трейдеры, а не розничные азартные системы.
Управление рисками и совместимость с проп-фирмами
Управление рисками — фундамент AI Aurum Pivot.
Ключевые характеристики:
-
Stop Loss задаётся сразу при входе
-
Отсутствует расширение стопов
-
Нет сетки и усреднения позиций
-
Нет мартингейла
-
Нет эмоциональных «восстановительных» сделок
В результате:
-
Просадка остаётся под контролем
-
Кривая капитала плавная и логичная
-
Система хорошо соответствует правилам проп-фирм, включая дневные и максимальные лимиты просадки
Почему AI Aurum Pivot оптимизирован именно под золото (XAUUSD)
Золото характеризуется:
-
Высокой волатильностью
-
Резкими импульсами и ложными пробоями
-
Расширением спреда в нестабильных условиях
AI Aurum Pivot не пытается торговать каждое движение золота.
Вместо этого он:
-
Отфильтровывает низкокачественную волатильность
-
Торгует только структурно чистые пробои
-
Отдаёт приоритет качеству, а не частоте сделок
По этой причине EA показывает лучшие результаты на старших таймфреймах, особенно D1, где структура рынка чище и меньше шума.
Рекомендуемая настройка для золота (XAUUSD)
-
Символ: XAUUSD
-
Таймфрейм: D1 (Daily)
-
Настройки: использовать параметры по умолчанию
Шаги установки:
-
Откройте график XAUUSD
-
Переключите таймфрейм на D1
-
Установите AI Aurum Pivot
-
Включите Algo Trading
Сложная оптимизация не требуется.
Конфигурация риска (самая важная настройка)
AI Aurum Pivot поддерживает режим Risk Percentage и Fixed Lot.
Рекомендуется: Risk Percentage Mode
-
Автоматически рассчитывает размер позиции от баланса
-
Поддерживает стабильную нагрузку риска со временем
Рекомендуемые значения:
-
Проп-фирмы: 0.25% – 0.75% на сделку
-
Личные счета: 0.5% – 1.0% на сделку
Такой подход обеспечивает стабильный контроль риска при росте или снижении капитала.
Fixed Lot Mode
-
Подходит только для тестирования или опытных пользователей
-
Не рекомендуется для проп-фирм из-за неравномерного масштабирования риска
Рекомендации по эксплуатации
-
Один EA на один счёт
-
Один график (XAUUSD D1)
-
Избегайте частых изменений параметров
-
Используйте VPS для непрерывной работы
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. AI Aurum Pivot — это торговый инструмент, а не гарантия прибыли.
Рыночные условия могут меняться, возможны убытки.
Всегда используйте корректное управление рисками и не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.