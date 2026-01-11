AI Aurum Pivot — профессиональный торговый советник для золота (XAUUSD), созданный для долгосрочной стабильности и строгого контроля рисков

AI Aurum Pivot — это полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) с акцентом на долгосрочную стабильность, контролируемую просадку и профессиональное управление рисками.

AI Aurum Pivot разработан с профессиональным подходом:

Основная торговая концепция: подтверждённый пробой пивота (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot основан на стратегии подтверждённого пробоя пивотов.

Советник не угадывает вершины и основания и не входит в рынок импульсивно.

Логика исполнения проста и дисциплинирована:

Система определяет подтверждённые Pivot High и Pivot Low

Только после формирования чёткой рыночной структуры EA рассматривает вход

Сделки размещаются через отложенные ордера, а не случайными рыночными входами

Это позволяет:

Снизить шум и работу во флэте

Избегать слабых и преждевременных пробоев

Входить в рынок только при явном направленном намерении цены





Что на самом деле делает «AI» (важное пояснение)

AI в AI Aurum Pivot НЕ генерирует торговые сигналы.

Торговая логика системы — детерминированная и фиксированная.

AI работает как фильтр качества и уровень принятия риск-решений, аналог внутреннего риск-менеджера.

Перед разрешением сделки AI оценивает:

Рыночные условия в момент пробоя

Эффективность Risk-to-Reward

Структурную силу сетапа

Если итоговая оценка качества не достигает заданного порога, сделка пропускается, даже если формально пробой пивота присутствует.

Ключевое отличие от большинства EA на рынке:

Обычные EA: сигнал = сделка

AI Aurum Pivot: сигнал → проверка качества → решение





Почему win-rate умеренный, но система остаётся прибыльной

AI Aurum Pivot не стремится максимизировать win-rate.

Вместо этого он фокусируется на положительном математическом ожидании:

Типичный win-rate: 45–55%

Средний Risk-to-Reward: 1.8–2.0 и выше

Это означает:

Убыточная сделка ограничена -1R

Прибыльная сделка часто приносит +2R или больше

Даже при умеренном win-rate система остаётся прибыльной на дистанции благодаря строгому контролю риска и выгодной структуре вознаграждения.

Именно так работают профессиональные трейдеры, а не розничные азартные системы.





Управление рисками и совместимость с проп-фирмами

Управление рисками — фундамент AI Aurum Pivot.

Ключевые характеристики:

Stop Loss задаётся сразу при входе

Отсутствует расширение стопов

Нет сетки и усреднения позиций

Нет мартингейла

Нет эмоциональных «восстановительных» сделок

В результате:

Просадка остаётся под контролем

Кривая капитала плавная и логичная

Система хорошо соответствует правилам проп-фирм, включая дневные и максимальные лимиты просадки





Почему AI Aurum Pivot оптимизирован именно под золото (XAUUSD)

Золото характеризуется:

Высокой волатильностью

Резкими импульсами и ложными пробоями

Расширением спреда в нестабильных условиях

AI Aurum Pivot не пытается торговать каждое движение золота.

Вместо этого он:

Отфильтровывает низкокачественную волатильность

Торгует только структурно чистые пробои

Отдаёт приоритет качеству, а не частоте сделок

По этой причине EA показывает лучшие результаты на старших таймфреймах, особенно D1, где структура рынка чище и меньше шума.





Рекомендуемая настройка для золота (XAUUSD)

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: D1 (Daily)

Настройки: использовать параметры по умолчанию

Шаги установки:

Откройте график XAUUSD Переключите таймфрейм на D1 Установите AI Aurum Pivot Включите Algo Trading

Сложная оптимизация не требуется.





Конфигурация риска (самая важная настройка)

AI Aurum Pivot поддерживает режим Risk Percentage и Fixed Lot.

Рекомендуется: Risk Percentage Mode

Автоматически рассчитывает размер позиции от баланса

Поддерживает стабильную нагрузку риска со временем

Рекомендуемые значения:

Проп-фирмы: 0.25% – 0.75% на сделку

Личные счета: 0.5% – 1.0% на сделку

Такой подход обеспечивает стабильный контроль риска при росте или снижении капитала.

Fixed Lot Mode

Подходит только для тестирования или опытных пользователей

Не рекомендуется для проп-фирм из-за неравномерного масштабирования риска





Рекомендации по эксплуатации

Один EA на один счёт

Один график (XAUUSD D1)

Избегайте частых изменений параметров

Используйте VPS для непрерывной работы





Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. AI Aurum Pivot — это торговый инструмент, а не гарантия прибыли.

Рыночные условия могут меняться, возможны убытки.

Всегда используйте корректное управление рисками и не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.