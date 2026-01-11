AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — профессиональный торговый советник для золота (XAUUSD), созданный для долгосрочной стабильности и строгого контроля рисков

Осталось всего несколько копий по сниженной цене — после их продажи цена будет немедленно повышена до $299.99.

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile

AI Aurum Pivot — это полностью автоматизированный Expert Advisor, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD) с акцентом на долгосрочную стабильность, контролируемую просадку и профессиональное управление рисками.

  • Это не мартингейл.
  • Это не сетка и не recovery-система.
  • Это не продукт с «90–99% win-rate», созданный для краткосрочного эффекта.

AI Aurum Pivot разработан с профессиональным подходом:

контролируемые убытки, качественные сделки и устойчивый результат на дистанции.


Основная торговая концепция: подтверждённый пробой пивота (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot основан на стратегии подтверждённого пробоя пивотов.

Советник не угадывает вершины и основания и не входит в рынок импульсивно.

Логика исполнения проста и дисциплинирована:

  • Система определяет подтверждённые Pivot High и Pivot Low

  • Только после формирования чёткой рыночной структуры EA рассматривает вход

  • Сделки размещаются через отложенные ордера, а не случайными рыночными входами

Это позволяет:

  • Снизить шум и работу во флэте

  • Избегать слабых и преждевременных пробоев

  • Входить в рынок только при явном направленном намерении цены


Что на самом деле делает «AI» (важное пояснение)

AI в AI Aurum Pivot НЕ генерирует торговые сигналы.

Торговая логика системы — детерминированная и фиксированная.

AI работает как фильтр качества и уровень принятия риск-решений, аналог внутреннего риск-менеджера.

Перед разрешением сделки AI оценивает:

  • Рыночные условия в момент пробоя

  • Эффективность Risk-to-Reward

  • Структурную силу сетапа

Если итоговая оценка качества не достигает заданного порога, сделка пропускается, даже если формально пробой пивота присутствует.

Ключевое отличие от большинства EA на рынке:

  • Обычные EA: сигнал = сделка

  • AI Aurum Pivot: сигнал → проверка качества → решение


Почему win-rate умеренный, но система остаётся прибыльной

AI Aurum Pivot не стремится максимизировать win-rate.

Вместо этого он фокусируется на положительном математическом ожидании:

  • Типичный win-rate: 45–55%

  • Средний Risk-to-Reward: 1.8–2.0 и выше

Это означает:

  • Убыточная сделка ограничена -1R

  • Прибыльная сделка часто приносит +2R или больше

Даже при умеренном win-rate система остаётся прибыльной на дистанции благодаря строгому контролю риска и выгодной структуре вознаграждения.

Именно так работают профессиональные трейдеры, а не розничные азартные системы.


Управление рисками и совместимость с проп-фирмами

Управление рисками — фундамент AI Aurum Pivot.

Ключевые характеристики:

  • Stop Loss задаётся сразу при входе

  • Отсутствует расширение стопов

  • Нет сетки и усреднения позиций

  • Нет мартингейла

  • Нет эмоциональных «восстановительных» сделок

В результате:

  • Просадка остаётся под контролем

  • Кривая капитала плавная и логичная

  • Система хорошо соответствует правилам проп-фирм, включая дневные и максимальные лимиты просадки


Почему AI Aurum Pivot оптимизирован именно под золото (XAUUSD)

Золото характеризуется:

  • Высокой волатильностью

  • Резкими импульсами и ложными пробоями

  • Расширением спреда в нестабильных условиях

AI Aurum Pivot не пытается торговать каждое движение золота.

Вместо этого он:

  • Отфильтровывает низкокачественную волатильность

  • Торгует только структурно чистые пробои

  • Отдаёт приоритет качеству, а не частоте сделок

По этой причине EA показывает лучшие результаты на старших таймфреймах, особенно D1, где структура рынка чище и меньше шума.


Рекомендуемая настройка для золота (XAUUSD)

  • Символ: XAUUSD

  • Таймфрейм: D1 (Daily)

  • Настройки: использовать параметры по умолчанию

Шаги установки:

  1. Откройте график XAUUSD

  2. Переключите таймфрейм на D1

  3. Установите AI Aurum Pivot

  4. Включите Algo Trading

Сложная оптимизация не требуется.


Конфигурация риска (самая важная настройка)

AI Aurum Pivot поддерживает режим Risk Percentage и Fixed Lot.

Рекомендуется: Risk Percentage Mode

  • Автоматически рассчитывает размер позиции от баланса

  • Поддерживает стабильную нагрузку риска со временем

Рекомендуемые значения:

  • Проп-фирмы: 0.25% – 0.75% на сделку

  • Личные счета: 0.5% – 1.0% на сделку

Такой подход обеспечивает стабильный контроль риска при росте или снижении капитала.

Fixed Lot Mode

  • Подходит только для тестирования или опытных пользователей

  • Не рекомендуется для проп-фирм из-за неравномерного масштабирования риска


Рекомендации по эксплуатации

  • Один EA на один счёт

  • Один график (XAUUSD D1)

  • Избегайте частых изменений параметров

  • Используйте VPS для непрерывной работы


Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. AI Aurum Pivot — это торговый инструмент, а не гарантия прибыли.

Рыночные условия могут меняться, возможны убытки.

Всегда используйте корректное управление рисками и не торгуйте средствами, потерю которых вы не можете себе позволить.

