NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (GBPJPY) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 ICT FVG FAIR VALUE GAP 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位从一开始就设定了固定目标和固定止损。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（GBPJPY）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (GBPJPY) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (GBPJPY) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - ICT FVG 公允价值缺口 - 由迈克尔·J·赫德尔斯顿提出





ICT FVG（公允价值缺口）技术是内圈交易者（ICT）方法论中开发的一种技术分析方法，广泛用于识别基于金融市场流动性失衡的入场机会。公平价值缺口的概念指的是图表上买方与卖方之间存在脱节的区域，通常出现在剧烈价格波动之后，揭示了潜在的机构兴趣区域以及可能的趋势反转或延续。





识别公平价值缺口

当连续三根K线中，某根K线的高点与下一根K线低点之间存在“缺口”（且无重叠）时，即可识别出FVG。该缺口表明价格快速波动时买卖双方缺乏充分交易，形成流动性失衡。这些区域被视为大型机构（如金融机构）可能回流寻求流动性的关键区域，因此对分析和战略入场至关重要。





机构角色与价格反转

ICT技术的核心原则之一是市场由机构投资者驱动，这些机构会瞄准特定流动性区域（如公平价值缺口）。在强劲走势后，价格常会回调至这些缺口区域后继续原有趋势。这是因为机构订单可能在初始走势中未完全执行。回调至FVG代表了试图“填补”这些订单的努力，这可能根据市场环境提供反转或延续的机会。





与其他ICT分析要素的结合

为了提高基于FVG的入场精准度，该技术常与其他ICT概念（如流动性、突破区块、订单区块和市场结构）结合使用。若FVG位于流动性区域内或靠近订单块，将显著提升价格出现有意义反应的可能性。此外，多时间周期分析（自上而下）对于验证缺口的意义至关重要，确保入场点与当前趋势及机构关注区域保持一致。





该专家还以一组指标为基础，其中核心指标为开发者独创并优化的专属指标。



