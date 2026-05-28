Yukon · Золотой советник, который сначала читает рынок

Yukon 3.1 запускает три движка на XAUUSD под одним слоем состояния рынка: каждый день Yukon читает состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и разрешает каждому движку торговать только тогда, когда состояние ему благоприятствует. Оригинальная Grid, иерархический Pattern Long и Pattern Short, каждый включается отдельно. Построен вокруг жёсткого лимита по эквити, живой защиты от новостей USD, закрытия позиций перед выходными и линейной экспозиции равными шагами. Золотой советник, который действительно можно оставить работать: +132% чистыми за 17 месяцев реал-тик валидации при максимальной просадке 8%.

Посмотрите, как это работает, прежде чем решиться. Три независимых брокера торгуют Yukon форвард с момента запуска, результаты открыты для отслеживания и обновляются ежемесячно: stein.investments/products/yukon#live-results. Полный обзор трёх движков, живой панели и остального набора инструментов доступен здесь: stein.investments/products/yukon





Цена растёт вместе с доказательством: первый месяц живых результатов открыт публично, и цена выросла вместе с ним. Следующая цена будет установлена, как только наберётся три месяца живых результатов. Кто покупает раньше, платит меньше за меньшее доказательство. Кто покупает позже, платит больше за большее доказательство. Каждый клиент сохраняет все будущие версии без доплаты.





ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ = ЧИСЛО, КОТОРОЕ ВЫ ЗАДАЛИ · ПЕРВЫЙ ВОПРОС КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ СЕТКИ

Каждому золотому сеточному советнику задают один и тот же вопрос с первого дня: не сольёт ли он счёт? В Yukon ответ встроен в конструкцию. На вашем счёте есть потолок, который вы задаёте сами, и Yukon соблюдает его на каждом тике.

Вы выбираете долю баланса как лимит (по умолчанию 10%, проверено на годах данных по золоту).

Эта доля — максимальный плавающий убыток, который корзина может нести в любой момент.

Достигли лимита — Yukon закрывает корзину на том же тике. Каждый раз.

Худший сценарий — это ровно то число, которое вы выбрали, и это гарантируется конструкцией.

В ходе более чем 30 месяцев реал-тик валидации на спокойных рынках, трендовых годах и резких коррекциях дефолтные 10% удерживались с запасом в каждом режиме.





YUKON ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ · ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Каждый релиз строится на исследованиях предыдущего. Каждый клиент получает каждое обновление бесплатно на всё время жизни продукта. Вот как выглядит непрерывное развитие:

v1.0 (май 2026) · Запуск · +21% чистыми, 6% максимальная просадка

· Запуск · +21% чистыми, 6% максимальная просадка v1.1 (май 2026) · Добавлен фильтр дневной волатильности · +30% чистыми, 5% максимальная просадка

· Добавлен фильтр дневной волатильности · +30% чистыми, 5% максимальная просадка v2.0 (июнь 2026) · Три движка (Grid + Pattern Long + Pattern Short) · +98% чистыми, 9,6% максимальная просадка

· Три движка (Grid + Pattern Long + Pattern Short) · +98% чистыми, 9,6% максимальная просадка v3.0 (июнь 2026) · Слой состояния рынка + иерархический Pattern Long · +132% чистыми, 8,0% максимальная просадка

· Слой состояния рынка + иерархический Pattern Long · +132% чистыми, 8,0% максимальная просадка v3.1 (июнь 2026) · Поддержка счетов spread betting и счетов в другой валюте, более чёткое масштабирование панели

Показатели охватывают период с января 2025 по июнь 2026, реал-тик бэктест на XAUUSD, режим All-In Combined. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.





ДВА ПОДХОДА, ОДИН СОВЕТНИК · ДЛЯ ЛЮБОГО ТОРГОВОГО ХАРАКТЕРА

Yukon запускался как дисциплинированная золотая сетка: входит по импульсу, усредняет неблагоприятные движения одинаковыми лотами, закрывает корзину при расчётной прибыли. Это подходит трейдерам, которым нравится движок с высоким процентом прибыльных сделок, зарабатывающий на выходе из коррекций.

Первые клиенты задавали один и тот же вопрос: «Можно запустить с фиксированным стоп-лоссом, чтобы знать максимальный риск на сделку?» v2.0 отвечает на него, сохраняя Grid в точности как было. Рядом теперь работают два движка Pattern, каждый входит и выходит с чистым соотношением риска к прибыли 1:4, где объём рассчитывается от баланса счёта. Только Grid. Только Pattern. Все три вместе. Вы выбираете, как торговать это преимущество.





СЛОЙ СОСТОЯНИЯ РЫНКА · НОВОЕ В 3.0, НАД КАЖДЫМ ВХОДОМ PATTERN

Большинство золотых советников стреляют, как только появляется их сетап, в любом рынке. Yukon сначала читает дневное состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и пропускает входы Pattern только тогда, когда состояние им благоприятствует. Сюда входят и окна покупок в подтверждённых нисходящих трендах, которые более простые фильтры блокируют полностью. Результат в долгосрочных реал-тик тестах: ниже максимальная просадка И больше сделок одновременно. Меньше ожидания, меньше риска, больше добычи.





ТРИ ДВИЖКА · КАЖДЫЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

Grid Classic. Оригинальный Yukon. Входит по импульсу золота в свои активные часы. Когда цена откатывается против входа, усредняет с равными фиксированными шагами, снижая среднюю корзины. Как только золото восстанавливается выше этой средней, вся корзина закрывается. Каждая нога одного размера. Линейная экспозиция, прямые шаги. Дисциплинированно.

Оригинальный Yukon. Входит по импульсу золота в свои активные часы. Когда цена откатывается против входа, усредняет с равными фиксированными шагами, снижая среднюю корзины. Как только золото восстанавливается выше этой средней, вся корзина закрывается. Каждая нога одного размера. Линейная экспозиция, прямые шаги. Дисциплинированно. Pattern Long. Иерархия длинных сетапов за одним переключателем, одной настройкой риска и одним магическим номером. Каждый сетап входит через дисциплинированный анализ price action, одобренный слоем состояния рынка, с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, кратным риску. Лот рассчитывается от вашего счёта, поэтому стоп-аут всегда стоит один и тот же процент баланса.

Иерархия длинных сетапов за одним переключателем, одной настройкой риска и одним магическим номером. Каждый сетап входит через дисциплинированный анализ price action, одобренный слоем состояния рынка, с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, кратным риску. Лот рассчитывается от вашего счёта, поэтому стоп-аут всегда стоит один и тот же процент баланса. Pattern Short. Открывает шорты H1 через тот же дисциплинированный анализ ценового действия на снижение. То же фиксированное соотношение 1:4, тот же расчёт объёма в процентах от баланса.

У каждого движка свой магический номер, свой риск-контроль, и работает он независимо.





РЕЗУЛЬТАТЫ · 17 МЕСЯЦЕВ РЕАЛ-ТИК, ОБА РЕЖИМА

Yukon позволяет выбрать профиль риска. Цифры ниже получены из непрерывного реал-тик бэктеста за январь 2025 — июнь 2026 на XAUUSD.

Только Grid Classic — консервативный профиль:

Чистый результат за 17 месяцев: +32%

Годовых: +23% в год

Максимальная просадка: 3,9%

Профит-фактор: 3,87

All-In Combined — Grid + Pattern Long + Pattern Short:

Чистый результат за 17 месяцев: +132%

Годовых: +92% в год

Максимальная просадка: 8,0%

Профит-фактор: 1,82

Результаты бэктеста, не живой торговли. Yukon работает на хеджирующем счёте — стандартном типе MT5 для сеточных стратегий. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Живой трек-рекорд формируется на трёх брокерах с момента запуска; ссылка на живые результаты выше показывает его, обновляется ежемесячно.





РИСК ПОД КОНТРОЛЕМ · ТО, ЧТО ДРУГИЕ ПРОПУСКАЮТ

Именно это делает Yukon инструментом, а не азартной игрой. Пять защит работают на каждой сделке, постоянно:

Проверка дневной волатильности. Главное отличие от большинства сеточных роботов. Когда дневной диапазон золота выходит за пределы привычного режима, Yukon прекращает открывать новые корзины и добавлять ноги к уже открытым. Жадность губит сеточных роботов: позиции заперты в лонге на параболическом хае, затем разворот уходит дальше, чем была рассчитана сетка. Yukon ждёт, пока режим не успокоится. Панель показывает в реальном времени, когда проверка активна.

Главное отличие от большинства сеточных роботов. Когда дневной диапазон золота выходит за пределы привычного режима, Yukon прекращает открывать новые корзины и добавлять ноги к уже открытым. Жадность губит сеточных роботов: позиции заперты в лонге на параболическом хае, затем разворот уходит дальше, чем была рассчитана сетка. Yukon ждёт, пока режим не успокоится. Панель показывает в реальном времени, когда проверка активна. Жёсткий лимит по капиталу. Вы задаёте долю баланса, ниже которой должна оставаться каждая корзина. При достижении этой черты Yukon закрывает корзину самостоятельно, на ваших условиях, пока плохая серия не стала плохим днём. Худший сценарий — это число, которое вы выбрали заранее. Дефолтный лимит в 10% не был задет более чем за два года валидации.

Вы задаёте долю баланса, ниже которой должна оставаться каждая корзина. При достижении этой черты Yukon закрывает корзину самостоятельно, на ваших условиях, пока плохая серия не стала плохим днём. Худший сценарий — это число, которое вы выбрали заранее. Дефолтный лимит в 10% не был задет более чем за два года валидации. Защита от новостей в реальном времени. Yukon получает подборку высокоимпактных событий по USD и закрывает все открытые корзины в окне вокруг каждого релиза, так что каждый новостной шип встречает Yukon с закрытыми позициями.

Yukon получает подборку высокоимпактных событий по USD и закрывает все открытые корзины в окне вокруг каждого релиза, так что каждый новостной шип встречает Yukon с закрытыми позициями. Закрытие перед выходными. Yukon закрывает все позиции до пятничного закрытия. Выходной гэп проходит при чистой книге, понедельник начинается с нуля.

Yukon закрывает все позиции до пятничного закрытия. Выходной гэп проходит при чистой книге, понедельник начинается с нуля. Линейная экспозиция. Одинаковые лоты, равные шаги. Сетка, которая выводит корзину в плюс, поддаётся расчёту. Линейная экспозиция на всём протяжении.

Те же пять защит применяются ко всем трём движкам. Pattern Long и Pattern Short добавляют шестую, встроенную защиту: фиксированный стоп-лосс на каждой отдельной сделке.





СОЗДАН ДЛЯ РЕАЛЬНОГО РЕТЕЙЛА · МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛЕЧО 1:30

Yukon создан для обычного розничного счёта с регулируемым плечом 1:30 — европейским стандартом, и именно там были получены его результаты. Начиная примерно с $2,000 он уверенно ведёт полную сетку. Начиная примерно с $5,000 режим All-In Combined выходит на полный объём. В этом честное отличие: реальный счёт, а не микросчета с плечом 1:500, на которые опираются другие системы, чтобы показать экстремальные кривые роста, где кривая — это плечо, а не преимущество. Меньше плечо означает более серьёзный счёт и цифры, которым действительно можно доверять.





ОБЪЁМ ПОД ВАШ СЧЁТ · НАСТРОИТЬ РАЗ

Grid использует автоматический расчёт: скажите Yukon, сколько торговать на каждые десять тысяч баланса, и он масштабирует каждую позицию под ваш счёт автоматически. Предпочитаете фиксированный лот? Один переключатель. Движки Pattern используют риск в процентах от баланса на сделку. По умолчанию 0,5% на сделку Pattern, что удерживает максимальную просадку ниже 10% в проверенном 17-месячном окне. Лимит по капиталу Grid задаётся в процентах и тоже масштабируется вместе с вами. Хотите жёстче профиль риска? Снизьте риск Pattern до 0,25%. Хотите больше активности? Поднимите до 1,0% для примерно удвоенного результата при примерно удвоенной просадке. Выбор за вами.





ПАНЕЛЬ · ВАШ СЧЁТ — ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Чистая панель прямо на графике показывает положение дел с первого взгляда: плавающий результат, дневной P/L и текущая просадка относительно лимита в виде полосы, которая идёт из зелёного в жёлтый, затем в красный по мере приближения к черте. Ниже — открытая корзина, живая статистика закрытых сделок и чёткий статус автоторговли, чтобы вы сразу замечали, если что-то в терминале мешает Yukon работать. Светлая и тёмная темы, масштабирование панели, и она работает и на живом графике, и внутри визуального Strategy Tester, так что можно наблюдать рост результата прямо во время бэктеста.





КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ — КОРОТКО

Три независимых движка: Grid Classic, Pattern Long, Pattern Short

Каждый движок включается и выключается через настройки, со своим магическим номером

Движки Pattern: фиксированное соотношение 1:4, расчёт объёма в процентах от баланса

Grid Classic: автоматический расчёт, тейк-профит корзины, линейная экспозиция

Проверка режима дневной волатильности: Grid приостанавливается, когда золото перегрето

Жёсткий лимит по капиталу на Grid: корзина автоматически закрывается при достижении заданной доли баланса

Закрытие перед выходными: ни одна позиция не проходит через выходной гэп

Защита от новостей USD в реальном времени для всех трёх движков

Панель на графике: плавающий результат, дневной P/L, живая полоса просадки относительно лимита

Работает на живом графике и внутри визуального Strategy Tester

Светлая и тёмная темы и масштабирование панели

Построен и проверен на годах реальных тиковых данных по золоту

Дневной слой состояния рынка одобряет каждый вход Pattern (новое в 3.0)

Полная поддержка центовых счетов, размер позиции масштабируется автоматически

Поддержка счетов spread betting и счетов в другой валюте (новое в 3.1)

Работает у любого брокера, предлагающего XAUUSD, на любой сборке MetaTrader 5





КАК НАЧАТЬ

Купите Yukon на MQL5 Market; MetaTrader 5 автоматически загрузит его в папку Experts. В Сервис > Настройки > Советники разрешите https://revden.io. Это активирует защиту от новостей в реальном времени: Yukon торгует и без этого URL, а новостная защита включается, как только он разрешён. Прикрепите к графику XAUUSD — панель загрузится в готовом виде. Выберите движки: только Grid Classic для консервативного профиля, все три для максимального совокупного преимущества. Задайте объём Grid на десять тысяч, лимит по капиталу и процент риска Pattern. Настройки по умолчанию проверены. Запустите Yukon на VPS, чтобы он работал круглосуточно. Наше руководство по VPS проведёт через все шаги.





ПРИМЕЧАНИЯ

Yukon торгует XAUUSD (золото). Прикрепите к графику золота.

Требуется хеджирующий счёт. Yukon строится вокруг корзины отдельных позиций; и Grid, и оба движка Pattern работают на хеджирующем счёте — стандартном типе MT5 для сеточных стратегий. Большинство брокеров предлагают хеджирование; в случае сомнений уточните у своего брокера, есть ли хеджирующий MT5-счёт.

Yukon строится вокруг корзины отдельных позиций; и Grid, и оба движка Pattern работают на хеджирующем счёте — стандартном типе MT5 для сеточных стратегий. Большинство брокеров предлагают хеджирование; в случае сомнений уточните у своего брокера, есть ли хеджирующий MT5-счёт. Работает на живом графике для торговли в реальном времени и внутри визуального Strategy Tester для оценки, где панель показывает рост результата вживую.

Любая стратегия несёт риск. Yukon ограничивает каждую корзину Grid долей капитала, которую вы задаёте сами, а сделки Pattern несут фиксированный стоп-лосс. Любая торговля несёт риск. Прошлые результаты описывают прошлое; будущие доходы могут отличаться. Начните на демо-счёте и выберите объём, с которым вам комфортно.





Три движка. Один слой состояния рынка. Yukon.