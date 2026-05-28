Yukon

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Yukon · Золотой советник, который сначала читает рынок

Yukon 3.1 запускает три движка на XAUUSD под одним слоем состояния рынка: каждый день Yukon читает состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и разрешает каждому движку торговать только тогда, когда состояние ему благоприятствует. Оригинальная Grid, иерархический Pattern Long и Pattern Short, каждый включается отдельно. Построен вокруг жёсткого лимита по эквити, живой защиты от новостей USD, закрытия позиций перед выходными и линейной экспозиции равными шагами. Золотой советник, который действительно можно оставить работать: +132% чистыми за 17 месяцев реал-тик валидации при максимальной просадке 8%.

Посмотрите, как это работает, прежде чем решиться. Три независимых брокера торгуют Yukon форвард с момента запуска, результаты открыты для отслеживания и обновляются ежемесячно: stein.investments/products/yukon#live-results. Полный обзор трёх движков, живой панели и остального набора инструментов доступен здесь: stein.investments/products/yukon


Цена растёт вместе с доказательством: первый месяц живых результатов открыт публично, и цена выросла вместе с ним. Следующая цена будет установлена, как только наберётся три месяца живых результатов. Кто покупает раньше, платит меньше за меньшее доказательство. Кто покупает позже, платит больше за большее доказательство. Каждый клиент сохраняет все будущие версии без доплаты.


ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ = ЧИСЛО, КОТОРОЕ ВЫ ЗАДАЛИ · ПЕРВЫЙ ВОПРОС КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ СЕТКИ

Каждому золотому сеточному советнику задают один и тот же вопрос с первого дня: не сольёт ли он счёт? В Yukon ответ встроен в конструкцию. На вашем счёте есть потолок, который вы задаёте сами, и Yukon соблюдает его на каждом тике.

  • Вы выбираете долю баланса как лимит (по умолчанию 10%, проверено на годах данных по золоту).
  • Эта доля — максимальный плавающий убыток, который корзина может нести в любой момент.
  • Достигли лимита — Yukon закрывает корзину на том же тике. Каждый раз.
  • Худший сценарий — это ровно то число, которое вы выбрали, и это гарантируется конструкцией.

В ходе более чем 30 месяцев реал-тик валидации на спокойных рынках, трендовых годах и резких коррекциях дефолтные 10% удерживались с запасом в каждом режиме.


YUKON ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ · ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Каждый релиз строится на исследованиях предыдущего. Каждый клиент получает каждое обновление бесплатно на всё время жизни продукта. Вот как выглядит непрерывное развитие:

  • v1.0 (май 2026) · Запуск · +21% чистыми, 6% максимальная просадка
  • v1.1 (май 2026) · Добавлен фильтр дневной волатильности · +30% чистыми, 5% максимальная просадка
  • v2.0 (июнь 2026) · Три движка (Grid + Pattern Long + Pattern Short) · +98% чистыми, 9,6% максимальная просадка
  • v3.0 (июнь 2026) · Слой состояния рынка + иерархический Pattern Long · +132% чистыми, 8,0% максимальная просадка
  • v3.1 (июнь 2026) · Поддержка счетов spread betting и счетов в другой валюте, более чёткое масштабирование панели

Показатели охватывают период с января 2025 по июнь 2026, реал-тик бэктест на XAUUSD, режим All-In Combined. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов.


ДВА ПОДХОДА, ОДИН СОВЕТНИК · ДЛЯ ЛЮБОГО ТОРГОВОГО ХАРАКТЕРА

Yukon запускался как дисциплинированная золотая сетка: входит по импульсу, усредняет неблагоприятные движения одинаковыми лотами, закрывает корзину при расчётной прибыли. Это подходит трейдерам, которым нравится движок с высоким процентом прибыльных сделок, зарабатывающий на выходе из коррекций.

Первые клиенты задавали один и тот же вопрос: «Можно запустить с фиксированным стоп-лоссом, чтобы знать максимальный риск на сделку?» v2.0 отвечает на него, сохраняя Grid в точности как было. Рядом теперь работают два движка Pattern, каждый входит и выходит с чистым соотношением риска к прибыли 1:4, где объём рассчитывается от баланса счёта. Только Grid. Только Pattern. Все три вместе. Вы выбираете, как торговать это преимущество.


СЛОЙ СОСТОЯНИЯ РЫНКА · НОВОЕ В 3.0, НАД КАЖДЫМ ВХОДОМ PATTERN

Большинство золотых советников стреляют, как только появляется их сетап, в любом рынке. Yukon сначала читает дневное состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и пропускает входы Pattern только тогда, когда состояние им благоприятствует. Сюда входят и окна покупок в подтверждённых нисходящих трендах, которые более простые фильтры блокируют полностью. Результат в долгосрочных реал-тик тестах: ниже максимальная просадка И больше сделок одновременно. Меньше ожидания, меньше риска, больше добычи.


ТРИ ДВИЖКА · КАЖДЫЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

  • Grid Classic. Оригинальный Yukon. Входит по импульсу золота в свои активные часы. Когда цена откатывается против входа, усредняет с равными фиксированными шагами, снижая среднюю корзины. Как только золото восстанавливается выше этой средней, вся корзина закрывается. Каждая нога одного размера. Линейная экспозиция, прямые шаги. Дисциплинированно.
  • Pattern Long. Иерархия длинных сетапов за одним переключателем, одной настройкой риска и одним магическим номером. Каждый сетап входит через дисциплинированный анализ price action, одобренный слоем состояния рынка, с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом, кратным риску. Лот рассчитывается от вашего счёта, поэтому стоп-аут всегда стоит один и тот же процент баланса.
  • Pattern Short. Открывает шорты H1 через тот же дисциплинированный анализ ценового действия на снижение. То же фиксированное соотношение 1:4, тот же расчёт объёма в процентах от баланса.

У каждого движка свой магический номер, свой риск-контроль, и работает он независимо.


РЕЗУЛЬТАТЫ · 17 МЕСЯЦЕВ РЕАЛ-ТИК, ОБА РЕЖИМА

Yukon позволяет выбрать профиль риска. Цифры ниже получены из непрерывного реал-тик бэктеста за январь 2025 — июнь 2026 на XAUUSD.

Только Grid Classic — консервативный профиль:

  • Чистый результат за 17 месяцев: +32%
  • Годовых: +23% в год
  • Максимальная просадка: 3,9%
  • Профит-фактор: 3,87

All-In Combined — Grid + Pattern Long + Pattern Short:

  • Чистый результат за 17 месяцев: +132%
  • Годовых: +92% в год
  • Максимальная просадка: 8,0%
  • Профит-фактор: 1,82

Результаты бэктеста, не живой торговли. Yukon работает на хеджирующем счёте — стандартном типе MT5 для сеточных стратегий. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Живой трек-рекорд формируется на трёх брокерах с момента запуска; ссылка на живые результаты выше показывает его, обновляется ежемесячно.


РИСК ПОД КОНТРОЛЕМ · ТО, ЧТО ДРУГИЕ ПРОПУСКАЮТ

Именно это делает Yukon инструментом, а не азартной игрой. Пять защит работают на каждой сделке, постоянно:

  • Проверка дневной волатильности. Главное отличие от большинства сеточных роботов. Когда дневной диапазон золота выходит за пределы привычного режима, Yukon прекращает открывать новые корзины и добавлять ноги к уже открытым. Жадность губит сеточных роботов: позиции заперты в лонге на параболическом хае, затем разворот уходит дальше, чем была рассчитана сетка. Yukon ждёт, пока режим не успокоится. Панель показывает в реальном времени, когда проверка активна.
  • Жёсткий лимит по капиталу. Вы задаёте долю баланса, ниже которой должна оставаться каждая корзина. При достижении этой черты Yukon закрывает корзину самостоятельно, на ваших условиях, пока плохая серия не стала плохим днём. Худший сценарий — это число, которое вы выбрали заранее. Дефолтный лимит в 10% не был задет более чем за два года валидации.
  • Защита от новостей в реальном времени. Yukon получает подборку высокоимпактных событий по USD и закрывает все открытые корзины в окне вокруг каждого релиза, так что каждый новостной шип встречает Yukon с закрытыми позициями.
  • Закрытие перед выходными. Yukon закрывает все позиции до пятничного закрытия. Выходной гэп проходит при чистой книге, понедельник начинается с нуля.
  • Линейная экспозиция. Одинаковые лоты, равные шаги. Сетка, которая выводит корзину в плюс, поддаётся расчёту. Линейная экспозиция на всём протяжении.

Те же пять защит применяются ко всем трём движкам. Pattern Long и Pattern Short добавляют шестую, встроенную защиту: фиксированный стоп-лосс на каждой отдельной сделке.


СОЗДАН ДЛЯ РЕАЛЬНОГО РЕТЕЙЛА · МАКСИМАЛЬНОЕ ПЛЕЧО 1:30

Yukon создан для обычного розничного счёта с регулируемым плечом 1:30 — европейским стандартом, и именно там были получены его результаты. Начиная примерно с $2,000 он уверенно ведёт полную сетку. Начиная примерно с $5,000 режим All-In Combined выходит на полный объём. В этом честное отличие: реальный счёт, а не микросчета с плечом 1:500, на которые опираются другие системы, чтобы показать экстремальные кривые роста, где кривая — это плечо, а не преимущество. Меньше плечо означает более серьёзный счёт и цифры, которым действительно можно доверять.


ОБЪЁМ ПОД ВАШ СЧЁТ · НАСТРОИТЬ РАЗ

Grid использует автоматический расчёт: скажите Yukon, сколько торговать на каждые десять тысяч баланса, и он масштабирует каждую позицию под ваш счёт автоматически. Предпочитаете фиксированный лот? Один переключатель. Движки Pattern используют риск в процентах от баланса на сделку. По умолчанию 0,5% на сделку Pattern, что удерживает максимальную просадку ниже 10% в проверенном 17-месячном окне. Лимит по капиталу Grid задаётся в процентах и тоже масштабируется вместе с вами. Хотите жёстче профиль риска? Снизьте риск Pattern до 0,25%. Хотите больше активности? Поднимите до 1,0% для примерно удвоенного результата при примерно удвоенной просадке. Выбор за вами.


ПАНЕЛЬ · ВАШ СЧЁТ — ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ

Чистая панель прямо на графике показывает положение дел с первого взгляда: плавающий результат, дневной P/L и текущая просадка относительно лимита в виде полосы, которая идёт из зелёного в жёлтый, затем в красный по мере приближения к черте. Ниже — открытая корзина, живая статистика закрытых сделок и чёткий статус автоторговли, чтобы вы сразу замечали, если что-то в терминале мешает Yukon работать. Светлая и тёмная темы, масштабирование панели, и она работает и на живом графике, и внутри визуального Strategy Tester, так что можно наблюдать рост результата прямо во время бэктеста.


КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ — КОРОТКО

  • Три независимых движка: Grid Classic, Pattern Long, Pattern Short
  • Каждый движок включается и выключается через настройки, со своим магическим номером
  • Движки Pattern: фиксированное соотношение 1:4, расчёт объёма в процентах от баланса
  • Grid Classic: автоматический расчёт, тейк-профит корзины, линейная экспозиция
  • Проверка режима дневной волатильности: Grid приостанавливается, когда золото перегрето
  • Жёсткий лимит по капиталу на Grid: корзина автоматически закрывается при достижении заданной доли баланса
  • Закрытие перед выходными: ни одна позиция не проходит через выходной гэп
  • Защита от новостей USD в реальном времени для всех трёх движков
  • Панель на графике: плавающий результат, дневной P/L, живая полоса просадки относительно лимита
  • Работает на живом графике и внутри визуального Strategy Tester
  • Светлая и тёмная темы и масштабирование панели
  • Построен и проверен на годах реальных тиковых данных по золоту
  • Дневной слой состояния рынка одобряет каждый вход Pattern (новое в 3.0)
  • Полная поддержка центовых счетов, размер позиции масштабируется автоматически
  • Поддержка счетов spread betting и счетов в другой валюте (новое в 3.1)
  • Работает у любого брокера, предлагающего XAUUSD, на любой сборке MetaTrader 5

КАК НАЧАТЬ

  1. Купите Yukon на MQL5 Market; MetaTrader 5 автоматически загрузит его в папку Experts.
  2. В Сервис > Настройки > Советники разрешите https://revden.io. Это активирует защиту от новостей в реальном времени: Yukon торгует и без этого URL, а новостная защита включается, как только он разрешён.
  3. Прикрепите к графику XAUUSD — панель загрузится в готовом виде.
  4. Выберите движки: только Grid Classic для консервативного профиля, все три для максимального совокупного преимущества.
  5. Задайте объём Grid на десять тысяч, лимит по капиталу и процент риска Pattern. Настройки по умолчанию проверены.
  6. Запустите Yukon на VPS, чтобы он работал круглосуточно. Наше руководство по VPS проведёт через все шаги.

ПРИМЕЧАНИЯ

  • Yukon торгует XAUUSD (золото). Прикрепите к графику золота.
  • Требуется хеджирующий счёт. Yukon строится вокруг корзины отдельных позиций; и Grid, и оба движка Pattern работают на хеджирующем счёте — стандартном типе MT5 для сеточных стратегий. Большинство брокеров предлагают хеджирование; в случае сомнений уточните у своего брокера, есть ли хеджирующий MT5-счёт.
  • Работает на живом графике для торговли в реальном времени и внутри визуального Strategy Tester для оценки, где панель показывает рост результата вживую.
  • Любая стратегия несёт риск. Yukon ограничивает каждую корзину Grid долей капитала, которую вы задаёте сами, а сделки Pattern несут фиксированный стоп-лосс. Любая торговля несёт риск. Прошлые результаты описывают прошлое; будущие доходы могут отличаться. Начните на демо-счёте и выберите объём, с которым вам комфортно.

Три движка. Один слой состояния рынка. Yukon.

Отзывы 1
Wesley ONeal
56
Wesley ONeal 2026.07.30 19:46 
 

Excellent product. Can be configured to be as conservative and/or agressive as wanted. Also, the Revden interface for news feed is extremely helpful. Worth more than the asking price.

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Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Другие продукты этого автора
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
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Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
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FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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5 (15)
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FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
FX Volume MT5
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4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Crosshair MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Power Bar Scanner
Daniel Stein
Утилиты
Сканируйте весь список наблюдения на экстремальные бары - в реальном времени. Power Bar Scanner отслеживает все ваши символы одновременно и оповещает вас в момент появления экстремального ценового бара. Больше не нужно переключаться между графиками. Все возможности в одной панели. Работает на любом таймфрейме. Forex, индексы, золото, крипто - все в одном окне. Как это работает Сканер проверяет каждый символ в вашем Market Watch на наличие баров, где тело свечи превышает N x ATR . Когда такой ба
Power Bar MT5
Daniel Stein
Индикаторы
Узнайте, какая стратегия действительно работает на вашем инструменте - прежде чем рисковать реальными деньгами. Power Bar обнаруживает экстремальные ценовые бары на любом инструменте и любом таймфрейме, затем мгновенно тестирует 3 различные торговые стратегии, чтобы вы могли сравнить процент выигрышей, профит-факторы и прибыль/убыток. Все в одной интерактивной панели. Никаких догадок. Никакой подгонки. Только данные. Что делает Power Bar уникальным? Большинство индикаторов дают сигнал и оставля
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Revden Terminal
Daniel Stein
Утилиты
REVDEN Terminal -- Рыночная аналитика на базе ИИ прямо на вашем графике Обзор REVDEN Terminal -- это компактная информационная панель, которая выводит рыночную аналитику в реальном времени прямо на ваш график MetaTrader 5. Три вкладки -- Календарь новостей, Анализ инструмента и Рыночная погода -- дают структурированное представление о том, что важно прямо сейчас. Встроенная система оповещений отслеживает ваши открытые позиции и предупреждает о предстоящих важных новостях, способных повлиять на
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
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Wesley ONeal
56
Wesley ONeal 2026.07.30 19:46 
 

Excellent product. Can be configured to be as conservative and/or agressive as wanted. Also, the Revden interface for news feed is extremely helpful. Worth more than the asking price.

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