EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (GBPJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは ICT FVG FAIR VALUE GAP 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには固定ターゲットと固定ストップロスが最初から設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (GBPJPY) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (GBPJPY) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (GBPJPY) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス、

[#08] 最大ポジション数 (1または2)、

[#09] 戦略1 (オンまたはオフ)、

[#10] 戦略2 (オンまたはオフ)。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





この専門家の主な戦略は、マイケル・J・ハドルストンによる「ICT FVG フェアバリューギャップ」です。





インナーサークルトレーダー（ICT）の方法論の中で開発された ICT FVG（フェアバリューギャップ）手法は、金融市場の流動性の不均衡に基づいてエントリー機会を特定するために、テクニカル分析で広く使用されているアプローチです。公正価値ギャップの概念は、通常、急激な価格変動後に買い手と売り手の間に不均衡が生じるチャート上の領域を指し、機関投資家の関心のある潜在的なゾーンや、トレンドの反転または継続の可能性を明らかにします。





公正価値ギャップの特定

FVGは、3本の連続したローソク足において、1本のローソク足の高値と次のローソク足の安値の間に「ギャップ」があり、重なりがない場合に識別されます。このギャップは、買い手と売り手の十分な取引なしに価格が急激に動いた流動性不均衡を示します。これらの領域は、金融機関などの大口プレイヤーが流動性を求めて戻ってくる可能性のあるゾーンと見なされ、分析と戦略的なエントリーにおいて重要な役割を果たします。





機関投資家の役割と価格反転

ICT手法の核心的な原則の一つは、市場が特定の流動性領域（例えばフェアバリューギャップ）をターゲットとする機関投資家によって駆動されるという考えです。強い動きの後、価格はこれらのギャップに戻ってから、その動きを継続することがよくあります。これは、初期の動き中に機関投資家の注文が完全に執行されなかったためです。FVGへの戻りは、これらの注文を「埋める」試みを表し、市場状況によっては反転または継続の機会を提供します。





他のICT分析要素との融合

FVGに基づくエントリー精度を向上させるため、この技術は流動性、ブレイカーブロック、オーダーブロック、市場構造などの他のICT概念と組み合わせて使用されます。流動性ゾーン内またはオーダーブロック付近にFVGが存在する場合、意味のある価格反応の確率が大幅に高まります。さらに、マルチタイムフレーム分析（トップダウン）は、ギャップの重要性を検証し、エントリーが現在のトレンドと機関投資家の関心領域と一致していることを確認するために不可欠です。





この専門家は、開発者が作成・最適化した独自の専用指標を含む指標のバスケットを基盤として使用しています。




