NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, GBPJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT FVG FAIR VALUE GAP stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun sabit bir Hedefi ve başlangıçtan itibaren belirlenmiş sabit bir Zararı Durdurma hedefi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (GBPJPY) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (GBPJPY) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (GBPJPY) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - ICT FVG FAIR VALUE GAP - Michael J. Huddleston





Inner Circle Trader (ICT) metodolojisi kapsamında geliştirilen ICT FVG (Fair Value Gap) tekniği, finansal piyasalardaki likidite dengesizliklerine dayalı giriş fırsatlarını belirlemek için teknik analizde yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Gerçek Değer Açığı kavramı, genellikle keskin fiyat hareketlerinin ardından alıcılar ve satıcılar arasında bir dengesizlik olduğu grafikteki alanları ifade eder ve kurumsal ilginin olası bölgelerini ve olası trend tersine dönme veya devam etme durumlarını ortaya çıkarır.





GERÇEK DEĞER AÇIĞINI BELİRLEME

FVG, üç ardışık mum dizisinde, bir mumun en yüksek seviyesi ile bir sonraki mumun en düşük seviyesi arasında çakışma olmadan bir “boşluk” olduğunda belirlenir. Bu boşluk, alıcılar ve satıcılar arasında yeterli değişim olmadan fiyatın hızlı bir şekilde hareket ettiği bir likidite dengesizliğini gösterir. Bu alanlar, finansal kurumlar gibi büyük oyuncuların likidite aramak için geri dönebileceği bölgeler olarak görülür ve bu da onları analiz ve stratejik girişler için kritik hale getirir.





KURUMSAL ROL VE FİYAT TERSİ

ICT tekniğinin temel ilkelerinden biri, piyasanın Adil Değer Açıkları gibi belirli likidite alanlarını hedefleyen kurumlar tarafından yönlendirildiği fikridir. Güçlü bir hareketin ardından, fiyat genellikle yoluna devam etmeden önce bu açıklara geri döner. Bunun nedeni, kurumsal emirlerin ilk hareket sırasında tam olarak gerçekleştirilmemiş olabileceğidir. FVG'ye geri dönüş, bu emirleri “doldurma” girişimini temsil eder ve piyasa bağlamına bağlı olarak tersine dönüş veya devam fırsatları sunabilir.





DİĞER ICT ANALİZ ELEMANLARIYLA BİRLİKTE KULLANIM

FVG'lere dayalı girişlerin hassasiyetini artırmak için, bu teknik genellikle Likidite, Breaker Blokları, Emir Blokları ve Piyasa Yapısı gibi diğer ICT kavramlarıyla birlikte kullanılır. Likidite bölgesinde veya Sipariş Bloğunun yakınında bir FVG'nin varlığı, anlamlı bir fiyat tepkisi olasılığını önemli ölçüde artırır. Ek olarak, boşluğun önemini doğrulamak için çoklu zaman dilimi analizi (yukarıdan aşağıya) gereklidir, bu da girişin hakim trend ve kurumsal ilgi alanlarıyla uyumlu olmasını sağlar.





Bu uzman ayrıca bir dizi göstergeyi temel alır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.



