NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GBPJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias ICT FVG FAIR VALUE GAP y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Objetivo fijo y un Stop Loss fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Tres modos de operación:



Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.





Cómo instalarlo:

Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (GBPJPY) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (GBPJPY) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (GBPJPY), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo,

[#08] Cantidad máxima de posiciones (1 o 2),

[#09] Estrategia n.º 1 (activada o desactivada),

[#10] Estrategia n.º 2 (activada o desactivada).





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La estrategia principal de este experto es: ICT FVG FAIR VALUE GAP, de Michael J. Huddleston





La técnica ICT FVG (Fair Value Gap), desarrollada dentro de la metodología Inner Circle Trader (ICT), es un enfoque ampliamente utilizado en el análisis técnico para identificar oportunidades de entrada basadas en los desequilibrios de liquidez en los mercados financieros. El concepto de Fair Value Gap se refiere a las áreas del gráfico en las que existe un desajuste entre compradores y vendedores, normalmente tras movimientos bruscos de los precios, lo que revela zonas potenciales de interés institucional y posibles reversiones o continuaciones de la tendencia.





IDENTIFICACIÓN DEL FAIR VALUE GAP

La FVG se identifica cuando, en una secuencia de tres velas consecutivas, existe una «brecha» entre el máximo de una vela y el mínimo de la siguiente, sin solapamiento. Esta brecha indica un desequilibrio de liquidez en el que el precio se movió rápidamente sin suficientes intercambios entre compradores y vendedores. Estas áreas se consideran zonas en las que los grandes actores, como las instituciones financieras, pueden volver a buscar liquidez, lo que las hace críticas para el análisis y las entradas estratégicas.





EL PAPEL INSTITUCIONAL Y LAS INVERSIONES DE PRECIO

Uno de los principios básicos de la técnica ICT es la idea de que el mercado está impulsado por instituciones que se centran en áreas de liquidez específicas, como las brechas de valor razonable. Tras un movimiento fuerte, el precio suele retroceder hasta estas brechas antes de continuar su trayectoria. Esto ocurre porque es posible que las órdenes institucionales no se hayan ejecutado completamente durante el movimiento inicial. El retorno a la FVG representa un intento de «llenar» esas órdenes, lo que puede ofrecer oportunidades de reversión o continuación dependiendo del contexto del mercado.





CONFLUENCIA CON OTROS ELEMENTOS DEL ANÁLISIS ICT

Para aumentar la precisión de las entradas basadas en las FVG, la técnica se utiliza a menudo en confluencia con otros conceptos ICT, como la liquidez, los bloques de ruptura, los bloques de órdenes y la estructura del mercado. La presencia de un FVG dentro de una zona de liquidez o cerca de un bloque de órdenes aumenta significativamente la probabilidad de una reacción significativa del precio. Además, el análisis de múltiples marcos temporales (de arriba abajo) es esencial para validar la importancia de la brecha, asegurando que la entrada se alinee con la tendencia predominante y las zonas de interés institucional.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.




