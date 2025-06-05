NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GBPJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT FVG FAIR VALUE GAP et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un objectif et un stop loss fixes définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (GBPJPY) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (GBPJPY) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (GBPJPY), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - ICT FVG FAIR VALUE GAP - par Michael J. Huddleston





La technique ICT FVG (Fair Value Gap), développée dans le cadre de la méthodologie Inner Circle Trader (ICT), est une approche largement utilisée en analyse technique pour identifier les opportunités d'entrée sur le marché en fonction des déséquilibres de liquidité sur les marchés financiers. Le concept de Fair Value Gap fait référence aux zones du graphique où il existe un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, généralement à la suite de mouvements de prix brusques, révélant des zones potentielles d'intérêt institutionnel et d'éventuels renversements ou poursuites de tendance.





IDENTIFIER LE FAIR VALUE GAP

Le FVG est identifié lorsqu'il existe, dans une séquence de trois bougies consécutives, un « écart » entre le plus haut d'une bougie et le plus bas de la suivante, sans chevauchement. Cet écart indique un déséquilibre de liquidité où le prix a évolué rapidement sans échanges suffisants entre acheteurs et vendeurs. Ces zones sont considérées comme des zones où les grands acteurs, tels que les institutions financières, peuvent revenir pour rechercher des liquidités, ce qui les rend essentielles pour l'analyse et les entrées stratégiques.





RÔLE INSTITUTIONNEL ET REVERSIONS DE PRIX

L'un des principes fondamentaux de la technique ICT est l'idée que le marché est guidé par des institutions qui ciblent des zones de liquidité spécifiques, telles que les écarts de juste valeur. Après un mouvement fort, le prix revient souvent à ces écarts avant de poursuivre sa trajectoire. Cela s'explique par le fait que les ordres institutionnels n'ont peut-être pas été entièrement exécutés lors du mouvement initial. Le retour au FVG représente une tentative de « remplir » ces ordres, ce qui peut offrir des opportunités de retournement ou de poursuite en fonction du contexte du marché.





CONFLUENCE AVEC D'AUTRES ÉLÉMENTS D'ANALYSE ICT

Afin d'augmenter la précision des entrées basées sur les FVG, la technique est souvent utilisée en conjonction avec d'autres concepts ICT tels que la liquidité, les blocs de rupture, les blocs d'ordres et la structure du marché. La présence d'un FVG dans une zone de liquidité ou à proximité d'un bloc d'ordres augmente considérablement la probabilité d'une réaction significative des prix. En outre, l'analyse multi-périodes (descendante) est essentielle pour valider l'importance de l'écart, en s'assurant que l'entrée s'aligne sur la tendance dominante et les zones d'intérêt institutionnelles.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



